 После Иловайской трагедии я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди, - Хомчак

"Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть. Чтобы обо мне черное не говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и я остался жив. И если Бог мне жизнь сберег, то я должен положить свою жизнь для того, чтобы изменить все в армии, что можно, чтобы люди не гибли", - сказал Хомчак журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "сегодня в моих приоритетах – это человек". "Потому что во всех стандартах НАТО первым проходит отношение к человеку, а вокруг этого человека тогда уже – все остальные стандарты обосновываются", - подчеркнул Хомчак.

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Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.