EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  12802  177
Материалы по теме:
Все про:Крым (21473) НАТО (6368) Россия (72854)

 НАТО призвало РФ покинуть оккупированный Крым, в Москве ответили, что у них "хватит сил и средств защищать свою землю"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России хватит сил и средств "защитить" Крым от "посягательств" на полуостров, в том числе со стороны НАТО.

Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

Российский политик заявил, что призывы НАТО покинуть оккупированный Крым "отражают общий антироссийский курс альянса" и "служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России"

Читайте на Цензор.НЕТ: В оккупированном Мисхоре рухнул единственный причал для прогулочных катеров. ФОТО

Слуцкий считает что "ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу".

22 мая глава военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании руководителей генеральных штабов стран заявил, что альянс не признает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией и потребовал от Москвы вывести военных с территории оккупированного полуострова.

Также на Цензор.НЕТ: "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, сука": в оккупированном Крыму на мурале с изображением Путина появилось "послание". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3128536
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапские оккупанты, валите из Крыма и Донбасса,это законная украинская территория и вы ее признавали многочисленными договорами с Украиной. Вы,твари сатанячьи, и подонки лживые. Геть из нашей страны. Чтоб вы все передохли, скоты. За каждого погибшего украинца пусть сдохнет тысячу кацапского дерьма. Пусть вы все провалитесь в Ад. пусть в ваших домах будет смерть царить и слезы, пусть ваших детей убивают так же как вы на нашей земле убиваете наших детей. Вы ублюдки,фашисты, нелюди,изуверы. Аминь.
 показать весь комментарий
 
У Гитлера тоже было достаточно сил и средств защитить "свою" Судетскую область. Не помогло.
 показать весь комментарий
 
Крепко хуйло заглотнулО наживку с Крымом. Пусть теперь его кормит и постоянно сидит под санкциями. Крым рано или поздно все равно вернется в состав Украины только тогда на ее условиях. Кацапня долго будет сидеть под санкциями, а потом еще и репарации будет платить очень долго... Если не распадется...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
то не просто народ, то адиннарот с русней. у них челюсти одинаковые - рузькаговорящие.
 показать весь комментарий
 
 
Никак не поймут, что кучка росских отставников и их личинки это еще не весь Крым.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, ну даже бы мы сделали "махач" между Парашей и НАТО - толку то? Разнесли бы базы на Крыму, а потом Путлин бы сказал: ээээ, у нас "Балава" есть.
И НАТО такой: ой, пожалейте Воронеж. И НАТО отзывает крейсера(на Рашку аваносцы гнать - себя делать чуваком, стреляющим из рогатки по мухам).
А потом ВМСУ занимают Крым и опять крысчане плачут чтобы им ввели. "Мальборо", "Спрайт" и прочий набор для быдла.
И да - новый налог - на подержку "настрадавшихся", новые кредиты, а министра финансов будем на(в) Антарктиде искать, но не найдем
 показать весь комментарий
 
"Крымскому народу". Во, дятлы. Крымский народ - это крымцы. Крымские татары.
 показать весь комментарий
 
 
Выгнать коренной народ, заселить понаехавшими - имеем крымский народ. Имперцы рашисткие, наследники гитлера.
 показать весь комментарий
 
 
********** как этого ливию кадафи и все тот у брежнева накупил танков самолетов..терракты делал ********** и досвидос...********* разбомбить и все..
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ на белом коне с булавой - ждем речь
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда чиновники НАТО или ЕС делают подобные заявления, зная что будут посланы Россией, это для чего? Или от чего, от высокомерия?
 показать весь комментарий
 
капля не только камень точит...а в том числе и межушное пространство кацаплян.так шо правильно говорят НАТО закликало РФ залишити окупований Крим, у Москві відповіли, що у них "вистачить сил і засобів захищати свою землю" - Цензор.НЕТ 1817
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Какой камень, они плевать хотели на эти заявления.
 показать весь комментарий
 
как проголодаются-перестанут на многое плеваться НАТО закликало РФ залишити окупований Крим, у Москві відповіли, що у них "вистачить сил і засобів захищати свою землю" - Цензор.НЕТ 2756.забыл как в гражданскую плюющиеся в овраге дохлых лошадей доедали?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У них уровень жизни вдвое выше украинского и растет, а в Украине падает, о чем вы?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Что за бредятина. Рейтинги, чтобы вы знали, составляются МВФ и ООН. Там и гугли.
 показать весь комментарий
 
