 Совбез ООН парализован, - Гутерреш

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Отношения между сверхдержавами - например, США, Россией и Китаем - никогда не были такими дисфункциональными, как сейчас", - заявил генсек в интервью немецкому телеканалу ARD.

Именно поэтому, по мнению Гутерреша, настолько трудно сейчас работать Совете Безопасности ООН.

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"Когда у нас настоящий кризис, например в Сирии или вокруг Ирана, почти невозможно получить единогласное решение в СБ", - сказал он.

Эта ситуация очень беспокоит генсека ООН.

"Мы видим, что Совет Безопасности парализован. Учитывая самые угрозы миру в мире, это меня очень беспокоит", - отметил Гутерреш.