 "Опасно и безответственно", - Вакарчук об идее референдума о мирных соглашениях с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Понимает? Так или иначе, но это не новая политика. Это - старая политика ", - написал Вакарчук.
20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал среди своих приоритетов прекращения огня на Донбассе и возвращение утраченных территорий.
На следующий день глава Администрации президента Андрей Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.
ЧІТКА, ВСІМ ЗРОЗУМІЛА ПРОГРАМА, в якій
ЧІТКО ВИСЛОВЛЕНІ ПОЗИЦІЇ по ВІЙНІ, МОВІ, ВІРІ, КАЛАМИЙСЬКОМУ і олігархам взагалі, з корупцією разом.
Потенціал в тебе великий , тільки не тягни , не розкачуйся - часу немає:
Разом спасемо УКРАЇНУ від обрізання. Іншого виходу немає : ПЕРЕМОГА АБО....ТЕЛЬ-АВІВ.
СВЯТОСЛАВ - реальна альтернатива зєльоній наволочі у ВР. І каламия це чудово розуміє Це і є головною причиною істерики, влаштованої зЄ ботами.
Крім того, що Свят талановитий співак, він - ще й розумник, бо має кандидатьську ступінь з математики, два роки (з 17 по 19) навчався у Стендфорському Університеті по Програмі підготовки нових українських лідерів. Про мови (на відміну від зЄльоного вилупка знає , а не тільки "...вчився в спец школі...") говорити не буду - тут і так все зрозуміло. Для чого я все це тобі, **** з-за парєбріка кажу? Талановитий співак,математик і організатор з фундаментальною освітою, патріот - сиильна постать, яка , в очевидь, виграє на фоні клоуна і гравця куєм на піані. Крім того той факт, що у нього одночасно і потужно працюють обидві півкулі мізків говорить про його гентичну унікальність на противагу, зебілу-торчку і уклоністу. А нам УКРАЇНЦЯМ, потрібно зараз потужно підтримати його не тільки на виборах у ВР, а й в роботі по розбудові партії на місцях . Так що не 3.14діж , а робота і разом - до ПЕРЕМОГИ.
Вы вспомните, как Кремль кричал, что власть захватили бендеровцы, националисты, фашисты - сколько % проголосовало за националистов 2%. Украинцы доказалы, что они не быдло и не скотыняки. Президент начал бить тем же, чем Путин постоянно обращается к руководителям стран мира - " мы здесь ни причем, там сам народ определил с кем быть(имеется ввиду на оккупированных территориях)". Не сможет Кремль после рефендума доказать, что это кучка бандеровцев воротит народом.
Правильно действуете Владимир Александрович. Дай Б-г Вам, покровительства Б-га и Вы победите. Святослав, а вместо того, чтобы поддерживать Порошенка, призывайте поддерживать Зеленского, ведь в данное время он Президент Украины. А Вы так щиро отзываетесь о любви к Украине, а если не можете поддерживать, то хотя бы не лейти грязь и не давайте поддержки ворогам, которые хотят уничтожить Украину.
Обратите свое и чужое внимание...со вчерашнего дня ботозели начали массово писать о дальнейшей безперспективности борьбьі с РФ. При том, что там запаса прочности сейчас нет никакого...потеря управляемости и бунтьі на местах. Крах банковской , пенсионной системьі и добьівающей промьішленности. Космо и авиостроения. Отчего и ресурсьі такие брошеньі
Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально
Вакарчук 2014
Вопросы федерализации и языка не надо бояться решать на общегосударственных референдумах......
в 14 году президентом был Янукович, если помнишь
и языковый закон провластная Рада приняла тогда для разжигания антимайданных настроений в Крыму и "новороссии"
то же и по федерализации: по конституции Украины эти вопросы решаются на ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ референдуме, а не на фейковых референдумах под надзором "зелёных человечков"
Я вгрызаюсь в землю... за вас!
Чтоб вы жили всегда хорошо.
Что бы слезы не лИлись из глаз
И победное солнце взошло!
Что бы мразь из московских болот
Не стреляла по вас никогда!
Не терзала наш славный народ..
Не бомбила мои города...
Что бы хаты не знали огня,
Что бы мать не теряла сынов.
Чтобы дочь не забыла меня,
Чтобы дети дождались отцов..
И настанет Победы наш час,
Мирным небом из наших грез!
Я стою тут на смерть - за вас,
За свою Украину... без слез!.
(зі збірки віршів воїнів АТО)
А на желания большинства украинцев -> нас-рать!
-Какой референдум?
-Сталин проводит референдум о мире с нами.
-После того как Германия оккупировала часть СССР и продолжает наступать на Москву?!
-Что вас смущает Штирлиц?Сталин так видит.Так вы идёте?Мы вам и урну приготовили.
Як поставити питаня?
"Потрiбен Україні мир?" "Так" / "Ні".
Яка ваша відповідь?
А якою ціною вас вже не спитають!
От це і є маніпуляція.
А потім волають "Мы не этого хотели !!!!!"
Занайоми воланя?!