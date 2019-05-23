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 Зеленский назвал РФ агрессором и отрицает возможность проведения переговоров. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал Российскую Федерацию агрессором и отрицает возможность ведения переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", на вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.

Об этом он сказал перед началом своего выступления на iForum.

На самом форуме Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на события придумает альтернативу рамочному контролю.

Как сообщает ТСН, также не форуме Зеленский признал Россию агрессором.

Видео Радио Свобода

"Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он, говоря о развитии электронного правительства согласно данным за 2018 год.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3128496
 
   
 Топ комментарии
 
а мы думали когда то, что за власть будет держаться до последнего...
Майдан 3 расстреливать с пулеметов... Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів - Цензор.НЕТ 5427

Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів - Цензор.НЕТ 418 Mikhail Golub‏ @golub 7 мин.7 минут назад
Жизнь без булавы

Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів - Цензор.НЕТ 7156
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Не понял, что то ты заврался ЗЕ, так РЕФЕРЕНДУМ за дружбу, или мы не общаемся? Ой чую запах твоей жженой сраки совсем скоро.
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Значит, не договорились: россияне хотят не "федерализацию" (нахрен им какая-то помойка размером 200 на 70 км), а всю "новороссию".

Эх, Беня, не будет тебе бабок от Москвы.

Зебилы, вы готовы к дефолту ?
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В.Кулик, М.КучеренкоТо, что хорошо работало в агитационных
материалах, не имеет к действительности российско-украинской войны ни малейшего
отношения: никакого «скорейшего мира», кроме как на условиях агрессора
- с потерей Крыма, немедленным возвращением ОРДЛО под украинский контроль,
который будет разве что номинальным - на условиях «широкой автономии и
федерализации», тотальным «прощением» для боевиков, не будет.

Вчера вечером на сайте администрации
президента РФ появилось сообщение о
телефонном разговоре Путина, Меркель и Макрона, в котором президент России в
очередной раз требовал «вступления в силу
закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей,
придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и
средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а
также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском«.

