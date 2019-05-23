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Все про:ракеты (776) Турчинов (3142)

 Надеюсь, что ракетная программа будет продолжаться, - Турчинов

На полигоне ВСУ на юге страны состоялся очередной этап испытаний украинских ракет.

Об этом сообщил Александр Турчинов, передает Цензор. НЕТ.

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По его словам, продолжается работа по модернизации ракет и ракетного комплекса "Вильха" и "сегодня состоялись пуски ракет повышенной дальности "Вильха - М" и ракет с кассетной боевой частью "Вильха - Р"".

Александр Турчинов также отметил, что испытания будут продолжаться до конца недели, в частности, должны состояться пуски крылатых ракет мобильного комплекса "Нептун", и выразил надежду, что они также пройдут удачно.

"Украинские ученые и производственники продолжают выполнять задачи по реализации ракетной программы, цель которой до конца года принять на вооружение ракеты "Вильха-М","Вильха-Р" и мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун". Надеюсь что, несмотря на кадровые изменения в секторе безопасности и обороны Украины, ракетные проекты будут реализовываться по утвержденному плану, и работа по укреплению обороноспособности нашего государства не остановится", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3128483
 
   
 Топ комментарии
 
пастору виват.создать за пять лет ракетные войска Украины на базе собственного производства-это многого стоит.
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вот это поворот... Отношение Запада однозначно: два карлика опущены на один уровень
Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3663
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Для чого тобі вірити, якщо ти вже не з Україною? Пастор був єдиний, хто на тому засіданні РНБО хотів не віддавати Крим.
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Не будет, ,,кровавый пастор,, так и не понял, что Украина ето не зона для боевых действий и експериментов. Новая власть делает ставку на конструктивные мирные переговоры, а ты если хочешь повоевать играй в компьютерные игры, а не реальными людьми как последние 5 лет. В компьютерной игре всегда можно запустить заново, а вот человеческую жизнь нет.
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Ну ты кончно понял, что эта территория просто должна быть отдана рашке.. Да, "конструктивные", впрочем как и любые другие, с рашкой невозможны, а подписанные с ней договора - не стоят бымаги, на которой написаны.
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Нова влада - це рейдери і шулери. А "нова фігурка", яка скаче на екрані - це і є персонаж компутерної гри.
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Сильно мечтаете о рашкинскинском паспорте и зарплате из рашкинского телевизора? Что держит? Или сильно хочется новоотсосию? Так глотать заманаетесь...
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оце торпеда земля -кассиопея--до кремля не достанет(
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Сподіваюсь ти сядеш на довічно зі своєю шиколядною ригокодлою
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не спеши их "хоронить"...если Зе так и дальше будет "править"-их возвращать надо будет... Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5337
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Шоколядна ригокодла? Це аж занадто специфічно, що ви курите, пане?
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вали на фронт рыть окопы искупи вину комсомолец турчинов
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зачем рыть окопы-если есть ракеты...?) девушка-вы "зачитались"...
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а зачем нам ракеты...?))) -"Разговаривать надо, если вы хотите мира. Там гинут наши украинцы. С агрессором надо разговаривать. Мы можем достичь победы мирным путем", - сказал Богдан."... зачем "бабки" тратить-сдаёмся раше-и мир "наступит"...а потом все -в ГУЛАГ -и всё... Сподіваюся, що ракетна програма продовжуватиметься, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3893
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь, что ракетная программа будет продолжаться, - Турчинов
 
 
 
 
 
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