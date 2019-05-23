"Наша действующая Конституция далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, - глава АП Богдан"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава АП сказав в интервью телеканалу "112".
"Конечно, у нас много мнений по реформированию Конституции. Все президенты начинали всегда конституционную ассамблею, она по-разному называлась, и разрабатывали проекты новых Конституций. Возможно, мы тоже пойдем по этому пути, но пока такое решение не актуально. У нас есть более насущные проблемы. У нас есть правовая проблема, и общество должно понимать, что наша действующая Конституция, которая то возвращалась, то отменялась, возвращалась снова, далеко не идеальна. Чему является доказательством существование майданов и прочих негативных явлений, экономики опять-таки. Потому что сильная Конституция, где зашито много противовесов, взаимного контроля различных органов, является первым мотиватором развития общества и экономики. Есть развитые страны, где Конституция работает на отлично. Поэтому, возможно, да, но это точно не в первые годы правления новоизбранного президента", - заявил Богдан.
Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.
Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.
Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.
все-таки у юристів досить збочене трактування Логіки та Життя
Вот мы есть а завтра нас не стало
И пока у нас, на закоооны болт
Ложат все кто ни попало....
(продажи "кравчучек" растут)
Владельцы фабрики по пошиву и сборке этих полезных вещей:
придурок...
я навіть не запитую ,де і коли революціонери(майданники ) користівались старою Конституцією?
вони власне прийшли її ЗНИЩИТИ.
Коррупцию видимо тоже побороли, так как СМИ уже молчат про нее...
Теперь надо поменять Конституцию и сразу исчезнут все негативные события...
Обратите свое и чужое внимание...со вчерашнего дня ботозели начали массово писать о дальнейшей безперспективности борьбьі с РФ. При том, что там запаса прочности сейчас нет никакого...потеря управляемости и бунтьі на местах. Крах банковской , пенсионной системьі и добьівающей промьішленности. Космо и авиостроения. Отчего и ресурсьі такие брошеньі
Правильно Єгор Соболєв розпочав движ за зняття цього типа.
тому вважжаю ,що децентралізація навіть "за гройсманом" -хороша справа.
Головне -формування бюджету знизу вверх ,а не так ,як зараз...
зробили "лякалку "з слова "федералізація" ((((
Соборники,що втратили Крим і частину Донбасу.
ТАК ,САМЕ ЇХ ДОЛБО...БІЗМ.
мальдивский так тоже думал. вован, можешь хреново кончить))))
Потом расскажешь шо с тобой там за это сделают. Простой пример - несколько лет назад негры в США протестовали против убийств копами чернокожих. Естественно их протесты были абсолютно мирными, без оружия. Но копы тупо всех разогнали, особо активных - перестреляли. Майдан закончился.
Не будь майдана-2013/14 он бы уже 5 лет назад был бы на вершине горы. А так -- только взобрался.
всё понятно?
Ничего, ребята! Это только 4-й день жития по-новейшему! То ли еще будет!
Это они пока еще говорят. А вот как делать начнут..........
Кого вы выбрали, зебилы?
У "коземанды"(С), в отличие от Остапа Бендера, есть только два способа "легального отъема денег"(С):
- пойти с протянутой рукой на Запад, к МВФ. Этот путь для них закрыт, после разговоров о ре-приватизации Привата и референдуме "а не лучше ли нам всем в таежный союз"
- пойти с протянутой рукой запоребрик. Оттого и майдан, как "негативное" явление, иначе как же просить денег запоребриком?
Правда, есть одна тонкость, мааааленькая такая: Богдан-Беня-Зеля запоребриком не нужны. Не для того запоребриком 5 лет пестовали ЗАКОННОИЗБРАННОГО Президента Януковича в Ростове с ЗАКОННОНАЗНАЧЕННЫМ Премьером Азировым, чтобы Богдану власть вместе с деньгами отдавать.
То есть когда Богдан был ЗАМЕСТИТЕЛЕМ Министра Юстиции, его Конституция полностью устраивала.
А как референдум о "русском мире" решили замутить - так сразу перестала.
ПЕШИГАВАРИ ИСЧО.
Какую феодальную систему построил Данилыч, не система - броня.
Сейчас "русский мир" после референдума "о мире" придет, и под себя все отожмет.
Хана системе.
АСТАНАВИТЕСЬ.