 ЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки бюллетеней для выборов в Раду

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" об этом на брифинге сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

"Законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в данном случае продлится всего 58 дней. Подчеркиваем, что сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса ... По действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет напечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс", - подчеркнула она.

ЦИК считает, что несоответствие законодательства может привести к невозможности проведения ряда процедур:

обеспечение изготовления избирательных бюллетеней;

изготовление и доставку бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов;

транспортировку протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации от УИК в ОИК;

изготовление информационных плакатов политических партий;

публикацию информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ, о перечне избирательных округов, формирования ОИК и УИК, а также изменений в их составе;

реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом.

"Я надеюсь и ожидаю от президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров немедленного принятия решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 в соответствии с законами Украины и лучших демократических европейских практик", - сказала председатель ЦИК.

Напомним, избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начинается 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа президента.

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