 Реформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО, - Хомчак

"Реформирование Генерального штаба уже началось. Оно началось с того момента, как Украина заявила, что она идет по курсу, направленному на запад, в европейское содружество, и с дальнейшим вступлением, возможно, в НАТО или с сотрудничеством с НАТО. Поэтому однозначно, что мы в том направлении будем работать", - сказал Хомчак журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Работа с стратегическими советниками в Министерстве обороны, в Вооруженных силах организована, она идет, поэтому мы отклоняться от той работы не будем", - добавил он.
🤣🤣
😁
а не дурак был бы - мог бы крючек взять и ту вонючку на зуб положить....
😁
http://3.15.dp.ua/Вот оно что!!
🤣🤣🤣
👔 бот, и не хрюкотай на Меня!!
🤣🤣🤣
http://3.15.dp.ua/
На пилоне выступаешь,дэвушка??.
Нюню..
🤣🤣
от тебя опасно, но все шо ты сам себе придумал - таки маладец... думай дальше...
😁
Ты и постишь оттуда, в перерывах!
🤣🤣🤣
Стань лучче!
🤣🤣🤣
кацапская паспортина с двухглавой курицей, думаю уже есть
Пілон тебе чекає!
😁
крымско - кацапскому обычаю шо ли ...
вроде легчает кацапне после....
та не переживай ты так - вас, падлюк-предателей - весь полуостров
НАТО сейчас только Украиной и занимается. А новый начальник штаба начал из себя девочку строить
Ну точно америкосы и остальные НАТОвцы нас поддержут, если на них болта класть и совать на топ позиции в стране людей, связаных с олигархами находящимися под слежствием в США и Британии
Блин, Цензор, запретите октябрятам по сайту лазить . Сайт - для взрослых
Украина, имея почти 200 тысяч человек может потратить лишь около 4.5 млрд долларов - разве можно построить современную качественную армию с такими жалкими вложениями. Ни современной авиации, ни флота, ни другого дорогого рода войск, вроде современной ПВО(а не древних 40-50-летних версий) с такими средствами тупо не потянуть.
Будут деньги - будет нормальная армия, выполняющая задачи генштаба. Не будет денег - будет партизанский отряд с машинами, даже не оснащенными системами навигации, сами приезжающие к противнику....