Украина 102 (основная проблема - очень низкая покупательская способность, довольно небезопасно, плохое здравоохранение. И грязно)

Россия 105 (большинство параметров в средне-отрицательном диапазоне, однако очень плохое здравоохранение (четвертый от конца результат) и грустно - с транспортом (речь идет о пробках)

http://igoto.su/zakon-i-obychay-normy-povedeniya-v-raznykh-stranakh/indeks-kachestva-zhizni
 показать весь комментарий
 
Это казламордые ворованная земля. Ваша земля в пределах мацковской области.
 показать весь комментарий
 
 
ну,пока хватает...но фортуна-баба переменчивая НАТО закликало РФ залишити окупований Крим, у Москві відповіли, що у них "вистачить сил і засобів захищати свою землю" - Цензор.НЕТ 5142
 показать весь комментарий
 
 
Интересно как относится Президент Украины Зеленский к зелёным человечкам,которые Крым захватили? НАТО закликало РФ залишити окупований Крим, у Москві відповіли, що у них "вистачить сил і засобів захищати свою землю" - Цензор.НЕТ 1576
 показать весь комментарий
 
 
Так и запишим - для возврата крыма необходимо что бы государство россия перестало существовать. Еще так несколько лет и сами развалитесь на губернии.
 показать весь комментарий
 
 
Зе как раз предлагает помочь московской орде самодезинтегрироваться.Что непременно и произойдёт. Кремлёвский Хам грандиозно блефует,манкирует гиперзвуковым Авнгардом.Однако США отправят в Сирию 10000военных.Немного,но достаточно ,чтобы полностью парализовать любые военные действия Москвы и асада.
 показать весь комментарий
 
 
Еще так несколько лет и сами развалитесь на губернии.

несколько лет чего? Заявлений представителей НАТО? И от этого произойдет развал? НАТО закликало РФ залишити окупований Крим, у Москві відповіли, що у них "вистачить сил і засобів захищати свою землю" - Цензор.НЕТ 3502
 показать весь комментарий
 
 
Санкций вата санкций. А зная вашу козлячью натуру уверен вы будете упорно ползти в жопу с высоко поднятыми дидами на палках
 показать весь комментарий
 
 
я бы не выключал ссылку - там еще много интересного от Ореста
 показать весь комментарий
 
 
завтра скажут убивать 25 - тебя зарежет ларик ну или там джамал.
 показать весь комментарий
 
Население Крыма на 2014г . было 2160 тыс.человек. Право голоса не более 1800 тыс.
В выборах участвовало 32-34% избирателей( данные для внутреннего пользования

ФСБ -- т.есть ок.600 000 человек)
За Россию проголосовало - 64 %( там же -- 385000 человек).

Население Севастополя - 360 000 человек ,
а !!!!!приняло участие - 126% -- из речи Аксёнова.

Население ВМ базы РФ и проголосовало единогласно.
Какой референдум ??? под дулами автоматов .
 показать весь комментарий
 
 
то гитлеру ума не хватило. захватил например Орловскую чи Смоленскую область. провёл референдум. и всех делов.
 показать весь комментарий
 
 
Никто не будет заниматься возвратом крымского солончака.

А вот где-то, что-то будет происходить
и очень скоро
то ли в Европе на рынке газа
то ли на Дальнем востоке.
или еще где
Венесуэлы нужно не забывать в американском подбрюшье
 показать весь комментарий
 
 
2020 год. В Хабаровском крае социологи провели опрос на тему: «Как вы относитесь к Китаю?» 20 процентов респондентов ответили - «хорошо», 80 процентов - «очиньна холосо».
 показать весь комментарий
 
 
Альянс(Нато),страны входящие в него не могут даже санкции ввести против России такие, чтобы те, сразу же поняли о чём идёт речь. Поэтому призывы покинуть Крым для "кацапур", их это только усыпляет, делая их томными от собственного величия и безнаказанности.
 показать весь комментарий
 
 
Считаю, что все подобные призывы Штаты и НАТО должны делать не до, а после.
После уничтожающего глобального удара по параше.
 показать весь комментарий
 
Ещё скажи по жителям Крыма. И чтобы везде были самые бедные и платили МВФ повышенные тарифы.
 показать весь комментарий
 
И по ним тоже- по предателям. Меньше надо было орать "Путян- ввяди". А кто хотел- за 5 лет мог оттуда уехать.
 показать весь комментарий
 
