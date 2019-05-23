 Совбез ООН парализован, - Гутерреш

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
"Отношения между сверхдержавами - например, США, Россией и Китаем - никогда не были такими дисфункциональными, как сейчас", - заявил генсек в интервью немецкому телеканалу ARD.
Именно поэтому, по мнению Гутерреша, настолько трудно сейчас работать Совете Безопасности ООН.
"Когда у нас настоящий кризис, например в Сирии или вокруг Ирана, почти невозможно получить единогласное решение в СБ", - сказал он.
Эта ситуация очень беспокоит генсека ООН.
"Мы видим, что Совет Безопасности парализован. Учитывая самые угрозы миру в мире, это меня очень беспокоит", - отметил Гутерреш.
А то у нас про демократію говорять, але одні країни в РадБезі рівніші за інших.
паралитики, мля!
беззубое ООН
не работа парализована.. а старую канализацию прорвало...
и всего-то надо очистить уши от брехни из раши, вымыть руки и работать, чтоб сохранить мир
(с) Сирил Паркинсон