 Как 8 украинских военных заехали в плен к российским войскам: рапорты военных и пограничников

Об этом на своей странице в Facebook сообщил участник АТО Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"О печальном. Источник не знаю, за полную достоверность не поручусь, хотя большая часть выглядит достоверно, если кто знает - напишите. Тайной не является, поскольку сепары это все видели", - написал он, а также разместил 1 документ и 2 скрина рапортов военных.

В документе "ЦУС Донецько-Луганського регіонального правління" (Региональное управление Госпогранслужбы Украины. Создано 14.10.2017. Протяженность участка ответственности – 479 км: по линии соприкосновения – 396 км. - Ред.) сказано, что в 06.00 на КПВВ "Новотроицкое" Донецкого пограничного отряда прибыл КамАЗ ВСУ с 7 военнослужащими.

Также читайте: Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС

"В 06.05 автомобиль с военнослужащими ВСУ по паролю проследовал в сторону контрольного поста "Березовое 1". По прибыльно назвали установленный пароль и в 06.15 проследовали в сторону контрольного поста "Березовое 2". При подъезде к контрольному посту "Березовое 2" транспортное средство остановилось и при подходе военнослужащего, который нес службу в п/н: резко начал набирать скорость и двигаться в сторону ТОТУ (временно оккупированных территорий Украины. - Ред.)". С целью остановки транспортного средства п/н было произведено 5 предупредительных выстрелов из АКС-74. По состоянию на 07.30 от граждан, пересекающих линию разграничения поступила информация, что на блокпосту "Оленевка" на ТОТУ стоит военный автомобиль Камаз, а 7 человек в военной форме лежат на земле лицом вниз", - говорится в длокументе.

В документе также указано, что "в ходе проведения проверочных мероприятий установлено что, транспортное средство и военнослужащие ВСУ относятся к 43 мотопехотному батальону (камандир бат м-р Башив О.С.) 53 отдельной мотопехотной бригады. Военнослужащие следовали по маршруту Мангуш - Константиновка с целью проведення сверки по направлению тыловых служб".

В других документах дополнительно указано, что "это 140-й бат 53 бригады, ехали старшины на сверку имущества 07.25 22.05.19 Дон. прикз обпк Волноваха. От заместителя коменданта обпк Волноваха м-ра Мельника О. поступил доклад о том что 06.15 военный КАМАЗ совершил прорыв через КрП "Березовое".

Также в нем приведены данные радиоперехвата и комментарий воеенослужащих:

06:14 Пост-Плиты

- Камаз якийсь їде в нашу сторону, біля Машини.

- Прийняти

- Прийняти.

- Що робити?

- Стоїть на растояннии перед Знаком, якщо що, зараз дізнаюся.

- Людей швидко збирай, всіх що є.

06:27 Меля, НП - Пост

- Подыми всех кто есть, и по переднему краю внимательно смотрите, к нам заехали Укропы.

- Принял.

06:30 НП - Пост

- И остальные пусть будут готовы, но пока не выдвигаются, пусть внимательно смотрят за передним краем, заехали Укропы к нам.

- Я на Позицыях.

- Ну внимательно, хорошо там

- Принял.

06:40 Низ - Плиты

- У тебя все встали?

- Внимательно смотрим

"Камаз перетащили до сепарів. Дибілів забрало мгб. Це за доповіддю нач розвідки Змеханізованого батальйону. Там цей камаз і сєпарів зненацька застав. Ці вісім старшин з 53 бригади, що їхали на звірку, могли блокпост сєпарів без бою захопити. Просто зупинились і почали узгоджувати маршрут, коли побачили двоголову курку. В тому камазі була документація по всій 53 бригаді. Штат, зброя, прізвища, відомості закріплення зброї, соц дем дані військових. Прикро, що там багато військових луганчан, родичі яких залишаються під русньою. Тепер їм точно п..ць. Плюс списки Айдару"





