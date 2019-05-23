 Референдум о мирных соглашениях с РФ не будет иметь законодательной инициативы, - Зеленский. ФОТО

Об этом сказал Зеленский во время встречи с общественными активистами 23 мая в администрации президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АП.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Участники встречи, среди которых были волонтеры и бывшие военные, согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

Со своей стороны активисты предложили, чтобы встречи главы государства с представителями общественности происходили на постоянной основе.

Зеленский подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры с РФ вести нужно, но очень осторожно, - Полторак

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал РФ агрессором и отрицает возможность проведения переговоров. ВИДЕО