EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3919  83
Материалы по теме:
Все про:ВР (22941) парламент (845) роспуск (183) ЦИК (3085)

 Избирательная кампания в Раду стартует 24 мая, - ЦИК. ВИДЕО

Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду начинается 24 мая, на следующий день после публикации соответствующего указа президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук на брифинге 23 мая.

Видео 5 канал

"Сегодня, 23 мая 2019 года, фактически после публикации в соответствии с законом указа президента Украины от 21 мая 2019 года о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов, и, в соответствии с законом Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации, то есть, с 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале", - сказала Слипачук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады. ВИДЕО

Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Положения Конституции не были соблюдены", - Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3128482
 
   
 Топ комментарии
 
Чекаю "нових обличь" у закритих списках Слуг Коломойського
 показать весь комментарий
 
ще не всі портнови в країну повернулись..
 показать весь комментарий
 
блоку патриотов панамы (БПП) - ганьба...!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
блоку патриотов панамы (БПП) - ганьба...!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Они поменяют обёртку и этикетку....дерьмо засунут в новую Фрикцию.......... Избирательная кампания в Раду стартует 24 мая, - ЦИК - Цензор.НЕТ 6185 Кива тут собюрался фабрику Кала Маркса Украине вернуть!!!
 показать весь комментарий
 
 
Они уже начали обзванивать свою "сетку": надо срочно искать продажных идиотов, что готовы продать свою совесть и проголосовать за соевую срань.
 показать весь комментарий
 
 
срань тов. Петров вся голосует за Зе сцыкуна , не путай те Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7675
 показать весь комментарий
 
 
где посадки, Зе дибилы? Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9569 Сцыкло обещало весной? Весна через 8 дней заканчивается? Нарик опять все забыло? Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2045
 показать весь комментарий
 
 
кричи громче, кацапчик! Бо без Зеленого, рехферендуму за дружбу с Расеей не будет Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8655
 показать весь комментарий
 
 
Чекаю "нових обличь" у закритих списках Слуг Коломойського
 показать весь комментарий
 
 
ще не всі портнови в країну повернулись..
 показать весь комментарий
 
 
діду, ковиляйте звідци поки вставну щелепу не загубили...
 показать весь комментарий
 
 
а їх в країні не було.
мені кожного негідника пам'ятати ?

а тепер вони повернулись, бо отримали гарантії безпеки від бені, а охороняє їх аваков.
 показать весь комментарий
 
 
а с Окуевой охрану сняли - и ее тут же убили. где расследования, Авакян?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Побойся Бога: вся порошавочная ботня будет туь обсираться от энтузиазма, отмазывая соевого!))
 показать весь комментарий
 
 
гы...а зачем его отмазывать?это теперь ваши проблемы -делать зелень изумрудной Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 2927
 показать весь комментарий
 
 
Гыга! Ты петицию за отставку Зеленого уже подписал ? или ждешь как власть опять поменяется Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4215? Зеленые пока в городе
Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 8715
 показать весь комментарий
 
 
там низзя никнеймами подписывать.поэтому гыга не подписал .кстати фрол федоровым тоже низзя
 показать весь комментарий
 
закупайте шампуньки, зельопушнікі Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5137
і пам'ятайте, з вам не якісь боти опонують, а український народ.
 показать весь комментарий
 
 
Тетя, ты такой же "нарот" как и шалава херащенко.
5 лет назад ты тут была типа "ксения беларусь"(не отбрехивайся!Факт!)5 лет ты тут штатная пороШавка, это знают ВСЕ форумчане!Кому будешь зад вылизывать через 2 месяца, плроШавка?! Тому, кто тебя купит!
Можешь стучать модеру - я в этом паноптикуме уродов редко показываюсь!
Можешь не мучать клаву - мне пофиг твой понос!
ПШЛА ВОН.👉
 показать весь комментарий
 
И не забудь заспамить, чмошница! И - да, мой голос был не "ЗА" Зе, а ПРОТИВ вора и мародера. ПШЛА ВОН.
 показать весь комментарий
 
та здалося ти мені..
йди лікуйся...бідолашне
 показать весь комментарий
 
ПШЛА ВОН, "девушка с пониженной социальной ответственностью"!
 показать весь комментарий
 
твоєю істерикою цілком задоволена Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 1770
скавчи далі, пудель ))
 показать весь комментарий
 
 
Пудель тут ты, "деффушка": заплатили 3 копейки и - тявкаешь сутки напролет:"отрабатываешь". Уже даже бутусов переобулся и ушел к зе, а порошавки ПОКА тявкают. ПОКА, но недолго вам осталось. Довольна подачкой, пороШавка? Грызи пока подают! Имей хоиь немного самоуважения - не попрошайничай, а?😞
 показать весь комментарий
 
Продовжуєш істерити ?
Задовільняєш моє ЕГО )))
МОЛОДЕЦ. Хороший песик.
А ну ж спробуймо ще : ГОЛОС !!! Шарік, голос !!!
 показать весь комментарий
 
 
Петров - ни разу не кацап и ни разу не кремлебот Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6961
 показать весь комментарий
 
