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Все про:Администрация_Президента (1493) Геращенко Ирина (1386) Зеленский (1437) фракция (237)

 Геращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко высказывается за необходимость обнародовать стенограмму встречи президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций, которая прошла 21 мая.

Об этом Геращенко написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Было бы правильно, чтобы АП обнародовала стенограмму встречи с лидерами фракций. Я лично подняла три темы. Первая и ключевая - заложники и политзаключенные. По этой теме я готова передать всю информацию, все знания, всю "институциональную память" новоизбранной власти, чтобы максимально способствовать освобождению. Это общее дело всех украинцев. Тут все должны быть союзниками", - написала Геращенко.

Геращенко напомнила, что обратила внимание на недопустимость сексистских высказываний некоторых членов команды нового президента.

Депутат подчеркнула, что считает неконституционным указ президента о роспуске Верховной Рады.

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Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский провел в Администрации президента консультации по вопросу роспуска парламента с руководителями фракций Верховной Рады. 

Источник: https://censor.net.ua/n3128445
 
   
 Топ комментарии
 
слухи о том, что Зеленский все время молчал, а за него говорил Богдан, начали подтверждаться..
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Да это пздц конечно! В команде Зеленского нет ни одного человека, приближенного к порошенко. Ну или хотя бы из старых, проверенных кадров. Негодяи, не дают людям дальше зарабатывать и кормить своих голодных детей. Ну как такое пережить?!
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слухи о том, что Зеленский все время молчал, а за него говорил Богдан, начали подтверждаться..
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его чоколядной дурью так накачали , что гадить будит до посинения Геращенко закликала АП оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій - Цензор.НЕТ 7903
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у якутів думки не питали, з х#йлом розберіться для початку
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Ты против открытости?? Ты не хочешь почитать умные мысли перзидента?? А вот избирателям это нужно и важно.
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цікаво було б оприлюднити, бо Юля зразу "исполнила" я за Зе.( була помаранчева, покрасилась в білу з червоним серцем, на старість в Зелену прийшлося) Геращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций - Цензор.НЕТ 7720 Геращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций - Цензор.НЕТ 1907
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Що, вже дана команда "ату" на ЮВТ? Виборчі перегони почались?
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по собі всіх рівняєш? ату Ю заслужила за свої художества,починаючи з спроби ширки з хряком януковичем Геращенко закликала АП оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій - Цензор.НЕТ 266
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ширка Пети с хряком в счет не идет, за это не заплатили гавкать соевый петьреот? Геращенко закликала АП оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій - Цензор.НЕТ 194
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Это когда она в тюрьме была при Януковиче?
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ну вже вже попередні "успішно виграли")))хай буде "ату"...чим їх там буде потім менше - тим буде краще)))
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Срачно дайтє єй 🐟🐟🐟🐟🐟!
🤣
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Бляха-Муха уже заткнулась, а ********** никак не успокоится.
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Яка ж вона "скромняжечка". Заради власного піару вимагає стенограму. Так хочеться знову у ВР потрапити.
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прав был Сергей Власенко, когда назвал её *************...
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Да это пздц конечно! В команде Зеленского нет ни одного человека, приближенного к порошенко. Ну или хотя бы из старых, проверенных кадров. Негодяи, не дают людям дальше зарабатывать и кормить своих голодных детей. Ну как такое пережить?!
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ПравильнО, нужна полная прозрачность, честному преЗЕденту нечего бояться
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"Было бы правильно, чтобы АП обнародовала стенограмму встречи с лидерами фракций. Я лично подняла три темы. Первая и ключевая - заложники и политзаключенные. По этой теме я готова передать всю информацию, все знания, всю "институциональную память" новоизбранной власти, чтобы максимально способствовать освобождению. Это общее дело всех украинцев. Тут все должны быть союзниками", - написала Геращенко.

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БОЛЬШЕ ВСЕХ ПЕРЕЖИВАЕТ ГЕРАЩЕНКО ШО НЕ ПОПАДЕТ В НОВЫЙ ПАРЛАМЕНТ Геращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций - Цензор.НЕТ 3651

КОТОРАЯ ПОБЫВАЛА ЕДВА ЛИ НЕ ВСЕХ ПАРТИЯХ

А ПРОСИТ ОБНАРОДОВАНИЕ ШОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОБОЛЬШЕ ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ В ВР

НАРОД ПОМНИТ..........................

Геращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций - Цензор.НЕТ 7433

Геращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций - Цензор.НЕТ 2394


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Я боюсь что до смешного просто! Прохфесиональна ******* гидранта не вела стенограмму, не смотря что это предусмотрено процедурой!!!
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Да выключите микрофон этой жополизке Порошенко, достала уже всех...
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ЕЕ ПЕРЕДАЛИ ОТ ЮЩЕНКО БЛАГОДАРЯ порошенко и она просидела в Раде 8 созыва---в новый парламент НИ ПРИ КАКИХ ДЕЛАХ этот вице-спикер НЕ ПРОЛЕЗЕТ ---поэтому такая грусть на ее опухшем лице !
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Геращенко, которая стала миллионершей во время войны и пришла на свои должности как подстилка...
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Допрыгалась! Вскрыта Ирина Геращенко (ФОТО, ВИДЕО)
https://elise.com.ua/2019/05/01/doprygalas-vskryta-irina-gerashhenko-foto-video/
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Девочка/мальчик ,твой любимый первоисточник - это просто набор непроверенных вбросов и сплетен для пропаганды от козломордых, собранных в интернете.)))
Они не несут ответственности за то, что перепечатывают. Так написано в их правилах !!Смотри кто/где/правила источника!!
(понимаю, что не все в школе учились и учатся хорошо читать) Читать нужно и ссылки, и маленькие буковки, полезно)))
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Очень хорошее и правильное предложение.Избиратели открытых списков все равно не получат, так хоть со стенограммой ознакомится можно будет открыто, надеюсь))
хоть почитать что перзидент предлагал, сколько раз сам высказывался))
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Конечно нужно обнародовать все стенограммы встреч и этого и предыдущего президентов. Очень интересно о чём с Медвечуком уже говорили или будут говорить.
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Когда распускают парламент и нарушают конституцию то открытость и прозрачность не навредит!!
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Вот и я о том же, но это должно касаться всех, а не избирательно одного.
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Всех интересует что Сегодня, Завтра и Сейчас, а кому прошлое - то в архив, там искать.Месть -это категория для ментально неполноценных людишек, живущих как планктон на эмоциях))
в воюющей стране политический кризис -это серьезная угроза, тормоз для развития страны. Открытость во всем - посыл инвесторам. Все люди должны знать что ожидает страну, пока много слов и немного дел, притом противоречивых))
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Так а почему вы со стенограммой не ознакомились в архиве? Это же прошлое. Вы с ума сошли? Свои бредовые чувства и мысли приписываете другим. Открытость во всём - это о чём? А вот если хотите посылы раздавать, то первый посыл это правила и законы одни для всех и обязательны. Я вам сразу могу сказать что ожидает страну: будущее. А какое оно этого никто не знает; ни провидцы, ни гадалки, ни эксперты. Можно только на основе прошлого опыта предположить какое оно будет. А про инвесторов на время забудьте, пока страна не может защитить свою собственность не найдётся идиотов которые которые ей доверят свою.
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Ірина багато зробила для звільнення полоненних, думаю недоречним лити на неї багно диванним експертам.
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Последней, кого она пафосно освободила, была Савченко. А нет. Какие то крымские уголовники.
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Зебикам не интересно, Зеленський молчал, а слушать других они не хотят
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Теперь они все живут по Конституции и по закону. Старая история: друзьям - всё, врагам - закон.
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У нас сейчас нормальный Президент - представитель среднего класса, лидер этого класса, не олигарх, сам своим трудом заработал свои капиталы, а не воровал откатами и из бюджета. Олигархи хотят стереть его с лица земли - они же работать не умеют. а только воровать. Если Зеленский не пустит таких и их пособников в Раду, они же по миру пойдут. А казна наполнится. Вот они и бесятся. Коломойский подбил несколько фракций на последнем заседании Рады провалить проэкт Зеленского по выбрам. Но Зеленский с зубами. Революция среднего класса победит и олагархов не будет.
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особисто буду оцінювати через 100 днів
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Коли Слуга демагогією, пересмикування і брехнею захопить повну владу і перестане залежати від виборів? Як це зробив Зек за 100 днів? Ню-ню.
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Слишком много воды , в ваших речах, да и демагогии, астролог вы наш.
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Популізм і демагогія. А ось факти - Коломойський в 14 му врятував Україну. Слуга - тільки насміхався. Слуга гарантував відкриті списки на інавгурації, а тепер хитрожопо здає зворотно. І третє якщо Слуга типу правий (а для мене явно бре-бре) то хай ці протоколи обнародують.
