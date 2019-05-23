 Поставщик спецсвязи для Кремля и минобороны РФ объявлен в международный розыск

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
НПО "Каскад" - поставщик оборудования спецсвязи для Минобороны РФ и Кремля.
Отмечается, что Агаронов является гражданином России и Израиля.
По материалам дела, он покинул Россию в 2016 году.
Дело в отношении Агаронова возбуждено по ст. 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
ПАО "Каскад", как указано на сайте компании, занимается разработкой, производством и внедрением систем электро- и радиосвязи, коммуникаций и автоматизированных систем управления. Среди проектов компании — система правительственной связи "Кавказ" (так называемые АТС-1 и АТС-2, или "вертушка" и "кремлевка"), системы связи для Минобороны (в частности, "Редут" для РВСН, подвижные командные пункты РВСН "Зенит", "Гранит" и "Размах" для комплексов "Тополь-М", командные модули для боевого железнодорожного ракетного комплекса РВСН и др.).
Кроме военных продукцию "Каскада" используют администрация президента, правительство, Госдума, ФСБ, МВД, МИД и Генштаб, указано на сайте предприятия.
🤣
Ізраїль своїх не віддасть. Тим паче Моссад.
Российский Центробанк, в попытке заменить американские доллары, на китайские юани, потерял более $2 млрд, менее чем за 2 недели.
Без малого две недели назад США сняли с ручника очередную торговую войну против Китая, и экономика Поднебесной снова покатилась по наклонной. Вместе с ухудшением ряда экономических показателей в пике отправилась и национальная валюта - юань. При этом негативное воздействие от этой девальвации сказалось не только на Китае, но и на РФ, которая в последнее время массово обменивала долларовую составляющую золотовалютных резервов на юани, хвалясь рекордными темпами дедолларизации. ...))))))
Так, за 12 дней новой торговой войны между США и КНР Центробанк РФ потерял около $2,1 млрд, если учитывать последний показатель юаней в его закромах, коих накопилось на $67 млрд.
В свою очередь, китайской валюте, которая с 6 мая по 20 мая опустилась с отметки 6,73 к 6,91 юаня за доллар, пророчат курс 7 к 1. В таком случае, до конца лета, Центробанк РФ потеряет ещё около $1 млрд на своих вкладах в юань.