 Поставщик спецсвязи для Кремля и минобороны РФ объявлен в международный розыск

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

НПО "Каскад" - поставщик оборудования спецсвязи для Минобороны РФ и Кремля.

Отмечается, что Агаронов является гражданином России и Израиля.

По материалам дела, он покинул Россию в 2016 году.

Дело в отношении Агаронова возбуждено по ст. 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

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ПАО "Каскад", как указано на сайте компании, занимается разработкой, производством и внедрением систем электро- и радиосвязи, коммуникаций и автоматизированных систем управления. Среди проектов компании — система правительственной связи "Кавказ" (так называемые АТС-1 и АТС-2, или "вертушка" и "кремлевка"), системы связи для Минобороны (в частности, "Редут" для РВСН, подвижные командные пункты РВСН "Зенит", "Гранит" и "Размах" для комплексов "Тополь-М", командные модули для боевого железнодорожного ракетного комплекса РВСН и др.).

Кроме военных продукцию "Каскада" используют администрация президента, правительство, Госдума, ФСБ, МВД, МИД и Генштаб, указано на сайте предприятия.