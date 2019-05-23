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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (201) референдум (1221) Россия (72843) Голос партия (8)

 "Опасно и безответственно", - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ

Лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук назвал "безответственной" идею референдума о мирных соглашениях с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это - старая политика ", - написал Вакарчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закона о референдуме нет. Провести его нельзя, - Залищук

Опасно и безответственно, - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы ожидаем пояснений, чтобы понять о чем все-таки речь": Кремль об идее референдума в Украине по переговорам с РФ

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.

На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3128435
 
   
 Топ комментарии
 
Вакарчук - схоже єдиний свідомий політик. Нарешті хтось це сказав. Де такі заяви від інших фракцій? Де Тимошенчиха? Чи вона виключно по зубажінню?
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Если подобные формулировки выдают люди с юридическим образованием, то пусть лучше отдадут обратно свои дипломы и не позорят свои учебные заведения. Проводить переговоры с РФ по прекращению боевых действий на Донбассе безусловно необходимо, нужно дать людям мир, освободить пленных и с почестями похоронить погибших. Но инициировать мирные переговоры с государством, которое оккупировало часть твоей территории - это прямая дорога к статье "Государственная измена"...верной дорогой идете, товарищи!
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Кацапы,запомните раз и навсегда, реванша пятой колонны в Украине не будет! Дорого, мы уже платим за свою свободу и дорого в ЕС и НАТО!
Донбасс вернется на условиях Украины!
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Опасно и безответственно было бы выносить на референдум вопрос о подготовке к полномасштабной войне. А так можно подписать аналог известного пакта и спокойно готовиться.
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ВСЕ ЗНАЮТ КАК ЗАКОНЧИЛСЯ БРЕКСИТ - компании стали закрывать автозаводы в Великобритании и перевозить их в Европу, и бизнес начал перед регистрацию в Европе. Так что КАБМИН И МЭЙ ДЕРЖАТСЯ ЗА ГОЛОВЫ- некому наполнять бюджет, чтобы содержать этих голосовавших идиотов
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Хочуть переголосувати. Думаю другий раз брексіт не пройде.
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Там огромные потери в экономике изза голосовавших бабок. Пенсию скоро нечем будет платить - бизнес выводит активы
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Досить балаканини, святославе. Зрозуміло, що цеобрізане зєльоне ЧМО зашкварюється дуже швидко. Тож НЕГАЙНО:
ЧІТКА, ВСІМ ЗРОЗУМІЛА ПРОГРАМА, в якій
ЧІТКО ВИСЛОВЛЕНІ ПОЗИЦІЇ по ВІЙНІ, МОВІ, ВІРІ, КАЛАМИЙСЬКОМУ і олігархам взагалі, з корупцією разом.
Потенціал в тебе великий , тільки не тягни , не розкачуйся - часу немає:
Разом спасемо УКРАЇНУ від обрізання. Іншого виходу немає : ПЕРЕМОГА АБО....ТЕЛЬ-АВІВ.
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Да людям не переговоры с РФ нужны или не нужны, людям нужна определенность, просто ничего более определенного никто не предлагает, только по сути ждать пока РФ сама развалится, но даже и это наверное удовлетворило людей, если бы было четко сформулировано и встроено в какую-то общую программу развития страны.
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Да не может быть никакой определенности. Ну какая может быть определенность, имея невменяемого соседа? У вас были невменяемые соседи? От которых никогда не знаешь, чего ждать - затопят вас или пожар устроят? Один уже обещал закончить войну за 2 месяца. Закончил? Зачем вставать на те же грабли?
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Определенности может быть достигнута, другой вопрос, что гарантий никто не дает, но их и так нет. В любом случае, неопределенность - самое тяжелое испытание для человека.
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Эта война всё равно закончится подписанием мирного соглашения. Или это будет тысячелетняя война?
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между Украиной и брянской, курской, белгородской, воронежской, ростовской народными республиками)).
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Чувак на твое мнение был запрос, большой, но ты оказался слабоват и сцыканул, посему иди пой, у тебя прекрасно получается )
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Вот именно поэтому такие конченные, тупые, недоразвитые, недалекие, примитивные, поверхностные люди как ты постоянно выбирают во власть отбитых уродов, которые потом их имеют, вместо того, чтобы выбрать умного и достойного человека, а не артистов разговорного жанра. Как же тошнит от этого убого народа, действующего чисто инстинктивно.
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Заздрість чорна , неприхована і брудна прямо струмиться з чорних ротів зєльоних саплівих мальчікав. Давайте, гавквйте ще більше і голосніше, а Свята вам оббрехати не вдастся, бо бруд до нього не пристає, принаймні, поки що. І ви правильно зрозуміли:
СВЯТОСЛАВ - реальна альтернатива зєльоній наволочі у ВР. І каламия це чудово розуміє Це і є головною причиною істерики, влаштованої зЄ ботами.
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Хороший парень - это не профессия. Вакарчук порошенковская консерва, как и порохососы на цензоре. Нагнали сюда продажную шваль, которая только умеет банить и круглосуточно лизать шоколадную жопу. Скоро кондитера посадят и на цензоре станет легче дышать. Барыга скажет - "Денег нет, но вы там держитесь." Бутусова тоже скоро спросят, что за рошенковский зоопарк развел на цензоре.
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"ПРА харошево парня " - ніхто і нє гаваріл, мацкальське падло.
Крім того, що Свят талановитий співак, він - ще й розумник, бо має кандидатьську ступінь з математики, два роки (з 17 по 19) навчався у Стендфорському Університеті по Програмі підготовки нових українських лідерів. Про мови (на відміну від зЄльоного вилупка знає , а не тільки "...вчився в спец школі...") говорити не буду - тут і так все зрозуміло. Для чого я все це тобі, **** з-за парєбріка кажу? Талановитий співак,математик і організатор з фундаментальною освітою, патріот - сиильна постать, яка , в очевидь, виграє на фоні клоуна і гравця куєм на піані. Крім того той факт, що у нього одночасно і потужно працюють обидві півкулі мізків говорить про його гентичну унікальність на противагу, зебілу-торчку і уклоністу. А нам УКРАЇНЦЯМ, потрібно зараз потужно підтримати його не тільки на виборах у ВР, а й в роботі по розбудові партії на місцях . Так що не 3.14діж , а робота і разом - до ПЕРЕМОГИ.
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Уважаемый Святослав Вакарчук и близседящие по мысли, по поводу проведения референдума. Для Вас она старая и непонятная, а идея ведь правильная. Обратите внимание, как отреагировал Кремль и пособники Кремля в Украине - ............
Вы вспомните, как Кремль кричал, что власть захватили бендеровцы, националисты, фашисты - сколько % проголосовало за националистов 2%. Украинцы доказалы, что они не быдло и не скотыняки. Президент начал бить тем же, чем Путин постоянно обращается к руководителям стран мира - " мы здесь ни причем, там сам народ определил с кем быть(имеется ввиду на оккупированных территориях)". Не сможет Кремль после рефендума доказать, что это кучка бандеровцев воротит народом.

