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Все про:Зеленский (1461) петиция (127)

 Петиция "За отставку Зеленского" набрала за сутки необходимые 25 тыс. голосов

Президента Владимира Зеленского призывают сложить полномочия немедленно или через полгода, если он не выполнит свои обещания

Электронная петиция за отставку президента Владимира Зеленского на официальном сайте главы государства набрала более 25 тысяч голосов за первые сутки после регистрации, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам автора петиции Максима Безрука, голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей.

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"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.

"Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.

Петиция За отставку Зеленского набрала за сутки необходимые 25 тыс. голосов 01

Напомним, для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 000 голосов за 92 дня.

Источник: https://censor.net.ua/n3128532
 
   
 Топ комментарии
 
Зе низко пошел. Это к дождю.
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И это еще бабулям смартфоны не раздали


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Цензор разродился )))))))))) там уже наверно за 30-ку перевалило))))
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Воно збирається перейти на українську мову, чи так і буде до імпічменту на кацапсько-кривбасівському суржику доносити до мас свої, ще не виношені іде?
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Впевнений, що Зеленчик навіть не дотягне до рівня володіння українською мовою "данєцкім шапкокрадом".
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так, ви абсолютно праві.
рівень володіння мовою шапкокрадом і термосом не на користь термоса.
шапкокрад був розумнішим.
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Тест украинцев на способность к мобилизации пройден.

Как минимум, 33 тысячи способны в течении суток самостоятельно организоваться. Петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 9996

Тест зелебобцев с антипетициями показал то же, что и антимайдан в 2014 - они тупой, ленивый, неорганизованный скот.
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мобілізація в реалі та віртуалі це все-таки РІЗНЕ.

саме просторово...
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Майдан - реалити. И не дай Бог вам оказаться снова по другую сторону.
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На 22.40 самоорганизпвалось уже

38521 Петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 7412
голосів з 25000
необхідних

Статус: Очікує на розгляд
Залишилося 91 день
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23:15
За відставку Президента України Володимира Зеленського.

№22/053360-еп

39 118 голосів з 25 000 необхідних.
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Порохоботская шваль может только петиции и подписывать, а организоваться в принципе не может.
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а от нехай зєбєня продовжує порушувати Закони і Конституцію України - побачиш, як українці вміють організовуватись, здебіл.
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я вже підписав!!!!а ти мій друже Порохоботику? Петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 8392усі на сайт президента пора знести це ЗЕлене лайно!!!!
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Это лишь подтверждает, что порошенко была создана сетка к выборам Президента.
Она осталась, она никуда не делась.
Вот эта сетка и сработала по команде "фас".
Перестарались.
Тормоза отказали у порохоботов.
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народ дал Зе всю полноту власти горстке порохоботов пора успокоится и признать что петя политический труп
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ЗЕклоунобот какие такие порохоботы 23 мая?? шо то ты попутался. Ты ж и твои подельники визжали шо порохоботам конец ешё 21 апреля забыл что ли??
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Если бы 21 мая всю порохоботскую шваль посадили по тюрьмам то конечно бы их не было, а так эта мразота срет в интернете.
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спробуй - посади, зєклоунобот. Тільки дивись - в лоба не отримай, больно.
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нє, це все таки який-то осбий альтернатівний талант, Хряк Ростовський до цього роками йшов.

і тойовоцейво, майте на увазі, шо ця маленька, тщеславна, злопамятна мразь нам українцям, цього ніколи не забуде.
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+100%
"майте на увазі, шо ця маленька, тщеславна, злопамятна мразь нам українцям, цього ніколи не забуде."

мы ему тоже.
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Бывший первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер может дискредитировать команду президента Зеленского в случае назначения на высокий государственный пост.

