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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (971) Хомчак (19)

 Затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет, - Хомчак

По словам Хомчака, ни одно кадровое решение не может им быть принято эмоционально и на основе личных отношений.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет. Об этом он сообщил в комментарии журналистам после церемонии его представления Вооруженным силам Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я начинаю думать над этим вопросом (относительно кадровых назначений. - Ред.), вот, вышел только что, получил задание и в определенный срок министру доложу. Однозначно, кадровые изменения будут", - отметил Хомчак.

Также, по его словам, сегодня начнется заслушивание должностных лиц Генштаба для оценки вклада в развитие государства.

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"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или с тем подходом, что "этот мне нравится или нет". Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за который они отвечают, и после этого принятие решения", - прокомментировал Хомчак.

Новый начальник Генштаба прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений не будет.

"Как только я завершу слушания, как только я приму должность - есть процесс приема должности, - я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивания в принятии кадровых решений не будет", - считает Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3128422
 
   
 Топ комментарии
 
своим кривляканьем порохоботы создали бэ-пэ-пэ отрицательный рост с 25% до 8% за последний месяц.

ей-бо, порохоботы так прибивают последний рейтинг мародера, що я скоро их лайкать начну
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Сначала ты ссыш в глаза 73 процентам: Будет открытый конкурс на должности! Мы обратимся к HR-агентствам! Конец эпохи кумовства!

А потом ссыш им второй раз, объясняя какие же они доверчивые лошары. Итого, за три дня:
1. Замглавой Администрации Президента назначен сценарист "Сватов" Юрий Костюк. Вместе с группой других сценаристов студии придумывал образы для героев и сюжетные линии ленты "Слуга народа" с Зеленским в главной роли.
2. Первым помощником президента Украины стал соучредитель "Студии "Квартал 95" Сергей Шефир. Соучредитель Green Family LTD, которая продолжает работать в Москве и снимать фильмы за деньги Министерства Культуры РФ.
3. Первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ назначен Иван Баканов - друг детства Зеленского, руководитель и совладелец компаний "95 квартала".
4. А Хомчак и Богдан - это уже квота другого кума, точнее бабушки Коломойского. Больше никаких олигархов у власти!
Избиратели Зе, как вам божья роса - глаза не щиплет?
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Обережніше... щоб рештки армії не позвільнялись.
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Обережніше... щоб рештки армії не позвільнялись.
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ну... отставку можно не принимать не ограничено долго
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Куда ж без диванных аналитиков вроде тебя
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берёт пример с Владимира - никаких личных отношений и предпочтений..
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а я то все думав де адекватні порохоботи ділись)

добре що Ви повернулись(давненько Вас не бачив),а то ті "платні лери-лери" якось до Вашого рівня не дотягують))
а судячи з Вашого коментаря видається що "проблему Зе" Ви дійсно розумієте, навідміну від "5-ти копійочних" мінстеців...такі да))проблема не в "клоуні", проблема в тому що він далеко не клоун,а от замашки диктатора пруть звідусіль...
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а я нікуди не зникав...хіба що 3 доби у бані Затягувань з ухваленням кадрових рішень у Генштабі не буде, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1628
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а как насчёт мавзолейного франкенштейна? Затягувань з ухваленням кадрових рішень у Генштабі не буде, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7665
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ОНОтоле грыщя и аПарыша в МО возьмёт или нет? Вот в чём вопрос.
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Сначала ты ссыш в глаза 73 процентам: Будет открытый конкурс на должности! Мы обратимся к HR-агентствам! Конец эпохи кумовства!