Правильно действуете Владимир Александрович. Дай Б-г Вам, покровительства Б-га и Вы победите. Святослав, а вместо того, чтобы поддерживать Порошенка, призывайте поддерживать Зеленского, ведь в данное время он Президент Украины. А Вы так щиро отзываетесь о любви к Украине, а если не можете поддерживать, то хотя бы не лейти грязь и не давайте поддержки ворогам, которые хотят уничтожить Украину.
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А ШО , нехристь, слово БОГ РУКА НЕ ПОДНИМАЕТСЯ НАПИСАТЬ 😀😀😀?
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Чушь...голосовать будут и лугандонцьі😁 Никаких люстраций и политических преследований.И в РФ будут. А считать будут портнов со своими судами
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Почему бы вам не махнуть в советники к Додону? С таким-то умищем и не при деле.С вашими советами от Молдавии за 2 часа бы ничего не осталось.
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нельзя отдавать такой важный вопрос на "всенародный референдум", потому что в стране война, прекрасно работает вражеская пропаганда, абсолютно не скрываясь, трещат со всех каналов агенты влияния соседней страны-параши плюс откровенно мафиозные группировки в некоторых крупных городах, и все это почему-то у нас принято называть демократией, хотя с настоящей демократией такие реальные угрозы безопасности государства ничего общего не имеют..., как проголосуют люди, которым в уши льют откровенную лажу, тот еще вопрос...
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Сделать сильную армию,возможно только в том случае когда этот вопрос ответ финансируется,кем?У нас же су ка столько мильярдеров и тех кто подписывал соглашение при кравчуке о помоши.
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я знову ж, в 2816-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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безответственно- это войну называть АТО или ООС, торговать с врагом и мародёрить. а не в том, чтобы узнать мнение людей и узнать реально, сколько у нас в стране любителей путенского рейха.
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Гепа с портновьім посчитают😂 Внешнеполитические вопросьі на референдуме- нонсенс для альтернативно одаренньіх. Сильньіе люди признают свои ошибки и делают вьіводьі.
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??? из набора слов выше понял только то, что мнение может быть одно, сильное, волевое и шоколадное.
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Странно...про референдумьі на внешнеполитические темьі есть что сказать? Прецедентьі или что еще.
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прецедент)): голландцы проголосовали против ассоциации ЕС и Украины. результат, надеюсь, вы знаете.
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Телефон...без редактора. Не вьічитал. А про скандал со вмешательством в єтот самьій референдум сльішали?
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константен
Обратите свое и чужое внимание...со вчерашнего дня ботозели начали массово писать о дальнейшей безперспективности борьбьі с РФ. При том, что там запаса прочности сейчас нет никакого...потеря управляемости и бунтьі на местах. Крах банковской , пенсионной системьі и добьівающей промьішленности. Космо и авиостроения. Отчего и ресурсьі такие брошеньі
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зе!сепаратізм не пройде! кацапсіни нам не друзі! клоунофіли ідін на*** із звоїми мишадіннарод і ваш путін-*уйло!
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Не пошёл на президентские выборы - теперь не гавкай. А так, ещё не известно, чем бы закончилось. Во всяком случае, у Зелюка было бы меньше поводов хрюкотать о своём охрененном рейтинге.
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У цьому питанні згідна з Вакарчуком і мені до лампи яка там за ним політична сила стоїть. А Богдану велике "Фе". Хай там займається АП і не лізе у політику.
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Богдан не для того туди прийшов, аби одразу закінчувати. Там і Портнов поруч, і Азіров обіцяв підтягнутися. Мабуть, зєбіли про це й мріяли.
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Вакарчук 2019
Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально
Вакарчук 2014
Вопросы федерализации и языка не надо бояться решать на общегосударственных референдумах......
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не тиражируй кремлёвскую методичку
в 14 году президентом был Янукович, если помнишь
и языковый закон провластная Рада приняла тогда для разжигания антимайданных настроений в Крыму и "новороссии"
то же и по федерализации: по конституции Украины эти вопросы решаются на ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ референдуме, а не на фейковых референдумах под надзором "зелёных человечков"
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Речь идет только о том, что Вакарчук это говорил, а не о верности такого пути. Ну сейчас, конечно, он поет другое.
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***
Я вгрызаюсь в землю... за вас!
Чтоб вы жили всегда хорошо.
Что бы слезы не лИлись из глаз
И победное солнце взошло!

