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 Политика Украины
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 Сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны, - Бутусов

Служебное расследование должно выяснить почему так бездарно была организована поездка, а военные во фронтовой зоне ехали без оружия.

Об этом в своем блоге написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов..

"Мотопехотный батальон 53-й механизированный бригады дислоцирован в районе Мангуша. При этом главные силы бригады и штаб дислоцированы далеко. Поэтому, чтобы выполнить бюрократические вопросы, надо ехать в Константиновку. Военные во фронтовой зоне садятся в машину, но... не берут с собой оружия! На войне, без оружия. Восемь человек. Они не продумывают маршрут. Не изучают взаимодействие с другими частями, и какие блок-посты они должны проехать. Они, вероятно, управлялись по навигатору, ну, бывает, запутались. Но ведь они проехали два наших блок-поста - два! И почему-то не спросили дорогу, не уточнили обстановку. Это просто какая-то чудовищно абсурдная ситуация, ведь спроси и скажут. И не смогли их остановить пограничники на контрольном пункте. Пограничники якобы даже стреляли вдогон, но, очевидно, не на поражение, а предупредительными. И восемь военных заехали в плен", - отметил журналист.

Также читайте: Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников

"И июле 2015-го года на этой же трассе заехал с грузом боеприпасов в украинский плен знаменитый российский майор Старков - начальник вооружения 5-й мотострелковой бригады ВС РФ - его быстро захотели обменять. Также в 15-м здесь заехал в плен российский снайпер Кимаковский - этот сидит у нас до сих пор. Но прошло уже столько лет, идет война, как можно проявлять такую беспечность? Почему так бездарно организована поездка? Надеюсь, служебное расследование будет объективным. Людей надо спасать, их жизни важнее всего, но, увы, наших пленных враг быстро не отдает, как показывает практика. Нельзя допустить повторения таких же печальных случаев", - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/n3128449
 
