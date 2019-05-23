EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  27959  155
Материалы по теме:
Все про:плен (1766) Донбасс (18585) военнослужащие (4175) Госпродпотребслужба (129)

 Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников

В сети появились подробности вчерашнего происшествия в зоне ООС, когда восемь военнослужащих ВСУ, двигаясь на грузовом автомобиле, отклонились от маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил участник АТО Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"О печальном. Источник не знаю, за полную достоверность не поручусь, хотя большая часть выглядит достоверно, если кто знает - напишите. Тайной не является, поскольку сепары это все видели", - написал он, а также разместил 1 документ и 2 скрина рапортов военных.

В документе "ЦУС Донецько-Луганського регіонального правління" (Региональное управление Госпогранслужбы Украины. Создано 14.10.2017. Протяженность участка ответственности – 479 км: по линии соприкосновения – 396 км. - Ред.) сказано, что в 06.00 на КПВВ "Новотроицкое" Донецкого пограничного отряда прибыл КамАЗ ВСУ с 7 военнослужащими.

Также читайте: Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС

"В 06.05 автомобиль с военнослужащими ВСУ по паролю проследовал в сторону контрольного поста "Березовое 1". По прибыльно назвали установленный пароль и в 06.15 проследовали в сторону контрольного поста "Березовое 2". При подъезде к контрольному посту "Березовое 2" транспортное средство остановилось и при подходе военнослужащего, который нес службу в п/н: резко начал набирать скорость и двигаться в сторону ТОТУ (временно оккупированных территорий Украины. - Ред.)". С целью остановки транспортного средства п/н было произведено 5 предупредительных выстрелов из АКС-74. По состоянию на 07.30 от граждан, пересекающих линию разграничения поступила информация, что на блокпосту "Оленевка" на ТОТУ стоит военный автомобиль Камаз, а 7 человек в военной форме лежат на земле лицом вниз", - говорится в длокументе.

В документе также указано, что "в ходе проведения проверочных мероприятий установлено что, транспортное средство и военнослужащие ВСУ относятся к 43 мотопехотному батальону (камандир бат м-р Башив О.С.) 53 отдельной мотопехотной бригады. Военнослужащие следовали по маршруту Мангуш - Константиновка с целью проведення сверки по направлению тыловых служб".

Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников 01

В других документах дополнительно указано, что "это 140-й бат 53 бригады, ехали старшины на сверку имущества 07.25 22.05.19 Дон. прикз обпк Волноваха. От заместителя коменданта обпк Волноваха м-ра Мельника О. поступил доклад о том что 06.15 военный КАМАЗ совершил прорыв через КрП "Березовое".

Также в нем приведены данные радиоперехвата и комментарий воеенослужащих:

06:14 Пост-Плиты

- Камаз якийсь їде в нашу сторону, біля Машини.

- Прийняти

- Прийняти.

- Що робити?

- Стоїть на растояннии перед Знаком, якщо що, зараз дізнаюся.

- Людей швидко збирай, всіх що є.

06:27 Меля, НП - Пост

- Подыми всех кто есть, и по переднему краю внимательно смотрите, к нам заехали Укропы.

- Принял.

06:30 НП - Пост

- И остальные пусть будут готовы, но пока не выдвигаются, пусть внимательно смотрят за передним краем, заехали Укропы к нам.

- Я на Позицыях.

- Ну внимательно, хорошо там

- Принял.

06:40 Низ - Плиты

- У тебя все встали?

- Внимательно смотрим

"Камаз перетащили до сепарів. Дибілів забрало мгб. Це за доповіддю нач розвідки Змеханізованого батальйону. Там цей камаз і сєпарів зненацька застав. Ці вісім старшин з 53 бригади, що їхали на звірку, могли блокпост сєпарів без бою захопити. Просто зупинились і почали узгоджувати маршрут, коли побачили двоголову курку. В тому камазі була документація по всій 53 бригаді. Штат, зброя, прізвища, відомості закріплення зброї, соц дем дані військових. Прикро, що там багато військових луганчан, родичі яких залишаються під русньою. Тепер їм точно п..ць. Плюс списки Айдару"

Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников 02
Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников 03
Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников 04

Источник: https://censor.net.ua/n3128425
 
 
 Топ комментарии
 
Как минимум водила точно изменник, особенно учитывая то, что лицом в землю лежало только 7ро.
 показать весь комментарий
 
"При подъезде к контрольному посту "Березовое 2" транспортное средство остановилось и при подходе военнослужащего, который нес службу в п/н: резко начал набирать скорость и двигаться в сторону ТОТУ"

Это не тупейший прокол, это предательство.
 показать весь комментарий
 
Очень подозрительным выглядит пленение восьми украинских воинов. Чтобы не было это целенаправленной акцией для инициации так называемых "мирных переговоров" с путлером. Нашли нужных людей (на войне разные бывают) пообещали хорошо заплатить, не трогать в плену и вскорости отпустить. И тут на сцене на белом коне с голубем мира является Зеленский и, после "прямых" переговоров с самим путлером за ручку выводит бойцов домой к плачущим матерям, женам, детям. Камеры щелкают, кадры облетают все агентства - президент Мира работает. И на этом торжественном фоне нам втюхивают дыныры и лыныры на правах автономии со всеми вытекающими. Если возвращаются бывшие рыгианалы, если уже главный коммуняка Симоненко вещает с 112го, то дело плохо. Ведь бандюки больше нашего простого брата знают куда ветер дует... А дует он с душком противным..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Да это ж дЫбил. Что ты его спрашиваешь?
 показать весь комментарий
 
главком новый,но на местах ещё старые кадры...и всякие там "семечко" тоже
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы бегут от нового главкома. Им сепары милей, чем новая власть.
 показать весь комментарий
 
 
По моему водила и старший машины имея такую документацию решили провести "Референдум"заодно прихватив остальных ничего не подозревающих
 показать весь комментарий
 
 
Это очевидно. Контразведчиков в яму и выпытывать детали про 'работу' на руских.
 показать весь комментарий
 
 
Ничего случайного там нет. Всё, что произошло - это либо измена одного водителя и того, кто с ним был в кабине, либо это какая-то хрень задуманная Порошенко. Мы-то знаем.
 показать весь комментарий
 
 
Думаете что скоро снова склады будут гореть, военная техника ломаться, а этот камаз вывез золото и валюту из центробанка?
 показать весь комментарий
 
Блок-пост не смог остановить КАМАЗ?Обычно после таких проколов министр обороны подает в отставку,если конечно он приличный человек а не вор
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так призначенці Порошенко ще не відомо на кого працюють
 показать весь комментарий
 
 
Тут неслучайных случайностей овер дофига. По карте чуваки ехали целенаправленно к сепарам. Но конечно не все, а тот кто по компасу рулил. Очевидно старший группы крыса и именно он привел тыловиков прямо в руки руских. И с документами! Это вообще трындец.
 показать весь комментарий
 
 
Это спецоперация ФСБ: Сначала внедрили пару завербованных луганчан - те сагитировали таких же... и за "бабло" перехали
Контразведка курит бамбук. Потому, что только 700 людей занимаются контрразведкой . Остальные 25 000 пересчитывают бабло", намолоченное за время "Грицакования" и "Демчинщины"
 показать весь комментарий
 
 
адін малиш-плохіш сдал сєпарам сємєрих воєнних
 показать весь комментарий
 
 
Схоже на зраду, виїхали восьмеро, а лежали на землі семеро.

Камаз не розвернувся, а поїхав прямо, у бік сєпарів
Так що точно не заблудився
 показать весь комментарий
 
 
лунев и грицак- герои пэдро навалили на всю Украину.
думаю что консервы в ВСУ будут чудить.
поспешили,надо было подождать .спалилось соевое шобло.
вводить военное положение и расстрел на месте.
 показать весь комментарий
 
 
Чому нульовий блок-пост не зупинив Камаз? Адже далі тільки сєпари, чому туди їде камаз із зброєю ні в кого не виникло питань?
 показать весь комментарий
 
 
я учора подібні коменти на цензорі писав...так "вумники" їх видаляли..мене одразу здивувало, як вантажівка могла проїхати останній блок пост перед лінією зіткнення?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Похоже, что стена Яценюка не сработала.
 показать весь комментарий
 
 
похоже на саботаж...не удивлюсь, если опять начнут взрываться склады... Як 8 українських військових заїхали в полон до російських військ: рапорти військових і прикордонників - Цензор.НЕТ 4578
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все набагато простіше. Логічний результат безглуздого кількарічного правління головнокомандувача і його корумпованого оточення
 показать весь комментарий
 
 
Всё еще проще
Ехало восемь вояк
с будуна
ехали к большому начу на ковер
заблудились
а тут блокпост
а они опаздывают
пароль сказали и не слушая поехали дальше
они же опаздывают к начу
Приехали. Я однажды, в первом детстве такое видел. Когда ты думаешь, что едешь туда, а оказывается оттуда.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В"язниця для мародера Порошенка має бути на Майдані і з прозорими стінами. Щоб були всі умови для здорового існування.
 показать весь комментарий
 
 
вывезли списки. продали, похоже! остальное не стоит ни копейки
 показать весь комментарий
 
