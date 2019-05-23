 Гриценко: "Я рассматривал Хомчака как одного из трех кандидатов на назначение начальником Генштаба. Желаю ему успеха!"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-министр обороны, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Новый НГШ. Получил немало Ваших писем с просьбой прокомментировать назначение генерала Хомчака начальником Генштаба. Не могу сказать, что хорошо знаю этого офицера лично, ведь я оставил работу в Минобороны почти 12 лет назад. Тогда я назначил Хомчака командиром бригады и общение было эпизодическим. От военных, мнение которых уважаю, Хомчак в целом получил больше положительных оценок. Идя на президентские выборы, я сам рассматривал Хомчака одним из трех офицеров - кандидатов на назначение начальником Генштаба. Надеюсь, генерал Хомчак будет достойно служить государству на этом высоком посту. Желаю ему удачи!" - заявил Гриценко.
Ранее Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ.
а пока жуй, шо дали...
тобто, порошок призначив Хомчака начальником штабу Сухопутних сил ЗСУ. Це правильно
Зеленський підвищив Хомчака, це неправильно
правильно, порохоботи?
Мы и так знаем что ты идиот.
Есть ли независимые от него подтверждения такой версии событий?