 Новые штрафы для владельцев "евроблях" вступят в силу 22 августа 2019 г., - ГФС

Как информирет Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Такие изменения внесены Законом Украины от 16 мая 2019 №2725-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины" Об электронных доверительных услугах". Согласно этому Закону в пунктах 92 и 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины "цифры "180" заменены на "270".

"Так что владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа достигнет 170 тыс. грн или конфискация таких авто", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа будет составлять 85 тыс. грн., более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС - 170 тыс. грн или конфискация.

В ведомстве отмечают, что кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.