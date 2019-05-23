EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  2646  33
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2797) ВСК (164) Князевич (87) Луценко (7492) Береза Борислав (168) Гандзюк (317)

 Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли

Сегодня проходит предпоследнее заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков не пришли на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по убийству Катерины Гандзюк. Об этом в начале заседания сказал председатель ВСК, внефракционный народный депутат Борислав Береза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня, пожалуй, уже последнее или предпоследнее такое заседание. Другое будет только для того, чтобы сформировать позицию по отчету и подготовить отчет", - сказал он.

Береза отметил, что на заседание был приглашен Луценко. "К сожалению, его нет", - констатировал он.

Кроме того, добавил депутат, приглашен был и Аваков, который на заседание не явился. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев пришел на заседание, но впоследствии ушел, оставив на ВСК своего заместителя Виталия Невгада.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело подозреваемых в убийстве Гандзюк передадут в суд на Днепропетровщине

Также на заседании присутствовал отец Екатерины Виктор Гандзюк, который отметил, что уже в течение 9 месяцев СБУ, МВД и ГПУ расследуют дело об убийстве его дочери. "Порошенко и Луценко в личных разговорах обещали мне, что заказчики будут найдены и наказаны. Порошенко и Луценко лично обещали мне, что Мангер будет за решеткой. Сейчас Мангер не за решеткой, сейчас другим заказчикам даже не объявлено подозрение", - сказал он.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Суд разрешил арестовать фигуранта дела Гандзюк Левина, он будет объявлен в международный розыск, - Сарган

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

Смотрите также: "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пришли под Администрацию Президента. ВИДЕО

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3128516
 
 
 Топ комментарии
 
Володимире Олександровичу Зеленський, ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК?

Вы же задавали такой вопрос президенту? Президент же должен знать и отвечать, не так ли?
 показать весь комментарий
 
Профессор Преображенский вопрос задал Зеленскому, но зебенята как всегда перевели рельсы Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли - Цензор.НЕТ 1519
 показать весь комментарий
 
И тебе не хворать, организм без мозгов! Заодно сходи к Зеленскому - пусть тебе по лбу сыграет на своем рояле.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Володимире Олександровичу Зеленський, ХТО ЗАМОВИВ КАТЮ ГАНДЗЮК?

Вы же задавали такой вопрос президенту? Президент же должен знать и отвечать, не так ли?
 показать весь комментарий
 
 
Луценко не зміг прийти. Він прикував себе до крісла Генпрокугога, зробив під кріслом біотуалет,і чекає 2024 року , коли на виборах переможе Барига. Бувші соціалісти не здають свої крісла.
 показать весь комментарий
 
 
"но впоследствии ушел" за бухалом...
"Филипп Филиппович Преображенск" шёл бы ты порохобот на панаму...
смердишь и смердишь...
идинах... тварь продажняя
 показать весь комментарий
 
 
И тебе не хворать, организм без мозгов! Заодно сходи к Зеленскому - пусть тебе по лбу сыграет на своем рояле.
 показать весь комментарий
 
 
Профессор Преображенский вопрос задал Зеленскому, но зебенята как всегда перевели рельсы Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли - Цензор.НЕТ 1519
 показать весь комментарий
 
 
"проффесор" - это мадак папередник...
целью имеет - загадить всё что после их, парашнанковцев, будет
и подъезды в том числе...
не воши, кацапские, а гниды уже...
 показать весь комментарий
 
 
Тот Президент поплатился булавой. Теперь очередь этого.
 показать весь комментарий
 
 
не бери много на грудь - за преступления порошенки и ПРИ порошенки, отвечать будет порошенко!!
 показать весь комментарий
 
 
Не давай дебильных советов чтобы не быть похожим на дебила.
 показать весь комментарий
 
 
Да, поплатился, но все же от вашего комментария впечатление что вам просто хочется плюнуть в Зеленского
 показать весь комментарий
 
порохнявый! кто убил Павла Шеремета?
 показать весь комментарий
 
Тебе сестричка розшукує- ін'єкцію пора робити, мерщій біжи до неї!
 показать весь комментарий
 
Это ты, чмо безграмотное, мне замечания делало по поводу на каком языке мне на этом форуме писАть? Тогда твоё мнение мне интересно до уровня "Тьху на тебя!"
 показать весь комментарий
 
 
Я вже казав- рівень розвитку симпатиків Петра Олексійовича просто вражає! Чи не пов'язано це за відкритими провадженнями проти нього?
А платити тобі все одно не будуть, ще ' вирахують за просрані вибори, бо Петро Олексійович казав, що жодних перегонів не програвав!
 показать весь комментарий
 
 
КОГДА ПОСОДЮТ КОЛОМОЙСКОГО? КОГДА КОЛОМОЙСКИЙ ВЕРНЕТ 5,5 МЛРД.ДОЛЛ?
 показать весь комментарий
 
 
Продолжи! И заодно напиши обязательно кто именно ЭТИ вопросы с претензией задавал Пороху.
 показать весь комментарий
 
 
"Порошенко и Луценко в личных разговорах обещали мне, что заказчики будут найдены и наказаны. Порошенко и Луценко лично обещали мне, что Мангер будет за решеткой. Сейчас Мангер не за решеткой, сейчас другим заказчикам даже не объявлено подозрение", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3128516\\\\\\\\\\\\\\

Записывать.... надо было. Запысывай)те(
Толку то - если они даже расстрелы наших на Майдане "расследуют" как кот что см сожрал молоко, то чего вы там ищешь?
Это же сплошная банда. Вон, этот, как там, Леня Длинный хорошо сказал о них. Это не победить.... без..... но тогда нам до Евросоюза - "зась".
думай.те
 показать весь комментарий
 
Як зразу не схопили винного - то хіба випадково розкриють.
 показать весь комментарий
 
Это расследование должно быть приоритетом внимания наших СМИ при новой, стремительно меняющейся нашей власти.
Эта девонька умирала 6 месяцев(!), корчась от невыносимых болей... Вы просто представьте себе ее Ад...
Должны ответить ***** которые это совершили над ней? Или их можно простить и отпустить?

Их должны найти, приговорить и показательно судить, с трансляцией по всей Украине!
Шобы эта вся фигня с убийствами и наездами на активистов наконец прекратилась.
Иначе всех этих аваковых, луценок и прочую сволоту - нужно порвать на куски.
 показать весь комментарий
 
даже если заказчики будут найдены, не факт, что они будут наказаны..., есть прекрасный способ избежать суда - не ходить на него..., к сожалению, в Украине даже за самые страшные преступления против личности, преступник может быть отпущен под домашний арест или выйти под залог, а дальше дело техники - не являться на заседания суда лет 10, а там срок давности истечет и все - можно и дальше убивать, пытать..., дело Кернеса тому яркий пример...
 показать весь комментарий
 
"Заседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли" - ну, с барыгой Югиком всё понятно, он занят поиском вазелина, а вот Авакорюкзак ведёт себя недостойно, как совок, хотя рыло его в пуху.
 показать весь комментарий
 
Это два чмошника которые заявляли, что это дело чести?
 показать весь комментарий
 
 
Надо бы принять закон по которому должностные лица, которые не являются ВСК для дачи показаний, решением этой комисии снимаются со своих должностей. Тогда все эти ублюдки в очередь в приемной толпиться будут, а так они прямо и откровенно плюют на ВСК с большой вышки.
 показать весь комментарий
 
За що народ плате цим двум зарплатню?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаседание ВСК по убийству Гандзюк: Луценко и Аваков не пришли
 
 
 
 
 
 вверх