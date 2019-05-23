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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1461) образование (1852) тарифы (1590) транспорт (1282) инновации (40)

 Хотим низких тарифов - надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики, - Зеленский на iForum

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что для решения проблем и прорыва во многих отраслях Украине необходимы инновации и новые современные подходы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая на iForum 2019 в четверг в Киеве.

"На самом деле, у нас очень много вызовов. Я скажу несколько тезисов. Мы хотим низких тарифов - надо меньше бла-бла-бла об этом - нужно тянуться к инновациям возобновляемой энергетики. Мы хотим экологический чистый и доступный транспорт - нам нужно сделать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников", - сказал он.

Зеленский указал, что слова о "хорошем будущем для наших детей" будут просто пустыми фразами, пока в сфере образования не будут применяться инновации.

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"Вы сами знаете, что без инноваций нет конкуренции, без конкуренции нет рабочих мест, производства, налогов", - подчеркнул президент.

"Cтapушкa Beликoбpитaния совсем нeдaвнo пpoжилa неделю бeз угля. И это уникальное событие. Впервые с 1882-гo года. Зa двa года дo этого они сделали эксперимент и сутки пpoжили бeз угля. Британцы показывают, что вecь мир отходит от угля. Что делаем мы? У ниx Poттepдaм-, другими словами, у нac Poттepдaм+. Это абсолютно два разных мировозрения", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что в Украине должны происходить инновационные изменения.

"Конечно, мы с вами не можем все поменять. Но мы должны меняться, иначе у нашей страны просто нет шансов. Мы должны инновационно меняться", - сообщил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3128500
 
 
 Топ комментарии
 
сразу вспомнился кидок пипла с солнечными батареями и с "зелёным тарифом"..
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Когда первое лицо страны, начнет на форумах\встречах и тд, говорить на государственном языке.

Даже Витя Овощ, духовный лидер Вазелина, со своим микромозгом, смог осилить Украинский язык
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Шариков всё таки успел дать потомство

Хотим низких тарифов - надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики, - Зеленский на iForum - Цензор.НЕТ 1081
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Все зрозуміло, тарифи не знизять. Знову обман.
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Бімба хоч капусту пропонував садити для кращого життя.А що від чорта в мішку взяти?
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Треба балерину до генератора прикрутити,хай енергію вирабатує.Це колись А.Райкін пропонував.А поки президент думає,до нього причепити важіль,хай воду качає.Як ніяк,а слуга народу.Нема чого дарма язиком базікати.
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господин Зеленский , вы бы хоть почитали основы альтернативной энергетики . Ни один из методов не дает энергии дешевле чем теперешние нефть , газ и уголь . Дороже - да . Богатые страны могут себе позволить ибо имеют бюджетные средства на финансирование .
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В принципі ГЕС - теж ВДЕ і найдешевший вид генерації. В нас можна ще пару ГВт гідро додати в енергосистему.
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Хотите низких тарифов - придумайте вечный двигатель ! Вова , есть другие пути Нафтогаз , Фирташ . Ахметов и др твари . дума- те !
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Не все так глупо...Может,это лишь этюд.К Силиконовой долине в Украине...
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Не все так глупо...Может,это лишь этюд.К Силиконовой долине в Украине...
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Хочемо швидкі поїзди - потрібно розвивати гіперлуп
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХотим низких тарифов - надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики, - Зеленский на iForum
 
 
 
 
 
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