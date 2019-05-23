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Все про:Порошенко (17546) Портнов (383) ГБР (319)

 Портнов подал еще одно заявление на Порошенко, ГБР изучает документ

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований еще одно заявление относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале

"Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через оффшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - написал Портнов .

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил журналистам, что изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления пятым президентом, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его будет принято законное решение", - сказал Труба.

По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней".

Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ допрашивала Портнова как свидетеля по делам Майдана, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/n3128515
 
   
 Топ комментарии
 
" украденных у армии средств через оффшорные сделки."

Полный бред. Порох из своих средств вложил несколько сотен миллионов гривен в строительство ВСУ.

Это ж какая ненависть клокочет в московских хозяевах данного шныря к Пороху.
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Портнов за диктаторские законы против украинцев должен сидеть сам!
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Знаешь как называется комментирование твоих детских иллюзий? :D
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Не вопрос. Пусть расследуют. Но есть нюанс. Какой то там менеджер украл, значит Порошенко виноват не прокатит.
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Ирина Геращенко идёт в члены Пусси Райот?
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Сьогодні о 14:25•Українська правда
Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що шведських депутатів дивує, що серед призначень президента Володимира Зеленського немає жодної жінки.

Про це вона написала одразу в двох постах на своїй сторінці у Facebook.

"Шведські колеги сьогодні дуже здивувалися, що серед кадрових призначень новообраного президента- жодної жінки. Обговорювали з ними гендерні квоти, які обов'язково треба вводити, можливо, як тимчасовий механізм, для збільшення жінок у владі і політиці", - написала вона.
Зазначимо, що серед призначенців екс-президента Петра Порошенка в адміністрації жінок не було.
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дайош безумную таньюху черновилку с сявкой гадченкой в новый кабмин?
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У Зе, чтоб занять должность, надо пройти суровый профессиональный отбор - сыграть гениталиями на рояле. Тут есть вполне понятное гендерное неравенство. Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ - Цензор.НЕТ 8153 Чтобы как-то сгладить это неравенство Елена Кравец осваивает игру на щипковых инструментах. Похоже, пока успехов нет.
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Перечислите, пожалуйста, коллег всех национальностей, а не только шведских, и поставьте птички против всех, хто здывувався. Че на шведских то только зацикливаться.
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Как там луценко предлагал называть януковича, когда тот еще вел Украину в Европу? Попутчик?
Так вот, портнов пока тоже попутчик, но кончит он тоже плохо, ибо рыг - клеймо на всю жизнь. Богдана, кстати, последнее тоже касается.
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Петя тоже рыг. Да что там, он один из основателей рыгопартии и бывший минист Януковича.
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Судиться это так по европейски, за что боролись на то и напоролись.
6 судов выграл значит красавчик. А остальные претензии, это уже по понятиям чем вы тогда лучше Яныка и регионалов? Есть факты что нарушал закон доказуем и сажаем, нет отпускаем и извиняемся за причинённые неудобства с выплатой компенсации.
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"Ждем ареста всего имущества Порошенко". Портнов подал в ГБР новое заявление на экс-президента Петя отмывал украденные у ВСУ средства через оффшоры

Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ - Цензор.НЕТ 1937
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Кто б эту суку Портнова отмыл бы дочиста.
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Гадко что эту заяву подало такое чмо как Портнов а не патриоты Украины

А где же 25% барыгиной "элиты"
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Ну не може бути, шоб сивочолий хетьман таке витворяв ! Він же врятував Україну! ))))))
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Петро Алексеевич должен доказать свою невиновность в суде или в противном случае сесть надолго за свои преступления!!!
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Дауж нет,это Швея портомоющая должна доказывать,иначе это заведомо ложный донос.Швея действует по иезуитскому правилу-"Клевещи,клевещи,кто нибудь да и поверит".
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Ай, молодец Портнов!
Я сильно поменял свое отношение к этому человеку, после того, как он взялся за собственные деньги "мочить" парашенку. Прям рыцарь Готэма из его какой-то вырисовывается... Дай да Бог!
Не, ну а хто кроме Портнова пожелал доказать в судах преступления парашенки? Хто еще? Если знаете такого, то напишите мне его фамилию, буду очень благодарен.
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Крючков директор компании Энергосеть и регионал Шуфрич
Можешь почитать на сайтах Экономика от пророка и страна уа
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Хорошо. Чем больше заявлений/внимания к этой теме - тем вероятней исполнение.
Спасибо.
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Всё правильно!Нечего было воровать и грабить народ,пора уже отвечать за содеянное преступление
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Мне так , кажется или это на самом деле : всех настроенных проукраински называют порохоботы , а дебильных совков зебилами ?
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Тебе кажется. Или приснилось. На самом деле всех тварей называют порохоботами, а остальных 73% людей называют болеющими и переживающими за Украину.
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Иди на референдум , зебил зовет патриот ибио.
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Кто б эту суку Портнова отмыл бы дочиста.
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Тут 100%-ная комбинация с отмыванием денег. Тигипко заплатил 300 миллионов долларов, исходя из стоимости акций, а в декларации у него 8,8 миллиона долларов за прошлый год. В другие годы было ещё меньше, например https://declarations.com.ua/declaration/chesno_161
Т.е., деньги пришли из оффшоров и следователи должны будут выяснять их происхождение, делая запросы в те юрисдикции, где находятся оффшоры. Тут могут потянуться разные нитки и число открытых дел может увеличиться. Учитывая, что Порошенко конкретно наваривался на армии, в том числе формируя госзаказы на свою "Кузню" по завышенным ценам. К примеру вот так: "Новейший средний разведывательный корабль "Коррупция"
https://censor.net.ua/blogs/3125337/noveyishiyi_sredniyi_razvedyvatelnyyi_korabl_korruptsiya
Украденные у армии деньги через завышенную стоимость контрактов попадали на счета "кузни", откуда выводились в оффшоры, а сейчас Тигипко мог помочь легализовать их уже как с понтом "чистые" деньги мародера.
На самом деле пороховоровство в армии не ограничивалось этим, - Свинарчук, будучи одним из реальных лучших друзей Порошенка, членом его "семьи", заносил пахану долю с ворованного, а те 250 миллионов, что украл Свинарчук, - это вершина айсберга, там на тендерах вообще жуткие цифры могут всплыть...
В общем, антиукраинской свинье Порошенку надо ломать хребет за его антиукраинскую коррупционную деятельность.
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Пламенный привет Портнову от Майдана, который выгнал его из страны и который он люто ненавидит!
https://www.youtube.com/watch?v=ODIqIJP4JOQ&t=65s
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Похоже, петьку-мародера ждет "веселая" участь Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ - Цензор.НЕТ 7937
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Сидеть будут все и те, кто сеял раздор и ненависть на сайте, главный редактор в том числе.
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Я не Админ, но чистить вас троллей буду.
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Сподіваюсь що знайдеться колись добра людина і відправить в пекло портнова,медведчука і їм подібних
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПортнов подал еще одно заявление на Порошенко, ГБР изучает документ
 
 
 
 
 
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