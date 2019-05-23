 Зеленский назвал РФ агрессором и отрицает возможность проведения переговоров. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", на вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет.
Об этом он сказал перед началом своего выступления на iForum.
На самом форуме Зеленский извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на события придумает альтернативу рамочному контролю.
Как сообщает ТСН, также не форуме Зеленский признал Россию агрессором.
Видео Радио Свобода
"Мы сегодня, как бы обидно это ни звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он, говоря о развитии электронного правительства согласно данным за 2018 год.
20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.
На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.
материалах, не имеет к действительности российско-украинской войны ни малейшего
отношения: никакого «скорейшего мира», кроме как на условиях агрессора
- с потерей Крыма, немедленным возвращением ОРДЛО под украинский контроль,
который будет разве что номинальным - на условиях «широкой автономии и
федерализации», тотальным «прощением» для боевиков, не будет.
Вчера вечером на сайте администрации
президента РФ появилось сообщение о
телефонном разговоре Путина, Меркель и Макрона, в котором президент России в
очередной раз требовал «вступления в силу
закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей,
придания ему постоянного характера, проведения амнистии, разведения сил и
средств на ранее согласованных участках на линии соприкосновения сторон, а
также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с Донецком и Луганском«.
Украинская сторона
не должна оставлять ни малейшей лазейки для РФ, которая позволяла бы говорить о
внутриукраинском характере проблемы. А избранному президенту не стоит забывать,
что его электорат очень и очень разный: среди украинцев, отдавших голоса
Зеленскому, были как те, кто хочет «мира здесь и сейчас», так и те, кто тоже
хочет мира, но победив. И вторые - более решительная и организованная сила, чем
первые.
Кроме своры Трухановской захватившей наш город.
Он им был как кость в горле.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/23/7215916/
Але довіра втрачається.
Народ повинен робити своє.
Народ что вы беситесь? Надо олигархов рвать, депутатов ломать. А вы принюхиваетесь не к тем новостям. Посмотрим как все пойдет, а пока займитесь своими делами. Президент сказал -Европа в голове. В Европу Петя уедет, а вам Европу нужно впустить к себе.
"Чуваки, у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня, поэтому мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться! А людей, которые нам мешают, надо назвать "ЧТО" - это же факинг отрасль! Да, у нас много факапов, но технологичная технологичность говорит, что надо идти к дронам. Хотя это к делу не имеет никакого значения, но мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить. Я покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий, такой же, как старушка Великобритания
Спасибо, люди, а так же великобританцы!"
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на iForum-2019, где представил тему "Гарант инноваций - создаем будущее вместе".
Об этом сообщает корреспондент #Букв.
"Добрый вечер! Ой, добрый день! Я в шоке, сколько вас... И сколько у вас телефонов... До меня уже выступил Миша Федоров... Съел наш хлеб... iForum, у всех качественные мобилки... Это самые дорогие фотоаппараты, как я говорю. Здесь приятнее, чем на Банковой... Я там три дня, а здесь - живые люди... Прошу прощения за рамки (охрана Президента проверяла личные вещи людей, образовались огромные очереди - ред.), которые появились на входе. Среди вас есть человек, который точно придумает альтернативу им. Я даю слово, что я как Президент буду первым заказчиком этого стартапа", - начал свою речь Зеленский.
Владимир Зеленский подчеркнул важность изменений в Украине, но уточнил, что сам он что-либо поменять не в силах.
"Как правило, чиновники используют четыре слова: инновация, диджитализация, гиперлуп, Илон Маск. После этого они говорят: надо "шо-то" менять. Я лично один ничего не могу поменять. Только вместе. Это правда. У вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня… Не, ну "шо-то" у меня есть, конечно", - сказал Президент.
Он также отметил, что не хочет обещать "золотые горы".
"Мол, за пять лет сделаем заводы Tesla... Нет-Нет. Я знаю точно, почему я здесь", - сказал Зеленский.
"Есть такой товарищ Гуттенберг. Я бы его назвал заросшим Стивом Джобсом. Что он сделал? Создал книгопечатный пресс. Тогда чувак порвал эпоху. Красавец. Но сегодня мы живем в мире, когда такие открытия, разрывающие мир, рождаются по несколько раз в течение года. Массачусетский технологический университет презентовал технологию диагностики рака груди. За несколько лет до появления заболевания. Обратите внимание, во что вкладывается мир - в превентивную медицину. Во что вкладываемся мы? Диджитализация, разные умные фразы... Мы вкладываемся в медицину и лечение больных. А чуваки и девчонки, простите за такие слова, в превентивную медицину. И в этом есть разрыв", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства заявил, что Украине крайне необходимо меняться, иначе у страны не будет шансов.
"Нам сложно говорить, что будет в будущем, не имея настоящего. Приведу пример из настоящего. Великобритания. Совсем недавно она прожила неделю без угля впервые с 1882 года. Что они делают? Показывают, что весь мир уходит от угля. Что делаем мы? У них - "Роттердам минус", у нас - "Роттердам плюс"... Вы меня простите, конечно, но в этом мире (на экране показывают шагающего робота Boston Dynamics)... А вот эти чиновники (на экране показывают украинских политиков, в частности - Олега Ляшко с открытым ртом)... Мы стоим перед серьезными вызовами", - подчеркнул Президент Украины.
Хозяин "Нашей Рябы" отвечал за армию в АП во времена Иловайска, польский рокер - за "Укрзалізницю", мальчик из Roshen - в комиссии НКРЭКУ, преподавательница из Грузии - за полицию, странные брокеры и санитарка на должности министра здравоохранения...
И мы отлично знаем результаты этих назначений. Поэтому давайте проявим элементарное терпение. Хотя бы 100 дней.
Или не , замполит - порохобот "Холодньй Стюдень" ?
Дополнение от Natalia Bukhalova
сбивчивая риторика зе на iforum:
- у вас всех мозгов гораздо больше, чем у меня
- чуваки
- технологичная технологичность
- мы с вами не можем все поменять, но мы должны меняться
- у нас много факапов
- великобританцы
- старушка великобритания (что особенно понравилось Мадам Послу)
- надо идти к дронам
- людей, которые нам мешают, надо назвать ЧТО
- факинг отрасль
- это к делу не имеет никакого значения
- мне бы хотелось, чтобы вам всем хотелось жить (видимо имел в виду в Украине, но не договорил)
- покажу фразу великого человека, которую он наверное и не говорил, но он великий
- спасибо, люди