А потом ссыш им второй раз, объясняя какие же они доверчивые лошары. Итого, за три дня:
1. Замглавой Администрации Президента назначен сценарист "Сватов" Юрий Костюк. Вместе с группой других сценаристов студии придумывал образы для героев и сюжетные линии ленты "Слуга народа" с Зеленским в главной роли.
2. Первым помощником президента Украины стал соучредитель "Студии "Квартал 95" Сергей Шефир. Соучредитель Green Family LTD, которая продолжает работать в Москве и снимать фильмы за деньги Министерства Культуры РФ.
3. Первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ назначен Иван Баканов - друг детства Зеленского, руководитель и совладелец компаний "95 квартала".
4. А Хомчак и Богдан - это уже квота другого кума, точнее бабушки Коломойского. Больше никаких олигархов у власти!
Избиратели Зе, как вам божья роса - глаза не щиплет?
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постить помногу раз один и тот же текст на разных ветках - это признак или тупости или дешевого бота
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так вам и со многу раз не доходит...чего уж говорить про один
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своим кривляканьем порохоботы создали бэ-пэ-пэ отрицательный рост с 25% до 8% за последний месяц.

ей-бо, порохоботы так прибивают последний рейтинг мародера, що я скоро их лайкать начну
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Для начала, истинная поддержка Зеленского 30.24% как это показал первый тур и был бы меньше если б на арену вышел Вакарчук да народ был недоволен той политикой внутри государства которую проводил Порошенко и так как во втором туре оказались вы двое естественно голоса отошли Зеленскому и кричать 73% населения только за него это бред появление Вакарчука и его партии на выборах сильно повлияет на расстановку голосов уже даже потому что .....смотри кометарий выше



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разве я что-то написал о 73% Или о 30,24%?
я как раз написал о 25% и 8%
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Болд, болд, болд! Побольше болда! Люди гибнут за болд!

(для особо тупых - болд - это выделение большого количества текста "жирным", что является неприличным)
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У дякул ломка - почти неделю никто ленточки не перерезает.
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а вот это покажут выборы...бо я в альтернативные вселенные с клоунами,управляющими государством не верю.
кухарка лучше бы справилась.бо она хотя бы живет в реальном мире цен на рынке.в отличие от лицедеев,самим себе формирующих реальность Затягувань з ухваленням кадрових рішень у Генштабі не буде, - Хомчак - Цензор.НЕТ 465
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ты уже комментировал результаты соцопросов и перед первый туром и перед вторым
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Когда с флота наконец то выгонят замполитов этих выпускников Киевского морполита эти бараны мало того что сами не хотят перемен так они еще и другим палки в колеса ставят
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Все будет Иловайск.
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Вот и отлично! Тем более Армия голосовала за Зеленского.
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Армія в курсі? Ніде ніхто не поважає дезертирів...
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Гугл в помощь. Смотрите статистику, как голосовала армия. За Зеленского отдали больше голосов, чем за пропитого мародера. Это факт.
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Гугл в помощь - на этих же участках голосовала и местная вата...
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Нет, есть четкая статистика по военнослужащим. Среди военных победил Зеленский.
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Ти реально - дебіл! Звідки їнформація по статистиці, якщо голосування таємне? Є дані тільки по дільниці.
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Дебила ты в зеркале видишь, тварь тупая. Читай статистику, гидроцифал.
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Статистику с паспортными данными на бюллетенях?
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Если взглянуть на карту результатов голосования на спецучастках, то четко просматривается одна интересная тенденция: Порошенко победил на большинстве участков непосредственно на передовой

Ещё раз - на участках голосовала местная вата или ты хочешь сказать, что, например, за Бойко и Вилкула голосовали "патриоты"?
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Кто така я "местная вата"? В Украине все граждане равны, у нас нацизма нет.
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Вата у тебя в голове. Вот такие как ты и не дают Украине стать полноценным государством.
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"все граждане равны, у нас нацизма нет.."

