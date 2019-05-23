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Все про:Зеленский (1461) Минобороны (5745) Хомчак (19)

 Зеленский о назначении Хомчака: Ожидаю, что в ВСУ станет "меньше советского" и будут внедряться западные стандарты

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что с новым начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком украинская армия будет становиться "менее советской" и в ней на деле будут внедряться западные стандарты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в своем Twitter.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, в то же время на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать на один уровень с лучшими армиями мира", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет, - Хомчак

Как сообщалось, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на эту должность Руслана Хомчака.

Муженко с июля 2014 года был начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

РЗеленский о назначении Хомчака: Ожидаю, что в ВСУ станет меньше советского и будут внедряться западные стандарты 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128472
 
   
 Топ комментарии
 
Скажите, вова, откуда у вас познания КАК было в Советской Армии и какие стандарты в европейских армиях? Веди в то время когда была СА вы писались в памперс, в западных армиях вы то же не бывали, а от службы в ЗСУ закосили. Зеленський про призначення Хомчака: Очікую, що у ЗСУ стане "менше радянського" і впроваджуватимуться західні стандарти - Цензор.НЕТ 8139
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"Вонючая свинья" - это кто? Новый глава АП? Вот где действительно рожа свиная, и фотошоп не нужен.
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Ну какой Зеленский Главнокомандующий!?
У него же морда не толстая!
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Мда призначити рошенівського Хенерала це тобі зеля жирний мінус, з ганьбою ти і підеш з політики якщо з першого дня обвішуєшся ригами та продажними мразями
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какой "жирный минус"?? большая разница: петя, зеля??
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"Ожидать" можно только тогда понимаешь, чего ожидаешь... А если ты в военной сфере - "НОЛЬ", да ещё и ПОЛНЫЙ, то это напоминает рассуждения евнуха о любви...
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Розкажи це покійному Рональду Рейгану, актору кіно, президенту США. Розкажи це покійній уродженці Києва Голді Мабович-Меїр, ізраїльскій працівниці сільського господарства, президентці Ізраїлю.
Розкажи це Далі Грибаускайте, працівниці філармонії і майстерень по пошиттю хутряних виробів, президентці Литви.
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кто из перечисленных называл свою Родину актрисой порнографических фильмов? Для указанных выше слово МОЯ СТРАНА не пустой звук, в отличии от новопредставившегося.
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Ты баран.
Зеленский уже объяснился, три года назад. По его словам, шутка, которая вызвала бурное обсуждение, не имеет двух, трех смыслов. Вот, что написал актер: "Это шутка о поступках наших вершителей, нашей власти, не о людях и не о нашей стране. Так что не нужно строить из себя культурных археологов и выискивать в творчестве Квартала то, чего нет и никогда не будет. Мы любим свою страну и боремся за ее свободу, свободу слова и мышления каждой своей программой, каждой секундой".
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Только таким ДЕБИЛАМ как ты нужно разжевывать шутку юмора.
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Американец, Израильтянка, Литовка(всех специально с большой, заметь) и хахло.... пороховатки, ваше тоже, только из скромности боялось признаться, но мы догадывались
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Розкажу... Тобі... (Хоча ти про це прекрасно знаєш, тільки "дурня включаєш"). Рейган, тривалий час до обрання президентом, керував штатом Каліфорнія, тобто, навчився адміністративному управлінню... Дві ці жінки мали поняття про економічні закони. Голда Меїр, наприклад, у чисто військові питання, не влізала, опираючись на Моше Даяна... А той був не тільки військовим, а й "бойовим полковником", ветераном Другої Світової... Яка у Литві армія - мені не відомо, бо вона і дня не воювала...
І у всіх трьох випадках президенти опиралися на команду зі спеціалістів у своїх сферах.... А на кого опирається "Блазень"?... На "блазнів" з 95-го кварталу? На "лузерів", що не знайшли собі місця у попередньому "розкладі"? А чому? Та тому, що він боїться людей, розумніших від нього...
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Це кремлівсько-совковий підхід, бажання "сильної руки". А влада в усіх розвинутих країнах - це команда менеджерів, які виконують функції, закладені в їх політичних програмах і законах. І не більше. А там, де треба, залучаються фахівці, як Хомчак тощо.
Крапка.
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"Дурний ти, шо сало без хліба...". Ляпаєш язиком, сам не знаючи, про що...
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Ну конечно, Хомчак же провел годы стажируясь в западных военных академиях! Или он не провел там ни дня? Интересно как совок будет искоренять совок?
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Так это он по западным стандартам,отсиживался в кустах,пока его подчиненных расстреливали,как в тире?
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ой держите меня, человек популяризировавший в квартале совковый юмор для совковой аудитории внезапно стал выступать против советского 😬
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Розповідають, що під Іловайськом у 2014 році цей херой Хомчак разом з теперішнім нардепом Ю.Березою так дали тягу з поля бою, що залишили усіх підлеглих помирати там та навіть вимкнули зв*язок, щоб ніхто їм не набридав "дурними" запитаннями : "як вижити?". Чи випадково ставленик Коломойського - Зе призначив на посаду нач. ген.штабу Хомчака, котрий, як ми бачимо, в дуже тісних стосунках (скріплених кров*ю їхніх підлеглих) із Ю. Березою - колишнім командиром полка дніпропетровської міліції "Дніпро-1". Цей полк пов*язують з тим же Коломойським. Не забагато співпадінь? То що виходить? "Шоколадного баригу" прогнали, а на його місце прийшов цілком ручний Зе-барига з голодною зграєю?
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
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Актор Рональд Рейган був 20 років в політиці до його обрання Президентом, Голда Меїр з 30 років у політиці, з 1949 займала міністерські пости в уряді Ізраїлю.
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Ничего нового!Главное заявить что попередники ничего не делали и присвоить себе их заслуги!!!!
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А преЗЕдент вже відвідав «Ветеранський намет» на літературному фестивалі «Книжковий арсенал» у Київі ? Бо мародер Порох з своєю жінкою відвідали, поспілкувались з ветеранами, придбали багато книжок https://www.radiosvoboda.org/a/29957816.html
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Новопризначений начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак анонсував масштабні кадрові зміни у своєму відомстві.
Про це інформує УНН.
"Кадрові зміни однозначно відбудуться. Вони будуть націлені на краще", - заявив Хомчак.
Він зауважив, що наразі невідомо, чи буде повністю оновлюватися кадровий склад Генштабу.
"Я сьогодні починаю заслуховувати посадових осіб, командувачів, заступників, де ми будемо визначатися з внеском кожного, з реальним станом справ і ухвалювати рішення. Єдине можу сказати, що жодного кадрового рішення не буде прийнято емоційно, жодних особистих стосунків - тільки оцінку стану справ", - резюмував начальник Генштабу й пообіцяв не затягувати з відповідними рішеннями.
Також, як повідомляє Радіо Свобода, Руслан Хомчак визначив свої головні пріоритетні завдання на цій посаді.
"Хочу визначити основні напрями роботи для Збройних сил, які потрібно з цієї хвилини почати виконувати. Перше. Наше найголовніше завдання - це збереження життя і здоров'я особового складу. Воно повинне лежати в основі прийняття всіх українських рішень як у зоні проведення ООС, так і за її межами", - сказав Хомчак.
Новий начальник Генштабу пообіцяв підвищити індивідуальний рівень усіх військовослужбовців та забезпечити підтримання техніки в робочому стані й безпеку арсеналів.
Нагадаємо, що сьогодні Степан Полторак представив нового керівника Генштабу ЗСУ.
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Менее советской и западные стандарты сделал Порох.
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Новий начальник Генштабу пообіцяв підвищити індивідуальний рівень усіх військовослужбовців.... цитата.

