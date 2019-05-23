EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  13881  158
Материалы по теме:
Все про:Константинопольский патриархат (114) Филарет (424) Томос (230)

 "Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил, что томос об автокефалии содержит три пункта, свидетельствующих о зависимости от Константинополя, и что украинская церковь не будет их выполнять.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Константинопольский патриарх дал нам томос про автокефалию. Но мы на Соборе не знали его содержание. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", – заявил Филарет.

По словам иерарха, полученный от Вселенского патриарха документ ставит Православную церковь Украины в зависимость от Константинополя – такую же, в какой УПЦ (МП) находится от РПЦ.

"По названию мы – автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь. Так же, как Украинская православная церковь Московского патриархата имеет независимость в управлении, но входит в состав Московского патриархата", – заявил Филарет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Филарет встретился с представителями Вселенского Патриархата. ФОТОрепортаж

Почетного патриарха ПЦУ не устраивает название "Православная церковь Украины". Филарет считает, что оно исключает украинцев, живущих за границей. Кроме того, он возмущен тем, что Константинопольский патриархат не разрешил главе ПЦУ варить миро (освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. – Ред.) и взял на себя роль посредника в разрешении конфликтов внутри украинской церкви.

"Ни у одной автокефальной церкви, которая получила томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов. ... Мы не отказываемся от томоса, но не будем исполнять эти три условия, которые записаны в томосе. Не будем выполнять", – пообещал Филарет.

Также на Цензор.НЕТ: Лично я перед собором никаких обещаний не давал. Последняя договоренность была изложена на бумаге без моего присутствия, - Епифаний об обвинениях Филарета

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания.

Читайте также: Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ

В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3128543
 
   
 Топ комментарии
 
штрихи к портрету филарета... "Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса - Цензор.НЕТ 8186

"Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса - Цензор.НЕТ 7667 Дмитро Корчинський
17 травня о 13:37 ·

Порівнюю себе з Філаретом (вік дозволяє, хоча він здається, трохи старший). Ображається на Єпифанія: допоміг тому створити ПЦУ, а вдячності мало, а послуху нема, а шана невідповідна!
У 1992 коли я з подільниками став на захист Філарета, коли в того відібрали все, окрім Володимирського собору та резиденції на Пушкінській. Вже вдиралися й у ці приміщення, але ми їх відбили.
Ще ми захопили для Філарета Лавру, але він побоявся туди вселитися, тому нас всіх пов'язали менти. Лавра залишилися за москвою.

Потім я, разом з іншими добрими людьми, умовляв тодішнього очільника УАПЦ Володимира Романюка, з яким був в дуже теплих стосунках, бо він був прикладом ідеального єпископа-аскета, піти на об'єднання з Філаретом для створення Київської Патріархії.
Моя роль в тому, що УПЦ КП постала, зовсім не є визначальною, але без мене того не сталося б.
Ви гадаєте, я дочекався від Філарета бодай слова вдячності? Церковного брязкальця? Гадаєте, він сказав мені: заходь до мене на борщ, коли забажаєш!? Гадаєте, він бодай раз згадав за моє існування? Гадаєте, захотів порадитися щодо церковних справ?
І близко нічого з того не сталося. Але я не ображаюся на нього й лблю його, як брата, який трохи заблукав у власному марнолюбстві, але зробив багато корисного.
Мені приємно, що мої реакції на невдячність є більш християнськими, ніж у нього, хоча я - всім відомий грішник, а він - чернець і митрополит.
Філарета зараз підхоплять медведчуки й новинські й зроблять багато шкоди.
Тому Єпифанію варто залагодити конфлікт мирно: резиденцію на Пушкінській (палац де мешкає лише один чернець Філарет та його обслуга) віддати під хоспіс, а ченця Філарета доправити молитися у віддалений монастир десь на Волині.
Для довідки: чернецтво передбачає послух, відсутність майна й побутового комфорту.
 показать весь комментарий
 
Так дед ведь прав по сути. Просто молчали об этом в угоду пропаганде и пиару кое-кого...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Пеца и церковь наё*ал,а не только свой народ и Евросоюз
 показать весь комментарий
 
 
Та яка в дупу різниця ???Як на мою хлопську думку то головний момент у тому томосі це відірватись нарешті від впливу кацапсько - гундяівскоі секти!
 показать весь комментарий
 
 
это украине и украинцам нужно. А Филарету нужно быть патриархом всея руси.

