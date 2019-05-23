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Все про:растаможка (118) ГФС (3279) штраф (834) евробляхи (131)

 Новые штрафы для владельцев "евроблях" вступят в силу 22 августа 2019 г., - ГФС

Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа 2019 г. введения в действие норм об усилении административной ответственности за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Как информирет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Такие изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 №2725-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины" Об электронных доверительных услугах". Согласно этому Закону в пунктах 92 и 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины "цифры "180" заменены на "270".

"Так что владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн., более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС - 170 тыс. грн или конфискация.

В ведомстве отмечают, что кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3128448
 
 
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Это правильно . Хамят , паркуются на газонах и убегают после ДТП . На дороге у всех водителей и пешеходов должны быть равные права .
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А шо такоє?Хитрожопі бляхєри за клоуна топили.Їм шо,Зєля не відмінив растаможку?Ай-я-яй,як некрасіво полочілось. Новые штрафы для владельцев "евроблях" вступят в силу 22 августа 2019 г., - ГФС - Цензор.НЕТ 2305
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Будет смешно,когда в новоизбранной ВР опять будет гнида Южанина,подонок Розенблат,список длинный
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Порошенко, прекрати, что ты делаешь?!
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Это правильно . Хамят , паркуются на газонах и убегают после ДТП . На дороге у всех водителей и пешеходов должны быть равные права .
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А шо такоє?Хитрожопі бляхєри за клоуна топили.Їм шо,Зєля не відмінив растаможку?Ай-я-яй,як некрасіво полочілось.
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да не будет свинского обдиралова людей. и будут евробляхи с нормальной растаможкой в Украине. Может пострегут этих евробляхеров, но акцизы такие мыролюбные будут отменены. И за их введение отвечает свинарник в полной мере.
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Следите за культурой своих единомышленников . Я буду только "за" "нормальную" растаможку в Украине .
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Будет смешно,когда в новоизбранной ВР опять будет гнида Южанина,подонок Розенблат,список длинный
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не будут. на них не только мыролюбный реформизм висит но и другие преступления против народа.
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Тут би ще жаба не давила деяких українців... Як на мене,то три місяці перехідного періоду до дешевого розмитнення надали якраз для того, щоб ця жаба не задавилла тих,хто розмитнив свого корча за драконівськими поборами. До речі ці авто, зразу перестали диміти, а їх власники стали чемними на дорогах...
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Некошерно. Надо было 22-го июня в 4 часа утра. Нові штрафи для власників "євроблях" набудуть чинності 22 серпня 2019 року, - ДФС - Цензор.НЕТ 2433
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНовые штрафы для владельцев "евроблях" вступят в силу 22 августа 2019 г., - ГФС
 
 
 
 
 
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