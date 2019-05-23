EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  30954  428
Все про:Зеленский (1461) референдум (1224) Россия (72854)

 Референдум о мирных соглашениях с РФ не будет иметь законодательной инициативы, - Зеленский. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.

Об этом сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами 23 мая в администрации президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АП.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Референдум о мирных соглашениях с РФ не будет иметь законодательной инициативы, - Зеленский 01

Участники встречи, среди которых были волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Референдум о мирных соглашениях с РФ не будет иметь законодательной инициативы, - Зеленский 02

Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры с РФ вести нужно, но очень осторожно, - Полторак

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал РФ агрессором и отрицает возможность проведения переговоров. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3128529
 
   
 Топ комментарии
 
За такий референдум можуть і із Банкової винести. І пан Зє не встигне провести всі грандіозні пакращання для народу.
 показать весь комментарий
 
Да, Вова плохие у тебя советчики. Лучше Бисмарка возьми.

"Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
 
Пішов ти нах#уй зі своїм референдумом (опросом)!
 показать весь комментарий
 
 
Поки клоун збирається, Українці вже проводять референдум
За одну неповну добу петиція "За відставку Президента України Володимира Зеленського" зібрала 38260 голосів.
Майже 30 громадян України кожної хвилини.
І це не сцикуни якісь, які ховаються отут за різними ніками, і кривляються як барани, бо там треба реєструватись як громадянин своєї неньки.

Хто в фейсбуках, і на всяких інших майданчиках поділіться посиланням, настали часи гуртуватися разом. https://petition.president.gov.ua/petition/53360
 показать весь комментарий
 
 
Не надо ля ля, - ЗЕ обещал, что он это первое сделает - снятие неприкосновенности с президента и где оно Референдум про мирні угоди з РФ не матиме законодавчої ініціативи, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9947
 показать весь комментарий
 
 
Вон были уже голосования в раде и что? Пока ****** порошенка от туда не выгнали, ничерта они голосовать не будут. Или вам надо шоб он с себя лично всё поснимал, то есть сыграл в одни ворота, а всяких Свыней не трогал да? Так оно не работает, если что-то менять, то комплексно. Придется ждать выборов в раду, а лучше, суда и ареста главного предателя, лживой скотины, зарабатывавшей на крови и вкинувшей кучу бабла, с казны включительно, на всяких ботов, то есть на отбеливание собственного шоколадного зада.
Порошенко, крестный отец коррупции, должен сидеть!
 показать весь комментарий
 
Що ти брешеш, а потім скажеш, що народ хоче. Питання можна по різному ставити. Щось дуже швидко взявся за здачу України. Що Беня підганяє, чи сам такий.
 показать весь комментарий
 
 
это не про сдачу, а приманка чтобы вата голосовала за "Слугу урода".
 показать весь комментарий
 
 
"Встреча старых друзей. Два года не виделись", - ответил Коломойский на вопрос о мотиве встречи.Источник: https://censor.net.ua/n3128611

Беня напевне вже з рюкзаковим домовляється як Майдан будуть розганяти
 показать весь комментарий
 
 
Тему про референдум Зе закинул с единственной целью - чтобы партия Коломойского "отжала" у регионалов голоса ваты на выборах в Раду.
А так это референдум сам по себе никому даром не нужен.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
************ негодуют? То єто уже прогресс ))
 показать весь комментарий
 
 
так вы и под путина ляжете, лишь бы *********** негодовали?
 показать весь комментарий
 
 
Цей =референдум=, =опитування= whatever - то пастка, підступна і без жодного позитивного варіанту. І притомні люди, які, звичайно, за зе-наполеончика не голосували, це розуміють.
Напевне, як будуть і далі з*являтися повідомлення про цей фарс - повторюватиму те саме, збережу пост.

Що б ви не зробили: мала явка (менша, ніж потрібно), як би не відповіли - все буде трактовано та інтерпретовано так, як потрібно браткам, яких 73% + 38% привели до влади. Навіть якщо піде хвиля і закликатимуть до бойкотування і справді ніхто (ну, уявимо, хоча це - не можливо) не візьме участі - все одно це буде проти вас і України.
Сприймайте, як хочете.

