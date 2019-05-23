 "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина", об этом она сказала на брифинге в четверг в Киеве.Видео 5 канала
"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - сказала она.
Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.
21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
"Смеется тот, кто смеется последним" (с)
Ваше время ушло. Вам нужно это понять и принять.
порошок будет сидеть, даже если попадет в ВР.
Во-вторых, про сидящего Порошенко - это смешно. Вы такие наивные, зелюки, что им даже нет желания вам объяснять. Пусть ваш карлик для начала посадит Беню, который ******** бабла у народа.
Элита?
Ищите еще варианты и убейте рейтинг бпп до 0.
а если назначение цик отменить?
И выборы не финансировать?
из его слов выходит что президент может хоть 5 раз надень раду разгонять
Оценивай работу законотворцев и готовься к выборам.
И че мне к выборам то готовиться?
Мне похер
НАРОД НА ВЫБОРАХ ВСЕХ РАССУДИТ И ОПРЕДЕЛИТ ЧЕРЕЗ ГОЛОСОВАНИЕ КТО ПРАВ А КТО ВИНОВАТ! УДАЧИ ВАМ ПООБЩАТЬСЯ С НАРОДОМ КОТОРОМУ ВЫ ПОНАЗНАЧАЛИ ТАРИФЫ НАЛОГИ И РЕФОРМЫ!!
Уже ничто не остановит процесс.
Читай Закон.
Засидевшиеся на перроне, до конечной станции не доедут.
супер. Так и будем знать.
2 шаг. Подай на голосование закон с закрытыми списками
3 шаг. Обвини депутатов в провале голосования.
ИЛИ ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПОДРУГОМУ????? БЕЗ ПОПРАВОК??????? 😂😅😂