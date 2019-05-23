 Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Он (Зеленский. - Ред.) действует в соответствии с ситуацией, которая сложилась. У Верховной Рады на сегодняшний день рейтинг 4-5%, народ не доверяет Верховной Раде. Учитывая желание украинского народа, президент действует адекватно. А сопротивление есть и будет", - сказал Кравчук.

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При этом первый украинский президент назвал "базаром" заседание Рады, на котором депутаты не поставили в повестку дня его законопроекты.

"Это свидетельствует о том, что Верховная Рада и в целом старая власть не собирается конструктивно сотрудничать с президентом", - добавил Кравчук.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два вмесяца.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.