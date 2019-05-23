 Зеленский поздравил военных с Днем морской пехоты: "Как Президент буду всегда верен вам!"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в Facebook.
"Девиз морской пехоты Украины - "Верный всегда!". Спасибо, ребята, за преданность, мужество и смелость! С вашим праздником, герои! И в этот день позвольте пообещать, что как Президент буду всегда верен вам!", - написал Зеленский .
Среди бойцов ВСУ на Донбассе проводят опрос об их отношении к возможным переговорам с боевиками незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР".
Об этом сообщили в фонде "Повернись живим", сославшись на телеграмму с соответствующими требованиями от руководства Генштаба ВСУ, которая оказалась в распоряжении волонтеров.
"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих относительно возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить. - Ред.) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе.
Отмечается, что такое распоряжение поступило в разные военные части 23 мая.https://www.segodnya.ua/regions/donetsk/sredi-boycov-oos-provodyat-opros-o-peregovorah-s-l-dnr-volontery-zabili-trevogu-1273362.html
🤔
смазывай толька...
🤗