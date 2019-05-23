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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (969) НАТО (6365) реформы (3307) Хомчак (9)

 Реформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО, - Хомчак

Новоназначенный начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет, что реформирование Генштаба уже ведется и будет продолжаться на принципах, заложенных сотрудничеством с Североатлантическим Альянсом.

"Реформирование Генерального штаба уже началось. Оно началось с того момента, как Украина заявила, что она идет по курсу, направленному на запад, в европейское содружество, и с дальнейшим вступлением, возможно, в НАТО или с сотрудничеством с НАТО. Поэтому однозначно, что мы в том направлении будем работать", - сказал Хомчак журналистам в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Работа с стратегическими советниками в Министерстве обороны, в Вооруженных силах организована, она идет, поэтому мы отклоняться от той работы не будем", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наша самая главная задача – сохранение жизни и здоровья личного состава. Это должно находиться в основе всех управленческих решений, - Хомчак

Источник: https://censor.net.ua/n3128429
 
   
 Топ комментарии
 
Хомчак ненавидит муженко и знает, кто где ворует. Посмотрим, что будет делать.
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тому що не офіцер,а просто ригівська гнида...
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Хомчак ненавидит муженко и знает, кто где ворует. Посмотрим, что будет делать.
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та пошел ты ,,, - Родину защищать....
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а почему мужеложенка до сих пор не самоубился?
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тому що не офіцер,а просто ригівська гнида...
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наверное првильнее шакаладно рыгоанальная гнида Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 5349
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расскажи нам о проклятых евробляхерах и о пользе мыролюбного повышения цен на электроэнергию в два раза.
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если не дурак сам знаешь, а если таки придурок смысл тебе шо обьяснять?
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ты весь корюшковский гон пропустил на вонючей мойке, сидячи за компом,
а не дурак был бы - мог бы крючек взять и ту вонючку на зуб положить....
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🤣🤣🤣
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👔 бот, и не хрюкотай на Меня!!

🤣🤣🤣
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чисто так - никогда не пиши слово "меня" с заглавной... - скромнее
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На пилоне выступаешь,дэвушка??.
Нюню..
🤣🤣
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ссылку не отрывал.
от тебя опасно, но все шо ты сам себе придумал - таки маладец... думай дальше... Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 519
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ТАНЦУЙ на пилоне, пока маладая,дэвушка!
😁
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А че тебе открывать то!
Ты и постишь оттуда, в перерывах!
🤣🤣🤣
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Кыш на пилон-павеселись!
Стань лучче!
🤣🤣🤣
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ты крымчук?
кацапская паспортина с двухглавой курицей, думаю уже есть
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Дэвушка,розмову закінчено!
Пілон тебе чекає!
😁
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звучит как зов отчаяния, ну не знаю - кошку иди трахни по
крымско - кацапскому обычаю шо ли ...
вроде легчает кацапне после.... Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4938
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таки есть казламордая паспортина
та не переживай ты так - вас, падлюк-предателей - весь полуостров
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рома раевский - не в крым - но я падлюк помню,,,,,
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так ольгінсько-мальдівських контузить від того що не лоліта президентом стала)))в них тепер все буде "не так")
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Слово " возможно" никого не напрягает? Он уже нарушает Конституцию
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мы чтото пропустили. А что Украину в Нато ктото приглашал?
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А ШО не приглашал?
НАТО сейчас только Украиной и занимается. А новый начальник штаба начал из себя девочку строить
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Да скоро нам вообще армия не нужна будет... Вот помиримся с РФ и все, можно армию сокращать, избавляться от избыточного имущества)
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А кто теперь будет наживаться на войне?
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НО при этом мы херим отношения с основной страной НАТО США?

Ну точно америкосы и остальные НАТОвцы нас поддержут, если на них болта класть и совать на топ позиции в стране людей, связаных с олигархами находящимися под слежствием в США и Британии
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питерский под прокси, тебе какое дело ??? иди мост кадырова проведай
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Неуч, флаги учи .
Блин, Цензор, запретите октябрятам по сайту лазить . Сайт - для взрослых
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питерский под прокси, пофиг какой флаг на твоем прокси, потеряйся в рузгиг проблемах
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А не пошел бы ты по стрелочке, козломордый.
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реформа генштаба радует - та все зедебильские реформы радуют на самом деле Реформування Генштабу продовжиться на принципах, закладених співпрацею з НАТО, - Хомчак - Цензор.НЕТ 239
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Как сказал один британский генерал - Пока ваши генералы не будут на похоронах погибших ваших солдат, вам до НАТО еще далеко
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А генерал Назаров уволен с должности зам. Начальника Генштаба или как?
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Рошеноватники, когда мы в мацковию вступим???, вы же месяц эту сказку тут чесали, а некоторые особо одаренные до сих пор продолжают, так КОГДА ???
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тут вопрос более сложный и масштабный...генштаб это лишь мозг, отдающий приказы остальному телу...а если тело слабо и хронически истощено, то какой бы мозг ни был, в драке с более сильным противником это не поможет...Норвегия, к примеру, при армии в 25 тыс человек тратит на нее почти 11 млрд долларов...

Украина, имея почти 200 тысяч человек может потратить лишь около 4.5 млрд долларов - разве можно построить современную качественную армию с такими жалкими вложениями. Ни современной авиации, ни флота, ни другого дорогого рода войск, вроде современной ПВО(а не древних 40-50-летних версий) с такими средствами тупо не потянуть.
Будут деньги - будет нормальная армия, выполняющая задачи генштаба. Не будет денег - будет партизанский отряд с машинами, даже не оснащенными системами навигации, сами приезжающие к противнику....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформирование Генштаба продолжится на принципах, заложенных сотрудничеством с НАТО, - Хомчак
 
 
 
 
 
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