EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  7465  174
Все про:Администрация_Президента (1493) Богдан (26) Конституция (2019)

 Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, - глава АП Богдан

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что украинская Конституция далеко не идеальна и ее нужно реформировать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава АП сказав в интервью телеканалу "112".

"Конечно, у нас много мнений по реформированию Конституции. Все президенты начинали всегда конституционную ассамблею, она по-разному называлась, и разрабатывали проекты новых Конституций. Возможно, мы тоже пойдем по этому пути, но пока такое решение не актуально. У нас есть более насущные проблемы. У нас есть правовая проблема, и общество должно понимать, что наша действующая Конституция, которая то возвращалась, то отменялась, возвращалась снова, далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, экономики опять-таки. Потому что сильная Конституция, где зашито много противовесов, взаимного контроля различных органов, является первым мотиватором развития общества и экономики. Есть развитые страны, где Конституция работает на отлично. Поэтому, возможно, да, но это точно не в первые годы правления новоизбранного президента", - заявил Богдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы готовы идти навстречу и решать этот конфликт мирно, - глава АП Богдан об отношениях Украины и РФ

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3128434
 
 
 Топ комментарии
 
Вы ахуевшие существа!
Майданы не из за Конституции, а власти избранной народом, не избавившемуся от рабства в головах!
Куча стран живет по Конституциям написанным еще в 18 веке и им нормально, а эти все норовят туда влезть! Закончите суки судебную реформу, а потом туда лезьте!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
За 3 дня ты уже реально утомил своими тупыми высерами, недолюстрированый вазелиновый юрист!!!
 показать весь комментарий
 
Ты сам и есть негативное явление Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, - глава АП Богдан - Цензор.НЕТ 9896
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вдаримо Конституцією по Революціях !?

все-таки у юристів досить збочене трактування Логіки та Життя
 показать весь комментарий
 
 
Разбежавшись прыгнем мы в дефолт
Вот мы есть а завтра нас не стало

И пока у нас, на закоооны болт
Ложат все кто ни попало....

(продажи "кравчучек" растут)

Владельцы фабрики по пошиву и сборке этих полезных вещей:
 показать весь комментарий
 
 
Майданы случались не из-за плохой Конституции, а из-за нежелания ее соблюдать, манипулирования законами и обыкновенного паскудства жуликов при власти. Вот как сейчас с роспуском парламента. Здесь так просто уже не выберетесь из болота, Богдан. Рано или поздно это взорвется.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан..
придурок... Наша чинна Конституція аж ніяк не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ, - глава АП Богдан - Цензор.НЕТ 1440


я навіть не запитую ,де і коли революціонери(майданники ) користівались старою Конституцією?


вони власне прийшли її ЗНИЩИТИ.
 показать весь комментарий
 
 
Сучий перец. Наша чинна Конституція аж ніяк не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ, - глава АП Богдан - Цензор.НЕТ 747 Конституция ему мешает - не даёт возможности объединиться с мышебратьями с помощью "референдума за мир".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
чукча австралийская перед тем как сернуть рошенками попробуй текст статьи читать
 показать весь комментарий
 
 
горит-туши, а то до твоей тролефабрики пламя дойдет, хотя...это ж не плохо ??? жаренный срузлик ???
 показать весь комментарий
 
 
Зепаратизм не пройдет...с помощью ботов- тем более😆
 показать весь комментарий
 
 
зе, знімай цього дебіла, бо він тебе потопить! для нього майдан -- негативне явище!
 показать весь комментарий
 
 
Олигархов уже побороли. Их уже нету, как заявили в "Зе-манде"...
Коррупцию видимо тоже побороли, так как СМИ уже молчат про нее...
Теперь надо поменять Конституцию и сразу исчезнут все негативные события...
 показать весь комментарий
 
 
Так уровень коррупции и определяется - на сколько СМИ зазомбировали лохторат о её масштабах и последствиях...
 показать весь комментарий
 
И на тебя ещё майдан будет. С вашими тупыми заявлениями.
 показать весь комментарий
 
 
ну....и кто теперь сомневается...надо было люстрировать п*длу или нет?
 показать весь комментарий
 
 
Зелекторат не будет люстрировать, ведь он ему сказал, что его должность не попадала под люстрацию. Неужели зекторат будет это проверять - попала или нет, ведь мессия избрал его в помощники?
 показать весь комментарий
 
 
Нехай виговориться, а то не всі ще 73% щось зрозуміли. А в загалі, якщо заважають закони, обери іншу країну.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан, ты бы для начала попробовал соответствовать существующей Конституции, а не нарушать ее в первые же дни пребывания у власти. Были уже такие "изменятели" под себя нашей Конституции, вызвали на себя "негативные явления" в виде Майдана, а сейчас пытаются отыграть все назад. Так вот, хрен вам на все рыло! А то тоже познакомитесь с "негативными явлениями", уроды.
 показать весь комментарий
 
