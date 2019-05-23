 Лещенко передал в ГПУ оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Лещенко на своей странице в Facebook, прикрепив скан-копию протокола.
"Сегодня во время допроса в Генпрокуратуре передал следствию оригиналы документов, которые мне во вторник вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Америке. Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР", - написал Лещенко.
Нардеп отметил, что среди переданных в прокуратуру документов есть оригинальные с подписями Манафорта и печатью компании "Дэвис Манафорт".
"Они (документы, - Ред.) позволяют отследить перевод одной из сумм, которая фигурирует в "амбарной книге" Партии регионов. Среди документов есть и на перевод от Януковича на Манафорта 750 тыс. долларов со счета оффшорной компании с Белиза, который был открыт в Кыргызстане", - сообщил Лещенко.
Он также добавил, что аналогичная сумма с аналогичной датой фигурирует в "черной бухгалтерии" Виктора Януковича.
..выдвижение политических инициатив, тем более на тему войны и мира, не относится к компетенции главы канцелярии. Именно поэтому Президент Украины должен был одёрнуть чиновника. Молчание же стало если не согласием, то признаком непротивления сторон.
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На самом деле, прощупывание реакции на возможное проведение такого референдума стоит рассматривать в череде иных опасных для страны событий последнего времени.
Так, ещё на этапе борьбы за дату инаугурации, из недр Зе-команды появилась идея неизвестного авторства, в реализацию которой втянули большинство иерархов разных конфессий.
Результатом стал ролик с их обращением к жителям Донбасса и Крыма, в котором вооружённая агрессия России и оккупация наших территорий косвенно признавалась внутренним конфликтом.
Следом были опубликованы результаты социологического опроса, часть которого носилаочевидно форматирующий сознание характер и изобиловала вопросами типа: "Должен ли Президент Украины, ради восстановления мира на востоке страны, идти на прямой диалог с руководителями т.н. "ЛДНР"?". По удивительному стечению обстоятельств официальным заказчиком этого опроса значится 112 канал.
Все эти действия активно подкрепляются массированной промывкой мозгов избирателей посредством "украинских" телеканалов, ставших частью российских информационных войск.
По сути, на наших с вами глазах разворачивается сценарий "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна утратит независимость и суверенитет над своими территориями.
И снова тут и там замелькали "зелёные человечки". Источник: https://censor.net.ua/b3128453
дієприслівник?
А Мюллер может сказать так же как и по Трампу что всеврут.
Кто не верит в то что Ион сказал - я того кванты шатал
)по научному( а вы что подумал?(и?)
Пррравда 🐷ботики, так же верещали??
🤗
ГПУ их очень быстро "потеряет".
Мельниченко со своими плёнками грызёт парту от зависти!