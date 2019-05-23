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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1493) люстрация (716) Минюст (1408) Богдан Андрей (37)

 Минюст заявил, что глава АП Богдан подпадает под люстрацию, но они не могут обжаловать его назначение

Министерство юстиции заявило, что глава Администрации Президента Андрей Богдан подпадает под действие закона "Об очищении власти" (люстрации), но они не могут обжаловать это назначение.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Українських Новин", передает Цензор.НЕТ.

Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.

В то же время министерство заявляет, что не может на данный момент обжаловать в суде это назначение.

"Дополнительно сообщаем, что в решении Палаты Верховного Суда от 15.03.2018 по делу № 800/414/17 по иску Министерства юстиции Украины к Высшему совету правосудия о признании противоправным и отмене решений, обязательстве совершить действия Верховный Суд отметил, что Минюст не наделен полномочиями по обращению с иском в суд при обеспечении проведения проверки, предусмотренной Законом, поскольку такое право прямо не указано в Положении о Министерстве юстиции Украины", - сказано в ответе на запрос.

Минюст подчеркивает, что письма министерств, других центральных органов исполнительной власти не являются нормативно-правовыми актами, они имеют информационный характер и не устанавливают правовых норм.

Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, - глава АП Богдан

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3128441
 
 
 Топ комментарии
 
хорошо начали ребята с хамства нарушения Конституции Украины и кучи законов далеко пойдете и желательно по направлению Ростова Минюст заявил, что глава АП Богдан подпадает под "люстрацию", но они не могут обжаловать его назначение - Цензор.НЕТ 7584
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хорошо начали ребята с хамства нарушения Конституции Украины и кучи законов далеко пойдете и желательно по направлению Ростова
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несерьёзный закидон. точнее, вонючий... пояснять надо?
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тяжелый случай там все стерто начисто залито зеленкой
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вспомнил официально название препарата: "раствор бриллиантового зелёного"
не находите, что в этом есть художественная сила? Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення - Цензор.НЕТ 4859
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ЗРАДАААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Минюст заявил, что глава АП Богдан подпадает под люстрацию, но они не могут обжаловать его назначение - Цензор.НЕТ 9821
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все что можешь слабовато спой цветик не стыдись Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення - Цензор.НЕТ 4671
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Зе почав з порушень законодавства, закінчить своєю посадкою,тільки швидкого повернення на свободу ,як у Голобородька не вийде, кіно то кіно, а тюрма то тюрма.Минюст заявил, что глава АП Богдан подпадает под люстрацию, но они не могут обжаловать его назначение - Цензор.НЕТ 2657
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Є більш юридично аргументове пояснення
Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення - Цензор.НЕТ 8116
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Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации.

для соевых идиотов !!!!
Источник: https://censor.net.ua/n3128441
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а что ты хотел этим сказать ?

шо Богдана не снимали с должности по закону о люстрации ?

