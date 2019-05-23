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 "Приватбанк" подал иск к Коломойскому в США (обновлено)

"Приватбанк Украины" подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому.

Согласно информации на сайте суда, гражданский иск был подан 21 мая текущего года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Какая-либо информация о сроках его рассмотрения на сайте пока отсутствует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы G7 обеспокоены судебными процессами вокруг "ПриватБанка" и призывают продолжить реформы

Ресурс Law360 утверждает, что среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

В своем заявлении ПриватБанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает этот юридический ресурс. Деньги пошли на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.

По данным Law360, ПриватБанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы "корпоративной вуали" – ИФ).

ПриватБанк представлен в суде юристами из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, говорится в публикации.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу "Приватбанка"

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Также на Цензор.НЕТ: Ни МВФ, ни ЕС, ни другие партнеры не будут смотреть сложа руки на возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, - член команды Зеленского Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3128440
 
 
 Топ комментарии
 
Как мне жалко Украину....Пришли к власти клоуны неуки!Благодаря революции в головах Зедебилов и ЗЕлюмпенов!!
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Делавары, делавэры, ленапе или ленни-ленапе (Delaware) - индейский народ в США и Канаде. Быть Бене без скальпа.
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Делавары, делавэры, ленапе или ленни-ленапе (Delaware) - индейский народ в США и Канаде. Быть Бене без скальпа.
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Как мне жалко Украину....Пришли к власти клоуны неуки!Благодаря революции в головах Зедебилов и ЗЕлюмпенов!!
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..скорее благодаря не революции, а галлюцинации в головах зебилов
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Ах, Иван. Смотри в мир современным взглядом. Идет революция среднего класса. Олигархической гидре конец.
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Ти чого? Думаешь у нас середнього класу 73%. Наівне...
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Практически большинство населения - все имеют маленький частный бизнес. Разве в Украине проживешь на зарплату служащего?
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Практично все населення має свій бізнес? нічого собі. Зеля став презом і пішли казки. Вже каріпції, геноцидних тарифов і тд немає.
Тепер переважна більшість населення виявляється має свій бізнес. Цікаво скільки часу требав буде г+г, щоб люди повірили в цю брехню?
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Буратино подал иск против папы Карло. Очень мило.
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Сразу видно, что кто меня стирает - слуга олигархата , а не народа. Все равно - олигархической гидре конец.
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Даунбасятко, еще вчера богдан(помощник душителя олигархической гидры) обьявил, что ОЛИГАРХАТА в Украине НЕТ!!Закончился вчера, уже победили))) читай новости от вчера)))
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Вот место подачи иска выбрали правильно, не первое дело на Беню в США, ждем когда амеры запросят экстрадицию Коломойши и посмотрим, как Вазелин будет его отмазывать) Обосрется по полной 100%, но в конце концов выдаст)
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Mr Vice President - выдаст если у Бэни на него компромата смертельного нет....
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Ой, а що ж ви так? Піндособандеровці!!! Портнову ці суди не підвладні!
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Все просто
е2-е4 шах - мат.
А Коломойский все бабло носит Окружному
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как вы думаете - пора закрывать там вклад ...или еще полюбоваться перетягиванием каната?
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АФИГЕТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!! Меня "разбанили"!..Зашёл(правда) с другого компа,домашний по АЙПИ заблокирован.."Приватбанк" подав позов до Коломойського в США - Цензор.НЕТ 207
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С Приватом что-то не так
Вот такая переписка была вчера
п.10 21.05.2019 года Кхххххххх. позвонил некий ХХХХХХ т.0990хххх721, представился сотрудником ПриватБанка, г.Киев, ул.Марины Расковы, 19 и сообщил, что Кхххххх. директор в предприятии ТОВ "Схххххх", ЕДРПО ххххххх ул. Пххххх с 26.01.2016 и получил кредит 12.04.2016 года - 45 т.грн.После разговора с работниками банка - М (физлица) и И корпоративный сектор сектор, Кхххххх. направил ПриватБанку заявление со страницы сайта ПриватБанка:Уважаемое руководство банка.Вас грабит предприятие ТОВ "Ххххх" ЕДРПО 4ххххх1 ул ПххххххИ, возможно предприятия из списка: хххх[, где мошенники меня и мою дочь записали директорамиПодробней в ххххНеобходимо принять меры.С уважением Кхххххххххх

Ответ ПриватБанка с help@pb.ua 22.05.2019 года 09-36
Уважаемый клиент, здравствуйте!
Ответ на Ваше обращение:
К сожалению, предоставленной информации недостаточно для рассмотрения Вашего вопроса. Опишите, пожалуйста, более детально, ситуацию, с которой Вы столкнулись. Опишите более детально, где указано, что Вы являетесь руководителем данного предприятия.
Если у Вас остались вопросы, напишите нам, ответив на это письмо.
С уважением, служба поддержки ПриватБанка.

Грабить это национальная черта олигархов.
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Mikhail Golub‏ @golub 5 мин.5 минут назад
Сын Коломойского был успешным баскетболистом в США, пока жадность его отца не заставила спортсмена срочно отказаться от мечты играть в NBA и эвакуироваться в Украину от расследования ФБР. Жадность - верный путь к бедности.

http://www.csuvikings.com/sports/m-baskbl/2018-19/bios/kolomoisky_gregory_9wkv …

"Приватбанк" подав позов до Коломойського в США - Цензор.НЕТ 9983
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Надо, чтоб ам. суд совершился над обнаглевшим Бабломойским.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Приватбанк" подал иск к Коломойскому в США (обновлено)
 
 
 
 
 
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