Украинская сторона
не должна оставлять ни малейшей лазейки для РФ, которая позволяла бы говорить о
внутриукраинском характере проблемы. А избранному президенту не стоит забывать,
что его электорат очень и очень разный: среди украинцев, отдавших голоса
Зеленскому, были как те, кто хочет «мира здесь и сейчас», так и те, кто тоже
хочет мира, но победив. И вторые - более решительная и организованная сила, чем
первые.
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Украінську мову вчив, вчив та, схоже, так і не вивчив...
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Треба його запитати, де і як він так добре російську мову вивчив...
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я так понял они по очереди будут говорить противоречивые вещи и все будут хавать до парламетских, дабы не потерять рейтинги.
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О переговорах не было и речи. Речь идёт вводить с Россией визовый режим или запретить гражданам обоих стран пересекать границу.
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Я поверю Зеленскому только тогда, когда увижу в Киеве Михаила Саакашвили во главе Кабинета Министров, Давида Сакварелидзе - генпрокурором, Виктора Трепака - главой СБУ!
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давай сразу вову *****)))) михо пусть едет к своему народу править, они его любят)))
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А Бздину Иванишвили в Киеве увидеть не хочешь?
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Уточни у жителей одесской области , а они хотят этого или нет ? Этот клоун там явно не почете , да к тому же нашему клоуну существенную конкуренцию создавать будет.
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Здесь его многие поддерживают.
Кроме своры Трухановской захватившей наш город.
Он им был как кость в горле.
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Неплохо было бы. Но их должна утвердить мародёрская Рада. Как думаешь, утвердит? Нет. А не верить ты будешь Зеленскому?
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Распечатай текст на бумаге, которой и подотрешь себе зад
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ай малаца, выдавил все таки))) как и юля выдавила только на 5й год войны
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а вот кто агрессор-так и не выдавил..будем гадать.Вануату?Науру?неужели Монголия???
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Вот это правильно Владимир ! А еще посади Петра на зону !
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Может быть. Только перед этим даст плоды. Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів - Цензор.НЕТ 2448 Летом. А то, что уже под ногами- может только гнить и превращаться в гумус. Но ни зелени, ни тем более плодов- не даст уже никогда.
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Тара торить не мішки носити.
Але довіра втрачається.
Народ повинен робити своє.
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Бросил с богданом в народ кусок дерьма на пробу, и не прокатило! Теперь тупо отбрехивается, ссыкло коломойское!!!
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Переговоры будут. По газу были при Порошенко. Унизился но переговаривался и руку агрессору пожимал. А то что Украина упала ниже всех бывших республик СССР в экономике это не новость.
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Мены здається, що я сплю!!! ЩО це маленьке, дурненьке хлопчисько, яке розмовляє мовою ворога і агресора, і "закатує очі" як ..., зникне коли я прокинусь! БОЖЕ, поможи!
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який продуманий крок, прямо як на засрашці, спочатку закидають інфу, вивчають реакцію, а потім "пєрвоє літцо" все спростовує.. Кацапський блазень в нас тепер президентом став.
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Все буде чотко.
Народ что вы беситесь? Надо олигархов рвать, депутатов ломать. А вы принюхиваетесь не к тем новостям. Посмотрим как все пойдет, а пока займитесь своими делами. Президент сказал -Европа в голове. В Европу Петя уедет, а вам Европу нужно впустить к себе.
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А должен был не в Европу уехать, а сесть в тюрьму.
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смотри как бы сам в пэтушарне не оказался, сажетель, замоскворецкий... Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів - Цензор.НЕТ 2539..иди ото будку бобику своему построй для начала, посади в нее, шоб не носился по детским площадкам гадя во все стороны, потом и президентов возьмешься...
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З кого почнеш- боголюбова, коломойського чи хорошковського- вони іменно для цього приїхади Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів - Цензор.НЕТ 8751
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Мне вообще все равно. Ну, почти. Так что начинай ты. Можешь начать с Ахметова. Ему давно пора на нару, лет так 25 как. Не бойся.
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Зеленский всё будет делать очень плохо. Но два президентских срока подряд. Смокчите, соевые.
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Тоді нахєр рєфєрєндіть, що, роздвоєння особистості ???
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Твої слова розбігаються з діями і намірами, такеж хитре і брехливе як і папєрєднік
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Так и есть. Украина единственная страна из бывших республик, у которой не вырос национальный валовый продукт с 1991 года. На сегодня ВВП Украины это 63% к ВВП УССР 1991 года. Славно поработали.
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Манипуляция рашенско-плюсовской пропаганды хотя бы потому, что 20% ВВП осталось на оккупированном Донбассе
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А почему он там остался. А потому что, недоумки селюковские стали угрожать русским и ущемлять их права говорить и на образование на родном языке. При этом силком внедрять чуждую русским нацистко-бандеровскую пропаганду. Вы же знаете, как русские относятся ко всей этой галицийской гнуси. Нужна была искра, чтобы все это рвануло. Оно и рвануло, а чего вы ждали. Что можно бесконечно сжимать пружину. Крым был преимущественно русским, там даже не преподавали украинский в школах, по крайней мере в моем детстве. Донбасс тоже вообщем и исторически и ментально был русским в последние 500 лет. Вы не оставили выбора в своей тупости.
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Тут водки нет и блинов с лопаты не кидают.Ты потерялсо,снигер
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Сколько в том ВВП УССР было завязано на военку,которая нам нах не была нужна в таких масштабах и затратах?
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Именно поэтому нужно было это все разворовать и распродать на металлолом. В том числе второй в Европе торговый флот, мощнейшие судостроительные предприятия, крупнейший в Европе автобусный завод в Львове.
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это шоб агрессор понимал,что мы ему уступаем
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Кажуть,що американці будуть робити продовження фільму "Тупий та ще тупіший". Зеленський назвав Росію агресором і заперечує можливість проведення переговорів - Цензор.НЕТ 8838
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Вам и так не нравится и этак, у вас депрессия - ангедония. Пережить поражение вора-кормильца не можете. Само это не пройдёт. Вам необходимо обратиться к психотерапевту... И при удачном исходе ваша жизнь снова наполнится красками.
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Назвав точну адресу, сам туда вже звернувся!! Нам тут краще видно!
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Вся жизнь 95 квартал.Не может не смешить.
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Ох и накерует нам этот безответственный. Вон уже инвесторы уходят. Что дальше?
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Придут другие. И вообще, Метеоризм, ты что, оффшорников считаешь за инвесторов? Петю переслушал?
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Для чого були уроки Зеленського українській мові?
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он давно, а не сейчас, назвал агрессора агрессором! и дальше..., епаные подбарыжники барыги панамского, липецкого, мальдивского и др.орденов, когда вы сцуки успокоитесь?!!! засуньте чокулутные рашенки себе в ж0пы и хоть пару месяцев не 3,14zдите!!!
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давно назвал..так это сдуру..а потом его правильные носатые дяди поправили,что паРаша-никак не агрессор
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Выступление Ссаныча на iForum.