Что бы мразь из московских болот
Не стреляла по вас никогда!
Не терзала наш славный народ..
Не бомбила мои города...

Что бы хаты не знали огня,
Что бы мать не теряла сынов.
Чтобы дочь не забыла меня,
Чтобы дети дождались отцов..

И настанет Победы наш час,
Мирным небом из наших грез!
Я стою тут на смерть - за вас,
За свою Украину... без слез!.
(зі збірки віршів воїнів АТО)
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"Чи згодні ви, щоб вам платили ЗП 100000 баксів? 1. Так 2. Ні. Маловато будєт, зрада
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Закон України про статус ордло, прийнятий при Порошенку, давно бачили? Його без референдуму прийняли. Подобається? Не зрада, нє? Не будемо його обговорювати? Хороший закон, чого його обговорювати

"Небезпечно і безвідповідально", - Вакарчук про ідею референдуму про мирні угоди з РФ - Цензор.НЕТ 2804
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И чем он тебе не нравиться? Он действует по нескольким пунктам,только для ордло и ограниченное время.
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референдум нужен с вопросом о дынырах и лынырах- прекратить всякое сообщение, отгородиться стеной и остановить всяческие выплаты. о Крыме можем забыть, при Пуйле его никто не отдаст, да и не при пуйле.
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не нужен. есть конституция и уголовный кодекс. просто выполнять.
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Вакарчук не доверяет Украинскому народу, не верит Украинцам, не верит в их СОЗНАНИЕ?
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вакарчук просто не ***********, в отличие от тебя
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а как же уголовный кодекс? там статья на эту тему есть.
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Ідея про референдум, на мій погляд, не феншуйна, але ж, як вже багато хто казав у нас немає закону про референдум, так що це поки що ні про що.
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Государство для людей или люди для государства расходный материал?
А на желания большинства украинцев -> нас-рать!
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А за что бьі Вьі хотели голосовать на референдумах? Какие вопросьі?
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Штирлиц вы идёте на референдум?
-Какой референдум?
-Сталин проводит референдум о мире с нами.
-После того как Германия оккупировала часть СССР и продолжает наступать на Москву?!
-Что вас смущает Штирлиц?Сталин так видит.Так вы идёте?Мы вам и урну приготовили.
"Небезпечно і безвідповідально", - Вакарчук про ідею референдуму про мирні угоди з РФ - Цензор.НЕТ 8740
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Мудрый и ответственный человек. Вот за кого можно было голосовать без риска!
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З того часу багато води і крові витекло, порозумнішали і подорослішали всі і Свят разом з усіма.
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Цiна питаня.
Як поставити питаня?
"Потрiбен Україні мир?" "Так" / "Ні".
Яка ваша відповідь?
А якою ціною вас вже не спитають!
От це і є маніпуляція.
А потім волають "Мы не этого хотели !!!!!"
Занайоми воланя?!
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Не референдум нужен,а войска оон и нато на всем протяжении границы с ***********,и полный разрыв всех связей,и развивать,экономику,армию и интегрироваться в европу.Все одно,возврат окупированных территорий будет возможен только после краха ***********.
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Никаких официальных заявлений не было. Это всего лишь частное припущение Богдана на ток-шоу. К чему переполох?
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Вялый, шо ты предлагаешь? Критиковать все горазды, а предложить что-то конкретное ума нэма. Про Нормандские-Уянские форматы не надо, хватит, наелись
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То два пальці в рота і жери лайно від зцелЬОнського
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Опасно и безответственно", - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ
 
 
 
 
 
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