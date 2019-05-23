 Затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет, - Хомчак

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет. Об этом он сообщил в комментарии журналистам после церемонии его представления Вооруженным силам Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"Я начинаю думать над этим вопросом (относительно кадровых назначений. - Ред.), вот, вышел только что, получил задание и в определенный срок министру доложу. Однозначно, кадровые изменения будут", - отметил Хомчак.

Также, по его словам, сегодня начнется заслушивание должностных лиц Генштаба для оценки вклада в развитие государства.

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"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или с тем подходом, что "этот мне нравится или нет". Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за который они отвечают, и после этого принятие решения", - прокомментировал Хомчак.

Новый начальник Генштаба прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений не будет.

"Как только я завершу слушания, как только я приму должность - есть процесс приема должности, - я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивания в принятии кадровых решений не будет", - считает Хомчак.