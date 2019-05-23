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Все про:НАБУ (2752) ГПУ (9158) Луценко (7492)

 К ответственности готов, но НАБУ должно ответить первым, - Луценко. ВИДЕО

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что не прогнет позвоночник ради ни одной должности и готов к ответственности. Также он отметил, что Национальное антикоррупционное бюро не справилось с возложенными на него задачами и должно ответить за это первым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Луценко, опубликованном в Facebook.

"В последнее время много говорится о необходимости тотальной смены руководства государства, в частности руководителей правоохранительных структур, которые, мол, не справились с проблемой борьбы с коррупцией в нашей стране. Я никогда не прогибал и не прогну позвоночник ради ни одной должности - для меня все они временные. К ответственности готов, но хотел бы разобраться, кто работал, а кто саботировал поставленные законом задачи", - сказал он.

После этого он рассказал, что Генеральная прокуратура вместе с Национальной полицией, Фискальной службой, Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований добилась 2876 обвинительных приговоров по коррупционным делам, тогда как САП и НАБУ - ни одного.

"Мы работали, работаем и будем работать эффективно в рамках того, что закон позволяет нам. САП и НАБУ явно не справились с поставленными задачами. Причем именно НАБУ, которое много говорит, но показывает нулевой результат, руководитель которого назначается указом президента, с моей точки зрения, должно ответить за провал борьбы с высокопоставленной коррупцией первым. Мы - работаем дальше", - сказал Луценко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128473
 
   
 Топ комментарии
 
ЮГА, как там бриллиантовые ПГОКУГОГЫ, на нарах уже???????????????????
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Это недоразумение ответит откуда за 5 лет столько недвижимости, движимости и бабла ВДРУГ появилось???
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За кресло не держусь,но посидеть ещё немножко хочется
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Юга' родився безхребетним і з великим язиком для подлизу))))
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Вся эта нечисть при попытке пролезть чо власть распинается о готовности брать на себя ответственность. А на деле - вот недоумкуватый югік,- готов, какие вопросы, АЛЭ...
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Югік,пошли бабай-агу на пляж по пісок.Пора їй люмінієву кружку драять.
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Вторая ходка это почетно... До відповідальності готовий, але НАБУ має відповісти першим, - Луценко - Цензор.НЕТ 9804 куружчеку береги пригодится да и конверты клеить мастер.
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Югик,ты не прав....Отвечать ты должен вместе с зашкваренными руководителями САП и НАЬУ,проходя по одному делу-превышению служебных полномочий и по коррупционным составляющим.Это должно быть дело о коррупции с подельником-Порошенко.Сюда же не забыть привести и затихорившегося Матиоса.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК ответственности готов, но НАБУ должно ответить первым, - Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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