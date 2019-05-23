 Опрос защищающих нашу землю военных об их отношении к переговорам с "Л/ДНР" - информационная провокация, - Бутусов

Об этом в своем блоге написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист отметил, что "распоряжение, фрагменты которого опубликованы в интернете сегодня утром, и вызвали справедливое возмущение, было издано согласно Плана выполнения заданий, определенных начальником Генштаба Муженко от 18 мая 2019-го года, протокол №17, и разослано через оперативные командования в действующую армию. На официальной странице оперативного командования "Північ" ОК разместило такое заявление и дало официальную оценку опросу: "В документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців. В оперативному командуванні "Північ" з даного приводу призначено службову перевірку.Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не приймають участі у політичних акціях".

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"Интересно, что сегодня министр обороны Степан Полторак приглашал Муженко, чтобы поблагодарить его за службу на представление Хомчака, но Виктор Николаевич по приглашению министра не приехал. Вместо этого, пока Полторак представлял Хомчака и тот приступал к исполнению служебных обязанностей, в войска поступило вот такое сообщение. Что ж, надеюсь, служебное расследование установит, почему должностные лица вместо своих непосредственных обязанностей по управлению войсками во время войны заняты организацией опросов, которые просто позорно озвучивать перед воинами, защищающими нашу землю от российских агрессоров. Иначе как информационной провокацией я лично назвать такую выходку не могу", - резюмировал Бутусов.