"Чуваки, у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня, поэтому мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться! А людей, которые нам мешают, надо назвать "ЧТО" - это же факинг отрасль! Да, у нас много факапов, но технологичная технологичность говорит, что надо идти к дронам. Хотя это к делу не имеет никакого значения, но мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить. Я покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий, такой же, как старушка Великобритания
Спасибо, люди, а так же великобританцы!"
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Вот полный текст блестяще неформального выступления Зеленского, с небольшими комментариями.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на iForum-2019, где представил тему "Гарант инноваций - создаем будущее вместе".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

"Добрый вечер! Ой, добрый день! Я в шоке, сколько вас... И сколько у вас телефонов... До меня уже выступил Миша Федоров... Съел наш хлеб... iForum, у всех качественные мобилки... Это самые дорогие фотоаппараты, как я говорю. Здесь приятнее, чем на Банковой... Я там три дня, а здесь - живые люди... Прошу прощения за рамки (охрана Президента проверяла личные вещи людей, образовались огромные очереди - ред.), которые появились на входе. Среди вас есть человек, который точно придумает альтернативу им. Я даю слово, что я как Президент буду первым заказчиком этого стартапа", - начал свою речь Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул важность изменений в Украине, но уточнил, что сам он что-либо поменять не в силах.

"Как правило, чиновники используют четыре слова: инновация, диджитализация, гиперлуп, Илон Маск. После этого они говорят: надо "шо-то" менять. Я лично один ничего не могу поменять. Только вместе. Это правда. У вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня… Не, ну "шо-то" у меня есть, конечно", - сказал Президент.

Он также отметил, что не хочет обещать "золотые горы".

"Мол, за пять лет сделаем заводы Tesla... Нет-Нет. Я знаю точно, почему я здесь", - сказал Зеленский.

"Есть такой товарищ Гуттенберг. Я бы его назвал заросшим Стивом Джобсом. Что он сделал? Создал книгопечатный пресс. Тогда чувак порвал эпоху. Красавец. Но сегодня мы живем в мире, когда такие открытия, разрывающие мир, рождаются по несколько раз в течение года. Массачусетский технологический университет презентовал технологию диагностики рака груди. За несколько лет до появления заболевания. Обратите внимание, во что вкладывается мир - в превентивную медицину. Во что вкладываемся мы? Диджитализация, разные умные фразы... Мы вкладываемся в медицину и лечение больных. А чуваки и девчонки, простите за такие слова, в превентивную медицину. И в этом есть разрыв", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что Украине крайне необходимо меняться, иначе у страны не будет шансов.

