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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:КС (1290) роспуск (183) Народный фронт (1285)

 "Народный фронт" призывает нардепов подписать представление в КС об отмене указа Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах

"Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады Украины безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный Суд о соответствии Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

"Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - Президентом Украины", - говорится в заявлении.

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"На этом фоне совершенно бессмысленными и безосновательными выглядят примитивные объяснения, как будто речь идет о продолжении работы этого состава парламента на несколько месяцев. Нет! Или мы сегодня защитим Основной Закон Украины от циничной атаки, или его пренебрежение будет порождать новые глобальные угрозы для государства.

Уверены, это экзамен государственных сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушение основ государственности", - подчеркнули в НФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3128492
 
   
 Топ комментарии
 
Так пусть калалиция и подпишет. Х-ха-ха
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хоть в ВР 80 % уродов
но после внеочередных выборов там будет 95 % уродов
Бениных титушек
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чуйка мне подсказывает, что после парламентских выборов колличество ылиты в Украине резко снизится до позорных 3% - иначе чего у них такая истерика? "Народный фронт" призывает нардепов подписать представление в КС об отмене указа Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах - Цензор.НЕТ 8751
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ничего у меня бредового нет! конституция в Украине давно не выполняется это ФАКТ! и это все знают в том числе и депутаты! так почему вдруг депутаты стали про это вопеть токо счас? да потому что задели их личные интересы, а они эти депутаты должны были эту конституцию защищать всегда и везде даже если это против их личных интересов! поэтому теперь депутатам вопеть поздно они получают то что сами наделали, получают возвратку!!
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Бла-бла.
Валерьянки прими; чё орёшь как белый медведь в тёплую погоду ?
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Не трать деньги на психиатра. Результата не будет.
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А ты много уже в поликлинике денег заплатил?
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до хренища!! и не я один представляешь, вся страна знает что у нас медицина ПЛАТНАЯ! токо для ПОРОХОСИСИ это открытие века!!
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Тат ты шо! А я в своей поликлинике как то кассу не видел, и кассового аппарата там нет и ценников на кабинетах! А если ты на "вась-вась" тыкаешь потную зелёную купюру терапевту за откос от призыва, так это немного не из той оперы! "Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори - Цензор.НЕТ 958
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ну вот вишь как тебе повезло у тебя клиника без кассового аппарата.... ну другим Украинцам значит повезло меньше! мне так прикольно когда некоторые тут сказки рассказывают... давай жги еще чем больше сказок тем веселее!!
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А где конкретно тебе так везет жить? У меня как то и лекарства по программе бесплатные...
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На днях батько здавав аналізи в РОЛ(Рівненська), пішло до двох тис., гривень, + ще їхать завтра , та в понеділок, безкоштовного нічого немає вже років 15-ть напевне.
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Тяжело будет зеленскому.Обложили со всех сторон:с одной-богдан с разумковым,с другой-вся эта воровская шобла.
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сидор сидоров 945e588f - еще и Бэня пузом придавил...., да и народишко петиции вот пишет... - не хотят многие капитулировать перед Московией..

Трудности кругом... "Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори - Цензор.НЕТ 5992
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а ,огдан с розумковым разве не бенина шобла ?
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пізно... всрались! (вибачайте... за народні перли...вислови)
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Оба на! Охренели ублюдки! Вы ещё с лозунгами на Крещатик выдеет!!!! % лет тарифов, пенсий, образовательлной, медицуинской...................ВЫ шо??? Камикадзе:
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Зачем это наротному фронту？ они же с их рейтингом в раду попадают по любому. Или не попадают？😀
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Узеленского передумали перевозить АП в опенспейс за городом. Вместо этого улицу Банковую переименуют в Приватбанковую.
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И снова тут и там замелькали "зелёные человечки".
О референдуме: ...выдвижение политических инициатив, тем более на тему войны и мира, не относится к компетенции главы канцелярии. Именно поэтому Президент Украины должен был одёрнуть чиновника. Молчание же стало если не согласием, то признаком непротивления сторон.
Тот же самый сценарий "легализации" планов Кремля был с некоторыми изменениями реализован через "референдумы", проведённые в Донецке и Луганске под дулами российских наёмников и рупорами пропагандистов.
....
На самом деле, прощупывание реакции на возможное проведение такого референдума стоит рассматривать в череде иных опасных для страны событий последнего времени.
Так, ещё на этапе борьбы за дату инаугурации, из недр Зе-команды появилась идея неизвестного авторства, в реализацию которой втянули большинство иерархов разных конфессий.
Результатом стал ролик с их обращением к жителям Донбасса и Крыма, в котором вооружённая агрессия России и оккупация наших территорий косвенно признавалась внутренним конфликтом.

Следом были опубликованы результаты социологического опроса, часть которого носилаочевидно форматирующий сознание характер и изобиловала вопросами типа: "Должен ли Президент Украины, ради восстановления мира на востоке страны, идти на прямой диалог с руководителями т.н. "ЛДНР"?". По удивительному стечению обстоятельств официальным заказчиком этого опроса значится 112 канал.

