 Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты: "Как Президент буду всегда верен вам!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Facebook.

"Девиз морской пехоты Украины - "Верный всегда!". Спасибо, ребята, за преданность, мужество и смелость! С вашим праздником, герои! И в этот день позвольте пообещать, что как Президент буду всегда верен вам!", - написал Зеленский .

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