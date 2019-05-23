 Мы готовы идти навстречу и решать этот конфликт мирно, - глава АП Богдан об отношениях Украины и РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава АП сказав в интервью телеканалу "112", отвечая на вопрос, как он оценивает призыв Зеленского к американской делегации с просьбой усилить санкции против России.

"Мы оцениваем так, что мы должны двигаться к цели. А для достижения целей все доступные способы для нас являются приемлемыми. Первый вызов для нас – освободить наших военнопленных. Есть два способа: кнут и пряник. С одной стороны, мы посылаем сигналы к власти России и делаем это медийно, открыто, мы готовы разговаривать, готовы к компромиссам. Пока нет никаких сигналов, что они на это согласны. Но мы должны идти и другим путем – кнута. Просить международное сообщество давить на власть России, чтобы они все-таки принимали те или иные решения и делали шаг навстречу нам. Наша позиция: мы готовы идти навстречу и решать этот конфликт мирно. Ее много раз оглашали", - отметил Богдан.

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Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.