так это всем известно.
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читал.
официально написано.
буквами.
нет его в реестре лиц, которых сняли с работы по закону о люстрации.
и о чём ты этим хотел сказать ?
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А когда Богдан шел по списку БПП 74 номером в 2014 году, он не попадал под люстрацию? Где тогда был минюст хренов?
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А в 14 была люстрация? И себя лайкать- шо коту себе яйца лизать. Приятно- но негегиенично.
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Щось мені здається 25000 буде у першої вже сьогодні. Така вона народна любов. Минюст заявил, что глава АП Богдан подпадает под люстрацию, но они не могут обжаловать его назначение - Цензор.НЕТ 2777
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.+..давай петицію *за ешафот для ПОПовської банди * !?
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Ага, так він сам себе й відставить... розбіглися...
Готуйте напалм, панове, готуйте напалм... і не забувайте про патрони та почистіть вже нарешті той засраний кулемет!!!
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А смысл? Думаете, что 73% передумают? Нет должно случиться что-то экстраординарное, чтобы у них мозги включились (если они у них еще остались). Не мешайте ваЗелину делать ошибки. Я понимаю, что Украина этого может не пережить, но другого варианта просто нет.
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Мой голос Враховано!. сделал полезное дело, теперь и пивцетика мона хлебнуть
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Вот так, минюст не имеет право обращаться в суд с требованием наказать преступников
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это могут сделать наши, мать их, депитуты..
Депутаты! сделаем Богдана в суде?! (ретвит и флешмобы приветствуются!!!)
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чмоки-чмоки !!!!!!!!!!
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Это может сделать любой гражданин Украины.
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Призначив Богдана - отримай мінус 5% голосів.
Десяточок таких призначень - і на вибори можна не потикатись.
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А ПОСАДИТЬ У ПАРАШКИ А ПОВЕСИТЬ НА СУКУ МОГУТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ...
МИНЮСТ ХВАТИТ ДЕБИЛАМИ ДЕЛАТЬСЯ МОЖЕТ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ОБРАЗЦОВОГО ВСУ ДАВНО И НУЖНО БЫЛО ДОПИСАТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНЮСТЕ УКРАИНЫ ПРАВО НА ТАКИЕ ОБРАЩЕНИЯ В СУД ИЛИ КАК ПОДЫГРЫВАЕМ... МЫ ИДОТЫ ИБО МЫ НЕ МЕСТНЫЕ ДОЛЛАРЫ НАМ ВСЕ ГЛАЗА ЗАБИЛИ...
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Все уже забыли песенку "Квартала" про " парня с нашего двора"...людям было смешно, а оказывается все серьезно
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Только реформированный мародером суд может сказать кто прав, а кто виноват!
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А оказывается, что можно не только членом по клавишам, а и даже членом по Конституции. Не все, правда, но лиха беда начало...
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Чудово. З Зелінським все зрозуміло, але хто тоді може оскаржити?
Як ніхто на це в суд подати не може то це вже край
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МинЮст!!!! Если согласно закона не можете сразу указывайте кто может и должен!!!
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Да любой может. Ты - с том числе. Смело подавай в суд. Вспомните, как некий адвокат из Донецка из Донецка оспорил указ Ющенко о награждении Бандеры Звездой героя. И выиграл.
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Не могут обжаловать назначение или не смеют ?
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Зеклоун нарушает законы Украины. Он наверное совсем тупой, кроме как кривляться на сцене ничего не может.
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ой хороша п1сня нова починаем 11 знову. снова начинаеться семейный подряд и любые друзи
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в смысле...не могут обжаловать? или не хотят?
тю...так пусть назначит януковоща...раз там все неприкосновенные полубоги
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ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН Великие открытия совершаются чисто случайно. Чисто случайно встретились в лесу Еж и Лев. - Приготовься, Еж, - говорит Лев, - сейчас я тебя ударю. Приготовился Еж: свернулся клубком, не поймешь, где у него душа, а где пятки. Лев размахнулся и - хлоп! В чем дело? По всем расчетам Ежу бы на три метра отлететь, а он отлетел только на полтора. А на остальные полтора отлетел Лев. Да и этих метров показалось ему мало: поджал хвост - и ходу! "Интересное явление, - подумал Еж, - надо будет его проверить!" Стал он проверять, как полагается в научном исследовании. Делал опыты и на волках, и на медведях. Все подтвердилось: чем сильнее удар, тем дальше зверь отлетает. Вот так Еж и открыл закон: ДЕЙСТВИЕ РАВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ. Это было великое научное открытие. До сих пор в лесу только действовали, а противодействовать никто не решался. Теперь же все воспрянули духом. Зайцы, бобры, суслики - всякая лесная мелкота повылезла из своих нор, прет прямо на Льва. - А ну, - говорит, - ударь! Начал Лев ударять. Народу перебил - глядеть страшно. - Это не по закону! - возмущается мелкота. - По закону действие равно противодействию! Ударяет Лев. Ему наплевать на законы. И тут нашелся один Суслик. Подытожил все опыты и - дополнил закон Ежа: ДЕЙСТВИЕ РАВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ - ЭТО ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАКОН, НО ТАМ, ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА, ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ БЕЗДЕЙСТВУЮТ. В науке этот закон известен под именем закона Ежа - Суслика.
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походу назначение Богдана было реально в пыку соевым... **** понапринимали законов мля которые никуя не работают... работнички куевы... 5 лет тока пи сди ли...
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Богдан - надзиратель от Бени над Зеленским, чтоб не ляпнул чего сдуру
а сам Беня сейчас в процессе подготовки к армрестлингу с путлером и активно копит козырные карты
смысл игры: я вам лояльность Украины и похеренное её членство в НАТО, а вы мне - полный контроль над украинской экономикой
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не такий Зе дурак ,як немає дурнів у його команді..
Лягати під Пуйла...

знаючи
1)касапам не клади палець в рот -руку відкусять.
2)Україна Майданом винесе Зе на другий день,а ,враховуючи кількість зброї"на руках"....
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Не могут обжаловать...
Это просто импотенция гос. органа! Если не сказать - это прямой саботаж!!!
Козлы в министерстве юстиции.
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Рейтинг доверия к президенту Зеленскому уже зесекретили
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Ну не могут так не могут.Смотрящего от Бени не могут удалить? УРОДЫ.
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Кому нужен такой импотентный Минюст, который ничего не может обжаловать? Правильно, что Зеля разгняет эту банду.
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Пан міністр від НФ Петренко теж "перевзувся у стрибку"..
надіється продовжити кар"єру У ЗЕ ?
приклад Алкаша-генпрокурора його нічого не навчив?


Мін'юст заявив, що глава АП Богдан підпадає під люстрацію, але вони не можуть оскаржити його призначення - Цензор.НЕТ 8119

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Минюст видит явное нарушение закона, но подать в суд не может. Это все что нужно знать о судебной реформе.
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Мін'юст заявляє, що Богдан підпадає під дію закону про люстрацію і не має права обіймати посаду глави Адміністрації Президента.
У той же час міністерство заявляє, що не може зараз оскаржити в суді це призначення.

