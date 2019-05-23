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Все про:Домбровский (47) энергетика (1058)

 Глава профильного комитета Домбровский допускает отзыв законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский не исключает возможность отзыва законопроекта №10318 об отсрочке нового рынка электроэнергии. Главное условие - Правительство должно взять ответственность на себя.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновости", об этом он заявил в рамках Форума по энергетической безопасности Украины.

"Верховная Рада приняла законопроект два года назад о рынке электроэнергии. В законопроекте четко расписаны обязательства всех органов исполнительной власти и всех ключевых стейкхолдеров с точки зрения того, что нужно было сделать. Сегодня, если правительство или Министерство энергетики готовы взять ответственность, и они убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля, пожалуйста, они могут сказать: друзья, мы убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля. Мы берем на себя ответственность. Мы с Л.Пидлисецким можем и отозвать этот законопроект".

Как сообщалось, вчера 22 мая Кабмин принял все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

"Речь идет о возложении специальных обязательств на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и частично на "Укрэнерго", о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие", - рассказали в правительстве.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рынок электроэнергии должен запуститься с 1 июля. Глава правительства считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.

"Для меня же очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей", - сказал Гройсман. Именно для этого, по аналогии с Францией, на энергорынке которой так же большая доля атомной энергии, на государственные генерации ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго") накладываются спецобязательства (PSO).

Как сообщалось, в 1 июля 2019 запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи от ЕС и дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.

Источник: https://censor.net.ua/n3128525
 
 
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Головне підкласти свиняку Зє, приймали рішення баригівці , а незадоволення народу за новий грабіж повинна впасти на тих, що до грабежу непричетні. Ціль виправдовує засоби для Пєті та його подєльників.
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Знову соя облизня схопить. Вони завжди думали та й досі думають що люди тупі та нічого не бачать. На цьому погоріли на виборах президента. На цьому ж погорять на виборах в Раду. Народ не тупий - бачить що робиться та ким.
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Ротердам леонидович уже и губу раскатали, педро отблагодарили, а тут такое намечается. Непорядок: цельный "рынок" взять и отменить.
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Ценные подарочки олигарху Ахметову от уходящего Премьера Гройсмана за счет украинского народа
Андрей Герус очень деликатно описал то, что происходило сегодня на Кабмине. Я был на этом заседании и могу сказать - это полный трэш!
https://ua24ua.net/podarochki-ahmetovu-ot-uhodyashchego-groysmana-za-schet-ukrainskogo-naroda/
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а по другому и не могло быть . Все попытки свиношыколадного реформизма должны пресекаться на корню. С наказанием засветившихся свиней.
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Хабарник, корупціонер і негідник Домбровський уже мав би років з 10 сидіти....
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фух а я то думал уже про Стаса Домбровского заговорили
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Надо не просто отсрочить рынок электроэнергии, надо национализировать все энергокомпании, которые были приХватизированы олигархами. Хочешь иметь частную энергокомпанию - строй электростанцию с нуля.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГлава профильного комитета Домбровский допускает отзыв законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии
 
 
 
 
 
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