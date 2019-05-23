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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22935) Зеленский (1437) Кравчук (861) роспуск (176)

 Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук признал адекватность того, что президент Владимир Зеленский действовал адекватно, распустив Верховную Раду, поскольку парламент и вся старая власть не собирается сотрудничать с главой государства.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Он (Зеленский. - Ред.) действует в соответствии с ситуацией, которая сложилась. У Верховной Рады на сегодняшний день рейтинг 4-5%, народ не доверяет Верховной Раде. Учитывая желание украинского народа, президент действует адекватно. А сопротивление есть и будет", - сказал Кравчук.

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При этом первый украинский президент назвал "базаром" заседание Рады, на котором депутаты не поставили в повестку дня его законопроекты.

"Это свидетельствует о том, что Верховная Рада и в целом старая власть не собирается конструктивно сотрудничать с президентом", - добавил Кравчук.

Президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи с трибуны Верховной Рады 20 мая заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва. Он призвал народных депутатов принять ряд законов, в том числе об отмене депутатской неприкосновенности, принять Избирательный кодекс и "сделать открытые списки". При этом Зеленский отметил, что дает депутатам для этого два вмесяца.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3128459
 
 
 Топ комментарии
 
МАРАЗМ И ДОЛГОЛЕТИЕ УВЫ ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ зачастую....
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Тебя, старое комуняцкое рыло, забыли спросить!
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расскажите уже кто нибуть етому зеленому членостучальнику по дереву..
шо в стране война а не приколы...
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МАРАЗМ И ДОЛГОЛЕТИЕ УВЫ ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ зачастую....
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Я теж мав би вчинити адекватно до ситуації - задати Кравчуку підсрачника. Але я цього не роблю, хоча аж нога чешеться. Бо є закон.
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да нет под 5 точку это амнистировать Кравчука.... а ведь он ПРЕДАЛ УКРАИНУ КАК ДА ПРОСТО согласился на уговоры России и келейно сдать все Ядерное оружие..просрали страну называется а взамен нам клаптик бюмажки дали в Будапеште.. нет Кравчук не должен уйти от ответственности...
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Я цілком погоджуюсь з Вами. Але у моїх скромних силах дати тільки підсрачника. Хоча участь у суді можу взяти як свідок обвинувачення.
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расскажите уже кто нибуть етому зеленому членостучальнику по дереву..
шо в стране война а не приколы...
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он занозу загнал. не до страны ему. все вопросы к регенту разумкову
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Вы сериал то смотрели?
"Слугу народа"?
ТАМ НИ ОДНОГО СЛОВА О ВОЙНЕ!
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конечно да - все 28 сезонов и серий - делать же мне нечего тока херню смотреть
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подметать не пробовали - ну там в комнатах...
не, ну хоть иногда, тоже не?
абздец и точка.
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мадам - мои пардоны, но вы тупорылая зеленая овца...
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Так это из-за войны в раде по четвергам и пятницам фиг кого нарисуешь?
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Не обижайте дедушку, он на российском жаловании, то есть пенсионе.
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Этот урод не ответил ни за свое комуняцкое прошлое, ни за десятилетие в руководстве медведчуковской СДПУ (обрезанной).
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Макарыч просто како серийный "сдаванец: ЯО сдал, роспуск Рады одобряет.
Макарычу бы в поддавки играть с запоребриком, тогда бы без штанов все точно остались.
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Он и кучмо уничтожили страну , сравните Украину 1991 го и Украну 2005
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Ну главное шо старый кэгэбист высказался))
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Леонид Макарович, ну как Вам не стыдно?
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Пусть это скажет Пете
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еще и старый пес - гав...
ядерное оружие прогавкал - сиди теперь...ганяй блох...
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Ну ты, наверное, совсем не представляешь под каким давлением он был. И в первую очередь США. Что бывает с теми кто не прислушивается к таким советам, посмотри на Иран и КНДР. Ты бы хотел жить в такой КНДР?
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элитное значит для вас слишком дорогое. поэтому я и дарю его вам. вы то сами себе позврлить не можете
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пора этому выжившему из ума присоединится уже к Брежневу...
Вот такие вот ничтожества и рулили Украиной долгое время.... - и в результате имеем то, что имеем...