 
"Майданы и прочие НЕГАТИВНЫЕ явления..." - все, спалил бурят свою компашку окончательно. Уже даже не стараются базар фильтровать. Ну а че ж...на постах - все друганы и бизнес-партнеры, скоро и Рада ручная будет, ну чего им бояться?
 показать весь комментарий
 
 
Майдани в Україні починаються після того як отакі як Богдан і Зеленський - "Слуги Коломойского" або іншого олігарха починають "Безпредел" і починають нагло грабувати народ. А не тому що погана Конституція чи інші закони. Закони і "бюрократичні" процедури є всіх країна, щоб обмежити дії представників влади. Як раз в успішних країнах оці бюрократичні процедури чітко дотримуються і не думають міняти бо новому "цярку" щось не подобається.
 показать весь комментарий
 
 
Послухай богдане, ти ж львів'янин, і де твій вільний дух??? Ти ще молодий звідки ти набрався совкоаого мишлення? Народ Украіни має повне право на протест, а ти дебіл хочеш то заборонити, то ти помилився краіною, для тебе ліпше зникнути і більше не відкривати свій поганий писок!!! Чмо, ти не львів'янин ти чмо монголоідне та і обличе твоє подібне на монголоіда!!!
 показать весь комментарий
 
 
Може він хотів сказати, що у Конституцію треба реформувати в тому сенсі, що вписати в неї право народу на Майдан окремим реченням?
 показать весь комментарий
 
Таке враження, ніби прорвало каналізацію.
 показать весь комментарий
 
 
константен
Обратите свое и чужое внимание...со вчерашнего дня ботозели начали массово писать о дальнейшей безперспективности борьбьі с РФ. При том, что там запаса прочности сейчас нет никакого...потеря управляемости и бунтьі на местах. Крах банковской , пенсионной системьі и добьівающей промьішленности. Космо и авиостроения. Отчего и ресурсьі такие брошеньі
 показать весь комментарий
 
То есть "майдан" - негативное явление?
 показать весь комментарий
 
 
Сподіваюсь що скоро недолюстрована прокладка Каломойського відчує весь негатив Майдану на собі.
 показать весь комментарий
 
 
Найбільш негативне явище, це люди, які прийшли зараз до влади в Україні.
 показать весь комментарий
 
 
А презентували цього типа як "грамотного юриста".
Правильно Єгор Соболєв розпочав движ за зняття цього типа.
 показать весь комментарий
 
 
Несложно догадаться - под усовершенствованием конституции он подразумевает федерализации Украины.
 показать весь комментарий
 
 
особисто прихильник федералізації ,звичайно не під час війни і з підказками"із-за порєбрика"..
тому вважжаю ,що децентралізація навіть "за гройсманом" -хороша справа.

Головне -формування бюджету знизу вверх ,а не так ,як зараз...

зробили "лякалку "з слова "федералізація" ((((
Соборники,що втратили Крим і частину Донбасу.
ТАК ,САМЕ ЇХ ДОЛБО...БІЗМ.
 показать весь комментарий
 
Такое ощущение, что я Лукашенко читаю 1996.....
 показать весь комментарий
 
 
73% захотели новых быстрых эффективных справедливых ......... реформ. Главное -- быстрых.
 показать весь комментарий
 
 
А слышали его многочасовую истерию в начале 2014 года - Я у себя Майдана не допущу?
 показать весь комментарий
 
Я не исключаю, что он имел в виду не доводить дело до "майданов", т.е. упреждать заранее всё негативное, что может приводить к таким явлениям. Например не было Януковича в президентах, может и в майдане не возникла бы надобность. Иначе понимать это заявление нельзя, ибо тогда его сразу надо выгонять и подальше к ИВК.
 показать весь комментарий
 
 
Янукович по сравнению с хабадником Зеленским-это цветочки
 показать весь комментарий
 
Человек, занимающий такой пост должен уметь четко формулировать свои мысли. Хотя, если он прожженный юрист, никогда он этого делать не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Система проста: Богданчик договорится - все на него спихнут. Следующего поставят и т.д. А Президент - ни при делах, весь чистый в помыслах и в целлофане. Аки ангел во плоти. Наша чинна Конституція аж ніяк не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ, - глава АП Богдан - Цензор.НЕТ 1117
 показать весь комментарий
 
 
похоже чувак , типа глава ап начал 3.14здеть не по делу. чуваки думают что взяли быка за рога))))
мальдивский так тоже думал. вован, можешь хреново кончить))))
 показать весь комментарий
 
 
Шо це за гівно, я вас питаю? Шо це за морда тупа? Звідки воно таке недолуге вилупилося? Шо не відкриє рота, то всереться.
 показать весь комментарий
 
