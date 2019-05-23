 Систему петиций нужно заменить народным вето - достаточно каждой бабушке в селе купить по смартфону, - Стефанчук

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето… Оно работает во многих странах. Если Верховная Рада принимает законы 16 января (скандальные диктаторские законы от 16 января 2014 года, ограничивающие права граждан. В настоящее время они отменены. – Ред.), то с помощью IТ-технологий народ мобилизуется и накладывает вето. Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфоном… Мы посчитали с экономистами, что выгоднее каждой бабушке в деревне купить смартфончик", - заявил Стефанчук.
На вопрос, за какие деньги это можно осуществить, он ответил: "За те, что будут освобождены от проведения бумажных процедур голосования, существующих по методичкам XVIII века".
"Мы говорим о комплексных вещах на будущее, потому что сегодня система выборов построена на идеологии XVIII века. Оказывается, в государстве, где все равны перед законом, влиять могут только люди, которые оказались в конкретный день, конкретное время в конкретном месте. В период глобализации общества – это нонсенс", - добавил Стефанчук.
Или он думает, что бабушка получает пенсию на уровне ЕГО дохода?
Пи....с!
Ми готові захистити його результати
На каналі, що належить вбивці Василя Стуса та за сумісництвом кумові Пуйла, обговорюють "референдум про мир з Росією". Нічого дивного, звичайна частина кремлівської гібридної війни проти нас, не вперше, не в останнє.
Але цього разу ідею референдуму про капітуляцію озвучує не аби хто, а новопризначений голова президентської адміністрації. І тому це вже реальна загроза, на яку доводиться реагувати, - пише Євген Дикий для "Обозреватель".
Доводиться проінформувати пана голову АП, що референдум щодо миру з Росією та щодо "русского мира" в Україні вже відбувся, і ніхто не дасть переглянути його результати.
Референдум щодо миру з Росією та щодо "русского мира" в Україні вже відбувся, і ніхто не дасть переглянути його результати
Цей референдум розпочався на Груші та Інститутській, коли десятки "радників" із ФСБ РФ сиділи на Володимирській та інструктували Януковича, як краще нас зачистити - з бронетехнікою чи без?
Він продовжився у Одесі, коли російські бойовики з Придністров'я стріляли по беззбройних українцях, у Слов'янську та Горлівці, коли окупанти скидали в річку українців з розпоротими животами та розстрілювали за почуту на вулиці українську мову.
Він тривав все літо 2014-го, в кожному селі та містечку, яке ми визволяли від окупантів, кожного разу сплачуючи життями побратимів, і коли з боями відступали назад під натиском регулярної армії РФ, ще дорожче сплачуючи за кожну годину, на яку ми затримали наступ ворожої навали.
Цей референдум проходив під Іловайськом, у тому самому "коридорі", в який російські генерали заманили українських добровольців (по ходу привіт обом генштабістам, і відставленому, і новопризначеному), і де влаштували криваву розправу над "украми".
На цьому референдумі віддали свої голоси наші полонені - ті, яким кадирівці відрізали руки за татуйований герб нашої країни
На цьому референдумі віддали свої голоси наші полонені - ті, яким кадирівці відрізали руки за татуйований герб нашої країни, ті, кого проганяли строєм у Донецьку перед натовпом розлюченого кацапського бидла, та ті, кого досі катують у застінках "молодих республік" під керівництвом московських "інструкторів".
На ньому голосували "кіборги" ДАП, яким першими довелося відчути на собі, чого варті Мінські угоди і як Росія збирається їх виконувати. Далі право голосу перебрали захисники Дебальцевого, чиїми смертями РФ вибивала з України ще більш невигідні нам умови "перемир'я".
Страшну ціну за право голосу на цьому нашому референдумі заплатили і п'ятеро хлопців, яких сьогодні, на жаль, майже не згадують - доброволець, який свідомо прирік себе на пожиттєву в'язницю, та четверо вбитих ним нацгвардійців. Саме ці п'ять життів стали ціною "прозріння" Ради, яка збагнула неможливість голосування за "автономію ДЛНР".
Так що наш референдум триває вже п'ять років, і дався нам дуже недешево. В ньому взяли участь ті, хто був змушений втекти з окупованих теренів під загрозою розправи за "українство", і з нуля починати життя. Ті, хто покинув свій дім, родину, працю та пішли на фронт на зустріч російським танкам. Ті, хто під "градами" закопувались в кожний метр української землі, то перегрітої серпневим сонцем, то промерзлої до ломоти у суглобах. Хто з боями виходив з оточень, виносив на руках поранених побратимів, та зціпивши зуби проводжав своїх "двохсотих". Ті, хто кожного ранку змушений довго збиратись, щоб вийти з дому, бо спершу доводиться прилаштувати до тіла протези. Ті, хто з останніх грошей купляв нам все, від чобіт та камуфляжу до згущівки й консервів. Ті, хто чекав нас, хто пережив невідомість та відсутність зв'язку, зі страхом та надією відкривав стрічки новин з фронту. І ті, хто так і не дочекався повернення рідних та коханих.
Результати нашого референдуму переконливі та недвозначні: мир з Росією лише після перемоги, звільнення Криму та Донбасу, та сплати репарацій за все і за всіх
Результати нашого референдуму переконливі та недвозначні: мир з Росією лише після перемоги, звільнення Криму та Донбасу, та сплати репарацій за все і за всіх.
Так, весь цей час поруч з нами жили інші люди. Вони не пішли воювати ("хай син Порошенка воює"), не витрачали сил на волонтерську працю ("хай то робить Міноборони, ми податки платимо"), не пожертвували фронтові ні копійки ("в країні зубожіння, та й все одно то вкрадуть"). І саме ці люди "втомилися від війни" - втомилися бачити її в телевізорі. Війна в телевізорі псувала їм настрій, заважала насолоджуватись гегами улюбленого "кварталу". Цих людей значно більше, ніж нас. І тепер їх планують покликати на "референдум". Референдум про капітуляцію, який перекреслить все те, що вдалось здобути та утримати нашою кров'ю.
Але так не буде. Наш референдум вже відбувся, і ми готові захистити його результати. Охлократія мусить мати межу, і ми готові цю межу окреслити. Так само, як окреслювали крижаними барикадами територію свободи Майдану, та вогняними лініями відокремлювали Грушу від беркутні та тітушок. Так само, як ми в 2014-му окреслили лінію, за яку далі не пройшли російські танки, і яка тримається вже майже п'ять років. Червону лінію, перейти яку ми не дамо нікому та ніколи. Принаймні допоки живі.
Передруковується з дозволу автора і видання "Обозреватель"
а як же гречка
без гречки який звонок
Совпаденіє ? Не думаву . . .
діти понеділка...
Ну почемуу, уже есть механизм петиций - рабочий или не рабочий вопрос третий, почемуу надо создавать еще какой -то механизм, работоспособность которого не известна, может надо научиться работать с тем материалом какой есть. Поспотритена Зерро, он работает с тем материалом который у него есть продюсеры, сценаристы, колеги по бизнесу, друзья детства. Да этот материал надо допиливать и допиливать, желательно напильником.
типу -я уже гаварил ,що нічего вам не должен ))))
Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут"
Оказалось нет, все гонят и не сигналят.
Осталось еще объявить:
миру - мир,
каждой бабушке - по дедушке,
каждому дедушке - по бутылке горилки,
от каждого по способностям - каждому по труду.
Это какая то команда шариковых.
Що стефанчука Омелян не запросив замісником раніше.. )))
для інформації.
ВНа Львівщині є одне село ,де немає електрики..
мовчу про те ,що сіл без мобільного звязку -сотні...
ЯКИЙ СМАРТФОН,придурок ! ? )
коли наступник продовжує політику попередника!!
За минуту добавилось 100...
Это мой кандидатский сценарий
Слушай, буржуй, слушай, пролетарий!
Бочка с водкой на каждом углу,
Нет работе, Слава бухлу!
Марихуану вырастем на клумбах,
О пользе ее будут лекции в клубах.
Женщинам и детям бесплатно - косяк,
Всем остальным всего за пятак!
This is my manifest,
I'm number one, I am the best.
This is my manifest,
I'm number one, I am the best.
В Горисполкоме будут жить проститутки,
Бесплатный прием - круглые сутки.
Милицию мы распустим, ребята,
Армию тоже, гуляй солдаты!
Вместо ОРТ - бокс и баскетбол,
Вместо НТВ - хоккей и футбол!
Всем бесплатно воздушный шарик,
Леденец-петушок и брелок-фонарик!
This is my manifest,
I'm number one, I am the best.
This is my manifest,
I'm number one, I am the best.
Раскроем двери психбольницы
Выпустим ребят в поля резвиться!
Пройдут все страхи, исчезнут фобии,
Все друзья, нету гомофобии!
Счастливы братья, счастливы сестры,
Долой институты, кафедры, семестры,
свобода, свобода, золотой ключик,
Кактусы есть, нет колючек!
This is my manifest,
I'm number one, I am the best.
This is my manifest,
I'm number one, I am the best.слова песни Манифест (Ляпис Трубецкой)
Сссыте, что без шоколадки долго не протянете??
Давайте, давайте - пока Пеца платит кричите тут, а потом тихо в будку и сосать, сосать, сосать...лапу!!!! )))))))
это мы еще даже не начинали.
понятно теперь, почему вам "майданы" кажутся негативным явлением.
Надо перестать болтать и начать работу ...
Два рази не вмирати, вічно не жити, як би дико це не звучало
Я підписала.9С0
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Ри-фи-рен-дум!
А не пора ли вынести на референдум вопрос: "А не раздать ли нам золотой запас непосредственно народу? Это же народная собственность!"
Зе-лен-ский!