Тут на початку навіть зебілки сіпалися =залежить від питання=, =я виберу війну=, ... і решта тріпотні ...
Ось вам вже відповідь: Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.

Так що - попали ви не слабо.
 показать весь комментарий
 
 
Мартин Брест
12 hrs ·

1. Президент Зеленский был сегодня на Книжном Арсенале.
2. В Ветеранський Намет, к счастью, не зашел.
3. Ну и слава Богу.
4. Из шести книг, купленных вчера Порохом на Арсенале, пять - куплены у нас.
5. В принципе - отсюда понятно, хто и как относится к такому явищу, як "ветеран АТО/ООС".
6. Нам точно неизвестно, купил ли Зеленский действительно всего одну книгу.
7. На самом деле покупать книги вживую, трогая их руками, перелистывая, пробегая глазами аннотации - дикое удовольствие. Но понять это удовольствие дано далеко не каждому.
8. Дата, підпис.
 показать весь комментарий
 
 
1.президент ЗЭ еще ничего,ни хорошего,ни плохого не сделал.
2.полныйПэ награждал людей,отвечавших за 2 котла,2 сданных стратегических города,4 артарсенала.
3.сотни или тысячи добровольцев и просто бойцов сидят на зонах с его подачи.
4.мне,как ветерану по.уй какие он книжки мацает и покупает.
 показать весь комментарий
 
Для чого прикриваться проханням народу Зеленському якщо від нього вимагають підписати капітуляцію спонсори його виборів.
 показать весь комментарий
 
Не может быть он таким идиотом. Ведь понятно же, что это бред. Значит собирается слить и ищет легітимності своего предательства.
 показать весь комментарий
 
""Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми"
Источник: https://censor.net.ua/n3128529

Гаденыши вы ушастые, на референдуме человек выражает НЕ МНЕНИЕ, он ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ.
И какое еще "мнение каждого гражданина", если УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?

P.S. А попробуйте-ка, если бы референдум был обязательным, не проставьте "галочку" напротив единственного вопроса "за мир" в референдуме! Любое ваше действие, любое, будет рассматриваться, как голосование "против мира", то есть "за войну".
Не пошли на рефендум "за мир" - значит "за войну".
Проголосовали против "за мир" - значит "за войну".
Запортили бюллетень - значит "за войну".
Слава труду, что референдум необязательный и можно послать этих российских наперсточников, "забывших" приписать к вопросу "за мир" три слова: "русский" и "любой ценой".
 показать весь комментарий
 
 
"Мнение"? Это интересно.
"Мнение", то есть нужную статистику, можно и в ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ собрать, которую "коземанде" (С) так приспичило провести.
Задать вопросы о вероисповедании (в какую конкретно церковь ходит респондент), о доходе, о родственниках, о национальности, о ЯЗЫКЕ, на котором общаются дома, и вопросик втиснуть: "з за мир ли вы на Донбассе?", а потом, согласно результатам переписи предпринять нужные действия в направлении "мира".

Не забывайте, что "коземанде"(С) нужно продержаться ровно 100 дней (до конца месяца августа, традиционно любимого россиянами для переворотов, чтобы управится к осенней непогоде). Основными здачами 100 дней являются: проведение референдума ''за мир", протаскивание своих людей в Раду и втискивание ЛДНР в Украину на правах особых автономных республик, то есть федерализация. После "народных гуляний" (или волнений), где придушат пару сотен ЗЕбилов будут введены российские войска "для защиты мирного населения". Все, задача "коземанды"(С) будет выполнена, на их место заступят серьезные ( и законноизбранные люди, обратающиеся сейчас в Ростове с золотыми лопатами и без оных)..
 показать весь комментарий
 
 
"Почую кожного" - Зе №1.

"Ми маємо чути кожну людину." - Зе №2.
Ой Зеля, доведе тебе Разумков до цугундера.
 показать весь комментарий
Страница 5 из 5
<<<1 2 3 4 5
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеферендум о мирных соглашениях с РФ не будет иметь законодательной инициативы, - Зеленский. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх