 Избирательная кампания в Раду стартует 24 мая, - ЦИК. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук на брифинге 23 мая.Видео 5 канал
"Сегодня, 23 мая 2019 года, фактически после публикации в соответствии с законом указа президента Украины от 21 мая 2019 года о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, и, в соответствии с законом Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации, то есть, с 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале", - сказала Слипачук.
Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.
21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
мені кожного негідника пам'ятати ?
а тепер вони повернулись, бо отримали гарантії безпеки від бені, а охороняє їх аваков.
і пам'ятайте, з вам не якісь боти опонують, а український народ.
5 лет назад ты тут была типа "ксения беларусь"(не отбрехивайся!Факт!)5 лет ты тут штатная пороШавка, это знают ВСЕ форумчане!Кому будешь зад вылизывать через 2 месяца, плроШавка?! Тому, кто тебя купит!
Можешь стучать модеру - я в этом паноптикуме уродов редко показываюсь!
Можешь не мучать клаву - мне пофиг твой понос!
ПШЛА ВОН.👉
йди лікуйся...бідолашне
скавчи далі, пудель ))
Задовільняєш моє ЕГО )))
МОЛОДЕЦ. Хороший песик.
А ну ж спробуймо ще : ГОЛОС !!! Шарік, голос !!!
Почему хояк2 решил основать новую партию?
https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-prinyal-uchastie-v-forume-knizhnyij-arsenal.htm
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=3BSW08MkUps
счастия завтрешнего дня!
😁
а то раніше мені якось без різниці було, а тепер он воно як..))
дякую хоть за це петрусик ))
юлька против, реальный конкурент на премьерское кресло)
СТАРТОВА ПОЗИЦІЯ ТАКА:
Намальовується коаліція Зе-Вакарчук-Смєшко.(варіант Зе-йюля-вакарчук менш ймовірний)
//для нагадування .Зе поклявся- ніякої коаліції з ригами та баригами
Чего упираться-то,ну выборы.Может желание нулевых партий подольше усидеть в ВР и воду мутить?Может БПП и НФ не могут существовать без "крыши"?Если вы ВР не смогли за 5 лет довести уровень законности до конституционного,то возьмите ....... в обе руки и не стоните.