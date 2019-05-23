 Тяжело раненый под Крымским украинский воин, за жизнь которого врачи боролись 5 дней, умер в госпитале Днепра

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Александр Толубаев, передает Цензор.НЕТ.

"Его судьба - стать Героем. Роману было 48, получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области. Доставлен в больницу Мечникова 18 мая. Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации... Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение, с верой в жизнь... К сожалению, на этот раз смерть была сильнее... Сердце Романа остановилось в 23.15... Скорбь, боль... Вечная слава Герою!", - сообщил медик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь. ФОТО