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Все про:опрос (1675) переговоры (3615) Донбасс (18597) Муженко (314) ВСУ (273)

 Приказ выяснить у военных их отношение к переговорам с "Л/ДНР" содержал искаженную информацию и сейчас отменен. Начата служебная проверка, - ОК "Север"

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко 18 мая выдал приказ провести опрос среди военнослужащих ВСУ на предмет их отношения к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР". Как оказалось, данный документ содержал искаженную информацию и уже утратил свою силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу оперативного командования "Север" в Facebook.

"Указанная в документе информация предполагала прогнозирование возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также принятие предупредительных мер на будущее по защите гражданского населения. Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не означала привлечение только военнослужащих", - говорится в заявлении.

В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка.

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Ранее появилась информация о том, что экс-начальник Генштаба Муженко 18 мая поставил задачу выяснить отношение армии к переговорам с "Л/ДНР".

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР", "ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психлогического обеспечения (доложить. - Ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия", - говорилось в приказе, копия которого оказалась в распоряжении Фонда "Вернись живым".

Приказ выяснить у военных их отношение к переговорам с Л/ДНР содержал искаженную информацию и сейчас отменен. Начата служебная проверка, - ОК Север 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128476
 
   
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https://voi.com.ua/news/1143079/
Важко поранений під Кримським український воїн, за життя якого лікарі боролися 5 днів, помер у госпіталі Дніпра



а "новые морды" хотят "мира и дружбы с расеей"..
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привет, лахта. интересную задачку хошь?
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Ага, только приказ издавала "старая" морда!

Хто всрався? Невістка!
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Кто куда собирается, своей бабушке сегодня вечером расскажешь
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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Ні, президент напружено працює, і не має часу на піар, як витурені мародери.
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Не так проводяться правильні опитування. Потрібно було спитати, "А чи не проти щоб керівництво країни домовилось з Л-ДНР?". І два пункти "Так, не проти" і "Ні, не проти"
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПриказ выяснить у военных их отношение к переговорам с "Л/ДНР" содержал искаженную информацию и сейчас отменен. Начата служебная проверка, - ОК "Север"
 
 
 
 
 
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