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 После Иловайской трагедии я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди, - Хомчак

Новоназначенный начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявляет, что мог погибнуть при выходе из Иловайского котла в августе 2014 года и теперь чувствует личную обязанность реформировать армию так, чтобы предотвратить гибель людей.

"Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть. Чтобы обо мне черное не говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов, и я остался жив. И если Бог мне жизнь сберег, то я должен положить свою жизнь для того, чтобы изменить все в армии, что можно, чтобы люди не гибли", - сказал Хомчак журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что "сегодня в моих приоритетах – это человек". "Потому что во всех стандартах НАТО первым проходит отношение к человеку, а вокруг этого человека тогда уже – все остальные стандарты обосновываются", - подчеркнул Хомчак.

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Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ, под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российские оккупанты убили 366 украинских воинов. Еще 429 - были ранены, 300 - попали в плен.

Источник: https://censor.net.ua/n3128437
 
   
 Топ комментарии
 
Риторика труса и демагога
С таким начштаба хорошо только капитулировать.
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у начальника ГенШтаба в приоритете должно быть:
- победа над врагом;
- защита суверенитета военными средствами;
Вывод: Хомчак малодушный трус и предатель!!!
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У вас вчера восемь военнослужащих в плен попало на всякий случай, впервые за много лет
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но дело не в кустах ведь. Делов том что именно Хомчак командовал оперцией в Иловайске. Именно он двала приказ командироу 40 бригады штурмовать Иловайск с 60% состава, и 30 % техники. Есть рапорт, в котором командир этой бригады, называет такой приказ преступным.
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А приказ давав Хомчак? Не Муженко? І три дні "не ссать!" давав не муженко по рації, коли росіяни перейшли кордон?
Хомчак - кваліфікований військовик, що виконує накази, навіть, якщо з ними не згідний. Бо інакше - який він військовик?
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Вы упорно не смотрели видео. Приказы давал Хомчак -именно он разделил на две колонны и дал приказ идти по походному, не дождавшись окончания переговоров. Военные небыли готовы прорываться боем.
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Дививсь. Там є питання. Але йти по "зеленому коридору" був наказ Муженка з генштабу. І були визначені маршрути. Хомчак їхав не в танку і гайнув у хмиз? Ну молодець. Мабуть не дурень. Треба було застрелитись?
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А ти, поцріотний пан(з бугра) краще вчи українську і не засирай своєю смердячою кацапською український інтернетпростір
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Думка реального Захисника Вітчизни:
Как "президент" президенту, дам вам господин Зеленский такой совет- если на той вершине на которую я вас поднял вместе с другими Украинцами вам не заложило уши от резкого взлета, вы его услышите.
Приняв на себя должность главнокомандующего, которую я в том числе Вам доверил, Вам придется запачкать руки в крови как своих сограждан, так и НАШИХ врагов. Командир который не готов посылать своих солдат в бой в котором кого то из них наверняка убьют- это пустое место. Такова участь всех командиров. Посылать людей на смерть ради общего блага. Размазать же ответственность по голове всего общества тут не получится. Или на Ваших руках будет наша кровь и кровь врагов, или Вы пустое место. Я голосуя за вашу фигуру голосовал за активизацию войны с врагом, а не за замораживание и рукопожатия с москалями одобренное на референдуме. Скрыться за мнением большинства которое конечно же проголосует за все что угодно, лишь бы не воевать не получится.
Я готов пролить свою кровь убивая врагов, а если Вы не готовы пролить МОЮ кровь- уходите. Оставьте свой пост и уходите. Между сытой жизнью и смертью в бою с врагом - я выберу смерть. И большинство моих товарищей тоже. Я много видел крепких парней которые хорошо пробегали дистанцию и много раз подтягивались на турнике в ППД. И красиво кричали путин-ху..ло. И видел парней с руками толщиной «со спичку», которые в бою прикрывали тех трусов в которых превратились бравые мускулистые крикуны. И беззубых дедов которые смело погибали на этой войне. И скажу я Вам ценность бойца не в его физической форме в первую очередь и не в его знаниях, и не в его готовности убедительно говорить. А в его готовности выполнить приказ который скорее всего приведет к его смерти.
Вы в хорошей физической форме и умеете убедительно говорить. Но вы боец или нет? Вот в чем вопрос? И я вам скажу без референдума - большинство населения страны трусы. Да, трусы не готовые погибнуть в реальном бою. И это нормально . В этом нет ничего позорного. Трус это не оскорбление а описание свойства характера. Но именно это природное их свойство заранее покажет Вам результат референдумов на тему войны.
Не хочу никого обидеть, но стадо баранов никогда не сможет искусать волков потому что у них зубы устроены для жевания травы. А несколько сторожевых собак которые обеспечивают целостность этого стада, всегда будут в меньшинстве, если устроить референдум во всей отаре на тему грызть волков или просто бежать. И результатом такого референдума будет то что все стадо погибнет. Мы от вас ждем эффективного командования которое приведет к уничтожению врага. И ключевое слово уничтожение. Потому что только мертвый враг перестает быть угрозой. А живой рано или поздно всадит нож в спину. Конечно не в Вашу. Если Вы не готовы посылать людей на смерть ради защиты интересов всего общества, проведите референдум на тему что бы отныне пост главнокомандующего мог занимать только кадровый военный, и только тот кто принимал личное участие в уничтожении врага. На такой референдум я согласен. Надеюсь мою мысль какой-нибудь порыв ветра все таки донесет до Ваших ушей. Пока еще с уважением.
Позывной "Упырь". Игорь Гофман в миру.
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Нормально. Тепер нехай дає покази під присягою нормальному генпрокурору, а не куму Мародера Луцику картавому
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Неофіте зелений, ти читав сам лист Гофмана, чи ні? До чого тут якийсь прокурор? Після Іловайської трагедії я мушу зробити все можливе, щоб в армії не гинули люди, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3203
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Первозакрыватель: Зеленского просят запретить базу «Миротворец»
Организаторы ЯМЭФ решили обратиться к новым властям Украины, когда в «черный список» попало большинство иностранных участников форума.
https://iz.ru/878798/dmitrii-laru/pervozakryvatel-zelenskogo-prosiat-zapretit-bazu-mirotvoretc
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" Я сделаю все возможное, что бы как можно меньше погибло наших Воинов , защитников суверенитета Украины, в борьбе за независимость и освобождение наших территорий захваченных, и оккупированных агрессором - кацапией ( читай россией)"...- вот что должен был сказать "новый" командарм...
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я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди, - Хомчак.

