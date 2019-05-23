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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9158) Лещенко (561) ПР (11265) черная бухгалтерия (40) Манафорт (144)

 Лещенко передал в ГПУ оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Во время допроса в Генеральной прокуратуре народный депутат Украины Сергей Лещенко передал следствию оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых фигурирует бывший главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Лещенко на своей странице в Facebook, прикрепив скан-копию протокола.

"Сегодня во время допроса в Генпрокуратуре передал следствию оригиналы документов, которые мне во вторник вернуло ФБР в связи с окончанием следствия и осуждением Манафорта в Америке. Публикую протокол возвращения мне вещественных доказательств от ФБР", - написал Лещенко.

Лещенко передал в ГПУ оригиналы документов по черной бухгалтерии Партии регионов 01

Нардеп отметил, что среди переданных в прокуратуру документов есть оригинальные с подписями Манафорта и печатью компании "Дэвис Манафорт".

"Они (документы, - Ред.) позволяют отследить перевод одной из сумм, которая фигурирует в "амбарной книге" Партии регионов. Среди документов есть и на перевод от Януковича на Манафорта 750 тыс. долларов со счета оффшорной компании с Белиза, который был открыт в Кыргызстане", - сообщил Лещенко.

Он также добавил, что аналогичная сумма с аналогичной датой фигурирует в "черной бухгалтерии" Виктора Януковича.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3128491
 
   
 Топ комментарии
 
а вот вскроеться амбарная бд Пепе с детализацией до последнего бота будет реально весело, порохоботы будут приравниваться к кремлеботам и вообще это дело для многотысячной зомбоармии будет попахивать гос. изменой
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ППЦ оригиналам!
ГПУ их очень быстро "потеряет".
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это факт. после таких скандалов ему политическая карьера в любой партии не светит, он токсичный персонаж Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 2729
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о референдуме:
..выдвижение политических инициатив, тем более на тему войны и мира, не относится к компетенции главы канцелярии. Именно поэтому Президент Украины должен был одёрнуть чиновника. Молчание же стало если не согласием, то признаком непротивления сторон.
...
На самом деле, прощупывание реакции на возможное проведение такого референдума стоит рассматривать в череде иных опасных для страны событий последнего времени.
Так, ещё на этапе борьбы за дату инаугурации, из недр Зе-команды появилась идея неизвестного авторства, в реализацию которой втянули большинство иерархов разных конфессий.

Результатом стал ролик с их обращением к жителям Донбасса и Крыма, в котором вооружённая агрессия России и оккупация наших территорий косвенно признавалась внутренним конфликтом.

Следом были опубликованы результаты социологического опроса, часть которого носилаочевидно форматирующий сознание характер и изобиловала вопросами типа: "Должен ли Президент Украины, ради восстановления мира на востоке страны, идти на прямой диалог с руководителями т.н. "ЛДНР"?". По удивительному стечению обстоятельств официальным заказчиком этого опроса значится 112 канал.

Все эти действия активно подкрепляются массированной промывкой мозгов избирателей посредством "украинских" телеканалов, ставших частью российских информационных войск.

По сути, на наших с вами глазах разворачивается сценарий "окончательного решения украинского вопроса", в случае реализации которого наша страна утратит независимость и суверенитет над своими территориями.

И снова тут и там замелькали "зелёные человечки". Источник: https://censor.net.ua/b3128453
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так питання не про втрату, а про повернення.
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это факт. после таких скандалов ему политическая карьера в любой партии не светит, он токсичный персонаж Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 2729
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та какая партия, ему максимум что светит это пиар отдел Григоришина
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не понимаю что такое "глагол"
дієприслівник?
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То есть как всегда - Антиколорадос и манафорты говорят что Лещенко злой и все врет.
А Мюллер может сказать так же как и по Трампу что всеврут.
Кто не верит в то что Ион сказал - я того кванты шатал
)по научному( а вы что подумал?(и?)

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Лещенко мутный тип, но бухгалтерия рыгов - это хорошо. Скоро узнаем, кто убивал Небесную сотню и как сдавали Крым и Донбасс. Штепа и Ефремов, ваш выход!
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там только пару страниц, и только про Манафорта. Или вы думаете, что Лещенко владел целой амбарной книгой Яныка? Это весь сыр бор только потому, что Лещенко с послом США хотели не допустить президентства Трампа, а что из этого вышло вы видите сами
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Зараз ГПУ очолить ще одне від Узеленьского і ця "чорна бухгалтерія ПР" загубиться...
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Сам подделал-сам и передал?
Пррравда 🐷ботики, так же верещали??
🤗
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А откуда Лещенко взял 7 миллионов на квартиру в Киеве?
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Американцы сказали что это фейк. А тебя Сережа уже ждут товарищи негры в американской тюрьме.
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ППЦ оригиналам!
ГПУ их очень быстро "потеряет".
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а вот вскроеться амбарная бд Пепе с детализацией до последнего бота будет реально весело, порохоботы будут приравниваться к кремлеботам и вообще это дело для многотысячной зомбоармии будет попахивать гос. изменой
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Ты шо делаешь, щас усё минбздё усрецца. Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 8658 Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 8658
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Лещенко и Сытник решили поиграть в великих гео-политиков и помочь Хилари выиграть выборы, но не так получилось как хотелось, поэтому пусть теперь разгребают последствия своих действий
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а на шо лещенко сподівається? що його залишать в спокої? ні. його посадять тут або в аммериці, ото і вся різниця
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Ага, то ось де пес був закопаний. Трамп через Луценка вирішив здихатися компрометуючих матеріалів? Ну дуже вже хочеться на другий термін...
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У ниго второй срок как у ПАПуаса на киче с неграми.
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Значит у бородатой женщины были оригиналы... Шапкокрад оставил своему доверенному на хранение
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надо будет провести этой книге днк экспертизу Лещенко передав у ГПУ оригінали документів щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів - Цензор.НЕТ 7458
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Коли ж ви переляканні"борці з корупцією" оприлюдните спискі всіх тих, хто брав гроші у"ПР"?Разом з всією тією олігарїічною бутафорією яка ходить на кожні вибори для відтягування голосів у Ю.Тимошенко?
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Ой!
Мельниченко со своими плёнками грызёт парту от зависти!
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А вот почему бывших рыгов не таскают по этой черной бухгалтерии?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛещенко передал в ГПУ оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов
 
 
 
 
 
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