 Мы сплочены и работаем, - глава НБУ Смолий заявил, что ни он, ни его команда в отставку не собираются

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в кулуарах конференции "Коммуникация центрального банка: от тайны – к прозрачности" в Киеве в четверг.
"Моя команда сплочена и работает, никто пока не говорил о том, что готов или хочет уйти со своей должности. Мы абсолютно сплочены, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предусматривается", - сказал он.
Смолий добавил, что в настоящее время какого-либо политического давления на НБУ нет: "Мы не ощущаем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что будем оставаться независимой институцией, как это прописано в законе".
виграв не гроші, а гонорею.
правильно писать не "деловар", а "Делавэр"
Иск "ПриватБанка" к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову подан в суд штата Делавэр из-за миллиардных убытков финучреждения
а ты, повторяя слова Киселёва и Соловьева о том, что Гонтарева - дерьмо, являешься патриотом Украины ?
не вяжется )
Это радует...иначе бы Беня зебени ЗВР месяца за три просрали...а так есть шанс что на годик хватит...