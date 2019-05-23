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 Политика Украины
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 ЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки бюллетеней для выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия может не успеть подготовиться к выборам в назначенный срок, поэтому ожидает от президента, Верховной Рады и Кабинета министров внесения изменений в законы о государственных закупках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае продлится всего 58 дней. Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса ... По действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет напечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс", - подчеркнула она.

ЦИК считает, что несоответствие законодательства может привести к невозможности проведения ряда процедур:

  • обеспечение изготовления избирательных бюллетеней;
  • изготовление и доставку бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов;
  • транспортировку протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации от УИК в ОИК;
  • изготовление информационных плакатов политических партий;
  • публикацию информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ, о перечне избирательных округов, формирования ОИК и УИК, а также изменений в их составе;
  • реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом.

"Я надеюсь и ожидаю от президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров немедленного принятия решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 в соответствии с законами Украины и лучших демократических европейских практик", - сказала председатель ЦИК.

Напомним, избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начинается 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа президента. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3128487
 
 
 Топ комментарии
 
Надо както подсказать членам ЦИК о том, что с такой оперативностью они и сбежать не успеют...
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за пол дня сменили конституию, чтобы чмо картавое генпрокурором сделать
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Зюр... "у відповідності до законів і кращих традицій" пані хоче провести вибори. Не буде вже у відповідності до законів, бо сам указ про розпуск ради незаконний ...
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Да клоун торопится, некогда ему на такие мелочи смотреть
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Більшість ЦВК від Петра, чи вже перебудувалися, шапки змінили?
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Правильно, Сліпачук. Без тендера. Через віткаои. Процес потребує. Він жеьневідворотній, нє?
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Та там вчера нефёдов в Раде объяснил, что не надо никакого дополнительного закона. Все законы, чтоб было законно и успели - есть.
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Зюр... "у відповідності до законів і кращих традицій" пані хоче провести вибори. Не буде вже у відповідності до законів, бо сам указ про розпуск ради незаконний ...
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Така вам нинішня В, Зрада люба та мила? Так самовіддано вона захищає народні інтереси?
Ці депутанські руки нічого не крали?
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Так, ця ВР прийняла закон про українську мову, антикорупційне законодавство, закріпила в Конституції курс на НАТО і ЄС тощо. А наступна ще не прийшла до влади, а вже хоче змінити Конституцію, переглянути мовний закон, і всі питання які стосуються мови, віри, стратегічного курсу країни "винесла за дужки". Я навіть не кажу про те, який суттєво більший відсоток ригів буде у новій ВР. Чи може риги вже стали патріотами і відвернулися від своїх кацапських господарів?
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херня вопрос. колыван зебзика в ВР сказал что можно по телефону голого совать будет
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можно иж простимулировать как-то....паяльником что-ли
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А что Бекешкина думает по этому поводу?
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та зелебени флэшмобом в фейсбучеке проголосуют...чего уж там.нарушать-так нарушать ЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки бюллетеней для выборов в Раду - Цензор.НЕТ 1895
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Сразу не поверил, пришлось проверять, что это не фейк...
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Надо както подсказать членам ЦИК о том, что с такой оперативностью они и сбежать не успеют...
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Поставте там гільотину-стануть стаханівцями і
жити будуть на роботі...
🤗
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Зачем те тендеры? Заказывайте на фирмах зебень сразу...все одно украдут...
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за пол дня сменили конституию, чтобы чмо картавое генпрокурором сделать
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компашка еще не началась...а уже какие-то стоны... может не успеть...а может и успеть!
еще документы партии не подали...еще это все не проверили...еще не известно что там печатать...вернее - кого )))
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Ничё, конторы коломойского быстро всё напечатают и попилят бюджетне деньги...
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их сначала надо найти ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 589.потому и просят отставную раду и отставной кабмин...а им где взять?
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хотят клоунами заполнить пространство под куполом рады.
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неповоротливая, прогнившая, полусовковая, малоэффективная государственная машина..
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то ты еще европейских машин не видел ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 5466.куда тами совковым "жыгуляторам"
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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а должен? Как бы порохоботу обьяснить чтоб он не обиделся.....наверно никак!
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"по украинский" - это на каком (по какому)Вы написали? Якою мовою Ви взагалі розмовляти вмієте? ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 736
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Зачем вообще выборы?Дадим слуге народа 226 мест,раз у него рейтинг 75%.Кому нужны эти законы и Конституция,только мешают сделать народ богатым и счастливым
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Які проблеми? Коломойський спокійно займеться цим питанням і без тендерів. Сам напечатає скільки потрібно.
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ну вот для чего такая горячка? зе уже понятно и так обсерется по полной, видно из 3х дней его правления
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ЦИК, не парься. Беня подгонит. Уже заполненные и с протоколами всех комиссий. ЦВК може не встигнути провести тендери для друку і доставки бюлетенів для виборів у Раду - Цензор.НЕТ 7627
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Как так? ЦИК не успеет? Вы же все выписываете 900% премий за интенсивность труда к должностным нехилым окладам. Не спать! Курьерам закажите доставку пиццы в офис, и вперед! Напрягайтесь, ЦИК, с закупками. Это в интересах нашей Украины.
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Продлите договор доп.соглашением с теми,кто выиграл тендер для печати бюллетеней для выборов Президента.Тоже мне проблема
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки бюллетеней для выборов в Раду
 
 
 
 
 
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