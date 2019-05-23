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 Экономика
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Все про:субсидия (496) Тарифы на электроэнергию (1038) Плачков (9) электроэнергия (249)

 Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр Плачков

Экс-министр энергетики Иван Плачков раскритиковал предложение ряда экспертов о необходимо возложить функцию субсидирования тарифов для населения на энергокомпании.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрновости, об этом он заявил, комментируя предложение о возложении функций PSO на частные компании.

"Нет, это неправильно (возлагать субсидирование населения на частные компании. - Ред.), тогда нет смысла вводить рынок. Если нет политической воли установить экономически обоснованные тарифы, то единственный возможный путь - через Энергоатом при условии не ущемления его финансового состояния. Другие компании не должны в этом участвовать, иначе рушится вся логика нового энергорынка", - отметил он.

По мнению эксперта, в целом логика перекрёстного субсидирования противоречит рыночным отношениям.

"Я вообще отрицательно это оцениваю, компенсировать тариф для населения компании не должны, население должно платить экономически обоснованные тарифы, потому что тарифы на ээ не пересматриваются много лет, необходимо принимать решение делать экономически обоснованными тарифы и никакой компенсации не должно быть", - заявил Плачков.

Напомним, представитель Президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что необходимо возложить обязательства по субсидированию населения на частные энергокомпании. При этом Глава Первой энергетической ассоциации и глава номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ Василий Котко назвал такие заявления "популистскими фантазиями" по его словам, существенный рост цены на электроэнергию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года прогнозируется только у двух компаний - "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", поэтому решение правительства компенсировать тарифы населению за счет "Энергоатома" будет оптимальным.

Источник: https://censor.net.ua/n3128546
 
 
 Топ комментарии
 
На нары и Плачкова и ВСЮ остальную сволоту грабившую Украину последние 30 лет !!! Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр Плачков - Цензор.НЕТ 5325
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Каких таких частных энергокомпаний? Ахметов не построил ни одной новой электростанции, также как Порошенко не построил ни одной новой кондитерской фабрики. Эти люди просто распилили народной добро. Теперь электростанции, которые строили при советах называют частными энергокомпаниями.

Верните все электростанции народу. Верните народу все облэнерго и облгазы. Если хотите частные энергокомпании, стройте их с нуля.
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да вы што, на святого попутчика позарились, на самого ахмета.
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На нары и Плачкова и ВСЮ остальную сволоту грабившую Украину последние 30 лет !!! Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр Плачков - Цензор.НЕТ 5325
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вау - чараса перекурил? может сразу расстрелять))))
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может таки - кабель? или вы настаиваете?)))))
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еще один старпер вылез.. откуда они только вылазят?
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вам за полярным кругом не знакомо это лицо - очень таки знаменитое лицо в Украине ,ну до Яныка - вывод - вы очевидно не украинец - троллите потихоньку,да?
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Плачиков был против автономного отопления. Это еще та скотина с времен Ющенко.
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А може у зе в смартфоні все це працює. Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр Плачков - Цензор.НЕТ 7659
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после потужного реформатора завалы разгребает.
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Рюзьге, пшел отсюда. Водки нет.
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клуб 24 відсотків зменшився до 9-ти з новим пробитим дном порохоботи,сріть в коментах й надалі.
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Трудно назвать компнии Ахметова частными, по крйней мере до сих пор.
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Як це не чесна? Петро Олексійович не отжав би нечесну компанію у Рената Ліонідовича. Він на таке не способен!
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да вы што, на святого попутчика позарились, на самого ахмета.
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Будим субсидировать Ахметова он бедняга с Ротердам+ еле концы сводит Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр Плачков - Цензор.НЕТ 1145
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Свого часу Тимошенко запропонувала перевести Украііну з газового на електричне опалення. Електрику наші ГЕС дають дешеву і іінаправити на внутрішній ринок. Бюджетні установи на брикети і пелети. А газ для промисловості. А риговоняли іі тоді підняли насміх, сам Азіров тоді виступив з заявою -"у нас пално дешовага газа, а ви нам предлагаєтє кізяками тапить" А тепер не знають на скільки підняти ціну, щоб ахметкі і порошку на прожиття хватило.
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А в Украине есть энергорынок? Куда рядовой потребитель от облэнерго убежит
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Почти все облэнерго принадлежат Ахметову. Это будет рынок одного феодала.
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Каких таких частных энергокомпаний? Ахметов не построил ни одной новой электростанции, также как Порошенко не построил ни одной новой кондитерской фабрики. Эти люди просто распилили народной добро. Теперь электростанции, которые строили при советах называют частными энергокомпаниями.

Верните все электростанции народу. Верните народу все облэнерго и облгазы. Если хотите частные энергокомпании, стройте их с нуля.
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пока не построим крематорий для реформаторов- так и будем гнить
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Друзья, давайте откроем петицию о возвращении всех облэнерго и облгазов в госсобственность.
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"По мнению эксперта, в целом логика перекрёстного субсидирования противоречит рыночным отношениям."

Да нет, хитрожопое. Это ваша логика противоречит законам честного рынка и честной конкуренции, когда вы хотите государственные компании поставить в неравноправное с вами положение. Субсидировать должна государственная компания, а вы, суки, демпинговать будете. Прикольно получается. Где же тогда равноправные условия для всех участников рынка? Вопрос риторический.
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Барижно обоснованы и Атвроттендармлены,не?
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экс-министр Плачков
- потому что тарифы на ээ не пересматриваются много лет, Источник:https://censor.net.ua/n3128546
Він що хворий. чи з іншого виміру ?
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Ценные подарочки олигарху Ахметову от уходящего Премьера Гройсмана за счет украинского народа
Андрей Герус очень деликатно описал то, что происходило сегодня на Кабмине. Я был на этом заседании и могу сказать - это полный трэш!
https://ua24ua.net/podarochki-ahmetovu-ot-uhodyashchego-groysmana-za-schet-ukrainskogo-naroda/
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От вже й славно-паскудний Росукрфірташгас розпереживавсь...
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Мы сначала хотим увидить реальный расчет тарифа! А потом посмотрим кто кого "субсидирует"!
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плачков гнида! а платить людям нищенские зарплаты не противоречит "идее европейского рынка"??????? "цензор"! публиковать "мнение" подобного фуфела, на своем сайте - глубоко не уважать своих читателей!!
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О чем этот алкаш и ловелас вообще может говорить....!!!
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Ничерта не понял из статьи... Кто пояснит человечечким языком ?!
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Бенчмарком "ринкової" ціни на "кошерному" ринку буде хотілка ахмєтова?
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Роттердам - (минус), зеленый тариф - (минус), Энергоатому + (копеек на 20)..., глядишь и субсидировать тарифы для населения не придется ... в Державе профицит электроэнергии,
какой нах рынок электроэнергии, когда на рынке монополия, два монополиста ДТЭК и "Энергоатом" генерируют электоенергию???
конкуренция..., ***облэнерго создали - ООО "***обл.енерго компания", кинули на счет от 100 тыс грн, 1000 тыс грн, вот вам видимость конкуренции, тот же хрен, только в профиль!

ДТЭК строит СЭС и впаривает Державе по 6 грн/ кВт*час, а Энергоатом (держ компания) по 0.5 грн/кВт*час, уже какой год подряд просит поднять ему тариф ...
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Під ринком ховається нова схема грабунку народу. Ринок - це абстрактне припущення, якого на практиці ніде не існує. Необхідно терміново скасувати закон про енергоринок. Інакше нам такі тарифи намалюють, що грошей на хліб не вистачить.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПредложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр Плачков
 
 
 
 
 
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