"Нам сложно говорить, что будет в будущем, не имея настоящего. Приведу пример из настоящего. Великобритания. Совсем недавно она прожила неделю без угля впервые с 1882 года. Что они делают? Показывают, что весь мир уходит от угля. Что делаем мы? У них - "Роттердам минус", у нас - "Роттердам плюс"... Вы меня простите, конечно, но в этом мире (на экране показывают шагающего робота Boston Dynamics)... А вот эти чиновники (на экране показывают украинских политиков, в частности - Олега Ляшко с открытым ртом)... Мы стоим перед серьезными вызовами", - подчеркнул Президент Украины.
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Агрессор это типа Венгрия, я правильно понял?
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Тем, кому не нравятся новые кадровые назначения, рекомендую вспомнить назначения Порошенко в 2014.
Хозяин "Нашей Рябы" отвечал за армию в АП во времена Иловайска, польский рокер - за "Укрзалізницю", мальчик из Roshen - в комиссии НКРЭКУ, преподавательница из Грузии - за полицию, странные брокеры и санитарка на должности министра здравоохранения...
И мы отлично знаем результаты этих назначений. Поэтому давайте проявим элементарное терпение. Хотя бы 100 дней.
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Метушня Зелі і його ЗекоМанди вже втомила. Неможливо відслідкувати за його польотом думок.
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тихон, не волнуйся, уследить за польетом мысли может только тот у кого есть чем мыслить.
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Мне одно интересно - "Блазень" в АП "рулит", или Богдан? Первый говорит о невозможности переговоров, а второй - об их необходимости... Создаётся впечатление, что, на самом деле, "президентом" работает Коломойский, его "языком", на Банковой - Богдан с Разумковым, а "Блазень", просто, "поломанный репродуктор"...
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Пропагандистская война , развернутая против нового президента с подачи обиженного Порошенко , вредит национальньім интересам Украиньі. К тому же в нее включилась и Путинская пропаганда .
Или не , замполит - порохобот "Холодньй Стюдень" ?
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А пропагандистскую войну развернутую против Порошенко.... клоунами типа тебя и поддерживаемую паРашей ты в упор не замечал..?? Или об этом у тебя в методичке ничего нет...замполит не написал да..??
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Ивашин, у твоих любимых "рассеян", поговорка есть: "Молчи, сойдёшь за умного...". Чем чаще ты здесь открываешь рот, тем большим глупцом ты себя выставляешь... Ты лучше займись выведением гибридов украинской "куропатки серой", способных менять оперение на белое, в зимний период. Или объясни "рассеянам, что Ил-76 разработан в КБ "Антонов", а не "Ильюшин", чтобы они не пребывали в "счастливом неведении и заблуждении"...
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Как говорил Коломойский в интервью у Гордона,говоря своими словами, не главное, что Зеленский дурак, а главное, чтобы у него были толковые советники. Но бог далЗеклоуну и дебильный советников, особенно Богдана.
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Клоун-зеленский....жаба-разумков...и якут-богдана...это как лебедь ..рак и щука в басне Крылова....только те тянули в разные стороны...а эти языками мелют каждый по разному....
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Во-во... Оно самое... Подожди, когда они, "у подножия трона", начнут ещё и драку за "корыто"... А учитывая, что их "Беня" , по своей непомерной жадности, "держал в"чёрном теле", азарт и жадность, у них, будут непомерными...
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Зеленский всё будет делать очень плохо. Но два президентских срока подряд.
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ПреЗЕдент говорит
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Дополнение от Natalia Bukhalova

сбивчивая риторика зе на iforum:
- у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня
- чуваки
- технологичная технологичность
- мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться
- у нас много факапов
- великобританцы
- старушка великобритания (что особенно понравилось Мадам Послу)
- надо идти к дронам
- людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО
- факинг отрасль
- это к делу не имеет никакого значения
- мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить (видимо имел в виду в Украине, но не договорил)
- покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий
- спасибо, люди
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский назвал РФ агрессором и отрицает возможность проведения переговоров. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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