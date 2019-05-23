 НАТО призвало РФ покинуть оккупированный Крым, в Москве ответили, что у них "хватит сил и средств защищать свою землю"

Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
"Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.
Российский политик заявил, что призывы НАТО покинуть оккупированный Крым "отражают общий антироссийский курс альянса" и "служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России"
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Слуцкий считает что "ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу".
22 мая глава военного комитета НАТО Стюарт Пич на заседании руководителей генеральных штабов стран заявил, что альянс не признает и никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией и потребовал от Москвы вывести военных с территории оккупированного полуострова.
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И НАТО такой: ой, пожалейте Воронеж. И НАТО отзывает крейсера(на Рашку аваносцы гнать - себя делать чуваком, стреляющим из рогатки по мухам).
А потом ВМСУ занимают Крым и опять крысчане плачут чтобы им ввели. "Мальборо", "Спрайт" и прочий набор для быдла.
И да - новый налог - на подержку "настрадавшихся", новые кредиты, а министра финансов будем на(в) Антарктиде искать, но не найдем
Россия 105 (большинство параметров в средне-отрицательном диапазоне, однако очень плохое здравоохранение (четвертый от конца результат) и грустно - с транспортом (речь идет о пробках)
http://igoto.su/zakon-i-obychay-normy-povedeniya-v-raznykh-stranakh/indeks-kachestva-zhizni
несколько лет чего? Заявлений представителей НАТО? И от этого произойдет развал?
В выборах участвовало 32-34% избирателей( данные для внутреннего пользования
ФСБ -- т.есть ок.600 000 человек)
За Россию проголосовало - 64 %( там же -- 385000 человек).
Население Севастополя - 360 000 человек ,
а !!!!!приняло участие - 126% -- из речи Аксёнова.
Население ВМ базы РФ и проголосовало единогласно.
Какой референдум ??? под дулами автоматов .
А вот где-то, что-то будет происходить
и очень скоро
то ли в Европе на рынке газа
то ли на Дальнем востоке.
или еще где
Венесуэлы нужно не забывать в американском подбрюшье
После уничтожающего глобального удара по параше.
Нет, б52 отличные машины. Лучше разваливаюшихся медведей. Но если поставить в один ряд ту95, б52, б1 и б2, то окажется, что первые два одинаковая рухлядь на фоне последних двух.
Не могу согласится, что все в точности повторяется. Потому что это не так. Похоже, близко, но не так же.
Наполеон был гением, но одиночкой. Гитлер окружал себя соображаюшими личностями. Но это все ерунда, подверженная заблуждениям.
Сейчас государства управляются аналитическими мозговыми центрами, которые не допустят таких идиотизмов как во времена гитлера и ранее - все заранее просчитывается, все действия, противодействия и последствия.
Современная росия дейсвует обдумано и осторожно. Никаких ультиматумов и требований никому не выдвигает. (вообще никаких, даже санкции не просит снять). А все активные действия предпринимает во время хайпа и смуты в соседних странах: вспомни южную осетию - была тишина и замороженный конфликт. Потом галстукоед поехал крышей и накрыл цхинвал градами. Какой итог? Де факто, южная осетия стала регионом рф. И никто не пытсется это оспорить.
Почти тоже самое произошло с крымом. Но он гораздо более стратегически важен, поэтому и есть какая-то реакция.
Теперь лднр. И вопрос тут тоже достаточно прост: удастся ли его мирно вернуть в состав украины или он окажется целиком и полностью в сфере руссаого мира. (Военный возврат будет ошибкой - южная осетия не даст соврать).
Ну з пєцей уса ясно, а от зєля що до повернення криму і не заїкнувся
проведут венгры референдум в Закарпатье или румыны в Черновцах, введут туда свои войска и заявят - это наша земля и у нас "хватит сил ее защищать"
а хохлы-пацефисты проведут рехферендум о миреё и большинством голосов и заявят что коласа это хорошо, а отстаивать свою землю - плохо.
так и не останется у нас Украини
и поедете вы ребятки-пацефисты, по этапу не в мягком вагоне, валить лес на Колымской лесосеке, как некогда ваши дедушки и бабушки
ну а те кто не поедет, будет жрать лебеду как в 33
Крим - это Украина
Все гибриды сидят в киеве.