 
Чернигов - это кацапия, порошавка? Ну ты загнуло.. Или это "деффушка с пониженной социальной ответственностью" ксЭния вылезла из-под второго аккаунта (что вероятнее всего ☺) Лови "гонорар",попрошайка, а то ж сдохнешь тут, шавка..🐩- прям вылитая ксЭния.
 показать весь комментарий
 
А если бы у меня был ник Уинстон Черчиль - к кому бы ты меня причислилО, порошавка? Отож, тупень соевый! Голос, порошавка! 🐶
 показать весь комментарий
 
каждый должен отвечать ха свои косяки. Петя, Рада тут не причем. У Зеленого не было оснований для роспуска ВР. Потому что коалиция де-юре СУЩЕСТВОВАЛА. И это основное. А его личные убеждения пусть рассказывает дома своей первой леди...
 показать весь комментарий
 
 
Из кого состояла кака лиция?
Почему хояк2 решил основать новую партию?
 показать весь комментарий
 
Спочатку подумав, чого ти слово "обличь" взяв у лапки, а потім пригадав фейс Богдана Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4572
 показать весь комментарий
 
 
Харя-Морду Прошенко на рабочий сьол в мониторе выведии.
 показать весь комментарий
 
 
а ты своих хозяйчиков попроси проголосовать за избирательные открытые списки, а то что то они его не хотят принимать.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
не вытаскивайте пэтю из запоя, пусть провтыкает выборы
 показать весь комментарий
 
 
Петя красувався на Книжковому арсеналі, був у хорошому гуморі та жартував.
https://www.obozrevatel.com/politics/poroshenko-prinyal-uchastie-v-forume-knizhnyij-arsenal.htm
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петруха это не ваш нарик Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6116
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
истину глаголишь-пэтька ваш нарик
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нє, Порох чист, в отличии от Зе нарика Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7760
 показать весь комментарий
 
 
ВЕРХОВНА РАДА В ОГНЕ - националисты требуют принять новые законы о выборах:
Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=3BSW08MkUps
 показать весь комментарий
 
 
ты что з запоя или с кумара? Это было вчера Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5244 Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5244 Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 5244"коллега" Зе сцыкуна по отключке?
 показать весь комментарий
 
Вооо, счас рубилово начнетца-выбяри меня 🐓
счастия завтрешнего дня!
😁
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский начал выполнять требования Украинского Народа
 показать весь комментарий
 
 
как представитель народа, требую от него срочно лизнуть розетку.
 показать весь комментарий
 
 
Твой Президент в соседней палате,можешь и напрямую потребовать
 показать весь комментарий
 
 
не, мой на банковой, с понедельника. ссытся, правда, но в целом держится молодцом.
 показать весь комментарий
 
 
Круто! 20-го ингогурация, 24-го избирательная компания новой рады.
 показать весь комментарий
 
 
у зелебени спешка при ловле блох...шоб блохи до осени не разбежались
 показать весь комментарий
 
 
только если твои заказчики не разбегутся или не пройдут в ВР
 показать весь комментарий
 
 
Свинарчукив за грати а Медведчукив,Портновим посади так?нац жёны
 показать весь комментарий
 
 
зараз знайдуть підходящі вакансії і обов'язково посадять - в крісла.
 показать весь комментарий
 
5-й "гарант" за останні п'ять років показав і навчив мене, як і більшість людей України за кого тепер точно НЕ треба голосувати (бпп, нф, попоблок, люлька, вилакорови, мертв'яки), а по іншим треба дивитись, вивчати.
а то раніше мені якось без різниці було, а тепер он воно як..))
дякую хоть за це петрусик ))
 показать весь комментарий
 
 
ну за что ты так представителя зепредента в верховной раде?
 показать весь комментарий
 
походу после выборов запустят)
юлька против, реальный конкурент на премьерское кресло)
 показать весь комментарий
 
А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
 показать весь комментарий
 
Хэрэ уже упоминать барыжню панаму! ЗКЛБ!
 показать весь комментарий
 
Пані Сліпачук, хіба ви забули що Україна Парламентсько-президентська республіка? Який указ президента?
 показать весь комментарий
 
 
з 24 -значить з 24.
СТАРТОВА ПОЗИЦІЯ ТАКА:Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 6449
 показать весь комментарий
 
ПОКИЩО У ДИНАМІЦІ "ГОЛОС" ВИТІСНЯЄ РАДИКАЛІВ З ПРОХІДНОЇ 5-КИ(6-КИ)..

Намальовується коаліція Зе-Вакарчук-Смєшко.(варіант Зе-йюля-вакарчук менш ймовірний)

//для нагадування .Зе поклявся- ніякої коаліції з ригами та баригами Виборча кампанія в Раду стартує 24 травня, - ЦВК - Цензор.НЕТ 7587
 показать весь комментарий
 
Давайте теперь ещё ЦИК обгадим,это неправильно,не конституционно и тд.
Чего упираться-то,ну выборы.Может желание нулевых партий подольше усидеть в ВР и воду мутить?Может БПП и НФ не могут существовать без "крыши"?Если вы ВР не смогли за 5 лет довести уровень законности до конституционного,то возьмите ....... в обе руки и не стоните.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбирательная кампания в Раду стартует 24 мая, - ЦИК. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх