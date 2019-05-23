 Зеленский назвал РФ агрессором и отрицает возможность проведения переговоров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", на вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.

Об этом он сказал перед началом своего выступления на iForum.

На самом форуме Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на события придумает альтернативу рамочному контролю.

Как сообщает ТСН, также не форуме Зеленский признал Россию агрессором.

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"Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он, говоря о развитии электронного правительства согласно данным за 2018 год.

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20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.