 Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Совета Европы, 22 мая президент Венецианской комиссии получил письмо с просьбой к Венецианской комиссии предоставить заключение по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка".
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.
В понедельник, 20 мая, члены Совета безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского "языкового закона".
А потому, что законы не нарушались.
Меньше слушай брехунов от бпп и нф.
Все ребята. Больше переворотов не будет.
скоторылым гражданам Украины путь в ЕС -только на ....й
тому, русскоїзичні українці, в Україні вчіть і переходьте на українську мову і
тоді ніяка см...а кацапська сволота і вас і нас
разом з вами, українських українців, не прийде
"защіщать" від нашої рідної землі, мови, держави, культури, бо, як
кажуть самі кацапи, "гдє їзик - там всьо майо-русскайо"!...!!!
http://narodna.pravda.com.ua/culture/4a4f998984f4d/
1. Судя по отсутствию реакции на все сказанное - там все правильно.Спасибо.
2. Наши украинские историки, равно как и медики, и политики одновременно умудрились потерять и профессионализм и обрести невероятную гибкость в спине для правильного понимания текущего момента
По сути
На сайте ООН указано, что по их исследованиям современные украинский и белорусский языки
появились позже русского и от него происходят