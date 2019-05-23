 "Приватбанк" подал иск к Коломойскому в США (обновлено)

Согласно информации на сайте суда, гражданский иск был подан 21 мая текущего года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Какая-либо информация о сроках его рассмотрения на сайте пока отсутствует.
Ресурс Law360 утверждает, что среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.
Согласно публикации Law360, в иске также фигурируют три "агента" этой схемы - Мордехай Корф (Mordechai Korf), Хаим Шохет (Chaim Schochet) и Уриэль Цви Лабер (Uriel Tzvi Laber) и около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.
В своем заявлении ПриватБанк заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более, чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, указывает этот юридический ресурс. Деньги пошли на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд, утверждается в иске.
По данным Law360, ПриватБанк обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошенническим переводам (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопросы "корпоративной вуали" – ИФ).
ПриватБанк представлен в суде юристами из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, говорится в публикации.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
Также на Цензор.НЕТ: Ни МВФ, ни ЕС, ни другие партнеры не будут смотреть сложа руки на возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, - член команды Зеленского Абромавичус
Тепер переважна більшість населення виявляється має свій бізнес. Цікаво скільки часу требав буде г+г, щоб люди повірили в цю брехню?
е2-е4 шах - мат.
А Коломойский все бабло носит Окружному
Вот такая переписка была вчера
п.10 21.05.2019 года Кхххххххх. позвонил некий ХХХХХХ т.0990хххх721, представился сотрудником ПриватБанка, г.Киев, ул.Марины Расковы, 19 и сообщил, что Кхххххх. директор в предприятии ТОВ "Схххххх", ЕДРПО ххххххх ул. Пххххх с 26.01.2016 и получил кредит 12.04.2016 года - 45 т.грн.После разговора с работниками банка - М (физлица) и И корпоративный сектор сектор, Кхххххх. направил ПриватБанку заявление со страницы сайта ПриватБанка:Уважаемое руководство банка.Вас грабит предприятие ТОВ "Ххххх" ЕДРПО 4ххххх1 ул ПххххххИ, возможно предприятия из списка: хххх[, где мошенники меня и мою дочь записали директорамиПодробней в ххххНеобходимо принять меры.С уважением Кхххххххххх
Ответ ПриватБанка с help@pb.ua 22.05.2019 года 09-36
Уважаемый клиент, здравствуйте!
Ответ на Ваше обращение:
К сожалению, предоставленной информации недостаточно для рассмотрения Вашего вопроса. Опишите, пожалуйста, более детально, ситуацию, с которой Вы столкнулись. Опишите более детально, где указано, что Вы являетесь руководителем данного предприятия.
Если у Вас остались вопросы, напишите нам, ответив на это письмо.
С уважением, служба поддержки ПриватБанка.
Грабить это национальная черта олигархов.
Сын Коломойского был успешным баскетболистом в США, пока жадность его отца не заставила спортсмена срочно отказаться от мечты играть в NBA и эвакуироваться в Украину от расследования ФБР. Жадность - верный путь к бедности.
http://www.csuvikings.com/sports/m-baskbl/2018-19/bios/kolomoisky_gregory_9wkv …
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?aname=published