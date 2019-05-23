 В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За життя", БПП и "Батькивщина", - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.
Согласно обнародованным в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг данным, партию "Слуга народа" готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 8,3%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,3%, ВО "Батькивщина" – 7,1%.
Партия "Сила и честь" Игоря Смешко набрала бы 4,2%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 3,2%.
Необходимо также вернуть государственное регулирование цен на социально значимые продукты, которое было до свинарчуков.
Также нужно ввести регулирование экспорта, чтобы не получилось как этой весной, в Европе неурожай лука, из Украины его вывезли в ЕС, а украинцы должны были его покупать по ценам, которые дороже, чем заморские бананы. При всех неурожаях в Украине, такого беспредела не было за всю историю современной Украины.
Доллар тоже не должен скакать при малейших сотрясениях.
И нужно ввести криминальную ответственность для чиновников за безудержное повышение тарифов и цен.
Кроме того на опросах по выборам президентов, замечено, что все наши социологи мошенники. Они выполняют заказы олигархов и подконтрольных им партий. И они явно результаты согласовывают с заказчиками и перед публикацией корректируют. И нежелательным им участникам избирательного процесса они резко занижают результаты, внушая что они непроходные, и этим принуждая избирателей голосовать за других. Например на выборах президента очень занижали рейтинг Смешко и не так сильно, но также занижали рейтинг Гриценко.
Голосуем за Смешко И.П. Умнейший человек и умный патриот.