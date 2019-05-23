 Предложение субсидировать тарифы на электроэнергию для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр Плачков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрновости, об этом он заявил, комментируя предложение о возложении функций PSO на частные компании.
"Нет, это неправильно (возлагать субсидирование населения на частные компании. - Ред.), тогда нет смысла вводить рынок. Если нет политической воли установить экономически обоснованные тарифы, то единственный возможный путь - через Энергоатом при условии не ущемления его финансового состояния. Другие компании не должны в этом участвовать, иначе рушится вся логика нового энергорынка", - отметил он.
По мнению эксперта, в целом логика перекрёстного субсидирования противоречит рыночным отношениям.
"Я вообще отрицательно это оцениваю, компенсировать тариф для населения компании не должны, население должно платить экономически обоснованные тарифы, потому что тарифы на ээ не пересматриваются много лет, необходимо принимать решение делать экономически обоснованными тарифы и никакой компенсации не должно быть", - заявил Плачков.
Напомним, представитель Президента в Кабмине Андрей Герус заявил, что необходимо возложить обязательства по субсидированию населения на частные энергокомпании. При этом Глава Первой энергетической ассоциации и глава номинационной комиссии по отбору членов НКРЭКУ Василий Котко назвал такие заявления "популистскими фантазиями" по его словам, существенный рост цены на электроэнергию после вступления в силу энергорынка с июля 2019 года прогнозируется только у двух компаний - "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", поэтому решение правительства компенсировать тарифы населению за счет "Энергоатома" будет оптимальным.
****, ротердамовская...
Верните все электростанции народу. Верните народу все облэнерго и облгазы. Если хотите частные энергокомпании, стройте их с нуля.
Да нет, хитрожопое. Это ваша логика противоречит законам честного рынка и честной конкуренции, когда вы хотите государственные компании поставить в неравноправное с вами положение. Субсидировать должна государственная компания, а вы, суки, демпинговать будете. Прикольно получается. Где же тогда равноправные условия для всех участников рынка? Вопрос риторический.
- потому что тарифы на ээ не пересматриваются много лет, Источник:https://censor.net.ua/n3128546
Він що хворий. чи з іншого виміру ?
Андрей Герус очень деликатно описал то, что происходило сегодня на Кабмине. Я был на этом заседании и могу сказать - это полный трэш!
https://ua24ua.net/podarochki-ahmetovu-ot-uhodyashchego-groysmana-za-schet-ukrainskogo-naroda/
какой нах рынок электроэнергии, когда на рынке монополия, два монополиста ДТЭК и "Энергоатом" генерируют электоенергию???
конкуренция..., ***облэнерго создали - ООО "***обл.енерго компания", кинули на счет от 100 тыс грн, 1000 тыс грн, вот вам видимость конкуренции, тот же хрен, только в профиль!
ДТЭК строит СЭС и впаривает Державе по 6 грн/ кВт*час, а Энергоатом (держ компания) по 0.5 грн/кВт*час, уже какой год подряд просит поднять ему тариф ...