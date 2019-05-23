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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Указ Зеленского о роспуске Рады защищен презумпцией конституционности, - экс-глава КС Шевчук

Указ Зеленского о роспуске Рады соответствует Конституции до тех пор, пока Конституционный Суд не признает обратного.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-глава Конституционного Суда Станислав Шевчук.

"Касательно нормативных актов, в частности, указов президента, действует принцип презумпции конституционности. То есть, этот документ является конституционным, пока Конституционный Суд не признает его неконституционным. Иначе органы государственной власти будут отклонять такие акты с момента издания и будут отказываться их выполнять. Тогда так можно будет делать со всеми законами, постановлениями, указами и тому подобное. Сейчас указ действует и может потерять силу, если КС огласит соответствующее решение", - отметил он.

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Также, по словам Шевчука, конституционная реформа 2016-го наделила КС полномочиями давать определенное количество времени до того, как акт утрачивает силу.

"Это суд, например, сделал в 2018 году в отношении института следователей в пенитенциарной системе. Мы тогда дали парламенту 3 месяца, чтобы внести изменения в УПК. Хотя этого потом так и не было сделано", - рассказал экс-глава КС.

Полный текст интервью со Станиславом Шевчуком читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3128541
 
   
 Топ комментарии
 
....Сквозь эти скорострельные интервью и назначения проступает паника, паранойя и растерянность. Чего не может не видеть ближнее и дальнее окружение и, конечно же, враги. Если у партнеров эта паника вызывает раздражение, то у врагов - обостряет рефлексы.

Остапом Бендером сегодня выглядят не Фруман с Парнасом, а сам Коломойский. Который не может взять частями, потому что ему нужно сразу. Но тут есть проблема. Это только в одной стране Гулливер был великаном. В другой он был лилипутом. Маленьким, как, пардон, миши или крисы.

А попытка Коломойского сыграть с Джулиани в шахматы еврейской темы (да, США против меня, но влиятельные соплеменники со мной) сразу же закончилась детским матом. Джулиани встретился с главным раввином Киева и Украины Моше Асманом. Разумеется, по просьбе последнего. Встреча прошла в Центральной синагоге, и Асман продемонстрировал полную лояльность Джулиани. И тут мимо, Игорь Валерьевич.

Что остается? Шантажировать Вашингтон российским вектором. А если не получится, то реально по нему двигаться. Как это пришлось делать Януковичу в 2013 году. И заявление Богдана о референдуме, и формулировки последнего опроса домашней социологической службы «Рейтинг» о прямых переговорах с ЛДНР, свидетельствуют о готовности двигаться по этому пути. Вот только хочет ли Игорь Валерьевич жить в Ростове, с учетом того, что всего его активы совсем не там? А, в том числе, в штате Делавэр.
Коломойский оказался в очень необычной для себя ситуации - не в засаде, не в изгнании, не в Днепропетровской области, а на самом верху властной пирамиды. И он оказался к этому явно не готов. Оригинальная стратегия окружать себя влиятельными врагами пророчит ему драматическое будущее, и расследование ФБР может закончиться не "как всегда". И поэтому главный вопрос для него сейчас заключается не в том, что он наживёт на президентстве Зеленского, а что с ним будет после. А, может быть, даже и во время.

(с)Страсти
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К сожалению, диктаторам это позволяет оперативно действовать, когда народ не думает, а лапшу глотает...
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Вы меня простите, но у вас там реально - Цирк на друте сквозь слезы.
Нарушение Конституции является - презумпцией Конституционной неприкосновенности.
Тут совсем недавно наРаше Мизулина (есть там такая отвратная бабища) сказала - ЗАПРЕТ есть СВОБОДА, а свобода есть рабство.
Смотрю перлы очень одинаковые ))))
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Если статья противоречит Конституции как её можно не отменить, шоколадная шваль специально так принимала, что бы можно было потом отменить.
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Ребята, да всех эти выборы устраивают, всех основных игроков, штабы развернуты, кадры на местах готовы, очень все ловко получается. Плохо тем кто пролетает мимо 5%. Самопомощь, Радикалы, Гриц с Смешко и те что еще ниже. Но им светит мажоритарка, пусть кульки с гречкой готовят...
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Призумция каламойная.как и весь этот зеклован🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤭🤭🤮🤭🤭🤭
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А в КС запрос никто не подал.
Всех такой расклад устраивает!
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И ЭТА ЖИРНАЯ ПОДСТИЛКА РУКОВИЛО СУДОМ,СРАМОТА !!!!!!!
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А якщо сам Указ суперечить нормам КОНСТИТУЦІЇ? Що на це цей ЕКС скаже?
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Цього ніхто і не заперечував. депутати мають подпти позов до КС. Чогсь соплі жують..
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Екс-суддя Кс пояснив, суду потрібні не слова, що коаліці немає, а документ, про відсутність коаліції.А те що рейтинг ВР низький, це не являється поводом для розпуску!
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Для начала должен быть документ что коалиция есть, а не то что её нет. Это только какая то порохоботская олигофреническая логика что нужен документ доказывающий то чего нет. Ни у одного порохобота ведь нет документа что он не гомосексуалист.
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вот интересно а что будет если в разгар выборов конституционный суд вынесет решение что раду распустили незаконно?
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Вообще-то суд должен будет разъяснить, что и как.

Но я думаю,что надо так: указ будет отменен, выборы свернуты, Рада возвращается к работе и быстренько принимает закон об импичменте (ох и стимул же у них будет), деньги за фальстарт выборов взыскивают с оффшоров Зеленского.
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да вроде бы цвк заявило что после старта остановить выборы уже невозможно
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Я вам как юрист скажу. Мало ли, что заявляет ЦВК. Как суд решит, так и будут делать. Решение суда имеет силу Закона. Это не просто слова. Это значит, что нельзя не выполнить решение суда, мотивируя тем, что оно противоречит закону. Потому что решение суда и есть Закон.
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Пока суд будет идти уже и выборы закончатся.
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Есть такая штука, как обеспечение иска. Суд может приостановить выборы на время разбирательства.
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А вот как раз Указы Президента и не попадают под такое обеспечение иска! Изучай матчасть! И ещё одно не маловажное - сколько времени будет рассматривать этот вопрос КС? Если это произойдет после выборов, тогда аля - улю! А вот отменять результаты выборов в ВР при 73% рейтинге выборов нового Президента - КС просто побоится! Тем более, что факт отсутствия коалиции с 2016 г. трудно оспариваемый, что признают даже депутаты от Блока Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУказ Зеленского о роспуске Рады защищен презумпцией конституционности, - экс-глава КС Шевчук
 
 
 
 
 
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