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Коломойский и Корьан отлавливали и кастрировали украинских мужчин на глазах зав. юр. отделом Днепрвского горисполкома, которого они выкрали и так запугивали. чтобы он стал подмахивать документы в их интересах. Он чудом сбежал и все это рассказал на ролике. И Иловайский котел - заслуга Коломойского. Он посулил 300 тысяч долларов комбатам добробатов за победу в Иловайске и они повели туда людей... на погибель...
https://www.youtube.com/watch?v=DiyLKPH6lWw
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Та не вже? І Ісуса вони розп'яли? Самі чи Слуга теж допомагав? Я емоціям не піддаюсь. Тільки раціональним доказам. Так що залиште свою маніпулятивність для зефірів-служистів.
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вера вера. А ещё они распяли маленького мальчика в белой маечке и в чёрных трусиках.
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А в итоге, остались со старой системой - , по старой системе-225 по закрытым спискам 200-от мажоритарщиков
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дивлячись на те, якою худобною є ця верховна рада, як вона ратицями тримається за старий закон про вибори, як вона консервує кононенків-юль-бойків-ляшків-яценюків - представлю дуже просто. Слово має людина, яка так і не розстріляла парламент ))) Надія Савченко
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Савченко. Яку витягнула з полону минула влада та наші Захисники які ціною втрати побратима взяли в полон російських потяряшек. Яку захищали найняті Україною адвокати. Які не залишили камінця на камінці від звинувачень рашистів. Якщо обрали делегатом ПАСЕ. Тобто дали всі важелі після звільнення - чмири рашку в міжнародних організаціях. Тим більше рішення їх сидів явно не правове. Що це робить? Їздить в Лугандонію. Так що вибач - вона не авторитет. Вона або дурепа або кремлядь.
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Начинаются комментарии что новый такой, да растакой. А ни от кого не слышно , из кружка "умелые руки" им. Порошенко, почему, когда коалиции нет с 2016 года, а гражданин Парубий, как-то этого не увидел и не распустил Раду за три года. И только когда просчитали, в сговоре, что можно досидеть до осени в своих "кружках", решили что кому-то надо "оффициально!" выйти из коалиции , и только так ее прекратить. И опять чмен выпал яценюковцам. То ему пришлось из премъеров уйти ,теперь из коалиции. А "кружок" им . Порошенко как бы в стороне. Только вице начинает "ластами" подымать волну. Даже представитель кружка имени, и та молчит, не зная что будет с гениальным прокурором
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Приведи будь-ласка юридичну фіксацію що не має коаліцію. "Всі знають" і "я думаю" не підходить. Тільки юридичний документ з усіма необхідними підписами. Дякую.
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ЗІ. Звісно з 16 го року. З 19 го - зрозуміло, НФ вийшов - дається 30 днів для створення.
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Я так розумію відповіді я не почую. Як тільки демагогія не проходить у зефірів різко зникають всі аргументи. Хоч нахамите в відповідь? Як правило зефіри займаються цим коли їх примушують аргумнетувати свою позицію.
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Чтобы дальше не было никаких интриг и домыслов сейчас-то и нужна эта стенограмма.
Открытость и прозрачность, никаких хитросплетений, только факты!!) Скрывать им сейчас не нужно ничего, в стране назрел политический кризис и только публичность и открытость все прояснит избирателям.
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Нужно обнародовать все стенограммы встречи президентов с лидерами фракций, начиная с 2004г. !
Много интересного узнаем о людях. Геращенко закликала АП оприлюднити стенограму зустрічі Зеленського з лідерами фракцій - Цензор.НЕТ 6322
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А що, Геращенко я не підтримую, а от стенограму із задоволенням почитав би...
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Панове не отвлкайтесь на стенограмы наша цель чтоб ни одна соевая не просочилась в раду Они очень таксичны и заразны для всех нас Бо человек слаб, а соевые хитры и коварны.
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"Было бы правильно, чтобы АП обнародовала стенограмму встречи с лидерами фракций. Я лично подняла три темы. Первая и ключевая - заложники и политзаключенные. Источник: https://censor.net.ua/n3128445

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Це жарт?
Пані Ірино Ви навіщо приходили на консультації до Президента? Щоб оцю ахінею в нього запитати чи обговорити питання розпуску Ради?
Ну якщо б ляшко оцю х.йню говорив, я б ще зрозумів, хоча і вас розумію... вибачте, що тепер з маленької літери слово "Вас", якось повага пройшла, навіть, як до жінки... розумію, лише що блондинка))
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Сексистска - Геращенко; какое же ты Г.....но !
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К чему она вообще это сказала? По заголовку подумал, что это в ответ на заявление команды Зеленского о договоренностях по закону об избирательной системе. Впрочем, вряд ли такое обсуждали под стенограмму.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГеращенко призвала АП обнародовать стенограмму встречи Зеленского с лидерами фракций
 
 
 
 
 
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