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 Политика Украины
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Все про:Байден (414) США (14987) Хербст (67) Atlantic (2) Burisma (1)

 Совместные инициативы Atlantic Council и Burisma отвечают национальным интересам Украины, - экс-посол США Хербст

Украинские проблемы переплелись с очень эмоциональной внутренней политикой Америки.

Об этом заявил Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) в интервью Hromadske International, сообщает Цензор.НЕТ.

Хербст ссылается на недавнюю политическую драму вокруг обвинений в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена. В 2014 году его сын, Хантер Байден, исполнял обязанности директора крупнейшей в Украине частной газодобывающей компании Burisma. Некоторые эксперты считают, что это создало конфликт интересов для тогдашнего вице-президента.

"Могу сказать, что люди, которые знают Украину, четко понимают, что существует очень мало конкретики, очень мало доказательств обвинений в отношении "вмешательства Украины в президентские выборы в США в 2016 году", предполагаемых нарушений со стороны нашего посольства в Украине. Также очень мало или вовсе нет доказательств того, что действия вице-президента Байдена в Украине были связаны с защитой Burisma", - цитирует gazeta.ua слова Джона Хербста.

Ему известно о сложностях, которые ранее были у компании, но, по словам Хербста конфликт исчерпан и сегодня к компании не может быть вопросов.

"Я знаю, что в прошлом были вопросы относительно деятельности Burisma…В частности, мне известно, что один из наших послов в Украине, Джеффри Пайетт, очень критиковал генерального прокурора г-на Шокина. Его критика заключалась в том, что Шокин не предоставил информацию лондонскому Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах по делу касательно украинского правительства и Burisma, и это имело какое-то отношение к провалу данного дела для украинского правительства. Поэтому я подумал об этом, когда возникла идея работать с ними [Burisma]. Мне принесли решение лондонского судьи который [согласно своему письменному решению] закрыл дело, потому что правительство Великобритании не предоставило достаточных доказательств. Как только я это увидел, я не знал о каких-либо конкретных обвинениях против Burisma, которые, как вы могли бы сказать, были очень и очень тревожными", - заявил Джон Хербст, отвечая на вопрос о дальнейшем сотрудничестве между Atlantic Council и Burisma.

Хербст настаивает на том, что Burisma зарекомендовала себя как "хороший партнер", а совместные мероприятия Atlantic Council и Burisma отвечают национальным интересам Украины. Соответственно сотрудничество продолжится и в будущем.

Источник: https://censor.net.ua/n3128433
 
 
 Топ комментарии
 
это только дибильнутые свидетели секты мародера связывают художественный фильм с жизнью, адекватные украинцы не понимают этого рошенодерьма
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А кого сейчас уже волнует...было-не было?? Зебени уже свое дело сделали...проголосовали...
А теперь на них уже можно положить то...чем презЕдент на рояле играл....
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это только дибильнутые свидетели секты мародера связывают художественный фильм с жизнью, адекватные украинцы не понимают этого рошенодерьма
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Очень даже понимают. Дерьмовая сущность, выдаваемая за шиколад, - это так по по-порохоботски, по заветам хитрожёлтого поденького педро. Загадили уже своей блевотиной всё СМИ пространство.
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В любой теме высираются порохоботы. ****,вам пороблено, чи що?
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рошено-ахмет хочем место в новой раде, шоб на нары не пойти, посмотри ночные статьи, они круглосуточно
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крыша Злочевского - Джо Байден и два предыдущих посла США в Украине, в их числе и Хербст..
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злочевские - все го лишь алчные папуасы, марионетки международной мафии. И белые люди в США имеют право знать об этих делишках, даже если это не нравится членам мафии
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А вы плюньте на это, как, слюной, вот так. Всякое лезет в Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовместные инициативы Atlantic Council и Burisma отвечают национальным интересам Украины, - экс-посол США Хербст
 
 
 
 
 
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