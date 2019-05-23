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Все про:Совбез ООН (712) Гутерреш (78)

 Совбез ООН парализован, - Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг, 23 мая, заявил, что отношения между мощными государствами мира еще никогда не были такими расстроенными, как сейчас.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Отношения между сверхдержавами - например, США, Россией и Китаем - никогда не были такими дисфункциональными, как сейчас", - заявил генсек в интервью немецкому телеканалу ARD.

Именно поэтому, по мнению Гутерреша, настолько трудно сейчас работать Совете Безопасности ООН.

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"Когда у нас настоящий кризис, например в Сирии или вокруг Ирана, почти невозможно получить единогласное решение в СБ", - сказал он.

Эта ситуация очень беспокоит генсека ООН.

"Мы видим, что Совет Безопасности парализован. Учитывая самые угрозы миру в мире, это меня очень беспокоит", - отметил Гутерреш.

Источник: https://censor.net.ua/n3128458
 
 
 Топ комментарии
 
А вы дальше сопли жуйте пока вас вообще у херам собачим не разбомбят. Доиграетесь, глубоко озабоченные импотенты.
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Висловлюю свою озабоченность. Ну взволнованность до купи.
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А вы дальше сопли жуйте пока вас вообще у херам собачим не разбомбят. Доиграетесь, глубоко озабоченные импотенты.
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А что надо делать? Ты бы подсказал ООН.
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Не смешно. Я бы хотел, чтобы жили мои дети, а потом и внуки. А мне... Я пожил.
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Невозможно. Кроме того, там и диктаторский Китай. Это враги, но иногда они действуют сообща, как Гитлер и Сталин.
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Не треба заміни, достатньо скасувати або суттєво обмежити право вето в РадБезі....

А то у нас про демократію говорять, але одні країни в РадБезі рівніші за інших.
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Для чего это чем-то заменять ? Что поменяется ? Я всегда привожу в пример Израиль . Маленькая , гордая страна . Живут по принципу - "прилетело одно- улетело десять" .
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Висловлюю свою озабоченность. Ну взволнованность до купи.
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Раисия сверхдержава?недоразумение на1/8 планеты!🐖🐶
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А ты там, Гутерреш, для чего сидишь? Для мебели? Реформируй совбез. Первым делом забери у тех кто не хочет мира на планете, у россии, права вето в СБ и все пойдет на лад.
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Пора разгонять этот Совбез и преходить к всеобщим голосованим без права вето..
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Это невозможно по Уставу ООН. Что делать?
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А что ООН существует именно для единодушного одобрения одной концепции? Работайте!
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Як на мене, так він вже смердить. Гутерреш пролежні з трупними плямами плутає.
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А на дідька ви взагалі здалися, імпотенти ви наші...
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Усем к дохтуру или ветеринару, лєчитєсь
паралитики, мля!
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Ну что же ждём начала третьей мировой войны. Только не выживет теперь никто. Сруськие будут восхищаться Путиным на том свете, китайцы будут пахать на бога на том свете, а америкашки гонятся за индейцами на небесах. Путин открыл ящик Пандоры, все время нарываясь на ядерный конфликт. Наверное у него старческий маразм и дебелизм и осталось ему жить не очень долго с такой политикой. Олигархи всего мира хотят жить на земле, как в раю, а не в ядерном пепле в любой стране мира.
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потому что надо стоять за Закон и законность, а не смотреть на мышцы и кошелек
беззубое ООН
не работа парализована.. а старую канализацию прорвало...
и всего-то надо очистить уши от брехни из раши, вымыть руки и работать, чтоб сохранить мир
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Не сверхдержавами, а государствами с ядерным оружием. Это разные вещи. Параша сверхдержавой может считаться только во сне.
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Конечно, влиятельный читатель не может продлить дни умирающего учреждения, мешая ему переехать в новое здание. Но у него есть шансы спасти тех, кто только еще встает на путь погибели. Теперь то и дело возникают учреждения с полным набором начальства, консультантов и служащих и со специально построенным зданием. Опыт показывает, что такие учреждения обречены. Совершенство убьет их. Им некуда пустить корни. Они не могут расти, так как уже выросли. Они и цвести не могут, а плодоносить - тем более. Когда мы встречаем такой случай - например, здание ООН, - мы умудренно и печально качаем головой, прикрываем простыней труп и неслышно выходим на воздух.

(с) Сирил Паркинсон
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Откуда оно взяло ,что пидоРоссия,мощное государство?!)))))
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ООН - организация "пустышка". Лига Наций ( предшественница ООН) и то была более действенной ( исключала из организации агрессоров Германию, Италию, СССР) А тут беспомощное сборище. Либо нужно эту контору распускать, либо менять ее формат, увеличивая состав постоянных членов за счет Германии, Италии, Японии,Индии, Канады, Австралии, Бразилии и Вето на решение оформлять только двумя третями голосов 8 из 12)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН парализован, - Гутерреш
 
 
 
 
 
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