мудозвон старый..
 показать весь комментарий
 
 
І з одної халепи втрапити в іншу? Чим Стамбул краще за Москву? Така ж імперія яка хоче нас загарбати. Треба мати свою церкву незалежну ні від Москви, ні від Стамбулу.
 показать весь комментарий
 
Томас неправильний.... Філарету порадив би заяву про шахрайство на Петра Олексійовича написати, це зараз в тренді якраз.
 показать весь комментарий
 
 
Всі "мочать" Україну і Порошенка і дедуля виліз разом за всіма "батька" бити. А я за тебе дідуля молився і радів, коли зняли з тебе анафему. Я розчарувався і більше в ту церкву не ногою. Є все таки в Україні наша церква - це все таки греко-католицька і ПЦУ. З цим мені все зрозуміло.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Томос-это как Ротердам+, только вцерковной сфере
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Томос-это как Ротердам+, только в церковной сфере

Та да, разрешение грабить под крышей закона...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Молодчина , Петро, поимел лохов"Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу - Цензор.НЕТ 2212
 показать весь комментарий
 
 
Томос всучили обманным путем? "Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу - Цензор.НЕТ 1766
Швырните в рожу всучившему.
 показать весь комментарий
 
 
"Товары интимного характера обмену и возврату не подлежат"(с)
 показать весь комментарий
 
 
Якби дехто не поширював маячню старого пердуна...
 показать весь комментарий
 
 
Поширюють з подачі прокацапленої вати,яка зараз проривається у владу.Зверніть увагу,всі зелеботи,які називають себе патріотами України, а прихильників Пороха - агентами кремля,оскаженіло накидаються на будь яке добре слово про Томос та незалежну українську Церкву,показуючи своє гниле ватне нутро.
 показать весь комментарий
 
 
Да ладно, вас послушать так сложиться впечатление, что турки оккупировали и убивают нас на пару с москальней.
 показать весь комментарий
 
Старому слава і почесті спокою не дають. То що йому ще треба: почесний патріарх + зірка героя + скромна хатинка з обслугою. Ні, кортить щоб в ще в дупу цілували і дюрочку не минали.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свиня примудрилась навіть патріархів обдурити ? "Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу - Цензор.НЕТ 688
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Скурили томос
 показать весь комментарий
 
 
Да уж...Петькина автокефалия оказалась просто фекалией...как и все, к чему прикасаются вороватые грязные рученки мародера.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ах, какой был Томос тур, как подносилась патужна пэрэмога, а на деле томос оказался не святее "Ми не погодилися б на такий Томос", - Філарет заявив, що ієрархи на Об'єднавчому соборі не знали змісту Томосу - Цензор.НЕТ 8526 бумаги на которой подписан.
 показать весь комментарий
 
 
не разрешил главе ПЦУ варить миро..

Да и хрен с ним. У китайцев можно купить по 10 баксов за ведро. Кстати, а котлеты жарить разрешил?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так что , порохоботы, Бога нет? Если есть, то он все видит и вам с Петром звизда, вифлиемская. Алилуя!!!
 показать весь комментарий
 
 
Чи збереглись у Стамбулі, або у Ватопеді архіви? Чи є до них допуск українським богословам? У тих архівах може міститись відповідь на законність претензій діда. Там багато чого може бути несподіваного приховано від українців.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"В Белом доме ждут Зеленского на встречу, а Порошенко - на допрос".
сми США
 показать весь комментарий
 
 
Фанар ніколи не надасть українським християнам документи, які доводять їхню зверхність стосовно всього християнського світу, бо тоді доведеться перезасновувати все кафо-католицьке християнство і віддавати першість тим декількам церквам, які заснував Андрій Первозванний.

Фанар тоді буде ніхто, а рулитимуть церкви Східної Європи на чолі з Українською церквою, і Єпіфаній займе місце Варфоломія.

