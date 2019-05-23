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 Опрос защищающих нашу землю военных об их отношении к переговорам с "Л/ДНР" - информационная провокация, - Бутусов

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак отменил распоряжение экс-начальника Генштаба Виктора Муженко и ОК "Північ" о проведении опроса военнослужащих на фронте относительно возможных переговоров с "ДНР-ЛНР".

Об этом в своем блоге написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист отметил, что "распоряжение, фрагменты которого опубликованы в интернете сегодня утром, и вызвали справедливое возмущение, было издано согласно Плана выполнения заданий, определенных начальником Генштаба Муженко от 18 мая 2019-го года, протокол №17, и разослано через оперативные командования в действующую армию. На официальной странице оперативного командования "Північ" ОК разместило такое заявление и дало официальную оценку опросу: "В документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців. В оперативному командуванні "Північ" з даного приводу призначено службову перевірку.Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не приймають участі у політичних акціях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приказ выяснить у военных их отношение к переговорам с "Л/ДНР" содержал искаженную информацию и сейчас отменен. Начата служебная проверка, - ОК "Север"

"Интересно, что сегодня министр обороны Степан Полторак приглашал Муженко, чтобы поблагодарить его за службу на представление Хомчака, но Виктор Николаевич по приглашению министра не приехал. Вместо этого, пока Полторак представлял Хомчака и тот приступал к исполнению служебных обязанностей, в войска поступило вот такое сообщение. Что ж, надеюсь, служебное расследование установит, почему должностные лица вместо своих непосредственных обязанностей по управлению войсками во время войны заняты организацией опросов, которые просто позорно озвучивать перед воинами, защищающими нашу землю от российских агрессоров. Иначе как информационной провокацией я лично назвать такую выходку не могу", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3128508
 
   
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Муженко нагадил напоследок
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Та ты тогда ещё в яйках у папки ещё даже не пищал.
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А Илловайском или Дебальцево вспомнить не хототие? Занятся больше нечем? Мы,, кстати, и не знали, что подобный опрос был инициирован в ВСУ. Можно было и не пиарится не мелочной ерунде, а молча отменить, да и все.
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А я думаю никакой провокации. Военные возмущены заявлениями о перговорах с парашей, Зе это понял, бздыканул и заявил, что параша агрессор. Бутусов не ври.
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до військових Зеленському і Богдану кращє не підходити після заяв о референдумі про мир з Фашистською Росією.
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Если сопоставить факты - то заявлениями о переговорах с парашей, муженка понял, что обосрался, бздыканул и заявил, что это был Ромигайла и ОК "Північ", а он - ни при чем!
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яка ж це провокація?
Хай Богдан і Зеленський приїдуть на фронт.
Але не приїдуть, бо чудово знають, що обратно можуть не повернутися.

Ворожий снайпер, з котрим Богдан і Зеленський вчора хотіли хоровод водити, не промахнеться.
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И да...Бутусов не
прав. Опрос среди военных крайне правильный в срезе украинофобских
провокаций с референдумом о капитуляции врагу.

Через пару дней, когда эти
пачвары снова разинули бы рот об референдуме им бы в него запихали по горло
результаты опроса среди защитников Украины. Но, к счастью, это не понадобилось. Опитування військових, які захищають нашу землю, про їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" - інформаційна провокація, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2584
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Ты вообще кто? Если белорус, иди каклякай с бацькай. Если сбежавший украинец, калякай с янеком. Хотя, уже и ежу понятно, что порохоботская свиноферма, создавая видимость международности печёт уже от имени граждан всего мира. Ты так верещишь, о украинофобстве и капитуляции, что кровь стынет в жилах от страха и возмущения. Может ты читал вопросы возможного референдума или опроса? Так поделись со всеми.
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Судя по стилю разговора вы видимо разносчик скреп, а
совместительству распиватель зеленки. Так что стихнте и не отсвечивайте, если
ничего по теме сказать не в состоянии.
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Скоро Бутусову надо будет этим вопросом заниматься, как министром обороны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОпрос защищающих нашу землю военных об их отношении к переговорам с "Л/ДНР" - информационная провокация, - Бутусов
 
 
 
 
 
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