Щитаю ответом должно быть размещение Б52 в николаевском авиаполке??!
 показать весь комментарий
 
 
Они и с Северного моря, и из Эгейского достанут. Почитайте, кстати, насчёт расконсервации и модернизации B52H. К чему бы это?
 показать весь комментарий
 
Вот кстати хороший вопрос. Нафига старье доставать, когда есть современные б1, б2...
Нет, б52 отличные машины. Лучше разваливаюшихся медведей. Но если поставить в один ряд ту95, б52, б1 и б2, то окажется, что первые два одинаковая рухлядь на фоне последних двух.
 показать весь комментарий
 
B52H рабочие лошадки, которые работают после упомянутых Вами: когда ПВО противника уже ВСЁ. Но они абсолютные рекордсмены по полезной нагрузке.
 показать весь комментарий
 
 
В николаеве могут быть только ОТР, а авиаполк Б-52 должен быть как минимум в Черкассах или подальше в глубинке...это уже не ядреный бомбер, это летающая пусковая установка ракет средней дальности
 показать весь комментарий
 
Может для начала хотя бы торговое эмбарго и блокаду? Ну хотя бы со стороны страны, которая якобы "воюет" с кацапией?
 показать весь комментарий
 
 
Если Вы действительно из Штатов, то отвечу Вам так: я понимаю, что Штаты не хотят воевать с парашей ни за Европу, ни тем более за Украину. Точно так же они не решились в 1937 объявить войну Японии после нападения на их корабли с гибелью граждан США в Китае. Тянули и с Гитлером. Чем кончилось? Разрушенной Европой и Хиросимой. А Хиросимой (пусть тогда и без ЯО) должно было начаться ещё в 1937-м. История повторяется...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Я - украинец, но работаю в соединенном королевстве (и надеюсь однажды стать подданым королевы).
Не могу согласится, что все в точности повторяется. Потому что это не так. Похоже, близко, но не так же.
Наполеон был гением, но одиночкой. Гитлер окружал себя соображаюшими личностями. Но это все ерунда, подверженная заблуждениям.
Сейчас государства управляются аналитическими мозговыми центрами, которые не допустят таких идиотизмов как во времена гитлера и ранее - все заранее просчитывается, все действия, противодействия и последствия.
Современная росия дейсвует обдумано и осторожно. Никаких ультиматумов и требований никому не выдвигает. (вообще никаких, даже санкции не просит снять). А все активные действия предпринимает во время хайпа и смуты в соседних странах: вспомни южную осетию - была тишина и замороженный конфликт. Потом галстукоед поехал крышей и накрыл цхинвал градами. Какой итог? Де факто, южная осетия стала регионом рф. И никто не пытсется это оспорить.
Почти тоже самое произошло с крымом. Но он гораздо более стратегически важен, поэтому и есть какая-то реакция.
Теперь лднр. И вопрос тут тоже достаточно прост: удастся ли его мирно вернуть в состав украины или он окажется целиком и полностью в сфере руссаого мира. (Военный возврат будет ошибкой - южная осетия не даст соврать).
 показать весь комментарий
 
Что-то я флаг попутал, sorry. Но значит историю Ковентри Вы хорошо знаете. И чем ответила Британия- тоже. Я не писал, что нам одним надо воевать с парашей. С парашей должна воевать мощная коалиция. Как именно сочетать чисто военные и удушающие экономические шаги- не мне решать, и я свою версию не буду здесь описывать: она наверняка более жёсткая, чем те, что лежат на нужных столах на Западе. Но Украина вернёт свои оккупированные территории только в результате реальной войны Запада с парашей. Не будет Запад воевать- параша будет лезть дальше- в Европу. До тех пор, пока не получит по зубам.
 показать весь комментарий
 
К сожалению в Америке серьезная проблема - Демпартия превратилась в либеральную организацию для которой инетересы страны и мировое положение ничего не значат . с 2016 года они не занимаются ни экономикой ни политикой , а безуспешным поиском путей обьявить импичмент действующему Президенту . Это не добавляет стране положительного имиджа в решении глобальных и локальных проблем .
 показать весь комментарий
 
 
Ой блин, депутатишка госдуры высрався,а по- другому они не могут, от страха, хватит Сирию назащищали!???
 показать весь комментарий
 
 
Вовка даешь Бутусова Министром обороны Украины-это офигительный вариант, Юра не давай заднюю, соглашайся, помоги стране и молодому Президенту!???
 показать весь комментарий
 