 
Скоріше за все водій сєпар, він к/п Берегово 2 проскочив і на попередження з автомату не зупинився.
 показать весь комментарий
 
 
звідки в тому Камазі скільки документів зі списками військових???? Чи не цілеспрямовано хлопчики чухали до сєпарів?
 показать весь комментарий
 
 
Так не водій відповідае а старший , і маршрут повинен знати кожний ,все таки сіра зона .
 показать весь комментарий
 
Командира этого подразделения под суд. Бардак в армии или умышленное дезертирство?
 показать весь комментарий
 
 
Тем, у кого родственники в ордло нельзя давать в руки оружие, тем более секретных документов. Это потенциальные предатели. Неужели командование не понимает простых вещей, что за идиоты носят погоны в штабе?
 показать весь комментарий
 
Схоже на спецоперацию пацаков.Збор старшин в один транспорт в день Ч.Обработанный водила.И вуаля.У сепаров,документация и пленные.
 показать весь комментарий
 
Сразу после появления новости о якобы "случайном" отклонении от маршрута, мне было ясно что это предательство, что бы там не пытались писать в оправдание, это факт. Все маршруты и блокпосты военным хорошо известны, они не меняются уже годами, это не то что было в 14-15годах. Позор командованию, с личным составом, его отбором, проверкой, никто не занимается. Получается любой может написать заявление и, вуаля, он при оружии и имеет доступ к документам?!?!
 показать весь комментарий
 
 
у нас сейчас Владимир Александрович Любой и его зекоманда (с кем попало) имеет доступ к секретным документам(
 показать весь комментарий
 
"Штат, зброя, прізвища, відомості закріплення зброї, соц дем дані військових. Прикро, що там багато військових луганчан, родичі яких залишаються під русньою. Тепер їм точно п..ць. Плюс списки Айдару"_____________________за ТАКОЕ расстреливать мало!
 показать весь комментарий
 
 
Я а говорил, что заробытчанство в армии закончится херово. Понабирали утырков и аватаров. Воевать никто не хочет, только получать бабло. Восемь!!! (8, Карл!) солдат с оружием сдались врагу. Вызволить из плена и судить трибуналом.
 показать весь комментарий
 
 
Какая-то мутная история. Если исходить из того что водитель предатель, непонятно почему его не пристрелил, тот кто с ним рядом в кабине сидел, когда он направил машину на скорости к оккупантам, а если они оба в сговоре были, почему их не пристрелили остальные, и не спрыгнули с КАМАЗа, когда он набирал скорость, если его нельзя было остановить.
 показать весь комментарий
 
 
Написали параллельно почти то же самое.
 показать весь комментарий
 
Мы не знаем, как там было, можно только предполагать. Мог заблудиться. Мог перепутать. Мог быть под наркотой или алкоголем. Теоретически возможно и предательство.
Мало информации. Но если рассуждать логически - если кто-то хотел сбежать в *********, то он мог выехать через Беларусь, и не рисковать подорваться на мине, или рисковать получить очереди из семи автоматов в спину. Ведь представить, что ехало большинство предателей, нельзя. Если предателем был водитель, то тот или те, что были в кабине, были мертвецки пьяные или тоже предатели. Либо изменник взял водителя на мушку и заставил ехать куда нужно. Но повторяю: в кузове было ещё несколько человек и они могли бы кабину изрешетить.
Что-то тут не то. Муть и туман.
 показать весь комментарий
 
У них не было при себе оружия ( по непонятным причинам) . Никого они изрешетить не могли.
 показать весь комментарий
 
Будка - з неї толком не добереш, що діється. Якісь постріли, якась фігня, поки розібрались, що зрадник в кабіні, уже було пізно. Навіть якби був тентований кузов - могли б щось зробити, лише знаючи, що їх везуть до сєпарів. На асфальт на ходу виплигнути, прорізати тент і з ножом в зубах полізти в кабіну... Ну, то лише в кінах реально, а в житті все простіше і гірше
 показать весь комментарий
 
в данной ситуации, для "защиты чести мундира", армии нельзя скрывать реальную информацию "что произошло" (кроме совсем уже секретной), иначе версии и вбросы похоронят её..(
 показать весь комментарий
 
 
Муженку и Рошеновким генералам привет.
Это их полная ответственность, а точнее полная безответственость,
за свою работу и людей.
Твари. Надеюсь Суд оценит по всем параметрам их управленческие и остальные решения.
 показать весь комментарий
 
почему не отстреливались и не спасали документы?
 показать весь комментарий
 
У них не было с собой оружия, как оказалось.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКак 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников
 
 
 
 
 
 вверх