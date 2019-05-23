 Глава профильного комитета Домбровский допускает отзыв законопроекта об отсрочке рынка электроэнергии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрновости", об этом он заявил в рамках Форума по энергетической безопасности Украины.

"Верховная Рада приняла законопроект два года назад о рынке электроэнергии. В законопроекте четко расписаны обязательства всех органов исполнительной власти и всех ключевых стейкхолдеров с точки зрения того, что нужно было сделать. Сегодня, если правительство или Министерство энергетики готовы взять ответственность, и они убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля, пожалуйста, они могут сказать: друзья, мы убеждены, что рынок можно запускать с 1 июля. Мы берем на себя ответственность. Мы с Л.Пидлисецким можем и отозвать этот законопроект".

Как сообщалось, вчера 22 мая Кабмин принял все ключевые документы, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии.

"Речь идет о возложении специальных обязательств на "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и частично на "Укрэнерго", о порядке проведения аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам, о порядке проведения конкурса на введение новых генерирующих мощностей и другие", - рассказали в правительстве.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рынок электроэнергии должен запуститься с 1 июля. Глава правительства считает, что при введении нового рынка электроэнергии должен быть учтен социальный аспект.

"Для меня же очень важно, чтобы любые новации не привели к повышению цен на электроэнергию для людей", - сказал Гройсман. Именно для этого, по аналогии с Францией, на энергорынке которой так же большая доля атомной энергии, на государственные генерации ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго") накладываются спецобязательства (PSO).

Как сообщалось, в 1 июля 2019 запланирован старт работы нового рынка электроэнергии, который введет в Украине Третий энергетический пакет ЕС. От своевременного запуска зависит, получит ли страна 500 млн евро макроэкономической помощи от ЕС и дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.