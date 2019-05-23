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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1328) Хомчак (19)

 Гриценко: "Я рассматривал Хомчака как одного из трех кандидатов на назначение начальником Генштаба. Желаю ему успеха!"

От военных новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в целом получил больше положительных оценок.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Новый НГШ. Получил немало Ваших писем с просьбой прокомментировать назначение генерала Хомчака начальником Генштаба. Не могу сказать, что хорошо знаю этого офицера лично, ведь я оставил работу в Минобороны почти 12 лет назад. Тогда я назначил Хомчака командиром бригады и общение было эпизодическим. От военных, мнение которых уважаю, Хомчак в целом получил больше положительных оценок. Идя на президентские выборы, я сам рассматривал Хомчака одним из трех офицеров - кандидатов на назначение начальником Генштаба. Надеюсь, генерал Хомчак будет достойно служить государству на этом высоком посту. Желаю ему удачи!" - заявил Гриценко.

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Гриценко: Я рассматривал Хомчака как одного из трех кандидатов на назначение начальником Генштаба. Желаю ему успеха! 01

Ранее Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3128417
 
   
 Топ комментарии
 
не ну это все. гриценко, семенченко... столпы военной науки и великие полководцы... поддержали хомчака.
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а когда будет преЗЕдентский указ о присвоении ему титула Хомчак Иловайский?
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Кого взагалі цікавить думки Гриценка? Навіщо це публікувати.
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А панталония не смущает что на НГШ подаёт МО а не преЗидент
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законы пишутся не для отважных панталониев и народных сервантов.
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был бы избранным - тогда бы и рассматривал...
а пока жуй, шо дали...
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толя, никому не интересно, что ты там рассматривал
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напевно всім давно пох що думає Гриценко, частково навіть його виборцям. Голосувати за нього, все одно що "проти всіх"
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Толя не каже, а криє медом. Але все одно стирчить Толіне противсіхство у 2010му. Стирчить і стирчить. Стирчить і стирчить
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Руслан Хомчак з 2016 року обіймав посаду начальника штабу Сухопутних сил ЗСУ.

тобто, порошок призначив Хомчака начальником штабу Сухопутних сил ЗСУ. Це правильно
Зеленський підвищив Хомчака, це неправильно

правильно, порохоботи?
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Ни *********, Хомчак изменник, как и ты и коней у вас будет один, посадка на кол.
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І до чого тут вигулькнув нафталіновий Гриценко? Прорекламувати свого протеже Хомчака Іловайського і заодно нагадати про себе?
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Будущий подписант капитуляции после Вазелинного рехферендума ?
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Вам, цапам, досі не сказали, що мем "вазєлін" був вигаданий мінстецьом ще у Лютому, коли Вова пропонував Вакарчуку йти на вибори разом, але картавий відмовивсь? Гриценко: "Я розглядав Хомчака як одного з трьох кандидатів на призначення начальником Генштабу. Бажаю йому успіху!" - Цензор.НЕТ 9150
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Толя, можешь не рассказывать.
Мы и так знаем что ты идиот.
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А це навіть вже не смішно. Бо виявляється, що ЗєкоМанда - це збіговисько пройдисвітів із мутними біографіями.
Гриценко: "Я розглядав Хомчака як одного з трьох кандидатів на призначення начальником Генштабу. Бажаю йому успіху!" - Цензор.НЕТ 9243
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Ще один плюс на користь Зеленського. Ще трохи, і я буду на всі 100% на його боці. Ще трохи
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Ще трохи. Референдума о мире не хватает?
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постельный пират Грицько - не авторитет..
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Непременно надо было назначать человека служившего Пороху? Что , опять межклановые разборки? Во всей Украине не нашлось военного с чистой репутацией?
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З військового ліцею, курсанта, зразу на начальника штабу, геніально.
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Хомчак вже висловивсь, що стоїть за досконале розслідування Іловайського розгрому. В якому він лише дивом не загинув
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Смотрите Ростислава Шапошникова на youtube
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До самого Ростіслава є багато питань. Давайте не будемо поспішати. Особисто мені трохи дивно, де пан Ростислав взяв гроші на своє перебування в США і ще й замається політичною діяльностю по Україні. А вам не дивно?
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можно ли принимать его версию событий за чистую монету? Вы уверены?
Есть ли независимые от него подтверждения такой версии событий?
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Курсанта з військового ліцею,напевно, геніальна претензія
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То есть кроме курсантов все замазаны? Плохи дела тогда
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Якби всі офіцери служили при Порошенко і при Януковичу навіть, ти ж сам кажеш таких не брати
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Я про высшие чины, в основном. К Хомчаку есть вопросы. Причем серьезные. Очень слабое назначение.
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А вы не доверяете управленческим решениям своего преЗЕдента? Странно вы же его и выбрали,
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Президент не Бог. Он может ошибаться. Он даже может быть преступником. Смотрите на Пороха.
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Ну, если самый честный гигант мысли - Гриценко сказал, то тогда канешна!!!
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Жах! Як тепер Хомчаку дивитися в очі колегам, що не були з ним знайомі раніше!
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А вы почитайте про события в Илооваске воспоминания участников как можно болше и возможно поймете, что Хомчак настоящий офицер и мужчина.
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Спасибо! Ваш ответ позволяет надеяться! Обязательно обращу внимание.
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Ссылки дадите? Видите ли, соглашается с Вами слишком "душистое" ...удобрение.
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Найдите блог Ростислава Шапошникова в ютюбе. Он про Хомчака еще в 2014 году говорил.
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Чув різне про Хомчака. Але давайте дочекаємось публікації розслідувань іловайських подій. Для цього треба час.
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Легко: открываете Резонанс на Цензоре (https://censor.net.ua/resonance/all) и читаете все интервью с боевыми офицерами и солдатами начиная с осени 2014 года и до того периода, который осилите. И тогда будете знать как Бутусов о проблемах войны) Там очень многие от рядовых до офицеров упоминают про Хомчака и как он геройски держался при адском выходе из под Илловайского окружения. Можно такие свидетельства очевидцев на многих ресурсах найти в частности УП, ЛБ и т.д., но Цензор наиболее системно к теме войны подходит.
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Да все желают ! Грицак натворил первые годы войны в Лугандоне , потом начал творить Муженко ,Полторак пожег склады на млрды .
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Ну да! Кто кто а грцинко так прошел войну,что все знает!мудак
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Толык, возьми на полке пирожок, протри и положи обратно!
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Гриценко разочаровал. Такое ощущение что ему слепили искусственный имидж МегаБорца, который совершенно не подходит его природе. Это жена Гриценко - Мостовая мегабоец и по совместительству главный пиарщик Анатолия. Но похоже Толя на самом деле совсем не авторатарный радикальный а вождь, а обычный дядька. Ему бы водочки хряпнуть с шашлычном, преф расписаить, хороший аналитический отчет о состотянии ВСУ составить - это его, а бороться за власть в мафиозной по своей сути Украины - то все похоже на забаганки жены, которой отказать очень сложно)
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https://petition.president.gov.ua/petition/53360?fbclid=IwAR2Th62dwyaZKOp_DUw2ouWdb7Orq0nFLcCTqJReFF_eGR_XVn_x18WNGSU
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко: "Я рассматривал Хомчака как одного из трех кандидатов на назначение начальником Генштаба. Желаю ему успеха!"
 
 
 
 
 
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