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Вони самі рулили, чи їх таки обирав лохторат?
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Пора деду на покой . Я уже молчу о "миротворческом" оружии , которое он распилил за бесплатно .
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Адекватно??? А где законность???? Это новая команда правовое государство строит???
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А что закон говорит? Факт отсутствия коалиции юридический термин!!! Поэтому он должен быть установлен юридически!!!
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Закон говорит что отсутствие коалиции повод для разгона ВР.
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Есть определенная законом процедура установления отсутствия коалиции! Вот она не соблюдена! За что Зе пойдет на нары!
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все процедуры союлюдены. Факт отсутсвия коалции зафиксирован Киевским окружным судом в феврале 2019 г, согасно ответа Спикера на запрос суда.
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И еще вишенка на тортике!!!!!!
Это не тот Кравчук который по ТВ обращался к Майдану с требованием прекратить беззаконие и не оказывать сопротивление власти и сопротивление ментуре????
Я думаю это другой???!! вы думаете мы забыли????
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факт відсутності коаліції повинен бути зафіксований/встановлений не усно, не "на око", не подумки на чийсь розсуд, а документально. Якщо документу немає, то відсутність коаліції на певну дату повинна бути встановлена як "юридичний факт", тобто судом. Тільки після цього може "з,явитися повод для розгону ВР". Ні першого, ні другого перед тим як "розігнати ВР" новим Гарантом витримано не було.
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тьі, єта, шоб на на рехверендум идти шнурки уже вьігладил?
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Ответы на часто задаваемые вопросы))) 1) нет, закон "О защите прав потребителей" на президента не распространяется; 2) нет, президента нельзя вернуть в течении 14 дней; 3) нет, президента нельзя обменять по гарантии; 4) Если распаковали, то вернуть нельзя. Это как с трусами. Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 9927
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Флюгер. Куди вітер дме, туди і повернеться.
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Не пойму, есть еще ДУРАКИ, что против розпуску парламента. Вот это ушлепки.
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Думу свою иди распускай ********** лаптеногий!
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Кравчук - говорящая голова мертветчука 😀😀😀
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Член СДПУо - партии мертветчука А за это мертветчуки построили Кравчуку на своей базе под Мукачево ( карпатский МЫСЛИВЕЦ ) виллу . Кравчук , как Жириновский, высказывает мысли мертветчука
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То бишь...поступил согласно революционной целесообразности насрав на Конституцию....и это по мнению этого старого пердуна хорошо?
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именно соглано Конституции и здравому смыслу.
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Нет ни какого здравого смысла...есть амбиции вовачки-клрвана...и есть факт нарушения Конституции...что наверняка в будущем вовачке аукнется...
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нет никакого нарушения Констиуции, все по закону.
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По закону роспуск рады возможен через месяц...и то при условии что она не создаст коалицию....
А все остальное это бред от зебеней...
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факт отсутсвия коалции зафиксирован Киевским окружным судом в феврале 2019 г, согасно ответа Спекра на запрос суда.
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Не связывайся, он же СПРИВЕТОМ, грамота довела, всю Конституцию выучил.
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Не существует в юриспруденции такого понятия "здравый смысл", тем более твою здравость ни кто ещё не проверял, а надо бы.
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Чья бы корова мычала, чувырло уничтожевшее всю мощь Украины. Подонок недобитый.
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Помню блок Медведчука "Не так!" с Кравчуком.
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Старый боевой коммунист, уничтоживший Украину . С содроганием вспоминаю его президенство и ту нищету в , которой мы жили , короче кондовый подонок . Ваши маяки зебило - совки
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старый маразматик кРавчук - что такое хотелки прЭза....ВР - какая бы она не была, но она тоже избрана "выборцами" Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 6773, что за хотелки - просто не хочется никогда и никому, когда у власти - читай Корыта, работать в правовом поле... Ну выберут другую - не "понравится" бЭнефицариям зЭли новая, что , тоже распускать...маразм
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Кравчук , ВЫ ГОЛОСОВАЛИ ЗА ЗЕ?
Скажите народу правду
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народ по правде хочет всех депутатов подвесит на ближайших деревьях к ВР. Работать надо а не ******* в кошелек свой
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Кравчук, тебе не снятся ли по ночам "Белые лебеди" из Прилук ?

Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 5591
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на это тогда было больно смотреть и четко что будет пи..да с военным конфликтом, что и произошло.
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Причём ни один из виновников этого лядства не пострадал до сих пор.
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Опять старая "консерва" гремит.

Опозиці́йний Блок «Не Так!»

Перша п'ятірка блоку мала такий вигляд:

Кравчук Леонід Макарович

• Довженко Валентина Іванівна

Медведчук Віктор Володимирович

Шуфрич Нестор Іванович

Бойко Юрій Анатолійович
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Когда это раскрывает рот,мне всегда хочеться спросить у него,откуда взялось слово *кравчука*
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В ближайшем будущем слово "крачучка" будет заиегено словом "зебелючка"...😀
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Прошу простить за опечатку *кравчучка*
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СДПУ(о)? Мертветчук? Ваше мнение очень ценно для зепаратистов.
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Яке їхало, таке й здибало.
Втім, що можна очікувати від вищої школи КПРС. Коливатися з лінією партії там вчили добре.
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Зеленский поступил адекватно ситуации, - Кравчук о роспуске Рады - Цензор.НЕТ 3996От тільки марна справа. Хто вхопивши булаву запросто віддасть? тільки з головою, хіба що.
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На сайте президента идёт сбор подписей под петицией за его отставку
За первый день уже собрана половина подписей
Присоединяйтесь!
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Леонид Макарович, как тот Микоян, во время дождя пробежит между каплями дождя. Совсем недавно он доказывал "правоту" Порошенко, до этого "правоту" Януковича, теперь "правоту " Зеленского. Не буду спорить правильно или не правильно, ( это я про "правоту") это вопрос дискуссионный, но вот Кравчук это такая личность, что если бы сейчас ( не дай Бог) президентом стал Бойко ( Рабинович, Медведчук, да хоть сам Путин) он бы тут же это все обосновал и заявил о "правильности". В общем смотреть противно, и слушать тоже. Вот потому у нас все и хре-во, потому что сразу не сломали систему этой гидре, поверив в "независимость" под руководством секретаря по идеологии КПСС.
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Ох вже цей дід Леонід !!! Дістав вже: треба настукати на нього Зеновію із Шкіряком...
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Кравчук первый в очереди на посадку в тюрьму за кражу Черноморского морского пароходства,крупнейшего в мире.Ждем от Зеленского исполнения обещаний
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Етот пердламент распустился сам до неприличия- лупанария...
🤗
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Обычно с возрастом приходит мудрость. Но очень часто возраст приходит один...
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Вот это "промиж крапильок" сидел бы на пенсии и не звиздел. ЯО профукал, Будапешский меморандум подписал и запустил снежный ком под названием "внешний долг Украины".
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Кого тільки не облизував за своє довге життя.
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Адекватность ситуации оценивает рынок.
Рынок оценил последствия 4 дней президентства - облигации Украины упали в цене на 0,1-1% (разные выпуски). Курс нацвалюты вчера упал на 20 копеек к доллару на межбанке (с 26,1 до 26,3) и упал бы больше, если бы НБУ не вышел с продажей долларов, чтобы не допустить раскрутки панических настроений.

Вот и вся адекватность. Когда облигации будут дорожать, а курс гривни - расти, тогда и будем говорить, что власть ведёт себя адекватно. А пока что, судя по графикам валют и ценных бумаг правительства, адекватности не наблюдается.
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