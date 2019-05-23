 "Народный фронт" призывает нардепов подписать представление в КС об отмене указа Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".
"Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - Президентом Украины", - говорится в заявлении.
"На этом фоне совершенно бессмысленными и безосновательными выглядят примитивные объяснения, как будто речь идет о продолжении работы этого состава парламента на несколько месяцев. Нет! Или мы сегодня защитим Основной Закон Украины от циничной атаки, или его пренебрежение будет порождать новые глобальные угрозы для государства.
Уверены, это экзамен государственных сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушение основ государственности", - подчеркнули в НФ.
Валерьянки прими; чё орёшь как белый медведь в тёплую погоду ?
Трудности кругом...
О референдуме: ...выдвижение политических инициатив, тем более на тему войны и мира, не относится к компетенции главы канцелярии. Именно поэтому Президент Украины должен был одёрнуть чиновника. Молчание же стало если не согласием, то признаком непротивления сторон.
Тот же самый сценарий "легализации" планов Кремля был с некоторыми изменениями реализован через "референдумы", проведённые в Донецке и Луганске под дулами российских наёмников и рупорами пропагандистов.
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На самом деле, прощупывание реакции на возможное проведение такого референдума стоит рассматривать в череде иных опасных для страны событий последнего времени.
Так, ещё на этапе борьбы за дату инаугурации, из недр Зе-команды появилась идея неизвестного авторства, в реализацию которой втянули большинство иерархов разных конфессий.
Результатом стал ролик с их обращением к жителям Донбасса и Крыма, в котором вооружённая агрессия России и оккупация наших территорий косвенно признавалась внутренним конфликтом.
Следом были опубликованы результаты социологического опроса, часть которого носилаочевидно форматирующий сознание характер и изобиловала вопросами типа: "Должен ли Президент Украины, ради восстановления мира на востоке страны, идти на прямой диалог с руководителями т.н. "ЛДНР"?". По удивительному стечению обстоятельств официальным заказчиком этого опроса значится 112 канал.
Все эти действия активно подкрепляются массированной промывкой мозгов избирателей посредством "украинских" телеканалов, ставших частью российских информационных войск.
По сути, на наших с вами глазах разворачивается сценарий "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна утратит независимость и суверенитет над своими территориями.
И снова тут и там замелькали "зелёные человечки". Источник: https://censor.net.ua/b3128453
112-й канал уже совершил преступление по ст. 110 УК Украины.
Правда суд не районный,а конституционный.
Ну то таке,для зебилов разницы нет.
😁
Кращого лакмусового паперу і не пррридумаєш!
🤣
аж трохи жалко їх(( такий сумний кінець нф-партії
...
Импичмент начался, потому что Лукашенко издал 15 указов, которые Конституционный суд признал неконституционными. И они не должны были действовать. А Лукашенко в ответ издал так называемое распоряжение, которое Конституцией не было предусмотрено, в котором обязал всех чиновников выполнять его указы. Фактически Лукашенко пошел против закона, и многие депутаты Верховного Совета не могли смириться с тем, что у нас попирают закон. И начали собирать подписи за импичмент. Надо было 70 подписей, мы собрали 72, и они были поданы в Конституционный суд. Вот тогда и началось.
...
А Лукашенко в это время проводил референдум об изменении Конституции. Конституционный суд признал, что этот референдум может иметь лишь консультативный характер, потому что те вопросы, которые были заданы, не должны были выноситься на референдум согласно Конституции и действующему законам о референдуме. Даже этого было достаточно, чтобы признать референдум недействительным. Но плюс к этому -- был выброшен из своего кабинета и заменен председатель ЦИК Виктор Гончар.
https://belaruspartisan.by/politic/354782/
браво Арсен
шоп ты здох *****
хренова?
вірю!
Після заявочєк об референдуме, зелені то вже не люди.
наверное отскочила
- Чому я не куля, чому не літаю???