Про це знає дід, тому у нього є причини справедливо нагліти і качати права, вимагаючи для УПЦ жорстокого мінімуму, бо Фанар архів Андрієвого хрищення все одно заховає від українських християн.
 показать весь комментарий
 
 
Надобно усердно молиться Господу Богу, шоб Тот дал прочухана Архангелу Михаилу с тем, чтобы Архистратиг навёл порядок в картотеке и проверил - не завалился ли где за стол или ещё куда призывной лист на недорукоположенного патриарха-перерукоположенного митрополита Филарета, и отдал его на безотлагательное исполнение.
 показать весь комментарий
 
Да , нежданчик. И косяк серъёзный. Скандал за всю историю христианства уникальный, потужный
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Як верещать обдурені Глав🐷 прахосмоктики!
Сьогодні вже вдруге їх наї..обдурив Глав🐷!
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь ясно,чому Петя пятак свой всунул.Щоб контролировать процесс и держать Филарета в незнании содержания Томоса.Петя,що ж ты не выбил с Варфоломея Патриорхат,а стал довольствоваться Митрополией?!Бо выборы на носу були,або мав яку другую причину?
 показать весь комментарий
 
 
Головне, Порошенко ліквідував залежність Українскої Церкви від крємльовської.
 показать весь комментарий
 
 
Колишніх донецьких не буває. Тим більше, якщо вони ще і колишні кадебешники.
 показать весь комментарий
 
Ну що, за закиди: «Хочу все і одразу!»
З такими намірами, частіше виходить: «нічого і ніколи»...
Бо це не карти, а шахмати. А в шахматах блеф не проходить.
 показать весь комментарий
 
Тупе не по годах... вони не знали! То мали б читати, дебіли, що підписували!
 показать весь комментарий
 
Слава Иисусу!
Филарет прозрел!
А ослеп, будучи ректором клоаки КГБ - Московской Духовной Академии.
 показать весь комментарий
 
Масло нельзя варить, е ж мае! Вот как теперь?)
 показать весь комментарий
 
 
Не доверяют Рошену варить масло. Значит в курсе, что там бодяжат.
 показать весь комментарий
 
 
Получается в руководстве церкви сидят лохи печальные.....мдаааа.. на лохов не похожи, похоже продались просто....
 показать весь комментарий
 
Филарет врет, так как томос был сочинен и переведен месяца за 3 до его подписания, и я не могу поверить, чтобы Филарет не знал его содержания. Вы видите, что с людьми жадность и долгое нахождение при власти делают, они просто сходят с ума. Уже одной ногой Там, а все недоволен.
 показать весь комментарий
 
 
Врет Филарет как сивый мерин, что не знал. Любой мало мальский священник знал что бы что миро и национальное название церкви не дат Константинополь.
 показать весь комментарий
 
 
Деменция похоже даёт о себе знать. С точки зрения Константинопольского Патриархата право совершать мироварение принадлежит Константинопольскому Патриарху в сослужении представителей Поместных Православных Церквей. Похоже рассчитывает на каких тол олиофренов которые не прочитают в интернете. По этому право варить миро Константинопольский патриархат дать не мог. Тоже самое и по поводу украинской православной, это ересь этнофилетизма с точки зрения Константинополя. Только тупой безмозглый священник не понимал что этих пунктов в принципе не может быть в томосе.
 показать весь комментарий
 
 
Держава не должна краснеть за бесогонов-маразматиков. Всех - на справедливое налогообложение, реальные тарифы на землю и коммуналку, подальше держать от детей, как водку, курево и наркоту. Запретить появление на людях в своих шаманско-колдунских облачениях, кроме как на территории монастырей и церквей. Позор, когда эти ряженые трутся в госучреждениях в президиумах только для присутствия, ни черта не понимая в том, что там происходит. Были-были все коммунисты-комсомольцы-пионэры, а тут кинулись разом кобениться.
 показать весь комментарий
 
КУКАРЕКУ, СПАСИТЕ , ПОМОГИТЕ, церковников бабла и власти лишают)))))))
 показать весь комментарий
 
Все правильно заявляє Філарет. Порошенко разом з Варфоломієм ліквідували незалежну українську церкву - Київський Патріархат. І замість неї створили філію турецької церкви. Незалежність Української церкви має бути відновлено.
 показать весь комментарий
 
Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил...Источник: https://censor.net.ua/n3128543

Отныне приставку "Почетный " надо писать в кавычках. Растерял весь почет и уважение.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы не согласились бы на такой томос", - Филарет заявил, что иерархи на Объединительном соборе не знали содержания томоса
 
 
 
 
 
 вверх