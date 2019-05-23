EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  8640  153
Все про:Зеленский (1461) парламент (845) роспуск (183) ЦИК (3085) Слипачук (47)

 "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады. ВИДЕО

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что обжалование указа Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина", об этом она сказала на брифинге в четверг в Киеве.

Видео 5 канала

"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады

Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о назначении Хомчака: Ожидаю, что в ВСУ станет "меньше советского" и будут внедряться западные стандарты

Источник: https://censor.net.ua/n3128478
 
   
 Топ комментарии
 
Это как......... то есть теперь президент имеет право на любые хотелки, вопреки Конституции распускать Раду когда вздумается "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 6701 Вот сейчас Ющенко стало очень обидно. Ему не дали это сделать.
 показать весь комментарий
 
Какое хорошее законодательство.... "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 3743Закон, как мёд в песенке Винни-Пуха, странный предмет... "Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 5009
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Тупенький! Вище Ігор Д (дятел, довбень, хз хто це) написав: "с февраля прошло три месяца...". Тому таке і запитання.
 показать весь комментарий
 
На самом деле, законодатели есть отдельная ветвь власти. И всякие запросы судов им до лампады, как и их мнение. Коалиция завершает свою работу после того как об этом обьявит спикер парламента и точка. И больше никто В МИРЕ!!! Cогласен, что была расставлена хитрожопая ловушка и зебло заглотнуло тройник, но это уже другая история.
 показать весь комментарий
 
 
Так не должно быть, иначе наполеончик начнёт нарушать законы налево и направо, мотивируя это революционный необходимостью. Это уже проходили сто лет назад.
 показать весь комментарий
 
 
Зря порохлботам сказали...они бы до дня голосования верили что всё можно отмотать
 показать весь комментарий
 
 
Тобі давно пора на Марс - там зебілам будуть раді і ніякі Конституції не потрібні "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 9484
 показать весь комментарий
 
Верховная Рада вчера сильно подмочилась. "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 717
"Смеется тот, кто смеется последним" (с)
 показать весь комментарий
 
 
Вот и посмеёмся, когда у Слуги урода не будет ни большинства, ни коалиции в новой Раде. Будет ооочень смешно.
 показать весь комментарий
 
 
хто зна хто під цим ніком сидить, може транс якийсь?
 показать весь комментарий
 
 
политический транс - опорошенный рыгоанал.
 показать весь комментарий
 
 
может и не будет, главное что в новой раде не будет как минимум половины тех кто сидит там сейчас!!
 показать весь комментарий
 
 
Зоя, вы (порохоботы) постоянно угрожаете чем-то, предсказываете что-то и, в конце концов, получаете обломы.
Ваше время ушло. Вам нужно это понять и принять.
порошок будет сидеть, даже если попадет в ВР.
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых, Зося. Вы даже не можете имя написать верно.
Во-вторых, про сидящего Порошенко - это смешно. Вы такие наивные, зелюки, что им даже нет желания вам объяснять. Пусть ваш карлик для начала посадит Беню, который ******** бабла у народа.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо, что в Украине таких сказочных дур как зося синицкая меньше, чем нормальных людей.
 показать весь комментарий
 
 
Доо, послушай своего карлика, и ту ересь, которую он несёт, а потом посчитай количество идиотов, за него проголосовавших.
 показать весь комментарий
 
А якщо зробити так, як свого часу вчинила при Ющенкові Тимошенчиха - не фінансувати ці вибори?
 показать весь комментарий
 
Европа?
Элита?
Ищите еще варианты и убейте рейтинг бпп до 0.
 показать весь комментарий
 
 
чушь собачья

а если назначение цик отменить?

И выборы не финансировать?
 показать весь комментарий
 
просто это бред

из его слов выходит что президент может хоть 5 раз надень раду разгонять
 показать весь комментарий
 
Эти законы придумал не Зеленский.
Оценивай работу законотворцев и готовься к выборам.
 показать весь комментарий
 
 
я думаю что вы просто бредите

И че мне к выборам то готовиться?

