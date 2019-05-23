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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НБУ (4443) Бахматюк (79)

 Нацбанк незаконно начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива", - пресс-служба Бахматюка

Национальный банк пошел на нарушение действующего законодательства, начав ликвидацию банка "Финансовая инициатива".

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал владелец банка Олег Бахматюк через свою пресс-службу, само заявление попало в редакцию "Деловая столица".

В заявлении отмечается, что по делу этого банка уже есть решение Окружного административного суда Киева 826/11415/16 и оно вступило в законную силу после его просмотра Шестым апелляционным административным судом 17 апреля 2019. Возбуждение дела о ликвидации банка поэтому является грубым нарушением действующего законодательства.

В заявлении выразили мнение, что Нацбанк пошел на такие действия как ответ на громкие заявления Олега Бахматюка об экономической политике НБУ, которая привела к стагнации банковского сектора страны. Также заявлено тезис: "Люди, которые на сегодняшний день управляют Национальным банком, абсолютно не являются самостоятельными, и ими до сих пор руководит Валерия Гонтарева, несмотря на бегство в Лондон. О предвзятости Валерии Гонтаревой, кроме всего прочего, говорит хотя бы тот факт, что единственный суд, который касался уничтожения банков, она лично посетила - это был суд по банку "Финансовая инициатива". Другие суды Валерия Гонтарева игнорировала".

Также пресс-служба Бахматюка выразила обеспокоенность, что в Украине "до сих пор не дано политической и юридической оценки работы Нацбанка, которая де-факто привела к полному отсутствию кредитования реального сектора экономики и предотвращения появления точек роста". Вместе с тем, выражена уверенность, что действиям Нацбанка и чиновников будет дана историческая оценка. "Но люди, которые управляют Национальным банком, должны четко осознать, что эра их безнаказанности прошла. И если прикрываться внешними инвесторами или национальными интересами - все равно правда имеет право на жизнь".

В пресс-службе заявляют, что уверены в доведении до банкротства банка "Финансовая инициатива" "чисто по прихоти и желания его уничтожить". Выразили уверенность, что такие действия - это пример безалаберности и неумения провести нормальные переговоры, а такие намерения Олег Бахматюк всегда декларировал.

Вместе с тем, в заявлении выразили надежду, что решение Нацбанка о ликвидации банка "Финансовая инициатива" будет оценено правоохранительными органами. И также будут оценены все другие шаги, которые были перед тем сделаны Валерией Гонтарева и правлением НБУ по ликвидации банков в 2015 году.

В заявлении говорится, что Бахматюк будет обращаться в суд, так как считает решение незаконным и делает это также для восстановления справедливости и наказания виновных по закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахматюк призвал Гонтареву не прятаться в Лондоне и вернуться в Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3128502
 
 
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Бахматюк это который VAB банк разворовал? Очень актуальное заявдение.
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Да только ж вчера озвучивалось решение Верховного суда, отменяющего решение местных и апелляционных инстанций в пользу НБУ.
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Ukrlandfarming PLC зарегистрирована на Кипре в форме открытой публичной компании с ограниченной ответственностью, капитал которой разделён на акции. Ukrlandfarming PLC прямо или косвенно контролирует все компании Группы, проводят свои операции на территории Украины. То, что компания не имеет листинга на Кипрской фондовой бирже, является признаком необязательности выполнения Кипрского кодекса корпоративного управления, поэтому Компания руководствуется собственными практиками и процедурами, наработанными и одобренными менеджментом и советом директоров.(С)
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Ему б вещички содирать, да уматывать, а он еще кредиты выпрашивает.
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Тоесть послы G7, спеицалисты всемирного банка и мвф говорят, что нбу пробелало отличную работу. А вот это , которое при вазелине повылазило, говорит что нет.
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Нет ну пусть вернет 20 млрд грн рефинанса с процентами ,вернет выплаты Фонду гарантирования и забирает свой банк .Но он этого не хочет ,начинает свистет про какую то реструктуризацию ,обещает да мы вернем ... ,а 500 млн долларов ,что занял на Лондонской бирже чем возвращать будешь? Деньги ,что получил для рефинанса конвертировал в зеленые и вывел за границу вот их возвращай
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Йой! Тепер не виходить п-жити по-новому!
Ще раз: Йой!
І ще 40 разів...

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацбанк незаконно начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива", - пресс-служба Бахматюка
 
 
 
 
 
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