 Нацбанк незаконно начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива", - пресс-служба Бахматюка

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал владелец банка Олег Бахматюк через свою пресс-службу, само заявление попало в редакцию "Деловая столица".

В заявлении отмечается, что по делу этого банка уже есть решение Окружного административного суда Киева 826/11415/16 и оно вступило в законную силу после его просмотра Шестым апелляционным административным судом 17 апреля 2019. Возбуждение дела о ликвидации банка поэтому является грубым нарушением действующего законодательства.

В заявлении выразили мнение, что Нацбанк пошел на такие действия как ответ на громкие заявления Олега Бахматюка об экономической политике НБУ, которая привела к стагнации банковского сектора страны. Также заявлено тезис: "Люди, которые на сегодняшний день управляют Национальным банком, абсолютно не являются самостоятельными, и ими до сих пор руководит Валерия Гонтарева, несмотря на бегство в Лондон. О предвзятости Валерии Гонтаревой, кроме всего прочего, говорит хотя бы тот факт, что единственный суд, который касался уничтожения банков, она лично посетила - это был суд по банку "Финансовая инициатива". Другие суды Валерия Гонтарева игнорировала".

Также пресс-служба Бахматюка выразила обеспокоенность, что в Украине "до сих пор не дано политической и юридической оценки работы Нацбанка, которая де-факто привела к полному отсутствию кредитования реального сектора экономики и предотвращения появления точек роста". Вместе с тем, выражена уверенность, что действиям Нацбанка и чиновников будет дана историческая оценка. "Но люди, которые управляют Национальным банком, должны четко осознать, что эра их безнаказанности прошла. И если прикрываться внешними инвесторами или национальными интересами - все равно правда имеет право на жизнь".

В пресс-службе заявляют, что уверены в доведении до банкротства банка "Финансовая инициатива" "чисто по прихоти и желания его уничтожить". Выразили уверенность, что такие действия - это пример безалаберности и неумения провести нормальные переговоры, а такие намерения Олег Бахматюк всегда декларировал.

Вместе с тем, в заявлении выразили надежду, что решение Нацбанка о ликвидации банка "Финансовая инициатива" будет оценено правоохранительными органами. И также будут оценены все другие шаги, которые были перед тем сделаны Валерией Гонтарева и правлением НБУ по ликвидации банков в 2015 году.

В заявлении говорится, что Бахматюк будет обращаться в суд, так как считает решение незаконным и делает это также для восстановления справедливости и наказания виновных по закону.

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