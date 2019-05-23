 Геращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций

Об этом Геращенко написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Было бы правильно, чтобы АП обнародовала стенограмму встречи с лидерами фракций. Я лично подняла три темы. Первая и ключевая - заложники и политзаключенные. По этой теме я готова передать всю информацию, все знания, всю "институциональную память" новоизбранной власти, чтобы максимально способствовать освобождению. Это общее дело всех украинцев. Тут все должны быть союзниками", - написала Геращенко.
Геращенко напомнила, что обратила внимание на недопустимость сексистских высказываний некоторых членов команды нового президента.
Депутат подчеркнула, что считает неконституционным указ президента о роспуске Верховной Рады.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский провел в Администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента с руководителями фракций Верховной Рады.
🤣
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БОЛЬШЕ ВСЕХ ПЕРЕЖИВАЕТ ГЕРАЩЕНКО ШО НЕ ПОПАДЕТ В НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ
КОТОРАЯ ПОБЫВАЛА ЕДВА ЛИ НЕ ВСЕХ ПАРТИЯХ
А ПРОСИТ ОБНАРОДОВАНИЕ ШОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОБОЛЬШЕ ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ В ВР
НАРОД ПОМНИТ..........................
https://elise.com.ua/2019/05/01/doprygalas-vskryta-irina-gerashhenko-foto-video/
Они не несут ответственности за то, что перепечатывают. Так написано в их правилах !!Смотри кто/где/правила источника!!
(понимаю, что не все в школе учились и учатся хорошо читать) Читать нужно и ссылки, и маленькие буковки, полезно)))
хоть почитать что перзидент предлагал, сколько раз сам высказывался))
в воюющей стране политический кризис -это серьезная угроза, тормоз для развития страны. Открытость во всем - посыл инвесторам. Все люди должны знать что ожидает страну, пока много слов и немного дел, притом противоречивых))
https://www.youtube.com/watch?v=DiyLKPH6lWw
Открытость и прозрачность, никаких хитросплетений, только факты!!) Скрывать им сейчас не нужно ничего, в стране назрел политический кризис и только публичность и открытость все прояснит избирателям.
Много интересного узнаем о людях.
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Це жарт?
Пані Ірино Ви навіщо приходили на консультації до Президента? Щоб оцю ахінею в нього запитати чи обговорити питання розпуску Ради?
Ну якщо б ляшко оцю х.йню говорив, я б ще зрозумів, хоча і вас розумію... вибачте, що тепер з маленької літери слово "Вас", якось повага пройшла, навіть, як до жінки... розумію, лише що блондинка))