Негативні оцінки діяльності
У Верховній Раді зареєстрований проект постанови про звільнення П. Д. Петренка з посади Міністра юстиції[15]. Автор проекту в пояснювальній записці вказує на суттєві недоліки Закону «Про очищення влади», що активно просувається міністром; його «некомпетентність або недбалість» у ситуації з висновком Венеціанської комісії.
Громадська рада при Мін'юсті висловила недовіру Павлу Петренку у зв'язку з його небажанням комунікувати з Громрадою та незадовільним виконанням обов'язків[16].
Громадські активісти, юристи, оглядачі, а також окремі чиновники звинувачують Петренка у покриванні корупції та концентрації корупційних потоків, імітації реформ, широкому непотизмі, непрофесіоналізмі, популізмі, відсутності позитивних законодавчих напрацювань[17][18][19][20].
Один з «грузинських реформаторів», Джамбул *********, був змушений звільнитися з Міністерства юстиції через незгоду з саботажем реальних реформ керівництвом цього відомства[21][22].
Павлу Петренку довелося виправдовуватися, коли його помітили в ресторані з мультимільйонером Олегом Бахматюком, який мав на той час проблеми з арештами майна[23][24].
Асоціація розвитку суддівського самоврядування України випустила заяву з засудженням «низького рівня професійних знань, неетичної поведінки, політичної упередженості, посягання на незалежність суду» зі сторони міністра[14].
Нацагентство з питань запобігання корупції винесло П. Петренку припис про порушення вимог закону щодо етичної поведінки, конфлікту інтересів та інших порушень[25].
Журналістське розслідування антикорупційної програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» виявило, що міністр юстиції Павло Петренко підписав наказ, який допомагає нівелювати основний доказ НАБУ у «справі Мартиненка». Таким доказом є висновки експертів. На підставі наказу Мінюст отримав право ініціювати рецензування експертиз, і передав їх на рецензію експертам, імовірно пов'язаним з Мартиненком - однопартійцем Петренка. Рецензії виявилися негативними[26].
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Министерство оно такое министерство!
Минюст заявляет, что Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не имеет права занимать должность главы Администрации.Источник: https://censor.net.ua/n3128441

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Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц Источник: https://censor.net.ua/n3128441
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Нажаль, з 2014 люстрація жодним чином не стосується виборних посад - бо сам соєвий повинен був би йти геть. Наслідок саботажу зРади (в тому числі, бпп) у прийнятті закону про проведення повної і справедливої люстрації, особливо, на фоні подій 2014 року, до ВРУ пролізли недобиті риги (5 колона кремля).
Та й у самому законі критерії стосуються не всіх, хто працював на посадах 2010-2014 при овочах, а лише вищі держ посади, податкова, митниця, правоохоронні органи. А от очільники РДА, нач відділи цих адміністрацій, держорганів на місцях (ДВС, земінспекції тощо)? Я знаю одного - був начальником управління соцзахисту РДА, очолював виборчий штаб ригів на виборах 2010, 2012, займався фальсифікаціями, даючи в телефонному режимі прямі вказівки до виборчих дільниць, що куди і скільки вкидати, і... благополучно працює зараз в ОДА на керівній посаді, де очільником креатура сивого.
Хтось із порохосмоктунів заволає: а право бути обраним, тра-ля-ля, рас-тап-талі закон! Відповім: а чим гірші ті, хто на призначуваних посадах і люстрований від тих, хто обіймає виборну посаду, але залишається нелюстрованим, хоч і клейма ставити немає де? Сюди ж і торги за списки у партіях, сюди і весь час амнезія по скасуванню недоторканності...
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все те, кто разбираются в законах, не наш Минюст.
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Думаю, скоро займутся и деятельностью самого Минюста. Нас ожидает ещё много открытий чудных.
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особисто стикнувся..

зі "схемою" ,створеною на рівні міністерства..

у питанні приватизації землі..
СТВОРЕНО "Юридичний крючок" на рівні прийому документів у ЦНАП ,котрий не можна вирішити навіть рішенням суду. Лише хабарем у 3000 доларів "пересічному громадянину" (У Львові хабар максимальний,у Харкові,наприклад ,це 20 000 грн)
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Если минюст не может сослаться на нормативный акт, который ограничивает назначение на какую либо должность, значит такой нормы нет. Что тогда нарушили при назначении Богдана?
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думаю,тут інше..
МІнюст за командою Петренко ВИДАЛИВ Богдана з бази люстрованих ЗАДНІМ ЧИСЛОМ.
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апропо...до уваги львів"ян..
Прохання факти корупції на рівні Львівської міськради надсилати на пошту
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Также министерство объяснило, что имени Богдана нет в Едином государственном реестре люстрированных лиц, потому что он был уволен с должности правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики до вступления в силу закона о люстрации. Источник: https://censor.net.ua/n3128441

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Так що, Закон зворотньої дії не має?
Але ж наскільки мені відомо, то по Закону підлягають люстрації особи, які займали певні посади в певний період...
Так Андрій Богдан займав яку посаду, в той період? Він підпадає під люстрацію чи ні?
Добре простими словами напишу... чи є посада, яку займав Андрій Богдан в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року в списку посад передбачених статтею 3 Закону України "Про очищення влади"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст заявил, что глава АП Богдан подпадает под люстрацию, но они не могут обжаловать его назначение
 
 
 
 
 
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