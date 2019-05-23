 После Иловайской трагедии я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди, - Хомчак

"Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть. Чтобы обо мне черное не говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и я остался жив. И если Бог мне жизнь сберег, то я должен положить свою жизнь для того, чтобы изменить все в армии, что можно, чтобы люди не гибли", - сказал Хомчак журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что "сегодня в моих приоритетах – это человек". "Потому что во всех стандартах НАТО первым проходит отношение к человеку, а вокруг этого человека тогда уже – все остальные стандарты обосновываются", - подчеркнул Хомчак.
Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
Хомчак - кваліфікований військовик, що виконує накази, навіть, якщо з ними не згідний. Бо інакше - який він військовик?
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. Размазать же ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Позывной "Упырь". Игорь Гофман в миру.
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/photos/a.255695991539326/753414555100798
Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в «черный список» попало большинство иностранных участников форума.
https://iz.ru/878798/dmitrii-laru/pervozakryvatel-zelenskogo-prosiat-zapretit-bazu-mirotvoretc
Сдаться Путину.
Мир любой ценой!
Втік заздалегідь кінувши армію.
І знову жаль, що не дали по заслузі, не позбавили звання.
Тепер буде працювати на медаль "За "Відвагу" у Іловайському котлі.Знищувати докази своєї вини у Іловайському котлі.
матьдивизию...
так демобилизуй всех нах - и дело с концом..