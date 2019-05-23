 Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
"Он (Зеленский. - Ред.) действует в соответствии с ситуацией, которая сложилась. У Верховной Рады на сегодняшний день рейтинг 4-5%, народ не доверяет Верховной Раде. Учитывая желание украинского народа, президент действует адекватно. А сопротивление есть и будет", - сказал Кравчук.
При этом первый украинский президент назвал "базаром" заседание Рады, на котором депутаты не поставили в повестку дня его законопроекты.
"Это свидетельствует о том, что Верховная Рада и в целом старая власть не собирается конструктивно сотрудничать с президентом", - добавил Кравчук.
Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два вмесяца.
21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
шо в стране война а не приколы...
"Слугу народа"?
ТАМ НИ ОДНОГО СЛОВА О ВОЙНЕ!
не, ну хоть иногда, тоже не?
абздец и точка.
Макарычу бы в поддавки играть с запоребриком, тогда бы без штанов все точно остались.
ядерное оружие прогавкал - сиди теперь...ганяй блох...
Вот такие вот ничтожества и рулили Украиной долгое время.... - и в результате имеем то, что имеем...
Это не тот Кравчук который по ТВ обращался к Майдану с требованием прекратить беззаконие и не оказывать сопротивление власти и сопротивление ментуре????
Я думаю это другой???!! вы думаете мы забыли????
🤣🤣🤣
А все остальное это бред от зебеней...
Скажите народу правду
Опозиці́йний Блок «Не Так!»
Перша п'ятірка блоку мала такий вигляд:
• Кравчук Леонід Макарович
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• Довженко Валентина Іванівна
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• Медведчук Віктор Володимирович
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• Шуфрич Нестор Іванович
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• Бойко Юрій Анатолійович
Втім, що можна очікувати від вищої школи КПРС. Коливатися з лінією партії там вчили добре.
За первый день уже собрана половина подписей
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🤗
Рынок оценил последствия 4 дней президентства - облигации Украины упали в цене на 0,1-1% (разные выпуски). Курс нацвалюты вчера упал на 20 копеек к доллару на межбанке (с 26,1 до 26,3) и упал бы больше, если бы НБУ не вышел с продажей долларов, чтобы не допустить раскрутки панических настроений.
Вот и вся адекватность. Когда облигации будут дорожать, а курс гривни - расти, тогда и будем говорить, что власть ведёт себя адекватно. А пока что, судя по графикам валют и ценных бумаг правительства, адекватности не наблюдается.