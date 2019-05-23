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 Зеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак

И.о. министра обороны Степан Полторак рассказал о впечатлениях от первой встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом и.о. министра обороны Степан Полторак сообщил в интервью "Настоящему времени".

"Мое впечатление от первой встречи: он слушал, и он, думаю, что прислушивается к мнениям других. На сегодня, после первой встречи, не думаю, что он способен сделать хуже. Главное, чтобы человек хотел учиться. Президент Украины – опытный человек в плане обучения, он учится очень хорошо. Я думаю, что он умный человек, и он не будет делать неправильных шагов. И есть люди, которые смогут посоветовать ему

Он достаточно серьезный человек. Мы говорили о таких вещах, что у нас сегодня, к сожалению, есть десять обстрелов и один раненый. Два человека погибли в зоне проведения операции Объединенных сил, поэтому нам было просто не до шуток", - сказал он.

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Полторак также отметил, что мечтает о том, чтобы Украина никогда больше не вернулась в 2014 год.

"Эксперименты над армией заканчиваются очень плохо. И для нас они закончились тем, что мы потеряли Крым, Донецк и Луганск", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128444
 
   
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"Эксперименты з референдумом" закінчаться тим, що втратимо Державу Зеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак - Цензор.НЕТ 1592
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Так, так, хай учиться президент, а Україна буде підопитним кроликом. Чи порноактрисою? Вже й не знаю як правильно писати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский умный и серьезный человек, он хорошо учится. Не думаю, что он способен сделать хуже, - Полторак
 
 
 
 
 
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