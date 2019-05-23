 Зеленский о назначении Хомчака: Ожидаю, что в ВСУ станет "меньше советского" и будут внедряться западные стандарты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в своем Twitter.
"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, в то же время на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать на один уровень с лучшими армиями мира", - написал он.
Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.
Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.
У него же морда не толстая!
Розкажи це Далі Грибаускайте, працівниці філармонії і майстерень по пошиттю хутряних виробів, президентці Литви.
представившегося.
Зеленский уже объяснился, три года назад. По его словам, шутка, которая вызвала бурное обсуждение, не имеет двух, трех смыслов. Вот, что написал актер: "Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране. Так что не нужно строить из себя культурных археологов и выискивать в творчестве Квартала то, чего нет и никогда не будет. Мы любим свою страну и боремся за ее свободу, свободу слова и мышления каждой своей программой, каждой секундой".
І у всіх трьох випадках президенти опиралися на команду зі спеціалістів у своїх сферах.... А на кого опирається "Блазень"?... На "блазнів" з 95-го кварталу? На "лузерів", що не знайшли собі місця у попередньому "розкладі"? А чому? Та тому, що він боїться людей, розумніших від нього...
Крапка.
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
Про це інформує УНН.
"Кадрові зміни однозначно відбудуться. Вони будуть націлені на краще", - заявив Хомчак.
Він зауважив, що наразі невідомо, чи буде повністю оновлюватися кадровий склад Генштабу.
"Я сьогодні починаю заслуховувати посадових осіб, командувачів, заступників, де ми будемо визначатися з внеском кожного, з реальним станом справ і ухвалювати рішення. Єдине можу сказати, що жодного кадрового рішення не буде прийнято емоційно, жодних особистих стосунків - тільки оцінку стану справ", - резюмував начальник Генштабу й пообіцяв не затягувати з відповідними рішеннями.
Також, як повідомляє Радіо Свобода, Руслан Хомчак визначив свої головні пріоритетні завдання на цій посаді.
"Хочу визначити основні напрями роботи для Збройних сил, які потрібно з цієї хвилини почати виконувати. Перше. Наше найголовніше завдання - це збереження життя і здоров'я особового складу. Воно повинне лежати в основі прийняття всіх українських рішень як у зоні проведення ООС, так і за її межами", - сказав Хомчак.
Новий начальник Генштабу пообіцяв підвищити індивідуальний рівень усіх військовослужбовців та забезпечити підтримання техніки в робочому стані й безпеку арсеналів.
Нагадаємо, що сьогодні Степан Полторак представив нового керівника Генштабу ЗСУ.
О боги! Какую хрень высказал НГШ!
Поднять индивидуальный уровень ВСЕХ военнослужащих?
В каком ракурсе он (или его "дятлы") поднимут уровень: ???????????
- стукачества (без комментариев);
- "сливняков" (умеющих слить реальную проблему, решение вопроса на других);
- "матрацев" они же "поролонщики" (те, кто "тянет резину" и умышленно не выполняет в установленный срок поставленные задачи);
- "упоротых" (первый пример его зам. генерал-полковник Игорок Колесник - редкостный уродец и скот);
- "лишенцев", они же "вечно обиженные" (бывших. Пример полковник Швец Сашенька. Бывший командующий ВДВ);
- "подстилок" (комментарии не нужны).
Можно продолжать и дальше. Все на виду.
Крайний пример. Привёл хороший знакомый.
Ночью рождается срочная телеграмма для органов управления. Отметка "ТЕРМІНОВО". Суть терміновості. Ночь кормить, к утру зарезать.
Офицер "на задаче". О появлении этого продукта "ни сном, ни духом". Ближе к обеду, ему в лицо начинают тыкать фразами о не выполнении задач. Он упирается. Упирается грамотно, приводя аргументы по поводу времени появления этого документа, его оформления, сроков отправки, факта ознакомления старшим начальником, резолюции того начальника и как венец доведения до него самого. Про суть самого документа, офицер высказался так что, сами начальники заподозрили неладное в своих головах.
Пока приводил аргументы, у генералов, аргументы и "понты" стали заканчиваться и просто лопнули как мыльный пузырь.
Результат. Офицер задачу не выполнил. Никого не подставил. Не "слил". Не "застучал". Не "проматрасил". Просто и доходчиво объяснил тем руководителям про суть таких ипанутых распоряжений и последствий. А заодно внезапно вскрыл плеяду "светил" Генитального штаба, которые свои промахи сваливают на кого угодно. Тех самых "сливняков".
Пауза.
Генералы "срались" между собой до половины первого.
Решение не принято. Все ссут доложить.
А само решение на поверхности.
НЕ НАДО НИКАКИХ ПОКАЗУХ РАДИ ПОЛУПРИДУРКА КЛОУНА.
НЕЧЕМ УДИВЛЯТЬ. НЕКОГО.