Об этом говорится в статье на сайте Realist.
Так, автор напоминает, что чиновник имеет небезупречную репутацию, поэтому может «стать токсичным» для главы государства.
В публикации подчеркивается, что в бытность Шульмейстера первым замом министра инфраструктуры он был отмечен участием в ряде коррупционных скандалов.
Так, по данным журналистов, он прикрывал незаконные дела начальника управления административных услуг Александра Щипцова, который «незаконно собирал с суден поборы, что позволило ему только за один месяц заработать около 700 тысяч гривен». При этом самому Шульмейстеру, как выяснили расследователи, перепадало несколько миллионов в год.
Еще один коррупционный скандал с участием Шульмейстера связан с заместителем министра Юрием Васьковым, который якобы заплатил Шульмейстеру 100 млн гривен за свое назначение на должность. А будучи ответственным за деятельность Администрации морских портов Украины - государственного предприятия с доходом в 4,5 млрд грн ежегодной прибыли, - проводил незаконные махинации.
Также Владимир Шульмейстер замешан в непрозрачном назначении Сергея Прохоренко на должность ГП «Укрводшлях», хотя он не прошел даже первый этап отборочного конкурса на эту должность. Журналисты подозревают, что он заранее пообещал Прохоренко эту должность и якобы получил за это 1,5 млн грн.
Кроме того, экс-замминистра причастен к скандальному назначению и.о. начальника Ильичевского морского торгового порта Сергея Крыжановского, связанного с братьями Андреем и Сергеем Клюевым, а также - российским бизнесом.
В публикации также упоминается так называемая «бельгийская афера» - строительство жилого комплекса во Львове в 50 метрах от железнодорожного переезда, за которую первый замминистра якобы получил от бельгийских инвесторов взятку в 300 тысяч долларов.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_politics/full/2305-naznachenie-************-brosilo-ten-na-komandu-zelenskogo
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Блин, как я пропустила такую вещь)))
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Петиція про повернення Януковача на посаду президента цілком можливо набрала б необхідний мінімум голосів і що?
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Петиция за отставку Пороха не набрала в свое время. А свои фантазии можешь оставить при себе. Пока что именно вы все сделали 21.04 для возврата рыгов и ватников к власти.
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Я смеюсь Петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 9810
Оказывается не 25% избирателей, а меньше 40 тысяч человек на всю страну Петиція "За відставку Зеленського" набрала за добу необхідні 25 тис. голосів - Цензор.НЕТ 9810
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- Куме, а скільки буде 1+1?
- 73.
- А якщо подумати?
- Якщо подумати, то 25.
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Если тарифы не снизит как ждали его 73% то они же его сами и проклянут.
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Свергнем могучей рукою
Гнёт зелюков навсегда!
И водрузим над Землёю
Знамя Вакарчука!
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ЗАКОННІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НЕПОВНОВАЖНОСТІ ВР З ВІДСУТНЬОЮ КОАЛІЦІЄЮ ФРАКЦІЙ:
1) В «Коаліції депутатських фракцій» АПРІОРІ не може бути позафракційних депутатів.

В КОНСТИТУЦІЇ АБСОЛЮТНО ЧІТКО ВИЗНАЧЕНО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ «коаліція депутатських фракцій», а не просто «коаліція» будь-яких позафракційних депутатів з фракціями. (КУ, ст. 83 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80).
Жоден Закон або Рішення не повинні порушувати статті Конституції (!)



2) Формування коаліції фракцій є обов`язковою умовою ПОВНОВАЖНОСТІ ВР
(Рішення КСУ від 06.04.2010 п.3.4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10,
Рішення КСУ від 25.06.2008 п. 5.3, 2 абзац https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-08)

3) Конституційний склад ВР - 450 депутатів (Рішення КСУ від 06.04.2010, Конституція).
Тому мінімально необхідний особистий склад Коаліції фракцій - 226 депутатів (замість 215, як було з 29.03.2016 року - коли в Коаліції залишилися лише 2 фракції, БПП+НФ).

4) В діючому Регламенті ВР немає нічого, що стосується Коаліції, тому слід керуватися Конституцією (ст. 83) та Рішеннями КСУ від 06.04.2010 та 25.06.2008 р. щодо повноважності ВР. Згідно даним Рішенням КСУ, відсутність коаліції фракцій (див.ст.83 КУ), є ознакою неповноважності ВР з 2016 р.

5) За вимогами Конституції України,27.11.2014 р. 5 фракцій в Раді створили коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», склавши «Угоду про Коаліцію», підписану головами цих 5 фракцій.
https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
Це фракції «Народний фронт», «БПП», «Об`єднання Самопоміч», «РП Олега Ляшка», «ВО Батьківщина». З текста Угоди:
п.7. Припинення Коаліції.
7.1. Коаліція припиняється у разі:
7.1.1. припинення повноважень Верховної Ради України восьмого скликання;
7.1.2. зменшення чисельного складу Коаліції до кількості народних депутатів, меншої, ніж визначено Конституцією України;
7.1.3. прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.
7.2. Зміни у складі Коаліції, у тому числі у зв`язку з виходом із Коаліції однієї чи кількох депутатських фракцій, ЯКЩО при цьому кількісний склад Коаліції не стає меншим, ніж визначено Конституцією України, не є підставою для припинення Коаліції.

Депутати Ради зобов`язані виконувати Конституцію та рішення КСУ.



29.03.2016 р., в день офіційного оголошення у ВР про вихід з Коаліції третьої фракції (і залишення в Коаліції 2-х фракцій з 215 депутатами), депутати були зобов`язані оголосити у Раді ФАКТ припинення існуючої Коаліції і факт визнання існуючої ВР неповноважною.




