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Все про:Китай (991) CNBM (7) солнечная энергетика (12)

 Китайская госкорпорация CNBM: При таком подходе к инвесторам международный иск против Украины неизбежен

Китайская госкорпорация CNBM заявляет о начале международных судебных процессов в отношении всех причастных к незаконным действиям с её активами в Украине

Китайская государственная корпорация CNBM, которая владеет в Украине десятью солнечными электростанциями, заявляет о практически неизбежной подаче международного инвестиционного иска против Украины за непредоставление права китайскому инвестору на справедливое правосудие. Об этом заявил в интервью "Украинским новостям" генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее Министерство юстиции Украины получило уведомление об урегулировании инвестиционного спора вокруг принадлежащей CNBM солнечной электростанции ООО "Восход Солар" в Николаевской области. "Уведомление о намерении разрешить инвестиционный спор через процедуру переговоров" - это документ, предвосхищающий судебное разбирательство инвестора против государства Украина. Такое разбирательство будет начато, если стороны не придут к урегулированию проблемы в переговорном процессе. На подготовку ответа у правительства есть 6 месяцев.

По мнению Юнджи Чен, действия государственных органов Украины указывают на то, что иска вряд ли удастся избежать.

Он напомнил, что после попытки рейдерского захвата одного из активов в Украине, ареста имущества и счетов компанией были поданы апелляционные жалобы на все действия правоохранительных органов и представителей судебной системы. Кроме того, CNBM обратилась в Межведомственную комиссию по защите прав инвесторов и противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий.

"Параллельно с нашими цивилизованными действиями в рамках закона – происходят удивительные события, которые, к сожалению уже стали для нас привычными: суды продолжают неприкрыто поддерживать позицию рейдера, сотрудники силовых органов мгновенно исполняют заготовленные заранее незаконные решения, в прессе публикуются откровенно лживые заявления. За все это время никто из представителей прокуратуры не встретился с нами", - рассказал он.

"Тем самым все больше раскручивается скандал международного масштаба, ставя под угрозу не только работу нашего бизнеса, но и в целом инвестиции из Китая в Украину", - считает представитель CNBM.

"Мы стоим на страже наших государственных интересов, но и уважаем интересы Украины – мы готовы инвестировать дальше, мы подписали соглашение с Министерством энергетики, мы досрочно погасили кредит перед госбанком, мы предоставили все материалы в правоохранительные органы подтверждающие необоснованность обвинений. Почему же тогда силовые структуры и судебная система здесь действует в частных, а не государственных интересах? Уверены, рано или поздно этому будет дана справедливая оценка как в Украине, так и на международном уровне. При таком подходе со стороны госорганов, к сожалению, международный иск уже почти на 100% неизбежен. А поскольку международный арбитраж и суд в Одессе немного отличаются, то мы примерно можем предсказать результат этого спора", - добавил он.

Ранее СМИ связывали подачу иска CNBM против Украины напрямую с действиями силовиков и компании предпринимателя Павла Фукса.

Источник: https://censor.net.ua/n3128446
 
 
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Порошеко молодец .... прям все к чему не прикоснулся в «шоколад» превратил
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Щас недолюстрированый юрист Вазелина все разрулит!!!
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Может китайцы возьмут гудка и пецю за жопу?
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Щас недолюстрированый юрист Вазелина все разрулит!!!
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Порошеко молодец .... прям все к чему не прикоснулся в «шоколад» превратил
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Ты - адвокат китайцев? Кого ты ещё в помощники из зеботов возьмёшь, чтобы защитить китайцев, которые сняли в Беларуси слой плодородной земли и вывезли?
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Что порох до сих пор тебе платит. Никак не выключишься!!!ты бы немного развиваться стал, чтобы глупости не писать или в Белоруссии -это тяжело
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Фукс - это лепший кореш коломойского
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Псалом 114
(113) Пасхальний гімн
1 Алилуя. Коли Порошенко став Президентом...

7 Перед обличчям Господнім, трясися, земле, перед обличчям Пороха -Патріота,
8 що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь - у водяні джерела.
9 що пил під ногами перетворює взолото ,гівно -в шоколад....
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Петя с Гросиком нарулили под Ахметку...мда позорники.
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если за чтото борешься-обязательно на это напорешься .да,борцуны с барыгами?
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ахмет - друг пэтра , подкинул проблем ... монополия - ахметкино всё
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Может китайцы возьмут гудка и пецю за жопу?
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возьмут...только не петю,а того,кого вы понавыбирали
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Надо или вешать или расстреливать эту быдлов кую гопоту ввиде верховной рады, гнездо коррупции в Украине.
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ну шо секта четвертушка тоже Зе виноват да *****
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Эксклюзивные права в Украине на альтернативную энергетику в Украине только у друга Порошенко рыжего Гудка. А так нет, у нас монополизма в энергетике нет! Так соевые?
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Украинское правительство с инвесторов должно пылинки сдувать.А эти ублюдочный твари Факсы,Ахматовой разорили Украину и привели войну.Этих тварей нужно уничтожать.Это враги Украинского Народа
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Интересно интресно - Клюевы продали китайцам аферу и живут по-богатому в Вене, а Украина отдувайся
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Жрут с корыта глаз не поднимая,у этих свиней яма желудка.
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Китайцы! Шо вы бздите называть фамилии конечных бенифицаров рейдерских захватов? Складывается ощущение, что эти рейдеры были отправлены Кабмином
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порохнявые гниды! вот они "плоды" пятилетних "реформ" вашего соевого гондона!
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Пусть подают.
Не будут коммуняки указывать как нам жить!
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На протяжении последних 30 лет наши чинуши никогда не стеснялись нагреть западных инвесторов Не только на взятках, но и разного рода махинациях с активами. И много раз инвесторы жаловались по дипломатически каналам, и всегда безуспешно. Я был многократно свидетель тому, как это происходило в морской области.
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Вот пока в Украине нет верховенства Закона и Права, нечего инвесторам тут делать.
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Жах!!!!Мы как были дикой, банановой резервацией,такой и остаемся!!***** ничего не поменялось!!...Как с нами вобще можно ща руку здороваться?!
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Нічо, Фукс заробив, а китайцям відшкодують з бюджету, в нас же буджет великий на всіх вистачить.
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Канесна! Каенесна! Ми, китайси, осень любим зилёнава тарифа!
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"Паралельно з нашими цивілізованими діями в рамках закону - відбуваються дивовижні події, які, на жаль вже стали для нас звичними: суди продовжують неприховано підтримувати позицію рейдера, співробітники силових органів миттєво виконують заготовлені заздалегідь незаконні рішення, в пресі публікуються відверто брехливі заяви. За весь цей час ніхто з представників прокуратури не зустрівся з нами", - розповів він.


Бл..ська судово-корупційна Система ,СТВОРЕНА ПОРОШЕНКО , вже переросла кордони України..


Хтось дивується ,що його "побив" Комік ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКитайская госкорпорация CNBM: При таком подходе к инвесторам международный иск против Украины неизбежен
 
 
 
 
 
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