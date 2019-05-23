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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:СБУ (13466) Евросоюз (12443) ограничение (38)

 "Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны", - представительство ЕС

В представительстве Евросоюза в Украине считают, Служба безопасности должна избавиться от функций в сфере экономической и организованной преступности.

Как сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала заместитель главы представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы в четверг в Киеве.

По ее словам, если СБУ намерена усилить сотрудничество с международными партнерами, очень важно повысить уровень доверия на международном уровне и внутри страны.

Она отметила, что отсутствие реформ в ведомстве препятствует укреплению доверия и последующей интеграции Украины в западные страны, в связи с чем реформу спецслужбы необходимо реализовывать в кратчайшие сроки.

"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны. В то же время, СБУ должна избавиться от функций в сфере экономической и организованной преступности", - сказала заместитель главы представительства ЕС.

Она выразила надежду, что новый президент и будущий состав Верховной Рады продолжат реформирования судебных и правоохранительных сектора, которое проводилось в последние годы.

В частности, по ее словам, необходимо усовершенствовать систему отбора судей и введение эффективных критериев оценки их добродетели.

Кроме того, Вайдеманн отметила, что полноценное реформирование должно коснуться и органов прокуратуры.

Среди прочего, представитель ЕС в Украине надеется, что новый президент продолжит следовать европейской и евроатлантической интеграции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128451
 
   
 Топ комментарии
 
После слов "Я щось не зрозуміла" могла не продолжать.
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Вайдеман дипломатично натякає, що годі вже СБУ доїти бізнес.
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Женщина очевидную истину изложила.У нас СБУ- слепок с ФСБ ,а, возможно, и на довольствии оттуда.
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Я щось не зрозуміла. А ця жіночка взагалі компетентна робити такі заяви?
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После слов "Я щось не зрозуміла" могла не продолжать.
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в тій петиції - маячня. Якийсь ноунейм від імені Народу щось там вимагає. Вже не кажучи про те, що вихлоп від петицій (не тільки подібної, а взагалі) - нульовий. Ну і писати петицію президенту, про відставку цього ж таки президента - взагалі треш.
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а Ви очікували від порохоботів чогось змістовного?!))
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Якщо виглядуєте ви з під плінтусу-то ТАКИ ДА!
😁
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А ты компетентна, ставить под сомнение сказанное?
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Это условие необходимое, но не достаточное. Упыри размножаются там, где есть кормовая незащищённая база. Просто отменить законом пищевую цепь невозможно
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Эта служба десятилетиями работала при всех совковых перзидентах))
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В этом случае на зарплату в 8 тыс гривен туда пойдут работать либо дауны, либо те, у кого жена богатая и им дома скучно.
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Ну какие у нас могут быть тайны от Европы? Ми ж туди дуже хочем))
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Женщина очевидную истину изложила.У нас СБУ- слепок с ФСБ ,а, возможно, и на довольствии оттуда.
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Не совсем. У кацапов в фсб высокие зарплаты, в теории кацап фсбшник может быть честным и нормально содержать семью. СБушник получает 8 тыс гривен, и, соответственно, вынужден мутить бабло помимо зарплаты, и хорошо если сбивать с бандитов или бизнесменов, а не брать, как вы говорите, у фсб.
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Не надо про зарплаты))) есть служебная лестница и звездочки, поэтому и зарплата разная и это нормально)) а командиры очень хорошо получают)))
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очень правильное замечание. а то как в контрразведку так работать некому, а в экономику так отбоя от желающих нет
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Т.е. СБУ не должна заниматься экономикой, пусть ловят шпионов.
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как же так... это же не их работа... у них крышевать, воровать, рейдерство прикрывать... бизнесменов ставить на колени... неужели хотят отобрать жирный кусок экономики с которого они ужираются...
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Вайдеман дипломатично натякає, що годі вже СБУ доїти бізнес.
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Усьо, їм капець..пузила повід'їдали-
шпійонов не здоженуть...
😢
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Фигасе. А агентурная разведка - куда ? В 95-й квартал ?
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А сами работать когда-нибудь начнёте ? Деньги даёт МВФ, оружие и тепловозы - американцы, инвестиции в солнечные панели - китайцы.
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у нас агетнов ФСБ больше чем офицеров СБУ. При этом в большинстве случаев это одни и те же люди.
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а жить они за что будут??????????? за зарплату????????? так они этому не обучены((((((
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Ви там в своїх Європах геть показились? А де вони "харчеваться" будуть?
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Видать в ЕС не разделяют перенос СБУ в гримерку 95 квартала 👍🤭
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Прочиталось В КЛАДОВКУ и подумалось К КАССОВОМУ АППАРАТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,которые через хитро сделанных ДЕПУТАТОВ,намудрили ЛАЗЕЙКИ для заработка нищих СБУшников, лучше бы подняли зарплаты и пенсии хлопцам с СБУ,а у проходимцев (с вечной должностью )СУДЕЙ уменьшили зарплату и пенсию до лучших времён "Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны", - представительство ЕС - Цензор.НЕТ 9406
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В представительстве Евросоюза в Украине считают, Служба безопасности должна избавиться от функций в сфере экономической и организованной преступности - Обязательно избавятся... Ведь специально для этого Зе и поставил своего друга бизнес-партнера на должность именно в этих сферах)
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имено для этого убрали Пороха с его гебнявой командой.
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Нужно быстро избавиться от старой московко ордынской системы управления государством,вот чем надо заниматься нынешней власти
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все тобой переиленные фирмы, не занмаются крышеванием бизнеса, как наше СБУ
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А как же они будут жить?
На одну зарплату? "Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны", - представительство ЕС - Цензор.НЕТ 7244
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А кто ж контрабанду и базары будет крышевать?
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Ха! Так на днях СБУ ліквідують. Кому воно нада? "Просто перестати" вот ето вот всьо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны", - представительство ЕС
 
 
 
 
 
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