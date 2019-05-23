EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Экономика
  1421  31
Все про:НБУ (4443) Смолий (47)

 Мы сплочены и работаем, - глава НБУ Смолий заявил, что ни он, ни его команда в отставку не собираются

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий не собирается в отставку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности" в Киеве в четверг.

"Моя команда сплочена и работает, никто пока не говорил о том, что готов или хочет уйти со своей должности. Мы абсолютно сплочены, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предусматривается", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел встречу с банкирами: говорили о сотрудничестве с МВФ и независимости НБУ

Смолий добавил, что в настоящее время какого-либо политического давления на НБУ нет: "Мы не ощущаем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что будем оставаться независимой институцией, как это прописано в законе".

Источник: https://censor.net.ua/n3128485
 
   
 Топ комментарии
 
На НБУ надежда. Если туда залезут шаловливые ручки Бени, пистец придет очень быстро и банковской системе и гривне.
 показать весь комментарий
 
НБУ не подчиняется ни правительству, ни парламенту. Это вообще подразделение ФРС.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Чем шире наши морды-тем теснее наши ряды!
 показать весь комментарий
 
 
Везунчик Ляшко щоб лотарею
виграв не гроші, а гонорею.
 показать весь комментарий
 
 
не, ляшку с его сексуальными наклонностями не гонорея- спид светит
 показать весь комментарий
 
 
В нього контракт на 7 років. Та й Зє казав, що нібито розганяти правління НБУ не буде.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
воно буде зубами, пазурами та хвостом триматись за ту посаду. З м'ясом тра' відривати
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да вы, суки уже независимо гривну положили вместе с леркой та свыней. Ишь падло, не собирается оно. А придется, и за хищения отвечать придется. Переговоры Рожковой как они крадут деньги с НБУ еще у Шустера 3 года назад озвучили Мы сплочены и работаем, - глава НБУ Смолий заявил, что ни он, ни его команда в отставку не собираются - Цензор.НЕТ 4208
 показать весь комментарий
 
 
НБУ не подчиняется ни правительству, ни парламенту. Это вообще подразделение ФРС.
 показать весь комментарий
 
 
ни он, ни его команда в отставку не собираются/ командированным в Украину деловарам с Коломойским вряд ли нужен кто то между ними и целью командировки -украинскими деньгами.
 показать весь комментарий
 
Само собой, луччие банкиры мира просто так не уходят, токмо в Лондон и чтоб повестки потом не слали.
 показать весь комментарий
 
 
Я заметил тенденцию, все мировое дероьмо к себе принимают только две страны, раша и Британия.
 показать весь комментарий
 
 
то, шо ты и Киселёв с Соловьёвым считаете её дерьмом, совсем не значит, что это так
 показать весь комментарий
 
 
То что ты ольгинский порохобот так считаешь, означает что я трижды прав, мнение ватника никому не интересно.
 показать весь комментарий
 
то есть я, ольгинский порохобот, иду на конфликт с Соловьёвім и Киселёвым и считаю Гонтареву приличным и грамотным человеком,

а ты, повторяя слова Киселёва и Соловьева о том, что Гонтарева - дерьмо, являешься патриотом Украины ?

не вяжется )
 показать весь комментарий
 
 
так ктож с такого места сам, но скоро попросят, свынин поддельник
 показать весь комментарий
 
 
На НБУ надежда. Если туда залезут шаловливые ручки Бени, пистец придет очень быстро и банковской системе и гривне.
 показать весь комментарий
 
 
А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
 показать весь комментарий
 
Слава богу...хоть в НБУ будут профессионалы...а не клоуны...
Это радует...иначе бы Беня зебени ЗВР месяца за три просрали...а так есть шанс что на годик хватит...
 показать весь комментарий
 
 
Только полный дурак самостоятельно от корыта откажется...
 показать весь комментарий
 
 
хм..да понятно что ни он ни его коМАНДА в отставку не собираются, но дело все в том что это их собирают в отставку и не только в отставку а возможно и на этап, тем более есть за что !!!
 показать весь комментарий
 
Исчё не все канцы за сатанинскай и парашенко падчистили.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы сплочены и работаем, - глава НБУ Смолий заявил, что ни он, ни его команда в отставку не собираются
 
 
 
 
 
 вверх