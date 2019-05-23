 "Народный фронт" призывает нардепов подписать представление в КС об отмене указа Зеленского о роспуске Рады и досрочных выборах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта".

"Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - Президентом Украины", - говорится в заявлении.

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"На этом фоне совершенно бессмысленными и безосновательными выглядят примитивные объяснения, как будто речь идет о продолжении работы этого состава парламента на несколько месяцев. Нет! Или мы сегодня защитим Основной Закон Украины от циничной атаки, или его пренебрежение будет порождать новые глобальные угрозы для государства.

Уверены, это экзамен государственных сил на способность защитить страну от правового беспредела и разрушение основ государственности", - подчеркнули в НФ.