Все эти действия активно подкрепляются массированной промывкой мозгов избирателей посредством "украинских" телеканалов, ставших частью российских информационных войск.


По сути, на наших с вами глазах разворачивается сценарий "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна утратит независимость и суверенитет над своими территориями.

И снова тут и там замелькали "зелёные человечки". Источник: https://censor.net.ua/b3128453
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Никаких "ЛДНР" даже по минским соглашениям не существует, только ОРДЛО.
112-й канал уже совершил преступление по ст. 110 УК Украины.
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В Украинском законодательном поле нет слова -референдум уже давно. О чём речь собстна. О пуке. Кому это нравится, то в центральном сортире подобный газолин почти непрерывно присутствует Кто мешает ценителям туда ходить
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А какой смысл? Чтобы в Украине еще пол года не было власти и не принимались законы? Ведь БПП и НФ открыто заявили что будут саботировать все начинания Зеленского чтобы вогнать в Украину кризис и колабс на фоне которого вернется Парашенко на белом коне.
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Ну ведь ЦИК уже заявила, что никакое судебное решение остановить избирательный процесс не может. Или до жирафов дольше доходит?
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Жираф- животина пааалезная, деПутани-шкідники!
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Даже если выборы это не остановит, пусть КСУ установит, что Зе-през нарушил конституцию, гарантом которой он есть.
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они кролики ,у них вааабще мозгов нет "Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори - Цензор.НЕТ 329
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Не может. Но признать несостоявшимися - может. Даже после выборов.А эта ВРУ тем временем продолжит работу. Бует принимать законы. А со вступлением в силу,можно и подождать решения суда.
Правда суд не районный,а конституционный.
Ну то таке,для зебилов разницы нет.
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чуйка мне подсказывает, что после парламентских выборов колличество ылиты в Украине резко снизится до позорных 3% - иначе чего у них такая истерика? "Народный фронт" призывает нардепов подписать представление в КС об отмене указа Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах - Цензор.НЕТ 8751
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Кожний підписант-кандидат на кічу!
Кращого лакмусового паперу і не пррридумаєш!
🤣
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Пізно, КС візьме до уваги згоду керівників фракцій добровільно скласти повноваження і роспустити ВР
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не было такого согласия - так как это не полномочия голов фракций
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якщо так, то добре. Я про добровільну згоду скласти повнововаження десь сьогодні на Цензорв читала, тому і написала
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как не было ? выгляни в окно ,они уже палатки потащили "Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори - Цензор.НЕТ 1839
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Ето ещё один посыл для народа что ето кодло надо разогнать. Даже Янык не держался за власть так как ,,партия войны,,
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Хто Бурбака дрiжджами нагодував? Пре - рот не закривається
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невдахи..ще лапками дригають, як котята у відрі..
аж трохи жалко їх(( такий сумний кінець нф-партії "Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори - Цензор.НЕТ 4458
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а виновны то те президенты,сняли бы неприкосновенность и манту недоторканности и всякие там льготы ну и шо был бы сейчас этот вой шо происходит,зрадныки одна мерзота,тьфу на вас барбосов.Сс трудиться и работать надо на благо Родины а вы на своё благополучие в какую вы историю попадёте,всё мало и мало да когда вы уже нажрётесь,умалолишённые.
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Сравните, если кажется, что беларусы вангуют
...
Импичмент начался, потому что Лукашенко издал 15 указов, которые Конституционный суд признал неконституционными. И они не должны были действовать. А Лукашенко в ответ издал так называемое распоряжение, которое Конституцией не было предусмотрено, в котором обязал всех чиновников выполнять его указы. Фактически Лукашенко пошел против закона, и многие депутаты Верховного Совета не могли смириться с тем, что у нас попирают закон. И начали собирать подписи за импичмент. Надо было 70 подписей, мы собрали 72, и они были поданы в Конституционный суд. Вот тогда и началось.

...
А Лукашенко в это время проводил референдум об изменении Конституции. Конституционный суд признал, что этот референдум может иметь лишь консультативный характер, потому что те вопросы, которые были заданы, не должны были выноситься на референдум согласно Конституции и действующему законам о референдуме. Даже этого было достаточно, чтобы признать референдум недействительным. Но плюс к этому -- был выброшен из своего кабинета и заменен председатель ЦИК Виктор Гончар.