Сдаться Путину.
Мир любой ценой!
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Все очень легко и просто, для того что бы перестали гибнуть люди надо просто сдаться. Все.Большая жирная точка.Ясно одно что эта обосранная вонючка за Украину отдавать свою жизнь не собирается и защищать ее всему доступными способами не желает.
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Єдиний вихід , якщо зробити переклад слів генерала , це капітуляція . При підписанні капітуляції , необхідно долучити ООН , як гаранта .
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никто не может быть гарантом, кроме собственной армии!
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Начальник Генштаба сказал умные и правильные слова. Только полный ДУРАК или человек не ценящий ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ, может возражать.
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Яка жаль , що його не нагнула шальна шрапнель.
Втік заздалегідь кінувши армію.
І знову жаль, що не дали по заслузі, не позбавили звання.
Тепер буде працювати на медаль "За "Відвагу" у Іловайському котлі.Знищувати докази своєї вини у Іловайському котлі.
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Ага! Постройте большой-пребольшой подземный бункер, спрячьте туда армию. А все остальные будут его охранять....
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твою ж ты мать дивизию...
так демобилизуй всех нах - и дело с концом..
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Если армия воюет, то в ней (хочешь - не хочешь) будут гибнуть люди (воины), этот же не детский сад, а война - это не игра (а политика силы). Другое дело минимизировать потери до предельно разумных размеров согласно выполняемым задачам. Если, к примеру, будет поставлена задача взять москву за неделю, то 100-150 тысячные потери могут быть вполне разумными и приемлемыми!
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Молодець Хомчак. Мені сподобалось, що пан за те, щоб провести досконале дослідження подій в Іловайську. Там була зрада, як на мене.
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Поверил кацапам про безопасный коридор. Погубил под тысячу пацанов, триста пленных ,триста раненных, четыреста погибших Что такое тысяча воинов с оружием бросились бы на прорыв с оружием а их два часа выстраивали в колонну и расстреливали как в тире Как с таким можно жить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле Иловайской трагедии я должен сделать все возможное, чтобы в армии перестали гибнуть люди, - Хомчак
 
 
 
 
 
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