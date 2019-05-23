 Затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет, - Хомчак

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений в Генштабе не будет. Об этом он сообщил в комментарии журналистам после церемонии его представления Вооруженным силам Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Я начинаю думать над этим вопросом (относительно кадровых назначений. - Ред.), вот, вышел только что, получил задание и в определенный срок министру доложу. Однозначно, кадровые изменения будут", - отметил Хомчак.
Также, по его словам, сегодня начнется заслушивание должностных лиц Генштаба для оценки вклада в развитие государства.
"Я сегодня начинаю заслушивать должностных лиц, командующих, заместителей, где мы будем определяться с вкладом каждого, с реальным положением дел и принимать решения. Я единственное могу сказать, что ни одного кадрового решения не будет принято эмоционально или с тем подходом, что "этот мне нравится или нет". Никаких личных отношений, только оценка результата деятельности, результата состояния дел на том участке ответственности, за который они отвечают, и после этого принятие решения", - прокомментировал Хомчак.
Новый начальник Генштаба прогнозирует, что затягиваний в принятии кадровых решений не будет.
"Как только я завершу слушания, как только я приму должность - есть процесс приема должности, - я принимаю должность, даю предложения министру обороны и категорию, которую назначает президент Украины. Я думаю, что затягивания в принятии кадровых решений не будет", - считает Хомчак.
добре що Ви повернулись(давненько Вас не бачив),а то ті "платні лери-лери" якось до Вашого рівня не дотягують))
а судячи з Вашого коментаря видається що "проблему Зе" Ви дійсно розумієте, навідміну від "5-ти копійочних" мінстеців...такі да))проблема не в "клоуні", проблема в тому що він далеко не клоун,а от замашки диктатора пруть звідусіль...
А потом ссыш им второй раз, объясняя какие же они доверчивые лошары. Итого, за три дня:
1. Замглавой Администрации Президента назначен сценарист "Сватов" Юрий Костюк. Вместе с группой других сценаристов студии придумывал образы для героев и сюжетные линии ленты "Слуга народа" с Зеленским в главной роли.
2. Первым помощником президента Украины стал соучредитель "Студии "Квартал 95" Сергей Шефир. Соучредитель Green Family LTD, которая продолжает работать в Москве и снимать фильмы за деньги Министерства Культуры РФ.
3. Первым заместителем главы СБУ и начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ назначен Иван Баканов - друг детства Зеленского, руководитель и совладелец компаний "95 квартала".
4. А Хомчак и Богдан - это уже квота другого кума, точнее бабушки Коломойского. Больше никаких олигархов у власти!
Избиратели Зе, как вам божья роса - глаза не щиплет?
ей-бо, порохоботы так прибивают последний рейтинг мародера, що я скоро их лайкать начну
я как раз написал о 25% и 8%
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
(для особо тупых - болд - это выделение большого количества текста "жирным", что является неприличным)
кухарка лучше бы справилась.бо она хотя бы живет в реальном мире цен на рынке.в отличие от лицедеев,самим себе формирующих реальность
ты,главное,верь..
Ещё раз - на участках голосовала местная вата или ты хочешь сказать, что, например, за Бойко и Вилкула голосовали "патриоты"?
Я только один народ знаю, который, как творить по беспределу, то - дерьмократия, как отвечать, то по демократически спрашивайте с нас. Такая вот великодуховность и сракальность...
Це мені нагадує: "Это голова. Я в неё ем..."
Ты кроме детских сказок что-нибудь уже начал читать?
Не определён никакой курс, а уже кадровые изменения...
Смеяться или плакать?
Кто постоянно находится в обороне, тот немного зажат и думает только об обороне.
В бою очень важен настрой бойцов. Когда войско долго находится в обороне, а потом начинается наступление, всегда только свежие части идут в атаку. Те, кто сидел в обороне, никогда в атаку не идут. Они не смогут даже чисто психологически подняться и сломить противника, потому что привыкли сидеть и прятаться.
Можешь расскажешь - как вести бои в городах, когда нельзя телепортировать вооружение и боеприпасы?
А нам говорят- погибших --нет, а, кто умер в госпиталях, не в счёт.