https://belaruspartisan.by/politic/354782/
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Ці соєві "патріоти" зовсім не переживають за майбутнє народу України, їм все до дупи, головне ще посидіти в раді та встромляти палки в колеса президенту, но відповідати колись за це прийдеться, все вертається на круги своя.
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Не мешай человеку наслаждаться жизнью в Майами после постройки Стены!!!!
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Чудовий шанс для Зелінського та його прихильників. Конституційний суд підтвердить же що конституцію порушено не було )))
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ну если в кролико-бппэшной каалиции 226 депутан то пусть покажут свою силу
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И тут же подать заявку на участие в "незаконных" выборах.
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кролик видит шо пролетает а не бют не петро его брать не хочет и начались стенания о конституции. а где ты был 3 года все ети?
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Как где? Официально известно в Майами Сеня проживает с семьей.Лучше ездить по нормальным дорогам а не ремонтированным Клячко.
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Когда-то Ельцин интересно поступил с обнаглевшим парламентом...конечно это не наши методы... але політична доцільність мабуть дозволить разок повторити "Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори - Цензор.НЕТ 1618
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вчепилося рилом за корито,не відгониш
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вот только из за того, что эти крысы так мечутся, дай бог здоровья Володе. "Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори - Цензор.НЕТ 425
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Замість того, щоб хвилі в калюжі робити, сухарі б сушили, покидьки.
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А шо ж та народный хронт засуетился, который то и к народу аж никакого отношения то не имеет. При поддержке народом парламента аж 12%, при этом у нас же вся власть принадлежит народу, аж вдруг заерепенили, что решение о роспуске не законно. Странно как то это.
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Где вы нашли 12%? Я нашёл от 3.4 до 5.2 %.
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Зайвий доказ того, що саме антинародофронтівці і порохориги стоять на заваді змін в країні
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Дебилоиды как блохи под дихлофосом скачут!😂😂😂
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Что может быть более честным и справедливым чем решение народа на выборах! ЧЕГО ЭТО ТУТ ВСЕ ПОРОХОСИСИ ТАК ВОЗБУДИЛИСЬ! Вас никто за руки держать не будет пойдете на выборах и проголосуете за своего кумира ПЕТЮ и он опять войдет в раду может быть даже с большим числом депутатов! ЧЕГО ТУТ ПЛОХОГО А ПОРОХОСИСИ? Или может жопой чуете что ПЕТЯ в раду не войдет?!!
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Здесь последний месяц вовсю работает Пороховская ботоферма что бы поливать грязью ЗЕ. Я сейчас не помню где то в интернете выложили данные СБУ что в случае избрания Пороха на второй срок страну готовы были покинуть ещё около 4 млн. человек.
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А вы твари конченые работать не пробовали, не? Лично мне стыдно смотреть на это сборище быдла, постоянно забивающее на заседания и занимающееся кнопкодавством. Реальный позор для страны
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Отлично сказано- вот именно что стыдно. Люди избранные в высший орган власти не ходят на работу, продают голоса, и просто плевать хотели на избирателей.
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Скрутіть ті підписи в трубочку і засуньте..... КуляВлобу.
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Вот интересно, почему фракция, в которой у большинства членов настолько мерзкие рожи, на зываеться народный фронт, это они что, лучшие из лучших этого народа?, его защитники? больше похожи на паразитов за пять лет высосавших все соки из народа , а счас их травить начали.. не правиться им это..заверещали о справедливости и честности..тьфу..
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Продажные твари Яйценюка нехотят отрыватся от корыта.
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Хорошо хоть стену успели (достроить) -- весь єтот фронт разогнать к черту "Народний фронт" закликає нардепів підписати подання до КС стосовно скасування указу Зеленського про розпуск Ради і дострокові вибори - Цензор.НЕТ 8113
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нф кто это? это стеностроители стены плача с намордовией по совместительству кулявлобцы?
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Ти диви, гниди демократії завуорушилися... Чого ж за п'ять років ніхто не підписав звернення до КС стосовно незаконної відміни політреформи 2004 року - може папєрєдній Майдан був якийсь неправильний, недостатньо переможний, "підточений зрадою"? А може "недостатньо кривавий"?
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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Это еще раз подтверждает правильность решения президента о роспуске. Л. Кравчук тоже об этом говорит. Крысы оскалились. Парубий намекнул на запах шин в воздухе. Какая глупость!
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Парубий пусть свои шины в дупу свою засовывает. Пять лет грабили страну, еще мало?
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цуценюка и его шоблу на помойку реальную и историческую!!!!!!!!!!!!!!!!!
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как там у тебе на Росії?
хренова?
вірю!
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Ну, Зеле это будет полезно. Пусть привыкает!
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ЧУДОВО!
Після заявочєк об референдуме, зелені то вже не люди.
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Чому ви так боїтеся власного народу? Що поганого в референдумах? Вивважаєте людей баранами, які не можуть нічого вирішувати?
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ні, я вважаю, що ти мацкальцкий провокатор.
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У Народного Фронта рейтинг - ноль целых хер тысячных. Эти продажные сучки уже на свалке истории. Им хочется еще полгода побыть у корыта. Срань воровитая.
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и чего Сене куля в лоб не попала??
наверное отскочила
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Дивлюсь я на Сеню і думку гадаю:
- Чому я не куля, чому не літаю???
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Абсолютно согласен с НФ. Есть Конституция- она была нарушена! Причем нарушена ее Гарантом. Этот факт надо юридически зафексировать и дождаться своего времени! А дальше, либо импичмент либо Суд и Срок!
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Будка, Фронт та Радикальні вила розхитують країну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Народный фронт" призывает нардепов подписать представление в КС об отмене указа Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах
 
 
 
 
 
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