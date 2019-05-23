 Указ Зеленского о роспуске Рады защищен презумпцией конституционности, - экс-глава КС Шевчук

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава Конституционного Суда Станислав Шевчук.

"Касательно нормативных актов, в частности, указов президента, действует принцип презумпции конституционности. То есть, этот документ является конституционным, пока Конституционный Суд не признает его неконституционным. Иначе органы государственной власти будут отклонять такие акты с момента издания и будут отказываться их выполнять. Тогда так можно будет делать со всеми законами, постановлениями, указами и тому подобное. Сейчас указ действует и может потерять силу, если КС огласит соответствующее решение", - отметил он.

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Также, по словам Шевчука, конституционная реформа 2016-го наделила КС полномочиями давать определенное количество времени до того, как акт утрачивает силу.

"Это суд, например, сделал в 2018 году в отношении института следователей в пенитенциарной системе. Мы тогда дали парламенту 3 месяца, чтобы внести изменения в УПК. Хотя этого потом так и не было сделано", - рассказал экс-глава КС.

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