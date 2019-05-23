 Портнов подал еще одно заявление на Порошенко, ГБР изучает документ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале
"Утром зарегистрировали в Государственном бюро расследовании заявление об отмывании Порошенко украденных у армии средств через оффшорные сделки. В течение нескольких недель ждём от ГБР ходатайство в суд об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества", - написал Портнов .
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил журналистам, что изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления пятым президентом, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его будет принято законное решение", - сказал Труба.
По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней".
Как сообщалось, ГБР 21 мая по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (стст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.
Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР "первое заявление о преступлении", которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года. "Считаем его причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий", - написал он.
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Сьогодні о 14:25•Українська правда
Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що шведських депутатів дивує, що серед призначень президента Володимира Зеленського немає жодної жінки.
Про це вона написала одразу в двох постах на своїй сторінці у Facebook.
"Шведські колеги сьогодні дуже здивувалися, що серед кадрових призначень новообраного президента- жодної жінки. Обговорювали з ними гендерні квоти, які обов'язково треба вводити, можливо, як тимчасовий механізм, для збільшення жінок у владі і політиці", - написала вона.
Зазначимо, що серед призначенців екс-президента Петра Порошенка в адміністрації жінок не було.
Так вот, портнов пока тоже попутчик, но кончит он тоже плохо, ибо рыг - клеймо на всю жизнь. Богдана, кстати, последнее тоже касается.
6 судов выграл значит красавчик. А остальные претензии, это уже по понятиям чем вы тогда лучше Яныка и регионалов? Есть факты что нарушал закон доказуем и сажаем, нет отпускаем и извиняемся за причинённые неудобства с выплатой компенсации.
А где же 25% барыгиной "элиты"
Я сильно поменял свое отношение к этому человеку, после того, как он взялся за собственные деньги "мочить" парашенку. Прям рыцарь Готэма из его какой-то вырисовывается... Дай да Бог!
Не, ну а хто кроме Портнова пожелал доказать в судах преступления парашенки? Хто еще? Если знаете такого, то напишите мне его фамилию, буду очень благодарен.
Можешь почитать на сайтах Экономика от пророка и страна уа
Спасибо.
Т.е., деньги пришли из оффшоров и следователи должны будут выяснять их происхождение, делая запросы в те юрисдикции, где находятся оффшоры. Тут могут потянуться разные нитки и число открытых дел может увеличиться. Учитывая, что Порошенко конкретно наваривался на армии, в том числе формируя госзаказы на свою "Кузню" по завышенным ценам. К примеру вот так: "Новейший средний разведывательный корабль "Коррупция"
https://censor.net.ua/blogs/3125337/noveyishiyi_sredniyi_razvedyvatelnyyi_korabl_korruptsiya
Украденные у армии деньги через завышенную стоимость контрактов попадали на счета "кузни", откуда выводились в оффшоры, а сейчас Тигипко мог помочь легализовать их уже как с понтом "чистые" деньги мародера.
На самом деле пороховоровство в армии не ограничивалось этим, - Свинарчук, будучи одним из реальных лучших друзей Порошенка, членом его "семьи", заносил пахану долю с ворованного, а те 250 миллионов, что украл Свинарчук, - это вершина айсберга, там на тендерах вообще жуткие цифры могут всплыть...
В общем, антиукраинской свинье Порошенку надо ломать хребет за его антиукраинскую коррупционную деятельность.
https://www.youtube.com/watch?v=ODIqIJP4JOQ&t=65s