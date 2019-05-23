 Реформа экстренной медицины стартует в Украине, - Гройсман

Об этом премьер Владимир Гройсман сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, по его словам, в планах:

- обновление специализированного санитарного транспорта;

- закупка современных диспетчерских систем;

- проведение специальных тренингов по повышению квалификации медиков;

- перестройка приемных отделений больниц;

- переформатирование алгоритмов принятия вызова - в сторону скорости и эффективности работы врачей;

- просмотр обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад;

- запуск новых механизмов оплаты труда - работник скорой должен получать достойную зарплату.

"Цель - сделать экстренную помощь доступной и максимально эффективной", - подытожил премьер.

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