Я только один народ знаю, который, как творить по беспределу, то - дерьмократия, как отвечать, то по демократически спрашивайте с нас. Такая вот великодуховность и сракальность...
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Ти реально настільки тупе? Статистка тільки загальна по дільниці. Як тобі, відмороженому, вище написали, там ще голосувала вата - така, як і ти само.
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Рагуль, потеряйся. Противно читать этот бред. Иди помолись на иконку дьякона рпц порошенко и угомонись.
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винторогое, ты чего людей обзываешь. вали на сайты сру
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ну так и вали отсюда, тебя никто не звал
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Денюсік-********. Ти тупенька вата, тому і читати не вмієшь. Піди відсмокчи у клоуна Узеленського.
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були дільниці, на яких голосували виключно військові. Отаке от.
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Есть очень ценные кадры...Семечка...Гадя...и прочие парасюки.... назначить их на должности в срочном порядке.... Затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6869
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Ты Парасюка с этой курвой после её последнего интерьвью не сравнивай
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Разные сорта дерьма...и не более...но я в них не разбираюсь....потому для меня они одинаковы...
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"Я начинаю думать..." (Хомчак)

Це мені нагадує: "Это голова. Я в неё ем..."
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Осенью 2014 когда Порошенко когда прикрыл генералов виновных в Иловайской трагедии, Порошенко для меня стал потрохом и перестал быть президентом. Когда Зеленский назначил генерала который виноват в Иловайской трагедии начальником Генштаба, зе перестал существовать для меня как президент.
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Когда до тебя дойдёт, что в критические дни, а не такие, как сейчас, нельзя было дестабилизировать обстановку внутри Украины, тогда ты станешь человеком...
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Арест трёх генералов-дезертиров наоборот сплотил бы народ вокруг президента. Не замолаживай меня больше этой дешёвой потрошиной пропагандой для дибилов.
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Сплотил бы!? Если бы тогда рассказали об авантюре Коломойского по захвату предприятий Ахметова и о том, что он положил добробаты на это? И это бы подняло имидж добробатов и "сенсационно" раскрыло их роль в Украине?
Ты кроме детских сказок что-нибудь уже начал читать?
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Причём тут коломойский и арест генералов-дезертиров?
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ну да...затягивание будет в решении стратегических и оперативных задач.а кадровые-чего ж не порешать... Затягувань з ухваленням кадрових рішень у Генштабі не буде, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8652
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Реформы...
Не определён никакой курс, а уже кадровые изменения...
Смеяться или плакать?
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Сидя в обороне,войну не выиграть.
Кто постоянно находится в обороне, тот немного зажат и думает только об обороне.
В бою очень важен настрой бойцов. Когда войско долго находится в обороне, а потом начинается наступление, всегда только свежие части идут в атаку. Те, кто сидел в обороне, никогда в атаку не идут. Они не смогут даже чисто психологически подняться и сломить противника, потому что привыкли сидеть и прятаться.
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Сидя в обороне уничтожают в несколько раз больше орков.
Можешь расскажешь - как вести бои в городах, когда нельзя телепортировать вооружение и боеприпасы?
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Изучай наставление по боевым действиям в городских условиях./март 1945г/.
А нам говорят- погибших --нет, а, кто умер в госпиталях, не в счёт.
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Генерал Хомчак предал своих солдат! Вот что говорят о нем военнослужащие, которые вышли из Иловайского котла.https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM.
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интересно раскроютли преступные взрывы военных складов в Украине!!! Ведь есть свидетельства о продаже оружия в Сирию идр страны Может склады разворованы а потом ч чтобы скрыть преступление взорваны! Так думает весь народ Украины Неможетбыть такого чтобы за 2года взорвано 5 складов Интересно кто нибутьответил за это!! Прежде всего это Президент как Верховный главнокомандующий должен ответить. Онхвастается что создал сильную армию !! ОН Рразбогател за счет войны и гибели наших людей его нужно отдать под трибунал !!! А он еще набрался наглости и пакостит новой власти. Почему молчат все правоохранительные органы!! НЕ ПОНЯТНО!!! Наверно до сих пор боятся его!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗатягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет, - Хомчак
 
 
 
 
 
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