Після цього відразу призначити 30 днів на складання нової Коаліції. Це не було зроблено, що є порушенням Конституції та Рішень КСУ з боку поки діючих депутатів.
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є рішення Конституційного суду вілдносно твого опусу? Чи в Україні Президент має право трактувати Конституцію?
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Петиция за посадку на зону ПАПа набрала 25 млн голосов ! Приложите эти петиции до сраки .
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Ну, от про які =моральні зобов*язання= блазня вони пишуть ?
=он вам нічєво нє должен=, розслабтесь.
Вибрали порожню обгортку - їжте. Ніхто ж уже не винен. Вибори прозорі, визнані світом.
Пеці більше нема.
Все, вперед.
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..не к добру ксива с подушки свалилась..как веником по голове..
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ПАПисты такие смешные зверьки....чем бы дитя не тешилось....
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И чо,и чо? А что дальше? Подписались и что?
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А надо точно так же, как и с Пэтиными петициями было - хрен кто на них реагировал.
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Просто знаем, как быстро мы сможем собрать актив. Если под твоим домом соберется пара тысяч за 2 часа, тебя это не напряжет?
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а не пошли бы эти 25 тысяч на йух... мелкими шажками...
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багряный, стеклянный, деревянный, оловянный... не лопни от злости... Зеленский - это Президент, а не сопля парашенко...
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Ще раз - ви вже навіть не на посміховисько для світу перетворили Україну, а на психушку, зебіли і зебілки, "приколісти" і "приколістки" та ідіоти-"протестувальники" і "борці".
З вами зв*язуватися ніхто не буде, шарахатимуться тільки ... Європа вже зрозуміла, що ні фіга ви не цивілізаційний бар*єр між ордою і рештою світу. Тому завіса проходитиме по польському кордону, а на вас, дебілів, плюнуть і робіть, що хочете, придурки: водіть референдуми, переселяйтеся у вірт з вашим "всенародним" пре-зе-дентом, макітри товчіть одне одному ...
До цивілізованого суспільства вам ще кілька століть. Та й ставати ви ним не хочете.
Тому сидіть далі у своєму болоті, вірніше, зе-балагані, а про Європу забудьте.
Придурки проголосували, як барани, а тепер ті самі придурки - ЧЕРЕЗ ДВА ДНІ - після інаугурації (наполеончик аж заходився - криком кричав: дайте булавуууу) - складають петицію про відставку свого зе-ідола.
І ще ображаються, коли їх називають дебілами. А хто ви ?
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я могу себя утешить, что бриты облажались весьма похоже с брекзитом
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Этой петицией проводиться перепись шоколадных свиней которых оттягивают от корыта, визга будет стоять много.
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Если бы. Там идет тупо накрутка от ну максимум пару тыщ реальных пользователей интернетом.
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Тупий, ты в курсе, что такое bank-id, код ЕДРПОУ и цифровая подпись?

Ну так попробуй зайди и проголосуй без них.
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Острый, при чем тут ЕДРПОУ к физ.лицам, голосующим в петициям?
И для входа там надо лишь это:


Ты - пистливое соевое животное.
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При том, что при подтверждении ты хрен без одного из трех вариантов сможешь проголосовать.

Я понимаю, шо ты две кнопки смог нажать, а до конца регистрацию пройти, как и остальных зебилов, не хватило ни ума, ни терпения.
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дурачок, це тільки початок - далі йде внесення ПІБ та адреси реєстрації.
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А последние решения Петра Алексеича не удручают Максима Безрука?)) Награждения всех верных придворных, в том числе чела который отвечал за охрану взорванных стратегических складов и директора под следствием. Пусть вернется это золотое время, а постылый Зеленский подет прочь.))
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Если б победил Порошенко, то уже на такой же петиции был бы миллион голосов.
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У вас 5 лет было. И петиция была. Даже пары тысяч не насобирала.
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Клуб одураченных АрМоВиром насчитывает 4,5 миллиона человек. На сайте президента сейчас проходит перепись наиболее активной части клуба. Пока нет и 1% активистов. Но визг в сети стоИт, как на детской площадке.) Нужно больше петиций! Хороших и разных.
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+Овощ и Ко - банда воров. Пэтя и Ко - банда аферистов. За время у власти эти аферюги могли прихватить реестры граждан Украины, bank-id, код ЕДРПОУ, цифровые подписи. Эта мразь ничем не побрезгует, теперь с помощью армии порохоботов будут устраивать видимость "гнев народный". Успагойтесь, 75% проголосовали за Зеленского, а это реальные люди, причем голосовали в условиях админ ресурса Петра-Рыло.
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За Порошенко проголосовали 4 миллиона 522 тысячи 320 украинцев, следовательно они против Зеленского. Вот как петиция наберет более 4 миллиона 522 тысячи 320 голосов - тогда надо задуматься... А пока все Ок!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетиция "За отставку Зеленского" набрала за сутки необходимые 25 тыс. голосов
 
 
 
 
 
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