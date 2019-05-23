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 Политика Украины
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 Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты: "Как Президент буду всегда верен вам!"

Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты и пообещал им быть верным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Facebook.

"Девиз морской пехоты Украины - "Верный всегда!". Спасибо, ребята, за преданность, мужество и смелость! С вашим праздником, герои! И в этот день позвольте пообещать, что как Президент буду всегда верен вам!", - написал Зеленский .

Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты: Как Президент буду всегда верен вам! 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3128460
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты и пообещал им быть верным - Цензор.НЕТ 331 Музыкальное поздравление президента!
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могу соло твоей головой сделать по брущсчатке
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могу соло твоей головой сделать по брущсчатке
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Зелібоби такі кумедні коли лютують. Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты и пообещал им быть верным - Цензор.НЕТ 2815
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комедия начинается тогда, когда воры понимают, что бес неприкосновенности у них мало интересов в ВР
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ну это вашего лидера слова, надо прекратить огонь по боевикам что бы у них было время для сдачи, удачно время они использовали для перегруппировки и для встречи подкрепления. К слову что ваши там хозяева ни как не хотят голосовать? Может как то людьми будут оставшиеся два месяца?
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"брущсчатка" или "бруздтчадка" - вот в чем вопрос..
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Значит с одной стороны с агрессором собрался замиряться хрен знает каким способом,потому что не существует иного способа как или победить или уступить, а военным говорит я вам верный. Раздвоение и расщепление личности - огромный психический дефект или просто врет.
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Обов*язково буде,твоїм рилом.Кидай адрксок і приготов рояль.А то я його розпеченою праскою заміню. Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 2123
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после поздравлений пехоте земби даже фото не добавляет ибо пехота ему ответила Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты и пообещал им быть верным - Цензор.НЕТ 494
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воткнул фото - десантно- штурмовых с парада Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты: "Как Президент буду всегда верен вам!" - Цензор.НЕТ 4018
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Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты и пообещал им быть верным - Цензор.НЕТ 331 Музыкальное поздравление президента!
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Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты и пообещал им, что уже в следующем году, после проведения референдума День морской пехоты они уже будут отмечать в составе морской пехоты дружественной нам расийской федерации.
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У сирійській пустелі на фоні "кораблів пустелі" з назвами "дромадери"і "бактріани".
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Зелупейка, может стоит посетить зону ООС?
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Среди бойцов ООС проводят опрос о переговорах с "Л/ДНР": волонтеры забили тревогу

Среди бойцов ВСУ на Донбассе проводят опрос об их отношении к возможным переговорам с боевиками незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщили в фонде "Повернись живим", сославшись на телеграмму с соответствующими требованиями от руководства Генштаба ВСУ, которая оказалась в распоряжении волонтеров.
"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить. - Ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе.
Отмечается, что такое распоряжение поступило в разные военные части 23 мая.https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/sredi-boycov-oos-provodyat-opros-o-peregovorah-s-l-dnr-volontery-zabili-trevogu-1273362.html
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В последнее время в кондитерских рядах прямо какая-то вспышка активности феерических идиотов.
🤔
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Ты ента, с камнем Зеленський привітав військових із Днем морської піхоти: "Як Президент буду завжди вірний вам!" - Цензор.НЕТ 559 "романом" занимайся,
смазывай толька...
🤗
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Началось. Поздравлялки на каждый день. Где-то я это уже видел, совсем недавно.
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"дякую вам хлопці..."..."хлопці- парні"..., ну що за звернення до Воїнів - Бійців, Командирів - Офіцерів..., крім того в МорПіхах і "жіноча" стать служить...., агов радники - розкажіть тому "рояльному", повний зЄбЄц..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский поздравил военных с Днем морской пехоты: "Как Президент буду всегда верен вам!"
 
 
 
 
 
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