   
 Топ комментарии
 
Это ПРЕДАТЕЛЬСТВО кого-то из военных!!! Это абсолютно не похоже на случайность и не разбериху!!! Бутусов!!!! Не нагоняй жару!!!!
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8 телепнів поповнили ряди полонених, про звільнення яких тепер треба безуспішно домовлятися із кацапами та їхніми шістками...
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это на второй день прЕзеденства - прокацапского преза !!! они выполнили его поручение "просто прекратить стрелять " ....ликуйте 73е вы же этого хотели
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8 телепнів поповнили ряди полонених, про звільнення яких тепер треба безуспішно домовлятися із кацапами та їхніми шістками...
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В Британии во 2 Мировой перед угрозами нападения десантов с моря и воздуха.. были сняты внутри страны все указатели на дорогах, названия населенных....и пунктов военные и военнообязанные и гражданское население ЗАСТАВИЛИ ВЫУЧИТЬ ВСЮ КАРТУ В ГОЛОВЕ НАЗУБОК... а у нас по грибы кретины или предатели... а может и то и иное...
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За пять лет такого позорища не было Проблемы начались сейчас, после развала структуры министерства обороны.
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Все гораздо проще понять,если был на нуле и знаешь,как с передка добраться на ПДД или в тыл ,что нибудь купить.Приезжает машина ,как правило старый корч с закрытой будкой,туда залазит сколько влезет бойцов.Оружие как правило оставляют на вопе.Едут как бараны в будке.Впереди или один водила или ещё один.Заблудиться очень легко.Например в районе Попасной или Золотого один не верный поворот и ты у них
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Что там с поездкой моряков без оружия, организованной Порошенко, Бутусов не желает расследовать?
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во первых - они были с оружием, во вторых - это просто замечательно, что они не стреляли.
Если бы они стреляли, залесье точно бы объявило, что агрессию начали наши и никакой бы международный морской трибунал не помог.
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Это ПРЕДАТЕЛЬСТВО кого-то из военных!!! Это абсолютно не похоже на случайность и не разбериху!!! Бутусов!!!! Не нагоняй жару!!!!
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Стопудово, среди них был "казачёк,,,Или водила или старшый команды...
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Как пишут, то тыловики старшины проводили какую-то сверку. В машине находились ВСЕ документы по личному составу бригады. В составе бригады много луганчан.
Делайте выводы.
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Бездарность 5 лет военных соивых рехворм.За полгода-24 моряка и 8 солдат вчера.У 900 пораженковых хенералов аппетиты мясника Жукова!
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это на второй день прЕзеденства - прокацапского преза !!! они выполнили его поручение "просто прекратить стрелять " ....ликуйте 73е вы же этого хотели
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ха-ха. сами порохоботы сделали из Зели после первого тура наркомана, сепара, ватника и теперь разгоняют свою воспалённую фантазию, пытаясь привязать его к любому событию.
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разумков -молодой голубой номер один в партии ,богдан шоха яныка , референдйм !!! референдйм !!!, переговоры с ****** , портнов уже 25% собираеться вешать и садить и он уже в Украине ....но восполеная фантазия у "порохоботов"? да нет зебил ,это 73% в глаза иуши ибе..ться ,ну или открытые рашисты
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элитненько, культурно, а главное грамотно. и таки да, не забывайте нажимать на спам))
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ми вміємо розмовляти декількома мовами у тому числі і тою, яку ви розумієте найкраще
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який жах! do not try to seem smarter than you really are, so as not to look like a fool
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нах тебе сылка ******? у тебя ухи малохфей забиты и глаза куем выбиты
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Сдача в плен, не захват - что не понятно?. реальная зрада((.
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Поднимите грошеве забеспечення ещё тысяч на 10, так бригадами сдаваться начнут. Спасибо парашену - в ЗСУ одни заробытчане и аватары.
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ну ты педуарт кацапский от куда это можешь знать ? тебе с тулы видней что ли
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Ты же потом первым завоешь, что у тебя зарплата маленькая из-за военных.
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Может водила был сепаром и намеренно завез парней
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А що, новий головнокомандувач "за мір любой цєной". Тож хлопці команду зрозуміли.
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президентом миру як-би був інший головнокомандуючий, не вигадуйте..
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А мовчання новообранного Гідранта про це свідчить про його моральний рівень.
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Притупилось чувство ответственности.
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Військових запитують про їх ставлення до можливих перемовин з бойовиками "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомляє Повернись живим
Відповідна інформація міститься у документі, який сьогодні, 23 травня, отримали у різних військових частинах.
Сдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3999
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Какая там армия?Несколько тысяч бойцов воюют,рискуют жизнью на передке.Остальные 300 тысяч контрабасят,тырят соляру и бюджет,торгуют оружием и боеприпасами.
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"Людей надо спасать, их жизни важнее всего"_____________спасать надо, только ни ЭТИХ "людей", а тех которых эти идиоты(в лучшем случае) сдали в вывезенных секретных документах!
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Ситуация смешна сама по себе.Возникает масса вопросов? Как от общего состояния войск,до задач поставленным пред ними. Или они сами полные идиоты, - или перед ними была поставлена такая задача?
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Порошенко попросил.
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Это совковая политика бывшего главнокомандующего ,когда ставились офицеры с ограниченными возможностями и советской риторикой ибо он сам не спец в военном деле
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Какой-то набор слов. Что такое совковая политика и советская риторика? При чём здесь вообще главнокомандующий? И с чего ты взял, что в Украине так уж много желающих из людей с высоким интеллектом идти на службу?
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Мутная история, которая очень настораживает. Надеюсь, что скоро узнаем больше подробностей и причину произошедшего.
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Порошенко вспомнил, что пять лет назад армия страны «встречала врага голая и босая», а солдаты сражались «на голом энтузиазме». Теперь же президент Порошенко уверен, что украинская армия является «одной из самых эффективных в Европе».
«И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага», передаёт «Свободная пресса» слова лидера страны.
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А с чего Бутусов взял, что дело в плохой организации поездки, а не расхлябанности самих военных? Ни одного аргумента в пользу этой версии не увидел, хотя как раз вторая версия выглядит куда более реальной. Вообще среди военных интересного контингента хватает, так что непонятно, зачем сразу делать такие глобальные выводы и набрасывать на командование. За ручку их водить никто не должен. Да и на войне всякое бывает.
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"Станом на 7.30 від громадян, які перетинають лінію розмежування, надійшла інформація, що на блокпості "Оленівка" на ТОТУ стоїть військовий автомобіль КамАЗ, а 7 осіб у військовій формі лежать на землі обличчям вниз" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3128425

Всіх було 8, а лежать на землі обличчям вниз 7


Мабуть один таки вирішив "просто прекратить стрелять"
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на войне...военные без оружия...пограничники стреляют...они не слышат...перли абы куда...
что это за лабуда????
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На войне как на войне. Выводы с этого надо делать не на своем ботодроме, а командирами. Там много ваты, и могло быть элементарное предательство.
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это уже при новом главнокомандующем...плохое начало
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А льготы теперь у них будут по коммуналке Или медали какие нибудь Мы ж таки сэрдобольни
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСдача в плен 8 украинских военных, которые сами заехали в руки врага, - демонстрация кадровых проблем армии на шестом году войны, - Бутусов
 
 
 
 
 
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