 
Вовка даешь Бутусова Министром обороны Украины-это офигительный вариант, Юра не давай заднюю, соглашайся, помоги стране и молодому Президенту!???
 показать весь комментарий
 
 
А что кацапы могут ХОРОШО, так это нож в спину "брату" вставить, ну не брату, ну родычу точно.
 показать весь комментарий
 
 
росия-страна вор, страна бандит. ее не призывать нужно, а мордой об стол.
 показать весь комментарий
 
 
рюске борзянки обожрались и давай хвастаться да мы, да нам, а кончится как обычно, когда нападали в одиночку.
 показать весь комментарий
 
 
У москалів добре виходить тільки дітей робити, а все що роблять руками- гівна варте...
 показать весь комментарий
 
пока их от СВИФТа не отключат они так и будут сцать на всех
 показать весь комментарий
 
 
Теперь и отключение от свифта не поможет - внутренняя аналогичная система запущена. А по слухам, немецкие и итальянские банки закупили эти системы для себя на случай если кацапов от свифта отключат - чтобы продолжать вести дела с москвой
 показать весь комментарий
 
Ну а шо наша иліта???
Ну з пєцей уса ясно, а от зєля що до повернення криму і не заїкнувся
 показать весь комментарий
 
Все эти слова могут разбиться после первых же сотен одвухсотенных русских.Если НАТО посчитает,что Украине нужно помочь военной силой освободить свою территорию,то никакие "суперракеты" с "суперсамолётами" даже не рыпнутся...свежа ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ история с расстрелом русской колонны в Сирии,после которой Путин 2 недели прятался и Россия даже не пукнула от стразха.а ведь там было не НАТО,а только одна страна из НАТО-США,
 показать весь комментарий
 
Пять лет одно и тоже читаю. Если все так просто, то почему же этого до сих пор не сделали? Когда уже? Сколько раз перед этим надо "призвать"?
 показать весь комментарий
 
Так а что делать если большинство населения Украины за дружбу с росией ? Вы думете в разведке НАТО не в курсе ? А какого президента вы себе выбрали ?
 показать весь комментарий
 
за "большинство"-то не отвечайте...Не большинство,а "есть этнические группы,имеющие тесные родственные связи с РФ".Их немного и они в основе там,где остановилась лавина оккупации "русским миром".там,где нет большой поддержки "русского мира" не смогли никакие "зашифрованные" под наёмников военнослужащие РФ,ни действительные наёмники РФ продвинуться без поддержки местных.А дальше -меньше и меньше на кого Россия может рассчитывать.Но вот техз,кто реально поддерживает на самом крае Украины "русский мир" столько,что не зочется проливать столько крови,хоть и "полезных идиотов России".поэтому украинские власти пытаются как-то найти вариант без большой бойни...Но терпение иссякает с числом погибших и может статься,что придётся просто истреблять раковую опухоль "русского мира" в Украине ради выживания всей украины.И тут может быть предложена эфективная помощь (но не доведи.боже,до такого крайнего варианта)
 показать весь комментарий
 
"ваше" до "садоваго кольца" (й то під сумнівом) ...все решта ... ВОРОВАННОЕ ...
 показать весь комментарий
 
 
видите как все просто
проведут венгры референдум в Закарпатье или румыны в Черновцах, введут туда свои войска и заявят - это наша земля и у нас "хватит сил ее защищать"
а хохлы-пацефисты проведут рехферендум о миреё и большинством голосов и заявят что коласа это хорошо, а отстаивать свою землю - плохо.
так и не останется у нас Украини
и поедете вы ребятки-пацефисты, по этапу не в мягком вагоне, валить лес на Колымской лесосеке, как некогда ваши дедушки и бабушки
ну а те кто не поедет, будет жрать лебеду как в 33
Крим - это Украина
 показать весь комментарий
 
А коли ж Аляску будете боронить,захисники смердючі?
 показать весь комментарий
 
 
Как бы там ни было, мы даже близко не видим в действиях России даже намёка на "гибридность".
Все гибриды сидят в киеве.
 показать весь комментарий
 
Ваша земля, скоты кацапские, возле параши!
 показать весь комментарий
 
 
Ну пусть свою защищают, а с чужой уходят.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО призвало РФ покинуть оккупированный Крым, в Москве ответили, что у них "хватит сил и средств защищать свою землю"
 
 
 
 
 
 вверх