 
ну як же, це сублімація нашого бидловиборця
 показать весь комментарий
 
 
Майдан негативное явление? Идиот.В Конституциях многих стран мира прописано право народа на восстание (США,Франция).если власть начинает забываться.
 показать весь комментарий
 
 
ага-ага, ты пойди попробуй где-нибудь в США восстань против власти )

Потом расскажешь шо с тобой там за это сделают. Простой пример - несколько лет назад негры в США протестовали против убийств копами чернокожих. Естественно их протесты были абсолютно мирными, без оружия. Но копы тупо всех разогнали, особо активных - перестреляли. Майдан закончился.
 показать весь комментарий
 
Копи порушували конституцію? Нє?.. Випадково прибили одного підлітка-гопника, який від них втікав у бандитському кварталі. Ай-яй-яй! Революція!!!!! Нарррррод, ууууу!!!
 показать весь комментарий
 
Карлсон Йосипович, Майданы возникают тогда, когда по Конституции топчутся ногами!
 показать весь комментарий
 
 
Правильно! Не будемо порушувати закони як в Кацапстані. Заборонити Майдани і протести в Конституції!
 показать весь комментарий
 
 
Ладно,где обещанные аресты топ-чиновников-воров?
 показать весь комментарий
 
 
Уявляю як Сталін ініціює народний референдум зі словами "Не нам політикам обирати агресор Германія, чи ні. Це питання має вирішувати народ"
 показать весь комментарий
 
печально что такую такую пургу несет главзебил презебила.
 показать весь комментарий
 
 
А что еще может говорить бывший сотрудник администрации януковича?
Не будь майдана-2013/14 он бы уже 5 лет назад был бы на вершине горы. А так -- только взобрался.
 показать весь комментарий
 
 
ага. негативное явление - майдан, а не мудаки типа янукович/коломойский.

всё понятно?
 показать весь комментарий
 
 
А может спалить украинскую конституцию в печке, а взамен пойти купить в ларьке американскую, английскую, немецкую и принять ее? В мире все давно уже придумано и открыто, не нужно головой стену прошибать если рядом дверь открытая.
 показать весь комментарий
 
Зашел чтобы высказать свое возмущение от слов нового главы АП... А тут уже и без меня всё сказали. Наша чинна Конституція аж ніяк не ідеальна. Чому є доказом існування майданів та інших негативних явищ, - глава АП Богдан - Цензор.НЕТ 1657

Ничего, ребята! Это только 4-й день жития по-новейшему! То ли еще будет!
Это они пока еще говорят. А вот как делать начнут..........
 показать весь комментарий
 
 
всегда вспоминаю футбольных комментаторов-" да, проигрывают пока наши ребята ..счёт 3-0..но не отчаиваемся, это только пятая минута матча!"
 показать весь комментарий
 
Шоколадний хряк і його шобла , все зробили щоб привести до влади пропутінську , антиукраїнську маріонетку. Безумовно, зараз для виду надувають щоки, мол українці винуваті. Гниди.
 показать весь комментарий
 
 
Майдан для него негативное явление.
Кого вы выбрали, зебилы?
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это "мы понять можем"(С).
У "коземанды"(С), в отличие от Остапа Бендера, есть только два способа "легального отъема денег"(С):
- пойти с протянутой рукой на Запад, к МВФ. Этот путь для них закрыт, после разговоров о ре-приватизации Привата и референдуме "а не лучше ли нам всем в таежный союз"
- пойти с протянутой рукой запоребрик. Оттого и майдан, как "негативное" явление, иначе как же просить денег запоребриком?
Правда, есть одна тонкость, мааааленькая такая: Богдан-Беня-Зеля запоребриком не нужны. Не для того запоребриком 5 лет пестовали ЗАКОННОИЗБРАННОГО Президента Януковича в Ростове с ЗАКОННОНАЗНАЧЕННЫМ Премьером Азировым, чтобы Богдану власть вместе с деньгами отдавать.
 показать весь комментарий
 
 
"Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, - глава АП Богдан"

То есть когда Богдан был ЗАМЕСТИТЕЛЕМ Министра Юстиции, его Конституция полностью устраивала.
А как референдум о "русском мире" решили замутить - так сразу перестала.
ПЕШИ ГАВАРИ ИСЧО.
 показать весь комментарий
 
 
Это он сейчас Майдан так обосрал ? А дальше шо - Небесную сотню обзовёт "скачущими рогулями и бомжами" ? На гиляку его !
 показать весь комментарий
 
 
Давай, Богдан жги-отжигай.
Какую феодальную систему построил Данилыч, не система - броня.
Сейчас "русский мир" после референдума "о мире" придет, и под себя все отожмет.
Хана системе.
АСТАНАВИТЕСЬ.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, - глава АП Богдан
 
 
 
 
 
 вверх