 Референдум о мирных соглашениях с РФ не будет иметь законодательной инициативы, - Зеленский. ФОТО

Об этом сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами 23 мая в администрации президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АП.
"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.
Участники встречи, среди которых были волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.
Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.
Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.
Напомним, 20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.
На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.
За одну неповну добу петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" зібрала 38260 голосів.
Майже 30 громадян України кожної хвилини.
І це не сцикуни якісь, які ховаються отут за різними ніками, і кривляються як барани, бо там треба реєструватись як громадянин своєї неньки.
Хто в фейсбуках, і на всяких інших майданчиках поділіться посиланням, настали часи гуртуватися разом. https://petition.president.gov.ua/petition/53360
Порошенко, крестный отец коррупции, должен сидеть!
Беня напевне вже з рюкзаковим домовляється як Майдан будуть розганяти
А так это референдум сам по себе никому даром не нужен.
Напевне, як будуть і далі з*являтися повідомлення про цей фарс - повторюватиму те саме, збережу пост.
Що б ви не зробили: мала явка (менша, ніж потрібно), як би не відповіли - все буде трактовано та інтерпретовано так, як потрібно браткам, яких 73% + 38% привели до влади. Навіть якщо піде хвиля і закликатимуть до бойкотування і справді ніхто (ну, уявимо, хоча це - не можливо) не візьме участі - все одно це буде проти вас і України.
Сприймайте, як хочете.
Тут на початку навіть зебілки сіпалися =залежить від питання=, =я виберу війну=, ... і решта тріпотні ...
Ось вам вже відповідь: Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.
Так що - попали ви не слабо.
Larisa Mischenko
May 21 at 5:52 PM
«Братский народ» о нас,украинцах
12 hrs ·
1. Президент Зеленский был сегодня на Книжном Арсенале.
2. В Ветеранський Намет, к счастью, не зашел.
3. Ну и слава Богу.
4. Из шести книг, купленных вчера Порохом на Арсенале, пять - куплены у нас.
5. В принципе - отсюда понятно, хто и как относится к такому явищу, як "ветеран АТО/ООС".
6. Нам точно неизвестно, купил ли Зеленский действительно всего одну книгу.
7. На самом деле покупать книги вживую, трогая их руками, перелистывая, пробегая глазами аннотации - дикое удовольствие. Но понять это удовольствие дано далеко не каждому.
8. Дата, підпис.
2.полныйПэ награждал людей,отвечавших за 2 котла,2 сданных стратегических города,4 артарсенала.
3.сотни или тысячи добровольцев и просто бойцов сидят на зонах с его подачи.
4.мне,как ветерану по.уй какие он книжки мацает и покупает.
Источник: https://censor.net.ua/n3128529
Гаденыши вы ушастые, на референдуме человек выражает НЕ МНЕНИЕ, он ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ.
И какое еще "мнение каждого гражданина", если УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?
P.S. А попробуйте-ка, если бы референдум был обязательным, не проставьте "галочку" напротив единственного вопроса "за мир" в референдуме! Любое ваше действие, любое, будет рассматриваться, как голосование "против мира", то есть "за войну".
Не пошли на рефендум "за мир" - значит "за войну".
Проголосовали против "за мир" - значит "за войну".
Запортили бюллетень - значит "за войну".
Слава труду, что референдум необязательный и можно послать этих российских наперсточников, "забывших" приписать к вопросу "за мир" три слова: "русский" и "любой ценой".
"Мнение", то есть нужную статистику, можно и в ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ собрать, которую "коземанде" (С) так приспичило провести.
Задать вопросы о вероисповедании (в какую конкретно церковь ходит респондент), о доходе, о родственниках, о национальности, о ЯЗЫКЕ, на котором общаются дома, и вопросик втиснуть: "з за мир ли вы на Донбассе?", а потом, согласно результатам переписи предпринять нужные действия в направлении "мира".
Не забывайте, что "коземанде"(С) нужно продержаться ровно 100 дней (до конца месяца августа, традиционно любимого россиянами для переворотов, чтобы управится к осенней непогоде). Основными здачами 100 дней являются: проведение референдума ''за мир", протаскивание своих людей в Раду и втискивание ЛДНР в Украину на правах особых автономных республик, то есть федерализация. После "народных гуляний" (или волнений), где придушат пару сотен ЗЕбилов будут введены российские войска "для защиты мирного населения". Все, задача "коземанды"(С) будет выполнена, на их место заступят серьезные ( и законноизбранные люди, обратающиеся сейчас в Ростове с золотыми лопатами и без оных)..
"Ми маємо чути кожну людину." - Зе №2.
Ой Зеля, доведе тебе Разумков до цугундера.