О боги! Какую хрень высказал НГШ!
Поднять индивидуальный уровень ВСЕХ военнослужащих?
В каком ракурсе он (или его "дятлы") поднимут уровень: ???????????
- стукачества (без комментариев);
- "сливняков" (умеющих слить реальную проблему, решение вопроса на других);
- "матрацев" они же "поролонщики" (те, кто "тянет резину" и умышленно не выполняет в установленный срок поставленные задачи);
- "упоротых" (первый пример его зам. генерал-полковник Игорок Колесник - редкостный уродец и скот);
- "лишенцев", они же "вечно обиженные" (бывших. Пример полковник Швец Сашенька. Бывший командующий ВДВ);
- "подстилок" (комментарии не нужны).
Можно продолжать и дальше. Все на виду.
Крайний пример. Привёл хороший знакомый.
Ночью рождается срочная телеграмма для органов управления. Отметка "ТЕРМІНОВО". Суть терміновості. Ночь кормить, к утру зарезать.
Офицер "на задаче". О появлении этого продукта "ни сном, ни духом". Ближе к обеду, ему в лицо начинают тыкать фразами о не выполнении задач. Он упирается. Упирается грамотно, приводя аргументы по поводу времени появления этого документа, его оформления, сроков отправки, факта ознакомления старшим начальником, резолюции того начальника и как венец доведения до него самого. Про суть самого документа, офицер высказался так что, сами начальники заподозрили неладное в своих головах.
Пока приводил аргументы, у генералов, аргументы и "понты" стали заканчиваться и просто лопнули как мыльный пузырь.
Результат. Офицер задачу не выполнил. Никого не подставил. Не "слил". Не "застучал". Не "проматрасил". Просто и доходчиво объяснил тем руководителям про суть таких ипанутых распоряжений и последствий. А заодно внезапно вскрыл плеяду "светил" Генитального штаба, которые свои промахи сваливают на кого угодно. Тех самых "сливняков".
Пауза.
Генералы "срались" между собой до половины первого.
Решение не принято. Все ссут доложить.
А само решение на поверхности.
НЕ НАДО НИКАКИХ ПОКАЗУХ РАДИ ПОЛУПРИДУРКА КЛОУНА.
НЕЧЕМ УДИВЛЯТЬ. НЕКОГО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский о назначении Хомчака: Ожидаю, что в ВСУ станет "меньше советского" и будут внедряться западные стандарты
 
 
 
 
 
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