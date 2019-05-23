 Минюст заявил, что глава АП Богдан подпадает под люстрацию, но они не могут обжаловать его назначение

Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Українських Новин", передает Цензор.НЕТ.
Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.
В то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.
"Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу № 800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной Законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины", - сказано в ответе на запрос.
Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.
Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.
Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.
Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.
не находите, что в этом есть художественная сила?
для соевых идиотов !!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3128441
шо Богдана не снимали с должности по закону о люстрации ?
так это всем известно.
официально написано.
буквами.
нет его в реестре лиц, которых сняли с работы по закону о люстрации.
и о чём ты этим хотел сказать ?
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
и на 1стр 1 609
Готуйте напалм, панове, готуйте напалм... і не забувайте про патрони та почистіть вже нарешті той засраний кулемет!!!
Депутаты! сделаем Богдана в суде?! (ретвит и флешмобы приветствуются!!!)
Десяточок таких призначень - і на вибори можна не потикатись.
МИНЮСТ ХВАТИТ ДЕБИЛАМИ ДЕЛАТЬСЯ МОЖЕТ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ОБРАЗЦОВОГО ВСУ ДАВНО И НУЖНО БЫЛО ДОПИСАТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНЮСТЕ УКРАИНЫ ПРАВО НА ТАКИЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУД ИЛИ КАК ПОДЫГРЫВАЕМ... МЫ ИДОТЫ ИБО МЫ НЕ МЕСТНЫЕ ДОЛЛАРЫ НАМ ВСЕ ГЛАЗА ЗАБИЛИ...
Як ніхто на це в суд подати не може то це вже край
тю...так пусть назначит януковоща...раз там все неприкосновенные полубоги
а сам Беня сейчас в процессе подготовки к армрестлингу с путлером и активно копит козырные карты
смысл игры: я вам лояльность Украины и похеренное её членство в НАТО, а вы мне - полный контроль над украинской экономикой
Лягати під Пуйла...
знаючи
1)касапам не клади палець в рот -руку відкусять.
2)Україна Майданом винесе Зе на другий день,а ,враховуючи кількість зброї"на руках"....
Это просто импотенция гос. органа! Если не сказать - это прямой саботаж!!!
Козлы в министерстве юстиции.
надіється продовжити кар"єру У ЗЕ ?
приклад Алкаша-генпрокурора його нічого не навчив?
У той же час міністерство заявляє, що не може зараз оскаржити в суді це призначення.
Негативні оцінки діяльності
У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про звільнення П. Д. Петренка з посади Міністра юстиції[15]. Автор проекту в пояснювальній записці вказує на суттєві недоліки Закону «Про очищення влади», що активно просувається міністром; його «некомпетентність або недбалість» у ситуації з висновком Венеціанської комісії.
Громадська рада при Мін'юсті висловила недовіру Павлу Петренку у зв'язку з його небажанням комунікувати з Громрадою та незадовільним виконанням обов'язків[16].
Громадські активісти, юристи, оглядачі, а також окремі чиновники звинувачують Петренка у покриванні корупції та концентрації корупційних потоків, імітації реформ, широкому непотизмі, непрофесіоналізмі, популізмі, відсутності позитивних законодавчих напрацювань[17][18][19][20].
Один з «грузинських реформаторів», Джамбул *********, був змушений звільнитися з Міністерства юстиції через незгоду з саботажем реальних реформ керівництвом цього відомства[21][22].
Павлу Петренку довелося виправдовуватися, коли його помітили в ресторані з мультимільйонером Олегом Бахматюком, який мав на той час проблеми з арештами майна[23][24].
Асоціація розвитку суддівського самоврядування України випустила заяву з засудженням «низького рівня професійних знань, неетичної поведінки, політичної упередженості, посягання на незалежність суду» зі сторони міністра[14].
Нацагентство з питань запобігання корупції винесло П. Петренку припис про порушення вимог закону щодо етичної поведінки, конфлікту інтересів та інших порушень[25].
Журналістське розслідування антикорупційної програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявило, що міністр юстиції Павло Петренко підписав наказ, який допомагає нівелювати основний доказ НАБУ у «справі Мартиненка». Таким доказом є висновки експертів. На підставі наказу Мінюст отримав право ініціювати рецензування експертиз, і передав їх на рецензію експертам, імовірно пов'язаним з Мартиненком - однопартійцем Петренка. Рецензії виявилися негативними[26].
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?aname=published
Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.Источник: https://censor.net.ua/n3128441
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Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц Источник: https://censor.net.ua/n3128441
Та й у самому законі критерії стосуються не всіх, хто працював на посадах 2010-2014 при овочах, а лише вищі держ посади, податкова, митниця, правоохоронні органи. А от очільники РДА, нач відділи цих адміністрацій, держорганів на місцях (ДВС, земінспекції тощо)? Я знаю одного - був начальником управління соцзахисту РДА, очолював виборчий штаб ригів на виборах 2010, 2012, займався фальсифікаціями, даючи в телефонному режимі прямі вказівки до виборчих дільниць, що куди і скільки вкидати, і... благополучно працює зараз в ОДА на керівній посаді, де очільником креатура сивого.
Хтось із порохосмоктунів заволає: а право бути обраним, тра-ля-ля, рас-тап-талі закон! Відповім: а чим гірші ті, хто на призначуваних посадах і люстрований від тих, хто обіймає виборну посаду, але залишається нелюстрованим, хоч і клейма ставити немає де? Сюди ж і торги за списки у партіях, сюди і весь час амнезія по скасуванню недоторканності...
зі "схемою" ,створеною на рівні міністерства..
у питанні приватизації землі..
СТВОРЕНО "Юридичний крючок" на рівні прийому документів у ЦНАП ,котрий не можна вирішити навіть рішенням суду. Лише хабарем у 3000 доларів "пересічному громадянину" (У Львові хабар максимальний,у Харкові,наприклад ,це 20 000 грн)
МІнюст за командою Петренко ВИДАЛИВ Богдана з бази люстрованих ЗАДНІМ ЧИСЛОМ.
Прохання факти корупції на рівні Львівської міськради надсилати на пошту
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Так що, Закон зворотньої дії не має?
Але ж наскільки мені відомо, то по Закону підлягають люстрації особи, які займали певні посади в певний період...
Так Андрій Богдан займав яку посаду, в той період? Він підпадає під люстрацію чи ні?
Добре простими словами напишу... чи є посада, яку займав Андрій Богдан в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року в списку посад передбачених статтею 3 Закону України "Про очищення влади"?