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 Епифаний созывает Священный Синод ПЦУ

Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний созывает Священный Синод ПЦУ на заседание 24 мая.

Об этом сообщила пресс-служба церкви, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви", - говорится в сообщении.

Заседание состоится в 10:00 в доме митрополита, что на территории Софии Киевской. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я общался и прислушивался к Филарету, но все это время это было унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требований, - Епифаний

Напомним, об ранее Епифаний заявил, що на Синоде будет обсуждаться общее состояние дел в ПЦУ. Также он не исключил, что "возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до этого времени были совершены".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После выборов процесс перехода приходов в ПЦУ приостановился, - Епифаний

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3128518
 
   
 Топ комментарии
 
пора отсылать Филарета в отдаленный монастырь - замаливать грехи в тесной келье.., в постах и смирении...
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При всех заслугах Филарета, от мыслит категориями тоталитарной системы, которая его породила. Он ставит личные амбиции слишком высоко. Старый, устал, отдыхать.
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Блаженнійшого Філарета потрібно з почестями,або без них,відправити на заслужений спокій (пенсію).
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Пускай церковь сама разбирается со своими внутренними интригами .Задача государства = защита граждан Украины и Закона .
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Гординя - смертний гріх! Нагадайте це Філарету!
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Певно треба Філарета гнати на пенсію
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Пеця как всегда кинул Филарета !Сказал ,что будет автокефалия а получилась метрополия.
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«Украинцы, это оскотинившиеся русские, которые за идею украинской державы готовы зарезать даже свою фрау» Михаэль Виттман. Гауптштурмфюрер СС. - Но ведь кто-то же должен тянуть лямку в богоугодном направлении!
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Этому идиоту неизвестно наверное, что Мишка Виттман был танкистом? Насчет выражевываний, это не к данному клиенту. Епіфаній скликає Священний Синод ПЦУ - Цензор.НЕТ 3801
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Ага, пресловутым танковым асом, и дал дуба примерно в апреле 45го, и никак не мог оставть после себя мемуары. Соя совсем не палится
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Фраза принадлежит Эрику Коху, гауляйтеру Украины.
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Я думаю, что Эпифанию, как молодому, следует попробовать поговорить с Филаретом, проявить уважение и договориться. Филарет человек заслуженный, но вследствие возраста может быть определенная негибкость. Хотя подозреваю, что Эпифаний, будучи молодым ("молодо зелено", отсюда тоже негибкость) стал игнорировать Филарета и как следствие реакция Филарета. Эпифанию следует советоваться с Филаретом и проявлять уважение и все должно наладиться. Нельзя Эпифанию относиться к Филарету, как к отработанному материалу.
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Точно. Пожилые люди любят уважение. Часто впадают в дипрессию если они его не чувствуют. И об этом очень эмоциональные... Филарет, как пожилой человек хочет чувствовать что он ещё что то означает.
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Даже с Томосом умудрились устроить какие-то "договорняки". Не питал и не питаю нкаких иллюзий к тогдашней власти.
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Свучит , как сходняк в Мордоре или тусовка Воландеморта в своем замке))))))
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Свобода Совести в определенном смысле не свобода, а повинность свободного Человека. Свободному гражданину свободной Страны дано не право верить или не верить, отрицать или соглашаться с догмами и обычаями, а обязанность признавать за согражданами это право иметь. Верующие в Томас! Почему вы так несвободны и держитесь за свой рабский менталитет? Почему вы не признаете за мной,за другими своими согражданами право не верить в Томоса или джефферсона? Петя погрузил ваше сознание в мракобесие средневековья с его отрицанием любых свобод и прав Человека иГражданина. Клерикальные новостям не место в ленте! Не опускайтесь обсуждением кто больше правоверный православный до уровня скотобыдла из рашки.
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