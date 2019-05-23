 Реформа экстренной медицины стартует в Украине, - Гройсман

Об этом премьер Владимир Гройсман сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, по его словам, в планах:
- обновление специализированного санитарного транспорта;
- закупка современных диспетчерских систем;
- проведение специальных тренингов по повышению квалификации медиков;
- перестройка приемных отделений больниц;
- переформатирование алгоритмов принятия вызова - в сторону скорости и эффективности работы врачей;
- просмотр обязательных протоколов диспетчеров и протоколов командных действий бригад;
- запуск новых механизмов оплаты труда - работник скорой должен получать достойную зарплату.
"Цель - сделать экстренную помощь доступной и максимально эффективной", - подытожил премьер.
Порохоботи, виявляється, помилились з вибором, не на того поставили - і програли!
Для зелепузиків це, виявляється, тоталізатор. Вони намагаються вгадати переможця, а не підтримують свого кандидата.
Поверьте еще не беда.
- Гораздо страшнее понос при склерозе..
Бежишь и не помнишь куда ...
Вот это реформа.!
Мы уже с тобой попрощались навсегда, а ты все ещё здесь. Как это понимать вообще?