Мне похер
 показать весь комментарий
 
На выход, панове, на выход, не скапливайтесь в проходе! Пане Ляшко, вы свои выла забули в туалете..! "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 249
 показать весь комментарий
 
 
ВСЕ НА ВЫБОРЫ
НАРОД НА ВЫБОРАХ ВСЕХ РАССУДИТ И ОПРЕДЕЛИТ ЧЕРЕЗ ГОЛОСОВАНИЕ КТО ПРАВ А КТО ВИНОВАТ! УДАЧИ ВАМ ПООБЩАТЬСЯ С НАРОДОМ КОТОРОМУ ВЫ ПОНАЗНАЧАЛИ ТАРИФЫ НАЛОГИ И РЕФОРМЫ!!
 показать весь комментарий
 
 
Она не сказала, что досрочные выборы состоятся. Она сказала, что согласно закону после указа президента начинается избирательный процесс. Если указ отменят, то и процесс остановится. Пока указ не отменен.
 показать весь комментарий
 
Кто отменит?
Уже ничто не остановит процесс.
Читай Закон.
 показать весь комментарий
 
 
Экспресс тронулся!
Засидевшиеся на перроне, до конечной станции не доедут.
 показать весь комментарий
 
 
БПП и НФ подадут запрос в Конституционный Суд для пиара и тут же зарегистрируются на выборы в ВР! "Виборчий процес незворотній", - глава ЦВК Сліпачук про оскарження указу Зеленського про розпуск Ради - Цензор.НЕТ 1
 показать весь комментарий
 
 
ой, а у нас есть Окружной Административный г.Киева суд и его бравые судьи, которые никак не попадут на оценивание своей квалификации, все время болеют, но болезни не мешают им вершить правосудие..., особенно если оно имеет хоть какую-то ценность..., поэтому я бы не спешила про необратимый процесс, то, се...
 показать весь комментарий
 
 
Странно. А в 2008 Указ Президента Украины В. А. Ющенко о назначении досрочных выборов Верховную Раду был обжалован в суде. И никаких выборов не было.
 показать весь комментарий
 
 
А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
 показать весь комментарий
 
Кто-то пиарится, а кто-то и работать должен
 показать весь комментарий
 
 
то есть Президент может распустить Раду когда ему вздумается, не имея законных оснований.

супер. Так и будем знать.
 показать весь комментарий
 
 
То есть парашенка в 2014 году распустил когда ему вздумалось. 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
Если бы солнцеликий боров за 5 лет провел нормально прописанный закон об импичменте (а ему некогда было ,он гонялся за томосом,офшорами и т.д. ),то и не было-бы этой вакханалии .
 показать весь комментарий
 
 
Красавцы) свиноферму в печь !!! а народ Украины видел как свиньи проголосовали за отмену мажоритарки якуновоща, только голосовать за новых людей рыго-бпп-нф-йуля нафиг на выборах !!!!
 показать весь комментарий
 
 
1 шаг. На инагурации требуй проголосовать открытые списки
2 шаг. Подай на голосование закон с закрытыми списками
3 шаг. Обвини депутатов в провале голосования.
 показать весь комментарий
 
ШАГ 4 ОТ ДЕПУТАН - ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ СО СПИСКАМИ ВНОСЯТСЯ ПОПРАВКИ, И ГОЛОСУЮТСЯ.
ИЛИ ЗАКОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПОДРУГОМУ????? БЕЗ ПОПРАВОК??????? 😂😅😂
 показать весь комментарий
 
 
Вот и новый президент. Так где гарантия, что после вы выборов новой Рады, и не набрав со своим "Слугой народа" 51 процента, он не подпишет опять такой же указ, и так до победы.
 показать весь комментарий
 
Если бы солнцеликий боров за 5 лет провел нормально прописанный закон об импичменте (а ему некогда было ,он гонялся за томосом,офшорами и т.д. ),то и не было-бы этой вакханалии .
 показать весь комментарий
 
Ну чё стадо, а я ведь предупреждал что до конца жизни будет вспоминать лучшего президента Ющенко.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Избирательный процесс необратим", - глава ЦИК Слипачук об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх