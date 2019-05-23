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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:вето (288) общество (140) петиция (127) Стефанчук Руслан (7)

 Систему петиций нужно заменить народным вето - достаточно каждой бабушке в селе купить по смартфону, - Стефанчук

Представитель Зеленского в Раде Руслан Стефанчук заявил о желании президента заменить систему петиций на так называемое "народное вето".

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето… Оно работает во многих странах. Если Верховная Рада принимает законы 16 января (скандальные диктаторские законы от 16 января 2014 года, ограничивающие права граждан. В настоящее время они отменены. – Ред.), то с помощью IТ-технологий народ мобилизуется и накладывает вето. Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфоном… Мы посчитали с экономистами, что выгоднее каждой бабушке в деревне купить смартфончик", - заявил Стефанчук.

На вопрос, за какие деньги это можно осуществить, он ответил: "За те, что будут освобождены от проведения бумажных процедур голосования, существующих по методичкам XVIII века".

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"Мы говорим о комплексных вещах на будущее, потому что сегодня система выборов построена на идеологии XVIII века. Оказывается, в государстве, где все равны перед законом, влиять могут только люди, которые оказались в конкретный день, конкретное время в конкретном месте. В период глобализации общества – это нонсенс", - добавил Стефанчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3128468
 
   
 Топ комментарии
 
Оооо. Мордатый нашел для себя статью попила бюджета - снабжение бабулек смартфонами. Талант не прожрёшь, да? Систему петиций нужно заменить народным вето - достаточно каждой бабушке в селе купить по смартфону, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6942
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ааа-ха-ха!...тоже увидел петицию про отставку прЗЕдента...уже к 10 000 подбирается)))))
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Вот что бывает, когда у президента речи пишет шоумен.
Систему петиций нужно заменить народным вето - достаточно каждой бабушке в селе купить по смартфону, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2256
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В бабок (як і у деякої молоді) треба вже паспорти забирати, щоб не голосували за всяких ваЗелінів. А на смарфтонах вони таке наголосують, що гаплик.
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Самое интересное, что на петицию, того же автора, о отставке президента в случае не выполнения обещаний, зарегистрированную в тот же день мало голосов. Все отдают предпочтение не ждать 180 дней.
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А эта жирная морда думает где этой бабушке взять деньги на смартфон?
Или он думает, что бабушка получает пенсию на уровне ЕГО дохода?
Пи....с!
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Судя по внешности этой жирнючей морды-он как и большинство зебилов- ярчайший представитель еврейства. Чувствую что то нехорошее назревает, типа такого..."В начале 1880-х годов по Украине прокатилась волна еврейских погромов. Ни тогда, ни позже никто не смог дать однозначного ответа на вопрос: в чем была их причина. "
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ты не врубился? Он предлагает за счет государства все сделать.
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Референдум щодо миру з Росією вже відбувся
Ми готові захистити його результати
На каналі, що належить вбивці Василя Стуса та за сумісництвом кумові Пуйла, обговорюють "референдум про мир з Росією". Нічого дивного, звичайна частина кремлівської гібридної війни проти нас, не вперше, не в останнє.
Але цього разу ідею референдуму про капітуляцію озвучує не аби хто, а новопризначений голова президентської адміністрації. І тому це вже реальна загроза, на яку доводиться реагувати, - пише Євген Дикий для "Обозреватель".
Доводиться проінформувати пана голову АП, що референдум щодо миру з Росією та щодо "русского мира" в Україні вже відбувся, і ніхто не дасть переглянути його результати.
Референдум щодо миру з Росією та щодо "русского мира" в Україні вже відбувся, і ніхто не дасть переглянути його результати
Цей референдум розпочався на Груші та Інститутській, коли десятки "радників" із ФСБ РФ сиділи на Володимирській та інструктували Януковича, як краще нас зачистити - з бронетехнікою чи без?
Він продовжився у Одесі, коли російські бойовики з Придністров'я стріляли по беззбройних українцях, у Слов'янську та Горлівці, коли окупанти скидали в річку українців з розпоротими животами та розстрілювали за почуту на вулиці українську мову.
Він тривав все літо 2014-го, в кожному селі та містечку, яке ми визволяли від окупантів, кожного разу сплачуючи життями побратимів, і коли з боями відступали назад під натиском регулярної армії РФ, ще дорожче сплачуючи за кожну годину, на яку ми затримали наступ ворожої навали.
Цей референдум проходив під Іловайськом, у тому самому "коридорі", в який російські генерали заманили українських добровольців (по ходу привіт обом генштабістам, і відставленому, і новопризначеному), і де влаштували криваву розправу над "украми".
На цьому референдумі віддали свої голоси наші полонені - ті, яким кадирівці відрізали руки за татуйований герб нашої країни
На цьому референдумі віддали свої голоси наші полонені - ті, яким кадирівці відрізали руки за татуйований герб нашої країни, ті, кого проганяли строєм у Донецьку перед натовпом розлюченого кацапського бидла, та ті, кого досі катують у застінках "молодих республік" під керівництвом московських "інструкторів".
На ньому голосували "кіборги" ДАП, яким першими довелося відчути на собі, чого варті Мінські угоди і як Росія збирається їх виконувати. Далі право голосу перебрали захисники Дебальцевого, чиїми смертями РФ вибивала з України ще більш невигідні нам умови "перемир'я".
Страшну ціну за право голосу на цьому нашому референдумі заплатили і п'ятеро хлопців, яких сьогодні, на жаль, майже не згадують - доброволець, який свідомо прирік себе на пожиттєву в'язницю, та четверо вбитих ним нацгвардійців. Саме ці п'ять життів стали ціною "прозріння" Ради, яка збагнула неможливість голосування за "автономію ДЛНР".
Так що наш референдум триває вже п'ять років, і дався нам дуже недешево. В ньому взяли участь ті, хто був змушений втекти з окупованих теренів під загрозою розправи за "українство", і з нуля починати життя. Ті, хто покинув свій дім, родину, працю та пішли на фронт на зустріч російським танкам. Ті, хто під "градами" закопувались в кожний метр української землі, то перегрітої серпневим сонцем, то промерзлої до ломоти у суглобах. Хто з боями виходив з оточень, виносив на руках поранених побратимів, та зціпивши зуби проводжав своїх "двохсотих". Ті, хто кожного ранку змушений довго збиратись, щоб вийти з дому, бо спершу доводиться прилаштувати до тіла протези. Ті, хто з останніх грошей купляв нам все, від чобіт та камуфляжу до згущівки й консервів. Ті, хто чекав нас, хто пережив невідомість та відсутність зв'язку, зі страхом та надією відкривав стрічки новин з фронту. І ті, хто так і не дочекався повернення рідних та коханих.
Результати нашого референдуму переконливі та недвозначні: мир з Росією лише після перемоги, звільнення Криму та Донбасу, та сплати репарацій за все і за всіх
Результати нашого референдуму переконливі та недвозначні: мир з Росією лише після перемоги, звільнення Криму та Донбасу, та сплати репарацій за все і за всіх.
Так, весь цей час поруч з нами жили інші люди. Вони не пішли воювати ("хай син Порошенка воює"), не витрачали сил на волонтерську працю ("хай то робить Міноборони, ми податки платимо"), не пожертвували фронтові ні копійки ("в країні зубожіння, та й все одно то вкрадуть"). І саме ці люди "втомилися від війни" - втомилися бачити її в телевізорі. Війна в телевізорі псувала їм настрій, заважала насолоджуватись гегами улюбленого "кварталу". Цих людей значно більше, ніж нас. І тепер їх планують покликати на "референдум". Референдум про капітуляцію, який перекреслить все те, що вдалось здобути та утримати нашою кров'ю.
Але так не буде. Наш референдум вже відбувся, і ми готові захистити його результати. Охлократія мусить мати межу, і ми готові цю межу окреслити. Так само, як окреслювали крижаними барикадами територію свободи Майдану, та вогняними лініями відокремлювали Грушу від беркутні та тітушок. Так само, як ми в 2014-му окреслили лінію, за яку далі не пройшли російські танки, і яка тримається вже майже п'ять років. Червону лінію, перейти яку ми не дамо нікому та ніколи. Принаймні допоки живі.
Передруковується з дозволу автора і видання "Обозреватель"
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ога...а бабушки на смартфони не підуть...
а як же гречка Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2047
без гречки який звонок Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5842
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не волновайся, будут внуки-соседи голосовать за бабушек, даже дешевле чем за гшречку выйдет
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Ну да, и внимание к этому вопросу (к эффективности петиций) у господина Президента появилось совсем не потому, что зарегистрировали на сайте петицию о его отставке и она динамично голоса набирает.
Совпаденіє ? Не думаву . . .
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папієв з очкулярами кожному пенсіонеру відпочиває Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4443НЄ?
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Читаем между строк: Коломойскому нужно подстраховаться на случай если "ручную" Раду выбрать не удастся, и иметь возможность блокировать Законы в обход Рады.
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ну де не рипнуться зебелі-облом..
діти понеділка...
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""Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето..." Источник: https://censor.net.ua/n3128468
Ну почемуу, уже есть механизм петиций - рабочий или не рабочий вопрос третий, почемуу надо создавать еще какой -то механизм, работоспособность которого не известна, может надо научиться работать с тем материалом какой есть. Поспотритена Зерро, он работает с тем материалом который у него есть продюсеры, сценаристы, колеги по бизнесу, друзья детства. Да этот материал надо допиливать и допиливать, желательно напильником.
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18 254 . Компьютер против телевизора! Смартфон против телевизора !
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Если такое произойдёт,то бэбэпэ в раде вообще делать нех.. Там прямая дорога на нары будет обеспечена
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Я так понимаю, в случае обострения боевых действий, бабушки будут определять куда какой батальон передислоцировать, а куда дивизион Ольхи направить.
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Уже было!Ведь в начале кацапо вторжения в Украину ...толпы народа собирались у АП и требовали отправить в определённый район подмогу!Нарушалась секретность и скрытость передвижения укр.войск!!!
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И я про то. Но с упорством осла продвигается идея, что лучше Генштаба в этом разбирается Вася- алконавт.
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За негайну відставку ...резидента -маріонетки і слуги але не Українського народу а олігарха Коломия, та прислужника кремлівських фашистів )(уйла вже підписали 19 432. небайдужих Українців, голосування триває.
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19 093 . А по телевизору покажут эту новость? Рекорд всё-таки.
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Відповідь Зе на петицію (ідіотську по своєму ,бо будь-кому треба дати час 100 днів),думаю ,буде креативною Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7520

типу -я уже гаварил ,що нічего вам не должен ))))
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А ведь придется каждой бабушке плкупать смартфон. Потому что из 600 отделений пенсфонда останется 50. "
Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут"
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Грешным делом думал, что в штабе хоть один умный имеется.
Оказалось нет, все гонят и не сигналят.
Осталось еще объявить:
миру - мир,
каждой бабушке - по дедушке,
каждому дедушке - по бутылке горилки,
от каждого по способностям - каждому по труду.
Это какая то команда шариковых.
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20 221. Да уж, похоже не зря у Зеленского на инагурации свидетельство на пол упало. Верная примета!
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Дивно..
Що стефанчука Омелян не запросив замісником раніше.. )))

для інформації.

ВНа Львівщині є одне село ,де немає електрики..
мовчу про те ,що сіл без мобільного звязку -сотні...

ЯКИЙ СМАРТФОН,придурок ! ? )
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Ось що таке НАРЕШТІ В УКРАЇНІ Є "тяглість"(цьонглость з польської) політики..

коли наступник продовжує політику попередника!! Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9008

Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4454
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https://www.youtube.com/watch?v=UEAFbcysbGs

Это мой кандидатский сценарий
Слушай, буржуй, слушай, пролетарий!
Бочка с водкой на каждом углу,
Нет работе, Слава бухлу!

Марихуану вырастем на клумбах,
О пользе ее будут лекции в клубах.
Женщинам и детям бесплатно - косяк,
Всем остальным всего за пятак!

This is my manifest,
I'm number one, I am the best.
This is my manifest,
I'm number one, I am the best.

В Горисполкоме будут жить проститутки,
Бесплатный прием - круглые сутки.
Милицию мы распустим, ребята,
Армию тоже, гуляй солдаты!

Вместо ОРТ - бокс и баскетбол,
Вместо НТВ - хоккей и футбол!
Всем бесплатно воздушный шарик,
Леденец-петушок и брелок-фонарик!

This is my manifest,
I'm number one, I am the best.
This is my manifest,
I'm number one, I am the best.

Раскроем двери психбольницы
Выпустим ребят в поля резвиться!
Пройдут все страхи, исчезнут фобии,
Все друзья, нету гомофобии!

Счастливы братья, счастливы сестры,
Долой институты, кафедры, семестры,
свобода, свобода, золотой ключик,
Кактусы есть, нет колючек!

This is my manifest,
I'm number one, I am the best.
This is my manifest,
I'm number one, I am the best.слова песни Манифест (Ляпис Трубецкой)
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онучок мордастенький,ось як дасте бабушці пенсію таку,щоб бабушка позволила і тарифи оплатить і ряху таку наїсти,то і смартфон купить сама...Ой забулась ,тарифи ж будуть низькі.
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За негайну відставку 23317 небайдужих Українців !
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Эк вас, *******, колбасит ниппадеццки!!! просто душа радуется!
Сссыте, что без шоколадки долго не протянете??
Давайте, давайте - пока Пеца платит кричите тут, а потом тихо в будку и сосать, сосать, сосать...лапу!!!! )))))))
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А ты откуда чучело кацапское взялось? Брысь в свою будку в паРаше и там можешь гавкать в унисон кремлёвским фашистам кровпавого маньяка )(уйла
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Ти, курво, спочатку мову українську вивчи, а тоді дзявкай тут! Поналізло тут вас пацюків пєциних.
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что, УЗеленская команда, сцыкотно?


это мы еще даже не начинали.


понятно теперь, почему вам "майданы" кажутся негативным явлением.
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В старинных летописях Майдан ( укр ) - Вече ( от украинского вет. совет), который так ненавидят путлинские фашисты, это народное собрание славян в Киевской Руси ( древнее название Украины ). Возник из племенных собраний славян Руси. С образованием древнерусского - (украинского) киевского государства. Вечевые собрания получили широкое распространение на Киевской Руси особенно в период ( 10- 13 вв.). В летописи Вече ( Майдан ) впервые упоминается в Руси 997, Киеве 1068. Вече ( Майдан ) ведало вопросами войны и мира, призвания и изгнания князей, выборами и смещением посадников, тысяцких и др. Вечевые собрания созывались по звону вечевого колокола. Даже когда проросийские враги кровавые бандиты ЗЭКА яНуковича убивали Украинский Майдан все украинские церкви ( КП ) в Киеве их колокола тревожно забили в набат звон страшной беды как раньше в прошедшей истории когда надо было отразить нашествие лютого врага: кочевников или лапотную нечисть москалей -кацапов, и тогда сотни тысяч киевлян пришли на его зов и защитили Майдан, а кровавый ЗЭК со своей ужасной промосковской бандой сбежал во вражескую лапотную паРашу. А вот в соседнем со славянской Киевской Русью Северо-Восточном лапотном угро - финском Залесье -Моксель, ( москали - кацапы), завоёваным монголо-татарским Игом Золотой - Орды и Крымскими ханами на 500 лет Московском Улусе, там властвовала промонгольская - кацапская власть. Там и вовсе не было вечевых учреждений москалей -кацапов а вместо Майдана были Лобные места где массово рубили головы, четвертовали, колесили, сдирали живьём шкуру....! Потому что все московиты кацапы - лапотники всегда были грязными рабами (крепостными), да рабами ! И зомбированными рабами у фашистской власти )(уйла а по сути дела зомбированные татаро -угро - финские россияне остаются и сейчас. А разве жалкий грязный кацап -раб может понять что такое вольнолюбивый славянский Майдан и миллионы свободных людей на нём ?
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22 001 Вот тебе и электронное голосование.
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никак не получается петицию подписать - сайт петиций подвисает от количества заходов...
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23 348. Вова, пора на покой! И это через 3 дня работы!
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Та ні, дурнику, це таким як ти тре за упокій співати! То Прарубійко помилився, коли сказав , що "було весело" - ВЕСЕЛО ЩЕ ТІЛЬКИ БУДЕ!!! І сміятися, як і завжди буде останній. ))
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Такое впечатление, что команда президента существует в параллельном мире.
Надо перестать болтать и начать работу ...
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Під одним дописом щодо цієї петиції зелененькі переможці залякують, що давайте, порохоботи, записуйтесь самі, так вас легше буде знайти і покарати. Не вдупляються манюні, що порохоботи з самого початку не ховалися і не лякалися погроз цих тихушників, які чомусь зараз вже познімали наліпки ЗЕ і навіть поприбирали власні фото.
Два рази не вмирати, вічно не жити, як би дико це не звучало Систему петицій потрібно замінити народним вето - достатньо кожній бабці в селі купити по смартфону, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1762
Я підписала.9С0
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А как? Ему военные даже честь не отдают . Если он отдаст преступный приказ, то вряд ли выполнят.
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в США тоже собирали петиции против Трампа, но ему красавчику пох.
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Правильно! Це як "опитування" на ТВ. Результат показують, а перепровірити не можна. Сказали, що презедента підтримують 126% процентів, значить все - сидимо, радуємося.
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Там фамилии есть в списке. Иди проверяй, дурко. Это же не фейковые опросы. Это почти электронное голосование
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Ключове слово "почті". Вам скоро на голови влада срать почне, а ви все їй виправдання шукати будете.
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чучело, на сайте петиций надо проходить идентификацию : ФИО, идентификационный код, почта, номер телефона.
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Правильно. Тому і хочуть замінити петиції на щось зе-електронне, що не піддасться провірці. Люба "бабушка на селі" буде мати смартфон?))))
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25 053. Ест!!! Есть рекорд Гиннсса. Это победа Президента Украины в скорости собирания голосов за свою отставку! За 3 дня роботы Петиция меньше чем за сутки собрала необхожимые 25 000 голосов. Так быстро не обсирался никто.!
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Слава богу все го лишь 25 тыс идиотов, из всего населения Украины. Не так уж много
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И еще стоит огромная очередь еще проголосовать. Осталось еще 92 дня. И проголосовало всего 25 000 за 1 день. А сколько ещё хотят!
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25657. ЗЕ...., пора на покой! И это через 3 дня твоего вредительства и антиукраинской работы! ...резидентом! Ты продажный лгун и не подходишь Украинскому народу. Вали побыстрей пока нет " Майдана" в оккупированную кремлёвскими фашистами бандитскую резервацию "лугандонию". А там гляди кровавые нелюди бандиты сепаратисты, террористы -коллаборационисты когда а это бывает часто грохнут главаря этих уродов тогда и тебе украинофобу ЗЕ достанется его место, пока и тебя не грохнут..
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25663. Перебор. Зато" Статус: Очікує на розгляд"
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Ніякий неперебор .За відставку Президента України Володимира Зеленського.

* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів

8433.

Чегошев Олег Анатолійович
22 травня 2019

28434.

Сорокотяга Ігор Миколайович
22 травня 2019

28435.

Косинова Ольга Сергеевна
22 травня 2019

28436.

Близнюк Арсен Васильович
22 травня 2019

28437.

Романенко Тетяна Вікторівна
22 травня 2019

28438.

Капінос Валерій Петрович
22 травня 2019

28439.

Міхненко Михайло Вікторович
22 травня 2019

28440.

Васильєва Світлана Рафіківна............................................................................................................продовжуєтся
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та это вето будут накладывать все кто угодно кроме бабушек, например хакеры из парашки
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27612 за відставку ...резидента в Україні В. Зеленського.Українці його так сильно ненавидять такого брехливого і продажного... резидента, і за його відставку вже сьогодні проголосує не менше стотисяч противників цього антиукраїнського режиму Зебілов. Ну а за 92 дня їх будуть мільйони. І це йому продажному холую кремля і буде рефередум про негайну капітуляцію під виглядом сепаративного миру, про яку так наполягає лютий ворог України колишній бандит ригоАнал підручний ЗЕКА, Коломоя і мабудь )(уйла а тепер при владі, продажний яничар Богдан.
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Ри-фи-рен-дум!
Ри-фи-рен-дум!

А не пора ли вынести на референдум вопрос: "А не раздать ли нам золотой запас непосредственно народу? Это же народная собственность!"

Зе-лен-ский!
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Ты думаешь раздавать без референдума?
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И если 50% населения нах керувальныка, так ошейник галава секир.
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С одним Зебилом уже спорил по поводу Укрпочты и автоматизации всего на свете. Так вот к смартфону бабушке надо будет еще докупить 40" монитор с возможностью на него проецировать данные с смартфона, ну или микроскоп и само главное "продвинутую внучку", ну на худой конец "пионерку или пионера". Ой или это в СССР-е было. Ага, тогда добрых Самаритян, Бойскаутов или Пластунов. Это не говоря уже о создании единого государственного центра сертификации ключей, которых сейчас куча и все или по большей степени платные или не котируются на многих сайтах. В общем тут тоже добрые самаритяне должны лебедей раков и щук в бесплатную ЛеРаЩуку объединить. Не нравится ЛеРаЩука, ну пусть будет ЩуЛеРака или РаЩеЛедь ..... Ну как-то так. Высер услышали посмотрим на реализацию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистему петиций нужно заменить народным вето - достаточно каждой бабушке в селе купить по смартфону, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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